Στην Λέσβο την Τετάρτη ο Κουτσούμπας για τον αφθώδη πυρετό
Την Λέσβο θα επισκεφθεί ο γενικός γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, την Τετάρτη 22 Απριλίου, προκειμένου να ακούσει από κοντά τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν κτηνοτρόφοι και παραγωγοί εξαιτίας του αφθώδους πυρετού. Στο πλαίσιο της επίσκεψης, ο κ. Κουτσούμπας θα συναντηθεί:
Την Λέσβο θα επισκεφθεί ο γενικός γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, την Τετάρτη 22 Απριλίου, προκειμένου να ακούσει από κοντά τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν κτηνοτρόφοι και παραγωγοί εξαιτίας του αφθώδους πυρετού.
Στο πλαίσιο της επίσκεψης, ο κ. Κουτσούμπας θα συναντηθεί:
– Στις 12:00 με το ΔΣ της Ένωσης Στρατιωτικών της Περιφερειακής Ενότητας Λέσβου στα γραφεία τους (Λοχαγού Μανωλακέλλη 14, Μυτιλήνη).
– Στις 19.30 με το ΔΣ της Ομοσπονδίας των Αγροτικών Συλλόγων Λέσβου και αντιπροσωπεία των ΔΣ των Αγροτικών Συλλόγων της Λέσβου, στην αίθουσα των συνεδριάσεων του δημοτικού συμβουλίου Δυτικής Λέσβου.
Στις 20.30, ο Δημήτρης Κουτσούμπας θα μιλήσει στην Καλλονή (πάρκο Βασιλειάδη), στη συγκέντρωση με θέμα «Η πολιτική τους καταστρέφει τους κόπους και τις ζωές μας – Τώρα αντεπίθεση με το ΚΚΕ!».
