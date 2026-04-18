Ανείσπρακτα ενοίκια: Τι αλλάζει από 1η Μαΐου – Δικηγόροι αντί δικαστών για τις εξώσεις

Νέα δεδομένα ισχύουν από την 1η Μαΐου για όσους ιδιοκτήτες ακινήτων έχουν ανείσπρακτα ενοίκια, καθώς πλέον οι διαταγές πληρωμής και απόδοσης μισθίου θα εκδίδονται από πιστοποιημένους δικηγόρους (όχι δικαστές).

Η μεταβολή αυτή θεωρείται κρίσιμη για την αντιμετώπιση των καθυστερήσεων στην απονομή δικαιοσύνης, δίνοντας τη δυνατότητα στους ιδιοκτήτες να κινηθούν ταχύτερα για τη διεκδίκηση των οφειλών τους.

Παράλληλα, δημιουργεί ένα πιο λειτουργικό περιβάλλον για την αποκατάσταση της τάξης στην αγορά ακινήτων, όπου τα ανείσπρακτα ποσά αποτελούν διαχρονικό πρόβλημα.

Τα ανείσπρακτα ενοίκια για το Ε2

Στο φορολογικό σκέλος, το έντυπο Ε2 ενισχύεται με νέους κωδικούς, οι οποίοι μπορούν να οδηγήσουν ακόμη και σε μηδενισμό του φόρου για εισοδήματα από ενοίκια που αποκτήθηκαν το 2025, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις.

Το έντυπο αφορά φέτος περίπου 3,5 εκατομμύρια ιδιοκτήτες, γεγονός που αποτυπώνει τη σημασία των αλλαγών για ένα μεγάλο μέρος της κοινωνίας.

Τα ποσά που δηλώνονται στο Ε2 μεταφέρονται αυτόματα στο έντυπο Ε1, όπου και φορολογούνται από το πρώτο ευρώ, με συντελεστές που ξεκινούν από 15% και φτάνουν έως 45%. Η Εφορία αναγνωρίζει ως δαπάνη το 5% των εσόδων από ενοίκια, το οποίο αφορά έξοδα όπως επισκευές, συντήρηση, ανακαινίσεις και άλλες λειτουργικές ανάγκες των ακινήτων. Στο ίδιο έντυπο δηλώνονται επίσης και τα ανείσπρακτα ενοίκια, δηλαδή ποσά που οι ιδιοκτήτες δεν κατάφεραν να εισπράξουν από τους μισθωτές. Έλεγχος των ηλεκτρονικών μισθωτηρίων, αν συμφωνούν με το Ε2



Από κενό ή βραχυχρόνια μίσθωση σε μακροχρόνια -> απαλλαγή φόρου (Δηλώνεται στο Ε2 κωδ.64-65 μεταφέρεται στο Ε1 και υπολογίζεται ως απαλλασσόμενο εισόδημα)



Δήλωση ανείσπρακτων ενοικίων στο Ε2, εφόσον υπάρχει έκδοση διαταγής πληρωμής ή κατάθεση αγωγής (και για ανείσπρακτες βραχυχρόνιες μισθώσεις)

Οι ιδιοκτήτες με ανείσπρακτα μισθώματα θα πρέπει εγκαίρως να έχουν κινηθεί νομικά κατά του μισθωτή. Ειδικότερα, απαιτείται να έχει εκδοθεί διαταγή πληρωμής ή διαταγή απόδοσης χρήσης μισθίου, δικαστική απόφαση αποβολής ή επιδίκασης μισθωμάτων ή να έχει ασκηθεί αγωγή αποβολής ή διεκδίκησης των οφειλών.

Πηγή: ΟΤ