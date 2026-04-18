Ανείσπρακτα ενοίκια: Τι αλλάζει από 1η Μαΐου – Δικηγόροι αντί δικαστών για τις εξώσεις
Οικονομικές Ειδήσεις 18 Απριλίου 2026, 15:53

Ανείσπρακτα ενοίκια: Τι αλλάζει από 1η Μαΐου – Δικηγόροι αντί δικαστών για τις εξώσεις

Νέες διαδικασίες για τα ανείσπρακτα ενοίκια – Ο ρόλος των δικηγόρων και το έντυπο Ε2

Φυτικές ίνες: Πότε «δουλεύουν» καλύτερα;

Φυτικές ίνες: Πότε «δουλεύουν» καλύτερα;

Νέα δεδομένα ισχύουν από την 1η Μαΐου για όσους ιδιοκτήτες ακινήτων έχουν ανείσπρακτα ενοίκια, καθώς πλέον οι διαταγές πληρωμής και απόδοσης μισθίου θα εκδίδονται από πιστοποιημένους δικηγόρους (όχι δικαστές).

Η μεταβολή αυτή θεωρείται κρίσιμη για την αντιμετώπιση των καθυστερήσεων στην απονομή δικαιοσύνης, δίνοντας τη δυνατότητα στους ιδιοκτήτες να κινηθούν ταχύτερα για τη διεκδίκηση των οφειλών τους.

Το έντυπο Ε2 αφορά φέτος περίπου 3,5 εκατομμύρια ιδιοκτήτες

Παράλληλα, δημιουργεί ένα πιο λειτουργικό περιβάλλον για την αποκατάσταση της τάξης στην αγορά ακινήτων, όπου τα ανείσπρακτα ποσά αποτελούν διαχρονικό πρόβλημα.

Τα ανείσπρακτα ενοίκια για το Ε2

Στο φορολογικό σκέλος, το έντυπο Ε2 ενισχύεται με νέους κωδικούς, οι οποίοι μπορούν να οδηγήσουν ακόμη και σε μηδενισμό του φόρου για εισοδήματα από ενοίκια που αποκτήθηκαν το 2025, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις.

Το έντυπο αφορά φέτος περίπου 3,5 εκατομμύρια ιδιοκτήτες, γεγονός που αποτυπώνει τη σημασία των αλλαγών για ένα μεγάλο μέρος της κοινωνίας.

Τα ποσά που δηλώνονται στο Ε2 μεταφέρονται αυτόματα στο έντυπο Ε1, όπου και φορολογούνται από το πρώτο ευρώ, με συντελεστές που ξεκινούν από 15% και φτάνουν έως 45%.
Η Εφορία αναγνωρίζει ως δαπάνη το 5% των εσόδων από ενοίκια, το οποίο αφορά έξοδα όπως επισκευές, συντήρηση, ανακαινίσεις και άλλες λειτουργικές ανάγκες των ακινήτων.
Στο ίδιο έντυπο δηλώνονται επίσης και τα ανείσπρακτα ενοίκια, δηλαδή ποσά που οι ιδιοκτήτες δεν κατάφεραν να εισπράξουν από τους μισθωτές.
  • Έλεγχος των ηλεκτρονικών μισθωτηρίων, αν συμφωνούν με το Ε2
  • Από κενό ή βραχυχρόνια μίσθωση σε μακροχρόνια -> απαλλαγή φόρου (Δηλώνεται στο Ε2 κωδ.64-65 μεταφέρεται στο Ε1 και υπολογίζεται ως απαλλασσόμενο εισόδημα)
  • Δήλωση ανείσπρακτων ενοικίων στο Ε2, εφόσον υπάρχει έκδοση διαταγής πληρωμής ή κατάθεση αγωγής (και για ανείσπρακτες βραχυχρόνιες μισθώσεις)

Οι ιδιοκτήτες με ανείσπρακτα μισθώματα θα πρέπει εγκαίρως να έχουν κινηθεί νομικά κατά του μισθωτή. Ειδικότερα, απαιτείται να έχει εκδοθεί διαταγή πληρωμής ή διαταγή απόδοσης χρήσης μισθίου, δικαστική απόφαση αποβολής ή επιδίκασης μισθωμάτων ή να έχει ασκηθεί αγωγή αποβολής ή διεκδίκησης των οφειλών.

Business
Εμπόριο: Το στοίχημα του τουρισμού μετά το Πάσχα – Πίεση από κόστος και κινέζικες πλατφόρμες

Εμπόριο: Το στοίχημα του τουρισμού μετά το Πάσχα – Πίεση από κόστος και κινέζικες πλατφόρμες

Κόσμος
Χαμενεΐ: Το ναυτικό μας είναι έτοιμο να δώσει νέες «πικρές ήττες»- Ισραηλινή επίθεση στον Λίβανο – Σε κίνδυνο οι συνομιλίες

Χαμενεΐ: Το ναυτικό μας είναι έτοιμο να δώσει νέες «πικρές ήττες»- Ισραηλινή επίθεση στον Λίβανο – Σε κίνδυνο οι συνομιλίες

Ο «Αυτόχειρας» έρχεται στο θέατρο Αλκμήνη

Ο «Αυτόχειρας» του Νικολάι Έρντμαν σε σκηνοθεσία του Θανάση Θεολόγη κάνει πρεμιέρα στις 17 Απριλίου. Παραστάσεις κάθε Σάββατο και Κυριακή στο θέατρο Αλκμήνη.

Είμαστε μια ωραία ατμόσφαιρα: Οι γυναίκες πληρώνουν πιο ακριβά ένα εχθρικό εργασιακό περιβάλλον
Επιστημονική έρευνα 18.04.26

Είμαστε μια ωραία ατμόσφαιρα: Οι γυναίκες πληρώνουν πιο ακριβά ένα εχθρικό εργασιακό περιβάλλον

Οι γυναίκες είναι διατεθειμμένες να κάνουν θυσίες για να αποφύγουν το εχθρικό εργασιακό περιβάλλον, διαπιστώνει έρευνα. Το κόστος όμως δεν το πληρώνουν μόνο οι ίδιες, αλλά και οι επιχειρήσεις.

Σύνταξη
Τα μετρητά επιστρέφουν και υπάρχει λόγος για αυτό – Το φυσικό χρήμα μπορεί να είναι απαραίτητο
Οικονομία 18.04.26

Τα μετρητά επιστρέφουν και υπάρχει λόγος για αυτό – Το φυσικό χρήμα μπορεί να είναι απαραίτητο

Η μετάβαση από το παραδοσιακό πορτοφόλι στην ψηφιακή οθόνη προχωρά με γοργούς ρυθμούς όμως τα μετρητά παρά τα άλματα του «πλαστικού χρήματος» παραμένουν απαραίτητα ειδικά σε περιόδους κρίσης.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Ντέβιντ Ρικάρντο: Πώς εξηγεί η θεωρία του το συγκριτικό πλεονέκτημα σε έναν κόσμο εμπορικών συγκρούσεων
Ελεύθερο εμπόριο 18.04.26

Πώς εξηγεί η θεωρία του Ντέιβιντ Ρικάρντο το συγκριτικό πλεονέκτημα σε έναν κόσμο εμπορικών συγκρούσεων

Η θεωρία του Ντέιβιντ Ρικάρντο για το συγκριτικό πλεονέκτημα εξηγεί γιατί οι εμπορικοί πόλεμοι μπορεί να κοστίσουν σε όλους

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Fuel Pass: Πώς θα κάνετε την υποβολή των αιτήσεων
Οικονομικές Ειδήσεις 18.04.26

Βήμα βήμα πώς θα πάρετε την επιδότηση του Fuel Pass

Η διαδικασία υποβολής της αίτησης είναι αρκετά απλή, ωστόσο μπορεί να προκύψουν διάφορα προβλήματα και να χαθεί η πολυπόθητη επιδότηση του Fuel Pass

Ντίνος Σιωμόπουλος
Ντίνος Σιωμόπουλος
Μοντέλο Covid για την ενεργειακή κρίση
Διεθνής Οικονομία 18.04.26

Μοντέλο Covid για την ενεργειακή κρίση

Σχέδιο δράσης για τιμές και διαθεσιμότητα καυσίμων αναμένεται να παρουσιάσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 22 Απριλίου

Γιώργος Κανελλόπουλος
«Φωτιά» τα φρέσκα τρόφιμα – Η μεγαλύτερη αύξηση τιμών παραγωγού εδώ και ενάμιση χρόνο
Οικονομία 18.04.26

«Φωτιά» τα φρέσκα τρόφιμα – Η μεγαλύτερη αύξηση τιμών παραγωγού εδώ και ενάμιση χρόνο

Ο Γενικός Δείκτης Εκροών σε Γεωργία-Κτηνοτροφία, που αποτυπώνει τις τιμές παραγωγού σε φρέσκα τρόφιμα, αυξήθηκε κατά 4% τον Φεβρουάριο. Η υψηλότερη αύξηση εδώ και 21 μήνες.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Αεροπορικό σοκ: Η Ευρώπη ξεμένει από καύσιμα, οι εταιρείες καθηλώνουν τα αεροπλάνα
Μαζικές ακυρώσεις 17.04.26

Αεροπορικό σοκ: Η Ευρώπη ξεμένει από καύσιμα, οι εταιρείες καθηλώνουν τα αεροπλάνα

Ο πόλεμος μπλοκάρει τα καύσιμα, διπλασίασε τις τιμές της κηροζίνης και αναγκάζει τους ευρωπαϊκούς αεροπορικούς κολοσσούς σε μαζικές ακυρώσεις πτήσεων άμεσα.

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Πώς θα διορθώσετε λάθη στις αυτόματες φορολογικές δηλώσεις – Τα βήματα
ΑΑΔΕ 17.04.26

Πώς θα διορθώσετε λάθη στις αυτόματες φορολογικές δηλώσεις – Τα βήματα

Επισημαίνεται ότι ο φόρος που έχει προσδιοριστεί μέσω της αυτόματης οριστικοποίησης δεν συμψηφίζεται αυτεπάγγελτα με τυχόν χρηματικές απαιτήσεις του φορολογούμενου έναντι του Δημοσίου

Σύνταξη
Η μεγάλη των ταλέντων φυγή: Πώς τα πανεπιστήμια χάνουν τη μάχη της καινοτομίας
Καινοτομία 17.04.26

Η μεγάλη των ταλέντων φυγή: Πώς τα πανεπιστήμια χάνουν τη μάχη της καινοτομίας

Τα κορυφαία ταλέντα στον χώρο της τεχνητής νοημοσύνης «μεταναστεύουν» από τα πανεπιστήμια στη Βig Tech. Νέα έρευνα χαρτογραφεί τους κινδύνους της «μεγάλης φυγής» των εγκεφάλων.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
ΚΚΕ: Καθυστερημένη η παραίτηση του «πτυχιούχου» στη συγκάλυψη του σκανδάλου ΟΠΕΚΕΠΕ, Λαζαρίδη
Επικαιρότητα 18.04.26

ΚΚΕ: Καθυστερημένη η παραίτηση του «πτυχιούχου» στη συγκάλυψη του σκανδάλου ΟΠΕΚΕΠΕ, Λαζαρίδη

«Αποδεικνύεται ότι προαπαιτούμενο για κάθε μέλος της κυβέρνησης ήταν και είναι πάνω από όλα το 'πτυχίο' στην υλοποίηση της αντιλαϊκής πολιτικής», σχολιάζει δηκτικά το ΚΚΕ

Σύνταξη
Γύθειο: Το τέλος ενός ιστορικού τοπόσημου – Καταρρέει το εμβληματικό ναυάγιο «Δημήτριος»
Θλίψη 18.04.26

Το τέλος ενός ιστορικού τοπόσημου - Καταρρέει το εμβληματικό ναυάγιο «Δημήτριος» στο Γύθειο

Η ομάδα του Up Stories που βρέθηκε στο Γύθειο κατά την περίοδο του Πάσχα κατέγραψε με drone θλιβερές εικόνες του «Δημήτριος», του πλοίου που είχε προσαράξει το 1981 στο Βαλτάκι

Σύνταξη
Είμαστε μια ωραία ατμόσφαιρα: Οι γυναίκες πληρώνουν πιο ακριβά ένα εχθρικό εργασιακό περιβάλλον
Επιστημονική έρευνα 18.04.26

Είμαστε μια ωραία ατμόσφαιρα: Οι γυναίκες πληρώνουν πιο ακριβά ένα εχθρικό εργασιακό περιβάλλον

Οι γυναίκες είναι διατεθειμμένες να κάνουν θυσίες για να αποφύγουν το εχθρικό εργασιακό περιβάλλον, διαπιστώνει έρευνα. Το κόστος όμως δεν το πληρώνουν μόνο οι ίδιες, αλλά και οι επιχειρήσεις.

Σύνταξη
Η εκστρατεία των MAGA: Τα πρόσωπα πίσω από το σχέδιο προσάρτησης της Γροιλανδίας
Επιχείρηση «Αρκτική» 18.04.26

Η εκστρατεία των MAGA: Τα πρόσωπα πίσω από το σχέδιο προσάρτησης της Γροιλανδίας

Στενοί συνεργάτες του Τραμπ και ντόπιοι σύμμαχοι ενορχηστρώνουν μια πρωτοφανή εκστρατεία επιρροής για την αμερικανική κυριαρχία στη Γροιλανδία, αντιμετωπίζοντας ισχυρές αντιστάσεις

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
ΠΑΣΟΚ: Η παραίτηση Λαζαρίδη υπογραμμίζει πόσο αδύναμος είναι ο πρωθυπουργός
Επικαιρότητα 18.04.26

ΠΑΣΟΚ: Η παραίτηση Λαζαρίδη υπογραμμίζει πόσο αδύναμος είναι ο πρωθυπουργός

«Τελικά ο κ. Λαζαρίδης άνοιξε μόνος του την πόρτα της εξόδου, αφού η ομολογία του ότι εξαπάτησε το δημόσιο δεν ήταν για τον κ. Μητσοτάκη λόγος αποπομπής», σημειώνει χαρακτηριστικά το ΠΑΣΟΚ

Σύνταξη
LIVE: Κηφισιά – Αστέρας Τρίπολης
Super League 18.04.26

LIVE: Κηφισιά – Αστέρας Τρίπολης

LIVE: Κηφισιά – Αστέρας Τρίπολης. Παρακολουθήστε live στις 16:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Κηφισιά – Αστέρας Τρίπολης για την 3η αγωνιστική των πλέι άουτ της Super League. Τηλεοπτικά από το COSMOTE SPORT 1 HD.

Σύνταξη
Εκτροπής συνέχεια από τον Γεωργιάδη με νέα αντιθεσμική επίθεση στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία
Πολιτική Γραμματεία 18.04.26

Εκτροπής συνέχεια από τον Γεωργιάδη με νέα αντιθεσμική επίθεση στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία

Πιστός στην προσπάθεια - ή στην υπηρεσία; - συκοφάντησης της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, ο Άδωνις Γεωργιάδης εξαπολύει με ακροβασίες λογικής νέα συκοφαντική επίθεση, παρά τις σφοδρές αντιδράσεις στις αναφορές του από τον νομικό κόσμο και την Ένωση Δικαστών

Σύνταξη
Το Ιράν άνοιξε πυρ σε πλοία στα Στενά του Ορμούζ – «Δεν επιτρέπεται η διέλευση χωρίς άδεια»
Εκλεισε το πέρασμα 18.04.26

Το Ιράν άνοιξε πυρ σε πλοία στα Στενά του Ορμούζ – «Δεν επιτρέπεται η διέλευση χωρίς άδεια»

Οι Φρουροί της Επανάστασης σε δήλωσή τους ισχυρίζονται πως ο έλεγχος των Στενών του Ορμούζ έχει πλέον «επιστρέψει στην προηγούμενη κατάστασή του» λόγω του συνεχιζόμενου αποκλεισμού των ιρανικών λιμένων από τις ΗΠΑ.

Σύνταξη
Greek Museums See Revenue Surge Despite Visitor Fluctuations
English edition 18.04.26

Greek Museums See Revenue Surge Despite Visitor Fluctuations

New data for 2025 shows mixed trends in Greece’s cultural sites, with modest changes in visitor numbers but significant increases in revenue, particularly in archaeological locations where earnings more than doubled in some periods.

Σύνταξη
LIVE: Μπρέντφορντ – Φούλαμ
Ποδόσφαιρο 18.04.26

LIVE: Μπρέντφορντ – Φούλαμ

LIVE: Μπρέντφορντ – Φούλαμ. Παρακολουθήστε live στις 14:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Μπρέντφορντ – Φούλαμ για την 33η αγωνιστική της Premier League.

Σύνταξη
Κολωνός: «Βοήθεια, πνίγομαι» – Νέα στοιχεία για τη φωτιά στο διαμέρισμα όπου έχασαν τη ζωή τους δύο άνθρωποι
Σκηνές πανικού 18.04.26

«Βοήθεια, πνίγομαι» - Νέα στοιχεία για τη φωτιά στον Κολωνό όπου έχασαν τη ζωή τους δύο άνθρωποι

Ένοικοι της πολυκατοικίας περιγράφουν σκηνές πανικού, με τη γυναίκα του φλεγόμενου διαμερίσματος να καλεί σε βοήθεια - Λίγο προτού εκδηλωθεί η φωτιά, περίοικοι άκουγαν καυγάδες

Σύνταξη
Κεφαλονιά: Το έγγραφο των εργαζομένων του νοσοκομείου στις καταγγελίες για τα ΤΕΠ μετά τον θάνατο της 19χρονης
Κεφαλονιά 18.04.26

«Παρουσιάστηκε ψευδώς ως νοσηλεύτρια»: Το έγγραφο των εργαζομένων του νοσοκομείου στις καταγγελίες για τα ΤΕΠ μετά τον θάνατο της 19χρονης

Με ανακοίνωσή του, το Σωματείο Εργαζομένων του Νοσοκομείου στην Κεφαλονιά διαψεύδει ότι η γυναίκα που εμφανίστηκε ως νοσηλεύτρια σε εκπομπή έχει σχέση με το νοσηλευτικό προσωπικό.

Σύνταξη
Παραιτήθηκε ο Μακάριος Λαζαρίδης – Κατηγορεί την αντιπολίτευση για «λάσπη και συκοφαντία»
Επικαιρότητα 18.04.26

Παραιτήθηκε ο Μακάριος Λαζαρίδης – Κατηγορεί την αντιπολίτευση για «λάσπη και συκοφαντία»

Την παραίτησή του από την κυβέρνηση υπέβαλε ο Μακάριος Λαζαρίδης, ενώ επιτίθεται στην αντιπολίτευση, κάνοντας λόγο «για ένα ζήτημα που συνέβη πριν από 20 χρόνια»

Σύνταξη
Το πρόγραμμα των play offs της Euroleague: Οι ημερομηνίες του Ολυμπιακού και πότε παίζει ο Παναθηναϊκός εφόσον προκριθεί
Euroleague 18.04.26

Το πρόγραμμα των play offs της Euroleague: Οι ημερομηνίες του Ολυμπιακού και πότε παίζει ο Παναθηναϊκός εφόσον προκριθεί

Δείτε αναλυτικά μέρες και ώρες των αγώνων των Game 1 και 2 των playoffs της Euroleague - Πότε θα παίξει ο Ολυμπιακός και αν περάσει από το play in ο Παναθηναϊκός

Σύνταξη
Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

