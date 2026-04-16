Ο Ολυμπιακός υποδέχεται την Αρμάνι στο ΣΕΦ και «κλειδώνει» την πρώτη θέση στη regular season

Τη νίκη που θα του δώσει την πρωτιά στη regular season της Euroleague θέλει απόψε ο Ολυμπιακός, που υποδέχεται την Αρμάνι Μιλάνο (16/4, 21:15) για την 38η και τελευταία αγωνιστική.

Στις δηλώσεις του για την αναμέτρηση της τελευταίας αγωνιστικής της Euroleague ο Γιώργος Μπαρτζώκας μίλησε για τα σενάρια που θέλουν ομάδες να επιλέγουν αντιπάλους στα playoffs, αλλά και την κατάσταση των τραυματιών.

Μάλιστα, ο προπονητής των Ερυθρόλευκων είπε φοβερή ατάκα για την επιλογή αντιπάλων στα playoffs και τα σενάρια που κυκλοφορούν, τονίζοντας χαρακτηριστικά πως «διαβάζω αναλύσεις για το ποιον αντίπαλο να αποφύγουμε. Καλύτερα οι άλλοι να αποφύγουν εμάς».

Χωρίς Τζόουνς και Μόρις, αλλά με Φουρνιέ ο Ολυμπιακός

Ενώ για το status των τραυματιών και τον απόντων ενόψει της αποψινής αναμέτρησης ο Μπαρτζώκας αποκάλυψε: «Ο Φουρνιέ είναι καλά, όπως και ο Νιλικίνα. Ο Τζόουνς παραμένει εκτός, καθώς δεν έχει επιστρέψει ακόμα στις προπονήσεις. Ο Μόρις μέχρι στιγμής κάνει ατομικό πρόγραμμα, οπότε δεν θα είναι διαθέσιμος για το αυριανό παιχνίδι. Όλοι οι υπόλοιποι παίκτες είναι κανονικά στη διάθεση της ομάδας».

Το σημερινό πρόγραμμα της Euroleague

Βιλερμπάν – Φενέρμπαχτσε (21:00)

Μακάμπι – Βίρτους Μπολόνια (21:05)

Ολυμπιακός – Αρμάνι Μιλάνο (21:15)

Παρτίζαν – Μπασκόνια (21:30)

Ρεάλ Μαδρίτης – Ερυθρός Αστέρας (21:45)