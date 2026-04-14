13o
Από τους ρομποτικούς βραχίονες του McQueen στον πύραυλο της Chanel: Η πασαρέλα, η τέχνη, η αποθέωση
Go Fun 14 Απριλίου 2026, 09:00

Η έκθεση Catwalk: The Art of the Fashion Show επιβεβαιώνει πως η πασαρέλα είναι κεντρικός πυλώνας της κοινής μας κουλτούρας

Λουκάς Καρνής
Εργασία: Αυτή είναι η «υπερδύναμη» της εποχής: Εσύ την έχεις;

Εργασία: Αυτή είναι η «υπερδύναμη» της εποχής: Εσύ την έχεις;

Spotlight

Η ιστορία της μόδας είναι συχνά προϊόν τύχης, τολμηρών αποφάσεων και λανθασμένων επιλογών στην πασαρέλα. Η περίπτωση του Manolo Blahnik το 1971 είναι μία από αυτές.

Όταν ο Ισπανός σχεδιαστής κλήθηκε να δημιουργήσει τα υποδήματα για την επίδειξη του Ossie Clark στο Λονδίνο, η απειρία του οδήγησε σε ένα παραλίγο καταστροφικό λάθος: ξέχασε να τοποθετήσει ατσάλινες ενισχύσεις στα τακούνια.

Τα μοντέλα άρχισαν να τρέμουν και να παραπαίουν στην πασαρέλα, με τον Blahnik να πιστεύει ότι η καριέρα του είχε μόλις τελειώσει.

Ωστόσο, ο τύπος της εποχής ερμήνευσε την αστάθεια ως μια σκόπιμη καλλιτεχνική παρέμβαση, με τον διάσημο φωτογράφο Sir Cecil Beaton να την ονομάζει «έναν νέο τρόπο βαδίσματος».

Η πασαρέλα δεν είναι απλώς μια επίδειξη ρούχων, αλλά η κατασκευή μιας φαντασίωσης που ορίζει τους καιρούς

Αυτό το πράσινο σουέντ πέδιλο με τα διακοσμητικά φύλλα κισσού αποτελεί σήμερα έναν από τους θησαυρούς της έκθεσης Catwalk: The Art of the Fashion Show  στο V&A Dundee, ένα έκθεμα που συμβολίζει την απρόβλεπτη φύση της δημιουργίας και τις ακόμα πιο απροσδόκητες συνέπειες της.

Η σημασία των επιδείξεων μόδας υπερβαίνει τη λάμψη των προβολέων και αγγίζει την ουσία της κατανάλωσης. «Η πασαρέλα επηρεάζει κάθε πράγμα που επιλέγουμε να φορέσουμε και ό,τι είμαστε σε θέση να αγοράσουμε, επομένως αυτό προσπαθούμε να αναδείξουμε αυτό» λέει στον Guardian η διευθύντρια του μουσείου, Leonie Bell.

Πασαρέλα όπως παραμύθι

Η έκθεση, που αποτελεί προϊόν συνεργασίας με το Μουσείο Design Vitra της Γερμανίας, υπογραμμίζει ότι η Σκωτία υπήρξε κεντρικό σκηνικό αυτής της διαδρομής. Από τις ιστορικές επιδείξεις του οίκου Dior στο Gleneagles το 1955 μέχρι την επιστροφή του στο Κάστρο Drummond το 2024, η περιοχή αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της παγκόσμιας σκηνής της μόδας.

Η διαδρομή ξεκινά από τα μέσα του 19ου αιώνα με την εμφάνιση των «mannequins vivants», των ζωντανών μανεκέν που χρησιμοποιούσαν οι οίκοι Worth και Paquin για να παρουσιάσουν τα σχέδιά τους στις γυναίκες της υψηλής κοινωνίας.

Καθώς ο 20ός αιώνας προχωρούσε, οι επιδείξεις μετακινήθηκαν από τα κλειστά σαλόνια σε χώρους «όπου συγκεντρώνεται ο κόσμος», όπως κήποι, υπερωκεάνια και ιπποδρομίες, μετατρέποντας το fashion show σε ένα πανίσχυρο εργαλείο μάρκετινγκ.

Η συν-επιμελήτρια της έκθεσης, Svetlana Panova, επισημαίνει ότι με την άνοδο των πολυεθνικών ομίλων πολυτελείας στα τέλη της δεκαετίας του 1980, «οι οίκοι μόδας έγιναν μέρος ενός μεγάλου χαρτοφυλακίου περιουσιακών στοιχείων, δεν αφορούσε πλέον μόνο τα ρούχα».

Οι επιδείξεις έγιναν ακόμη πιο φιλόδοξες, με σκοπό τη «δημιουργία της φαντασίωσης γύρω από το brand».

Στην ιστορία της μόδας υπάρχουν ελάχιστες στιγμές που μπορούν να χαρακτηριστούν πραγματικά ποιητικές και απρόσμενες, όμως το κλείσιμο της επίδειξης του Alexander McQueen για την Άνοιξη/Καλοκαίρι του 1999 ξεπερνά κάθε προηγούμενο.

Η στιγμή που η Shalom Harlow βρέθηκε αντιμέτωπη με τα βιομηχανικά ρομπότ δεν ήταν απλώς μια παρουσίαση ρούχων, αλλά μια συγκλονιστική παράσταση που επαναπροσδιόρισε τη σχέση της τεχνολογίας με την μόδα. Ένα στιγμιότυπο που μπορεί να περιγραφεί μόνο ως ένα έργο τέχνης των παραστατικών τεχνών, το φινάλε του σόου του McQueen είδε την 25χρονη Harlow να παραδίνεται «στο έλεος δύο ρομποτικών βραχιόνων».

Καθώς περιστρεφόταν πάνω σε μια πλατφόρμα, θυμίζοντας μια αγαλματένια και χαριτωμένη μπαλαρίνα, το απλό λευκό της φόρεμα από συγκεντρωμένο τούλι και τα μακριά, κομψά άκρα της λειτούργησαν ως καμβάς. Ήταν ένας καμβάς πάνω στον οποίο εκτυλίχθηκε το όραμα του Lee Alexander McQueen, σε μια χορογραφία που ακροβατούσε ανάμεσα στην επιθετικότητα και την ομορφιά.

Σε μια επίδειξη τεχνικής και συναισθήματος, το κίτρινο και το μαύρο χρώμα «επιτέθηκαν, χρωμάτισαν και μεταμόρφωσαν» το λευκό ένδυμα της Harlow

Οι ρομποτικοί βραχίονες, που συνήθως συναντώνται σε γραμμές παραγωγής αυτοκινήτων, απέκτησαν μια σχεδόν ανθρώπινη υπόσταση καθώς εκτόξευαν μπογιά πάνω στο μοντέλο.

Η μεταμόρφωση του φορέματος σε πραγματικό χρόνο δεν ήταν απλώς μια επίδειξη τεχνολογίας, αλλά μια βαθιά καλλιτεχνική δήλωση για τη δημιουργία και την καταστροφή, επιβεβαιώνοντας τη θέση του McQueen ως ενός από τους σημαντικότερους οραματιστές της σύγχρονης εποχής.

Κάθε λεπτομέρεια μιας επίδειξης, από την πρόσκληση μέχρι το σκηνικό, είναι σχεδιασμένη για να προκαλεί αίσθηση. Μόλις λίγα πλάνα από την επίδειξη του Karl Lagerfeld για τη συλλογή Φθινόπωρο/Χειμώνας 2018 για τον οίκο Chanel, στην οποία ένας ειδικά κατασκευασμένος πύραυλος με το εμπορικό σήμα Chanel εκτοξεύτηκε στο Grand Palais στο Παρίσι άλλωστε το επιβεβαιώνει.

«Οι επιδείξεις μόδας επηρεάζουν κάθε τι που επιλέγουμε να φορέσουμε, ακόμα κι αν δεν βρεθήκαμε ποτέ στην πρώτη σειρά»

Κάθε λεπτομέρεια μιας επίδειξης μόδας είναι κομμάτι της προωθητικής στρατηγικής μιας μπράντας -συμπεριλαμβανομένων των προσκλήσεων στην πασαρέλα.

Στην έκθεση εκτίθεται η πρόσκληση της Lacoste για το φθινόπωρο/χειμώνα 2024, φτιαγμένη από φιλέ του τένις, το πρόσφατο κολάρο του Jonathan Anderson για τον Dior και ένα πορτοφόλι σχεδόν σαν χρησιμοποιημένο, πολυκαιρισμένο.

Μέσα σε αυτό υπάρχουν έγγραφα ταυτοποίησης, αποδείξεις και κέρματα. Το πορτοφόλι ήταν πρόσκληση για μια επίδειξη Balenciaga την εποχή που ο γεωργιανός σχεδιαστής μόδας Demna Gvasalia ήταν ο επαναστάτης στη δημιουργική διεύθυνση του οίκου.

Από το άρωμα μούχλας του Balenciaga μέχρι τους πυραύλους της Chanel, η μόδα χρησιμοποιεί κάθε αίσθηση για να διηγηθεί μια ιστορία

Στην έκθεση υπάρχει και ένα σετ εικονικής πραγματικότητας από την παρσαρέλα του για την πανδημία τον Δεκέμβριο του 2020 – το VR kit συνοδεύεται από ένα vintage λεκιασμένο φάκελο.

«Έχει χαρακτηριστική μυρωδιά», λέει η Panova. «Είναι φτιαγμένος για να μυρίζει σκόνη και μούχλα… [σε] κάνει να σκέφτεσαι χρήματα, εξουσία και αίμα – οπότε δεν ήταν ένα ευχάριστο άρωμα, αλλά κάτι ανησυχητικό που έγινε κομμάτι της εμπειρίας, αναπόσπαστο στοιχείο της δυστοπικής πασαρέλας του».

Παρά την φαινομενική αυτή ελιτίστικη προσέγγιση, η έκθεση καταλήγει σε μια πιο δημοκρατική διαπίστωση. Εστιάζοντας στο δημιουργικό χάος των παρασκηνίων, αναδεικνύει ότι «κανείς δεν εργάζεται σε απομόνωση», καθώς οι σχεδιαστές συνεργάζονται στενά με μακιγιέρ, φωτογράφους και κομμωτές.

«Αυτό που συμβαίνει στην πασαρέλα δεν είναι μια απομονωμένη στιγμή, αλλά μια διαδικασία που ανταποκρίνεται και ταυτόχρονα διαμορφώνει τον πολιτισμό, τοποθετώντας μας όλους στη λίστα των καλεσμένων» καταλήγει η Bell.

Σούπερ μάρκετ: Έρχεται νέο κύμα ανατιμήσεων μετά το Πάσχα 

Εργασία: Αυτή είναι η «υπερδύναμη» της εποχής: Εσύ την έχεις;

Πλοίο διέσχισε τα Στενά του Ορμούζ παρά τον ναυτικό αποκλεισμό των ΗΠΑ – «Προκαταρκτικές συνομιλίες» Λιβάνου και Ισραήλ

Φεύγει ή δε φεύγει; Ο Στέφανο Γκαμπάνα είναι αναπόσπαστο κομμάτι των Dolce & Gabbana
Από το 1985 13.04.26

Ο οίκος Dolce & Gabbana επιβεβαίωσε ότι ο Στέφανο Γκαμπάνα παραιτήθηκε από τις διοικητικές του θέσεις στον όμιλο Dolce & Gabbana, αλλά, δεν έχει διακόψει τις δημιουργικές του δραστηριότητες.

Έφη Αλεβίζου
Ο Λούκα Γκουαντανίνο στηρίζει τον Τιμοτέ Σαλαμέ για την όπερα
«Νέος και ευαίσθητος» 13.04.26

«Δεν μπορώ να το καταλάβω»: Ο Λούκα Γκουαντανίνο στο πλευρό του Τιμοτέ Σαλαμέ στα σχόλιά του για το μπαλέτο και την όπερα

Έχει περάσει κάτι περισσότερο από έναν μήνα από τότε που το Τιμοτέ Σαλαμέ τα «έβαλε» με την όπερα και το μπαλέτο, ωστόσο τα σχόλιά του συζητιούνται ακόμα

Φροίξος Φυντανίδης
Τομ Χανκς, Ρίτα Γουίλσον, Νία Βαρντάλος, Μπίλι Ζέιν, Τζον Στάμος – Αυθεντικά ορθόδοξο Πάσχα για την ελίτ ομογένεια του Χόλιγουντ
«Χριστός Ανέστη» 13.04.26

Τομ Χανκς, Ρίτα Γουίλσον, Νία Βαρντάλος, Μπίλι Ζέιν, Τζον Στάμος – Αυθεντικά ορθόδοξο Πάσχα για την ελίτ ομογένεια του Χόλιγουντ

Ρίτα Γουίλσον, Τζον Στάμος και όλη η ελληνική παροικία του Χόλιγουντ στο κάλεσμα της παράδοσης από τη Νία Βαρντάλος

Οι «απειλές θανάτου» κρατούν τον Γουόκερ Σκόμπελ μακριά από τον χορό του σχολείου του
Εφηβικά δράματα 13.04.26

Ο Γουόκερ Σκόμπελ θα κάνει «κοπάνα» από τον σχολικό χορό επειδή οι θαυμαστές του απειλούν όλες τις κοπέλες με τις οποίες κάνει παρέα

Ο σχολικός χορός είναι το σημαντικότερο event στη ζωή κάθε έφηβου στις ΗΠΑ, αλλά ο νεαρός ηθοποιός Γουόκερ Σκόμπελ δεν θα το απολαύσει

Φροίξος Φυντανίδης
Οι γιοι του Μάικλ Τζάκσον, ο 24χρονος Μπίγκι και ο 29χρονος Πρινς, σε μια σπάνια κοινή εμφάνιση
Γονίδια 13.04.26

Οι γιοι του Μάικλ Τζάκσον, ο 24χρονος Μπίγκι και ο 29χρονος Πρινς, σε μια σπάνια κοινή εμφάνιση

Ο Μπίγκι «Μπλάνκετ» και ο Πρινς Τζάκσον, έκαναν μια σπάνια δημόσια εμφάνιση μαζί με την οικογένειά τους για να προωθήσουν τη νέα, βιογραφική ταινία για τον αποθανόντα πατέρα τους.

Έφη Αλεβίζου
«Είναι μια φωλιά από φίδια»: O Στιβ Κροφτ, η δημοσιογραφία και το 60 Minutes
Δουλειά 24/7 13.04.26

«Είναι μια φωλιά από φίδια»: O Στιβ Κροφτ μιλάει για το τι σημαίνει να είσαι δημοσιογράφος του 60 Minutes

«Οι βομβητές χτυπούν, μπαίνεις σε αεροπλάνα, επιστρέφεις και περνάς τρεις ή τέσσερις μέρες γράφοντας το σενάριο, μετά στις προβολές και ύστερα ξανά από την αρχή», δήλωσε μεταξύ άλλων ο Στιβ Κροφτ

Ευγενία Κοτρώτσιου
ΠΑΣΟΚ για Λαζαρίδη: Ο πρωθυπουργός της “αριστείας” θα δώσει συγχωροχάρτι για τις “υπηρεσίες” του κ. Λαζαρίδη στα σκάνδαλα;
Πολιτική Γραμματεία 14.04.26

Το ΠΑΣΟΚ επιτίθεται στην κυβέρνηση και προσωπικά στον πρωθυπουργό και αναρωτιέται αν ανέχεται ο Μητσοτάκης ένα μέλος της κυβέρνησής του να έχει εξαπατήσει το δημόσιο

Η ήττα του Ορμπανισμού δείχνει το μέλλον του Μητσοτακισμού
Editorial 14.04.26

Η Ουγγαρία με την ήττα του Όρμπαν δείχνει πώς πέφτουν οι κυβερνήσεις που γίνονται «καθεστώτα». Στις δημοκρατίες καμιά κυβέρνηση δεν είναι αιώνια και η αλαζονεία είναι πάντα ο χειρότερος οδηγός.

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Ασφάλεια και Αποτελεσματικότητα στην Αφαίρεση Όγκων Εγκεφάλου: Οι Σύγχρονες Τεχνικές που Αλλάζουν τα Δεδομένα
Υγεία 14.04.26

Οι σύγχρονες τεχνικές νευροχειρουργικής επιτρέπουν την ασφαλή αφαίρεση όγκων εγκεφάλου, με έμφαση στην προστασία των λειτουργιών και την ποιότητα ζωής

Λάνθιμος, Φίνιξ και 1.000+ δημιουργοί κατά του mega deal που αλλάζει το Χόλιγουντ
Paramount-Warner Bros. 14.04.26

Ο Γιώργος Λάνθιμος, μαζί με κορυφαίους δημιουργούς του Χόλιγουντ, αντιδρά στη συγχώνευση Paramount–Warner, προειδοποιώντας για πλήγμα σε ανταγωνισμό και δημιουργία

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ο θόρυβος που περιμένει ο Αρνε Σλοτ στη ρεβάνς με την Παρί
Ποδόσφαιρο 14.04.26

Ο τεχνικός της Λίβερπουλ Άρνε Σλοτ δηλώνει ότι η ομάδα του έχει «περίπλοκο έργο», όμως τίποτα δεν θεωρεί αδύνατο. Η… πρόσκληση στους οπαδούς των κόκκινων ενόψει της σημερινής ρεβάνς και τα πλάνα του.

Ο Βίκτορ Όρμπαν έχασε τις εκλογές – Αλλά όχι για την πολιτική που πρεσβεύει
The New York Times 14.04.26

Οι εκλογές στην Ουγγαρία είναι ένα μάθημα για τους απανταχού λαϊκιστές. Ο Βίκτορ Όρμπαν θα έχανε, από τη στιγμή που έπαψε πια να μαγεύει τα πλήθη. Και αυτό δεν έχει να κάνει με την ιδεολογία.

Αρχοντία Κάτσουρα
Έρχεται νέο κύμα ανατιμήσεων μετά το Πάσχα στα σούπερ μάρκετ
Οικονομία 14.04.26

Η γεωπολιτική κρίση στη Μέση Ανατολή και το ενεργειακό κόστος εξαντλούν τις αντοχές της βιομηχανίας – Το «ταβάνι» στις προσφορές και οι έλεγχοι της Αρχής Εποπτείας στα σούπερ μάρκετ 

Δημήτρης Χαροντάκης
Νέες απειλές Τραμπ: «Μπορεί να περάσουμε από την Κούβα αφού τελειώσουμε με το Ιράν»
Κόσμος 14.04.26

Ο αμερικανός πρόεδρος Τραμπ έχει πολλαπλασιάσει τις απειλητικές δηλώσεις εναντίον της Αβάνας και πρόσφατα έφτασε στο σημείο να πει πως θα είναι αυτός που «θα έχει την τιμή» να «πάρει» την Κούβα

Πλοίο διέσχισε τα Στενά του Ορμούζ παρά τον ναυτικό αποκλεισμό των ΗΠΑ – «Προκαταρκτικές συνομιλίες» Λιβάνου και Ισραήλ
Κόσμος 14.04.26 Upd: 08:30

Ο Τραμπ λέει ότι το Ιράν θέλει διακαώς συμφωνία ενώ είναι σε ισχύ ο ναυτικός αποκλεισμός των ΗΠΑ στα Στενά του Ορμούζ - Αυξάνονται οι φήμες ότι ένας δεύτερος γύρος συνομιλιών θα μπορούσε να λάβει χώρα την Πέμπτη στο Ισλαμαμπάντ ή τη Γενεύη - Όλες οι εξελίξεις στο in

Ο νόμος του Ισραήλ για τη θανατική ποινή Παλαιστινίων δεν έχει να κάνει με την δικαιοσύνη, αλλά με τον εθνικισμό
Απαρτχάιντ 14.04.26

Βάσει ενός νόμου που ψηφίστηκε από το κοινοβούλιο του Ισραήλ στις 30 Μαρτίου ο θάνατος δια απαγχονισμού θα είναι πλέον η προκαθορισμένη ποινή για ορισμένα αδικήματα – αλλά μόνο για τους Παλαιστινίους

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

