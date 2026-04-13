Η Καλλίπολη του Νετανιάχου: Από τον Μπίμπι στον επίδοξο Τσώρτσιλ, μια λανθασμένη εκτίμηση για τη Μέση Ανατολή
Μέση Ανατολή 13 Απριλίου 2026, 11:03

Η Καλλίπολη του Νετανιάχου: Από τον Μπίμπι στον επίδοξο Τσώρτσιλ, μια λανθασμένη εκτίμηση για τη Μέση Ανατολή

Σε άρθρο γνώμης της εφημερίδας Haaretz η σχέση Νετανιάχου με τον Τραμπ είναι ζωτικής σημασίας για την προεκλογική του εκστρατεία και τις προσπάθειές να ακυρώσει τη δίκη του, αλλά ο αμερικανός πρόεδρος δεν είναι ευχαριστημένος με τον προστατευόμενό του.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
ΕπιμέλειαΑλεξάνδρα Φωτάκη
Την αποτυχία της πολιτικής Νετανιάχου στον πόλεμο με το Ιράν υπογραμμίζει άρθρο γνώμης του Αλούφ Μπεν στην ισραηλινή εφημερίδα Haaretz, που βάζει στο τραπέζι το ενδεχόμενο ο ισραηλινός πρωθυπουργός να έχει ήδη χάσει την εύνοια του προστάτη και υποστηρικτή του Ντόναλντ Τραμπ και να αντιμετωπίζει ήδη το ενδεχόμενο της ήττας στις εκλογές.

Στο άρθρο με τίτλο «Η Καλλίπολη του Νετανιάχου: Από τον Μπίμπι στον επίδοξο Τσόρτσιλ, μια λανθασμένη εκτίμηση για τη Μέση Ανατολή», σημειώνεται ότι «ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου έχει βρεθεί σε μια πολιτική δυσχερή θέση λόγω της αποτυχίας του στον πόλεμο με το Ιράν, η οποία είναι μεγαλύτερη από οποιαδήποτε άλλη έχει αντιμετωπίσει από την επιστροφή του στην εξουσία το 2009. Ο πρωθυπουργός πιστεύει ότι είναι η σύγχρονη ενσάρκωση του Ουίνστον Τσώρτσιλ και ότι οι Ιρανοί είναι οι διάδοχοι των Ναζί».

Όπως επισημαίνει ο αρθρογράφος «η επίθεση της 28ης Φεβρουαρίου είχε ως στόχο να εδραιώσει τη θέση του στην ιστορία ως προφήτη που προειδοποίησε για την απειλή και κατάφερε να κινητοποιήσει την αμερικανική υπερδύναμη για να την εξουδετερώσει. Ο Νετανιάχου όντως εμφανίστηκε ως Τσώρτσιλ – αλλά όχι ως ο ήρωας της Μάχης της Βρετανίας στον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, αλλά ως ο αποτυχημένος πρώτος λόρδος του Ναυαρχείου από τον Α’ Παγκόσμιο Πόλεμο, ο οποίος οδήγησε στη στρατιωτική καταστροφή στη Καλλίπολη».

Ο Νετανιάχου απέτυχε στο Ιράν

Τονίζεται δε πως ο Νετανιάχου «απέτυχε στο Ιράν όχι μόνο επειδή μετά τον πόλεμο τον περασμένο Ιούνιο υποσχέθηκε ότι η ιρανική πυρηνική και πυραυλική απειλή είχε εξαλειφθεί για τις επόμενες γενιές, και όχι λόγω των ψευδών ελπίδων που διέδωσε για την πτώση του απειλητικού καθεστώτος στην Τεχεράνη και την αντικατάστασή του από τον φιλικό γιο του αποθανόντος Σάχη του Ιράν. Ούτε οφείλεται σε ήττες στο πεδίο της μάχης ή σε σοβαρές απώλειες ή ζημιές αμάχων. Αντίθετα, η στρατιωτική απόδοση στο ιρανικό μέτωπο και ο συντονισμός με τον αμερικανικό στρατό ήταν άψογοι, και ο Νετανιάχου αξίζει έπαινο γι’ αυτούς, όπως αξίζει επίπληξη για την καταστροφή της 7ης Οκτωβρίου».

Υπονόμευσε την πολιτική του γοητεία

Και σύμφωνα με τον αρθρογράφο «ειρωνικά, στην προσπάθειά του να εκπληρώσει το όνειρο της ζωής του, υπονόμευσε το μυστικό της πολιτικής του γοητείας. Όταν προσπάθησε να γίνει αυτό που δεν είναι (Τσώρτσιλ), έχασε αυτό που είναι (Μπίμπι). Για χρόνια απολάμβανε τη δημοφιλία του κοινού πολύ πέρα από τη «βάση» του, λόγω της προσοχής του στη χρήση βίας και της αποστροφής του προς τον κίνδυνο.

Οι πολιτικοί του αντίπαλοι τον χλευάζουν ως δειλό, αλλά οι περισσότεροι Ισραηλινοί προτιμούσαν την ψευδαίσθηση της κανονικότητας της «διαχείρισης της σύγκρουσης» έναντι του στρατιωτικού τυχοδιωκτισμού».

Η 7η Οκτωβρίου

Επισημαίνεται ακόμα ότι η επίθεση της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου κατέστρεψε την ψευδαίσθηση που πούλησε ο Νετανιάχου στους Ισραηλινούς. Βρέθηκε σε αδιέξοδο και όσο περισσότερο παρατείνονταν ο πόλεμος, τόσο περισσότερους κινδύνους αναλάμβανε: καταστροφή της Γάζας, δολοφονία του Χασάν Νασράλα, βομβαρδισμός ιρανικών πυρηνικών εγκαταστάσεων με τη βοήθεια του Ντόναλντ Τραμπ, κατάκτηση εδαφών στη Συρία και σιωπηρή υποστήριξη εβραίων τρομοκρατών στη Δυτική Όχθη.

Όλα αυτά τα βήματα, καθώς και η δημόσια υποστήριξη που έλαβε από τον σημερινό πρόεδρο των ΗΠΑ, ενίσχυσαν τη μεγαλομανία του. Ο άνθρωπος που κάποτε αρκούταν στον στόχο – που προκαλούσε τον εαυτό του – της διατήρησης της ασφάλειας του Ισραήλ, ανέλαβε να αναδιαμορφώσει τη Μέση Ανατολή και να εγκαθιδρύσει ένα νέο καθεστώς στο Ιράν, «όχι τον Χίμλερ αντί του Χίτλερ», όπως εξήγησε.

Όπως ο Τσώρτσιλ στην Καλλίπολη

Σύμφωνα με το άρθρο όπως ο Τσώρτσιλ στη Καλλιπόλη, ο Νετανιάχου πίστευε ότι ένα αιφνιδιαστικό χτύπημα στα νώτα του εχθρού θα τον έβγαζε εκτός ισορροπίας και θα οδηγούσε σε γρήγορη νίκη. Υποτίμησε την ικανότητα του Ιράν να απορροφήσει το χτύπημα και να εξαπολύσει αντεπίθεση, και δεν προετοιμάστηκε για μια αποφασιστική τελική κίνηση. Ο Τραμπ σταμάτησε την αιμορραγία, σύναψε συμφωνία κατάπαυσης του πυρός και άφησε τον Νετανιάχου να αντιμετωπίσει τον «Χίμλερ» στην Τεχεράνη.

Η σχέση με τον Τραμπ

Και υπογραμμίζεται ότι «ο Νετανιάχου βρέθηκε σε δύσκολη θέση απέναντι στον προστάτη του στο Λευκό Οίκο, ο οποίος τον κατηγορεί για την βεβιασμένη κίνηση προς τον πόλεμο. Η σχέση με τον Τραμπ είναι ζωτικής σημασίας για την προεκλογική εκστρατεία του Νετανιάχου και τις προσπάθειές του να ακυρώσει τη δίκη του, αλλά ο πρόεδρος δεν είναι ευχαριστημένος με τον προστατευόμενό του στην Ιερουσαλήμ.

Δεν ανέφερε τη συνεργασία με το Ισραήλ και τον Νετανιάχου στις δηλώσεις του σχετικά με την εκεχειρία και τη μεγάλη νίκη στον πόλεμο, και δεν επανέλαβε το αίτημά του προς τον πρόεδρο Ισαάκ Χέρτζογκ να του χορηγήσει χάρη.

Αντί για λόγια επαίνου και φιλίας, ανώτεροι αξιωματούχοι της κυβέρνησης ενημέρωσαν τη New York Times για τη συνάντηση της 11ης Φεβρουαρίου, κατά την οποία ο Νετανιάχου έσυρε τον Τραμπ στο ιρανικό βάλτο.

Την Ημέρα της Ανεξαρτησίας του Ισραήλ, σε λιγότερο από δύο εβδομάδες από τώρα, ο Τραμπ έχει προγραμματίσει να έρθει στην Ιερουσαλήμ για να παραλάβει το Βραβείο Ισραήλ για τη «μοναδική συμβολή του στον εβραϊκό λαό» και, ίσως, να ανάψει μια τελετουργική δάδα. Θα συγχωρήσει τον Νετανιάχου και θα έρθει να τον βοηθήσει στην προεκλογική του εκστρατεία, ή θα τον παραμερίσει και θα αρχίσει να σκέφτεται μια αλλαγή καθεστώτος στο Ισραήλ;»

Πάπας Λέων σε Ντόναλντ Τραμπ: Θα συνεχίσω να μιλάω ενάντια στον πόλεμο και να προωθώ την ειρήνη
Απάντηση 13.04.26

Πάπας Λέων σε Ντόναλντ Τραμπ: Θα συνεχίσω να μιλάω ενάντια στον πόλεμο και να προωθώ την ειρήνη

«Δεν νομίζω ότι το μήνυμα του Ευαγγελίου προορίζεται να κακοποιηθεί με τον τρόπο που το κάνουν μερικοί άνθρωποι», ανέφερε ο πάπας Λέων, απαντώντας στον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ

Σύνταξη
Ουγγαρία: Ο ξέφρενος χορός του μελλοντικού υπουργού Υγείας μετά τη νίκη του Μαγιάρ στις εκλογές
Δείτε βίντεο 13.04.26

Ο ξέφρενος χορός του μελλοντικού υπουργού Υγείας στην Ουγγαρία - Ξεσάλωσε μετά τη νίκη του Μαγιάρ

Τον «γύρο» του διαδικτύου κάνει βίντεο με τον μελλοντικό υπουργό Υγείας της Ουγγαρίας, ο οποίος χορεύει πανηγυρίζοντας την εκλογική νίκη του Μαγιάρ

Σύνταξη
Οι Αμερικανοί έχουν δύο εβδομάδες προθεσμία να σταματήσουν τον Τραμπ
Υπάρχει λύση 13.04.26

Οι Αμερικανοί έχουν δύο εβδομάδες προθεσμία να σταματήσουν τον Τραμπ

«Το μόνο που είναι απαραίτητο για να τερματιστεί ο αντισυνταγματικός και εγκληματικός πόλεμος επιθετικότητας του Τραμπ κατά του Ιράν είναι το Κογκρέσο να κάνει τη δουλειά του»

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Το… τερμάτισε: Μετά την επίθεση στον Πάπα ο Τραμπ εμφανίζεται ως… Χριστός
Κόσμος 13.04.26

Το… τερμάτισε: Μετά την επίθεση στον Πάπα ο Τραμπ εμφανίζεται ως… Χριστός

Ο αμερικανός πρόεδρος Τραμπ είναι... αλλεργικός στην όποια κριτική  που αφορά στον πόλεμο κατά του Ιράν, ακόμη και αν αυτή προέρχεται από έναν ανώτατο θρησκευτικό ηγέτη, όπως ο πάπας Λέων

Σύνταξη
Οι νέοι στην Ουγγαρία έδιωξαν τον Όρμπαν από την εξουσία – Ο λόγος που έχασε τις εκλογές
Κόσμος 13.04.26

Οι νέοι στην Ουγγαρία έδιωξαν τον Όρμπαν από την εξουσία - Ο λόγος που έχασε τις εκλογές

Ο μεγάλος λαϊκιστής Όρμπαν, είχε χάσει την λαϊκή του πινελιά και δεν είχε κατανοήσει ότι υπονομευόταν από μερικές από τις ίδιες αποτυχίες που έχουν αποδυναμώσει τους ισχυρούς ηγέτες σε όλο τον κόσμο

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Axios: Το παράθυρο για συνομιλίες δεν έχει ακόμα κλείσει, ενώ η αντιπαράθεση μεταφέρεται στα Στενά του Ορμούζ
Στενά του Ορμούζ 13.04.26 Upd: 12:48

Axios: Το παράθυρο για συνομιλίες δεν έχει ακόμα κλείσει, ενώ η αντιπαράθεση μεταφέρεται στα Στενά του Ορμούζ

Μετά την αποτυχία των συνομιλιών, η απειλή Τραμπ για μπλόκο στα ιρανικά λιμάνια μπορεί να προκαλέσει κλιμάκωση της σύγκρουσης - Ταυτόχρονα το Ισραήλ σφυροκοπά ασταμάτητα τον Λίβανο - Δείτε live στο in

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
Ο Τραμπ καταφέρεται εναντίον του πάπα Λέοντα – Είναι «υπερβολικά φιλελεύθερος»
Πόλεμος 13.04.26

Επίθεση του Τραμπ στον πάπα Λέοντα

Ο Ντόναλντ Τραμπ επιτίθεται στον πάπα Λέοντα, λέγοντας πως δεν είναι «μέγας θαυμαστής» του, έπειτα από σφοδρή αντιπολεμική παρέμβαση του Ποντίφικα.

Σύνταξη
Νιγηρία: Δεκάδες νεκροί σε αεροπορικά πλήγματα με στόχο τζιχαντιστές της Μπόκο Χαράμ
Αεροπορικά πλήγματα 13.04.26

Μακελειό με δεκάδες νεκρούς στη Νιγηρία

Καταδίωξη τζιχαντιστών της Μπόκο Χαράμ είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο δεκάδων ανθρώπων από αεροπορικά πλήγματα στη βορειοανατολική Νιγηρία.

Σύνταξη
Περού: Η υποψήφια της δεξιάς Φουχιμόρι προηγείται στις προεδρικές εκλογές
Περού 13.04.26

Μπροστά η δεξιά Φουχιμόρι στις προεδρικές εκλογές

Η δεξιά Κέικο Φουχιμόρι έχει το προβάδισμα στις προεδρικές εκλογές που διεξήχθησαν στο Περού, και σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις θα απαιτηθεί δεύτερος γύρος προκειμένου να αναδειχθεί ο νέος πρόεδρος.

Σύνταξη
Ουγγαρία: Το Tisza εξασφαλίζει υπερπλειοψηφία δύο τρίτων στο κοινοβούλιο
Ουγγαρία 13.04.26

Το Tisza εξασφαλίζει πλειοψηφία 2/3 στο κοινοβούλιο

Το δεξιό κόμμα Tisza του νικητή των βουλευτικών εκλογών στην Ουγγαρία, Πέτερ Μάγκιαρ, εξασφαλίζει την υπερπλειοψηφία των δύο τρίτων στο κοινοβούλιο, βάσει των επίσημων σχεδόν τελικών αποτελεσμάτων.

Σύνταξη
Ουκρανία: Ελαβε τέλος και επισήμως η πασχαλινή κατάπαυση του πυρός με τη Ρωσία
Και επισήμως 13.04.26

Τέλος η πασχαλινή κατάπαυση του πυρός Ουκρανίας - Ρωσίας

Η πασχαλινή κατάπαυση του πυρός ανάμεσα στην Ουκρανία και τη Ρωσία έληξε τα μεσάνυχτα χθες Κυριακή προς σήμερα Δευτέρα και επισήμως, καθώς οι δύο πλευρές αλληλοκατηγορήθηκαν για την παραβίασή της.

Σύνταξη
Ο Λίβανος εργάζεται για να επιτύχει «την ισραηλινή αποχώρηση από το έδαφός του»
Λίβανος 13.04.26

«Εργαζόμαστε» για να επιτύχουμε «την ισραηλινή αποχώρηση από το έδαφός μας»

«Θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε για να επιτύχουμε την ισραηλινή αποχώρηση από το σύνολο του εδάφους μας», δηλώνει ο πρωθυπουργός του Λιβάνου, ενώ ο ισραηλινός ομόλογός του μετέβη στα νότια της χώρας.

Σύνταξη
Ανακούφιση στην Ευρώπη για την ήττα Όρμπαν – Συγχαρητήρια μηνύματα στον Πέτερ Μαγιάρ
Ουγγρικές εκλογές 12.04.26 Upd: 00:04

Ανακούφιση στην Ευρώπη για την ήττα Όρμπαν – Συγχαρητήρια μηνύματα στον Πέτερ Μαγιάρ

Η εκλογική νίκη του Πέτερ Μαγιάρ έφερε αναστεναγμούς ανακούφισης στις Βρυξέλλες και σε πολλές ευρωπαϊκές πρωτεύουσες, που επισημαίνουν τον φιλοευρωπαϊκό προσανατολισμό του νικητή των ουγγρικών εκλογών.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Πάπας Λέων σε Ντόναλντ Τραμπ: Θα συνεχίσω να μιλάω ενάντια στον πόλεμο και να προωθώ την ειρήνη
Απάντηση 13.04.26

Πάπας Λέων σε Ντόναλντ Τραμπ: Θα συνεχίσω να μιλάω ενάντια στον πόλεμο και να προωθώ την ειρήνη

«Δεν νομίζω ότι το μήνυμα του Ευαγγελίου προορίζεται να κακοποιηθεί με τον τρόπο που το κάνουν μερικοί άνθρωποι», ανέφερε ο πάπας Λέων, απαντώντας στον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ

Σύνταξη
Ουγγαρία: Ο ξέφρενος χορός του μελλοντικού υπουργού Υγείας μετά τη νίκη του Μαγιάρ στις εκλογές
Δείτε βίντεο 13.04.26

Ο ξέφρενος χορός του μελλοντικού υπουργού Υγείας στην Ουγγαρία - Ξεσάλωσε μετά τη νίκη του Μαγιάρ

Τον «γύρο» του διαδικτύου κάνει βίντεο με τον μελλοντικό υπουργό Υγείας της Ουγγαρίας, ο οποίος χορεύει πανηγυρίζοντας την εκλογική νίκη του Μαγιάρ

Σύνταξη
Οι Αμερικανοί έχουν δύο εβδομάδες προθεσμία να σταματήσουν τον Τραμπ
Υπάρχει λύση 13.04.26

Οι Αμερικανοί έχουν δύο εβδομάδες προθεσμία να σταματήσουν τον Τραμπ

«Το μόνο που είναι απαραίτητο για να τερματιστεί ο αντισυνταγματικός και εγκληματικός πόλεμος επιθετικότητας του Τραμπ κατά του Ιράν είναι το Κογκρέσο να κάνει τη δουλειά του»

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Κατάσκοποι στις ζωές των άλλων – Χιλιάδες εργάτες της AI χτενίζουν το Διαδίκτυο για τα προσωπικά σας δεδομένα
Scale AI 13.04.26

Κατάσκοποι στις ζωές των άλλων – Χιλιάδες εργάτες της AI χτενίζουν το Διαδίκτυο για τα προσωπικά σας δεδομένα

H Scale AI και άλλες εταιρείες ζητούν «ειδικούς» για την εκπαίδευση της τεχνητής νοημοσύνης, μετά όμως τους ζητούν να χτενίζουν προφίλ στο Instagram.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
Οι γιοι του Μάικλ Τζάκσον, ο 24χρονος Μπίγκι και ο 29χρονος Πρινς, σε μια σπάνια κοινή εμφάνιση
Γονίδια 13.04.26

Οι γιοι του Μάικλ Τζάκσον, ο 24χρονος Μπίγκι και ο 29χρονος Πρινς, σε μια σπάνια κοινή εμφάνιση

Ο Μπίγκι «Μπλάνκετ» και ο Πρινς Τζάκσον, έκαναν μια σπάνια δημόσια εμφάνιση μαζί με την οικογένειά τους για να προωθήσουν τη νέα, βιογραφική ταινία για τον αποθανόντα πατέρα τους.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
ΕΕ: Ποιες χώρες σημείωσαν τις μεγαλύτερες αυξήσεις σε τιμές ακινήτων το 2025
Διεθνής Οικονομία 13.04.26

Τιμές ακινήτων σε όλη την Ευρώπη: Ποιες χώρες σημείωσαν τις μεγαλύτερες αυξήσεις το 2025;

Οι τιμές των κατοικιών αυξήθηκαν κατά 5,5% στην ΕΕ το τελευταίο τρίμηνο του 2025, με ισχυρότερη άνοδο σε ορισμένες χώρες με τουριστικό ενδιαφέρον, όπως η Πορτογαλία, η Κροατία και η Ισπανία

Σύνταξη
Πώς αντιλαμβάνεται η γάτα τον χρόνο;
Γατίσιο «ρολόι» 13.04.26

Η γάτα έχει την αίσθηση του χρόνου;

Αν νομίζετε ότι η γάτα σας δεν καταλαβαίνει πόση ώρα λείψατε από το σπίτι, ξεγελιέστε. Ποια η σχέση της με τον χρόνο.

Τζούλη Τούντα
Τζούλη Τούντα
Over Half of Greek Pensioners Receive Under €1,000
English edition 13.04.26

Over Half of Greek Pensioners Receive Under €1,000

New data shows the average pension remains relatively low despite recent increases, with more than half of recipients earning below €1,000 and significant differences between private and public sector payouts

Σύνταξη
Το… τερμάτισε: Μετά την επίθεση στον Πάπα ο Τραμπ εμφανίζεται ως… Χριστός
Κόσμος 13.04.26

Το… τερμάτισε: Μετά την επίθεση στον Πάπα ο Τραμπ εμφανίζεται ως… Χριστός

Ο αμερικανός πρόεδρος Τραμπ είναι... αλλεργικός στην όποια κριτική  που αφορά στον πόλεμο κατά του Ιράν, ακόμη και αν αυτή προέρχεται από έναν ανώτατο θρησκευτικό ηγέτη, όπως ο πάπας Λέων

Σύνταξη
Must Read
Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

