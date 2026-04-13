Η Καλλίπολη του Νετανιάχου: Από τον Μπίμπι στον επίδοξο Τσώρτσιλ, μια λανθασμένη εκτίμηση για τη Μέση Ανατολή

Την αποτυχία της πολιτικής Νετανιάχου στον πόλεμο με το Ιράν υπογραμμίζει άρθρο γνώμης του Αλούφ Μπεν στην ισραηλινή εφημερίδα Haaretz, που βάζει στο τραπέζι το ενδεχόμενο ο ισραηλινός πρωθυπουργός να έχει ήδη χάσει την εύνοια του προστάτη και υποστηρικτή του Ντόναλντ Τραμπ και να αντιμετωπίζει ήδη το ενδεχόμενο της ήττας στις εκλογές.

Στο άρθρο με τίτλο «Η Καλλίπολη του Νετανιάχου: Από τον Μπίμπι στον επίδοξο Τσόρτσιλ, μια λανθασμένη εκτίμηση για τη Μέση Ανατολή», σημειώνεται ότι «ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου έχει βρεθεί σε μια πολιτική δυσχερή θέση λόγω της αποτυχίας του στον πόλεμο με το Ιράν, η οποία είναι μεγαλύτερη από οποιαδήποτε άλλη έχει αντιμετωπίσει από την επιστροφή του στην εξουσία το 2009. Ο πρωθυπουργός πιστεύει ότι είναι η σύγχρονη ενσάρκωση του Ουίνστον Τσώρτσιλ και ότι οι Ιρανοί είναι οι διάδοχοι των Ναζί».

Όπως επισημαίνει ο αρθρογράφος «η επίθεση της 28ης Φεβρουαρίου είχε ως στόχο να εδραιώσει τη θέση του στην ιστορία ως προφήτη που προειδοποίησε για την απειλή και κατάφερε να κινητοποιήσει την αμερικανική υπερδύναμη για να την εξουδετερώσει. Ο Νετανιάχου όντως εμφανίστηκε ως Τσώρτσιλ – αλλά όχι ως ο ήρωας της Μάχης της Βρετανίας στον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, αλλά ως ο αποτυχημένος πρώτος λόρδος του Ναυαρχείου από τον Α’ Παγκόσμιο Πόλεμο, ο οποίος οδήγησε στη στρατιωτική καταστροφή στη Καλλίπολη».

Ο Νετανιάχου απέτυχε στο Ιράν

Τονίζεται δε πως ο Νετανιάχου «απέτυχε στο Ιράν όχι μόνο επειδή μετά τον πόλεμο τον περασμένο Ιούνιο υποσχέθηκε ότι η ιρανική πυρηνική και πυραυλική απειλή είχε εξαλειφθεί για τις επόμενες γενιές, και όχι λόγω των ψευδών ελπίδων που διέδωσε για την πτώση του απειλητικού καθεστώτος στην Τεχεράνη και την αντικατάστασή του από τον φιλικό γιο του αποθανόντος Σάχη του Ιράν. Ούτε οφείλεται σε ήττες στο πεδίο της μάχης ή σε σοβαρές απώλειες ή ζημιές αμάχων. Αντίθετα, η στρατιωτική απόδοση στο ιρανικό μέτωπο και ο συντονισμός με τον αμερικανικό στρατό ήταν άψογοι, και ο Νετανιάχου αξίζει έπαινο γι’ αυτούς, όπως αξίζει επίπληξη για την καταστροφή της 7ης Οκτωβρίου».

Υπονόμευσε την πολιτική του γοητεία

Και σύμφωνα με τον αρθρογράφο «ειρωνικά, στην προσπάθειά του να εκπληρώσει το όνειρο της ζωής του, υπονόμευσε το μυστικό της πολιτικής του γοητείας. Όταν προσπάθησε να γίνει αυτό που δεν είναι (Τσώρτσιλ), έχασε αυτό που είναι (Μπίμπι). Για χρόνια απολάμβανε τη δημοφιλία του κοινού πολύ πέρα από τη «βάση» του, λόγω της προσοχής του στη χρήση βίας και της αποστροφής του προς τον κίνδυνο.

Οι πολιτικοί του αντίπαλοι τον χλευάζουν ως δειλό, αλλά οι περισσότεροι Ισραηλινοί προτιμούσαν την ψευδαίσθηση της κανονικότητας της «διαχείρισης της σύγκρουσης» έναντι του στρατιωτικού τυχοδιωκτισμού».

Η 7η Οκτωβρίου

Επισημαίνεται ακόμα ότι η επίθεση της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου κατέστρεψε την ψευδαίσθηση που πούλησε ο Νετανιάχου στους Ισραηλινούς. Βρέθηκε σε αδιέξοδο και όσο περισσότερο παρατείνονταν ο πόλεμος, τόσο περισσότερους κινδύνους αναλάμβανε: καταστροφή της Γάζας, δολοφονία του Χασάν Νασράλα, βομβαρδισμός ιρανικών πυρηνικών εγκαταστάσεων με τη βοήθεια του Ντόναλντ Τραμπ, κατάκτηση εδαφών στη Συρία και σιωπηρή υποστήριξη εβραίων τρομοκρατών στη Δυτική Όχθη.

Όλα αυτά τα βήματα, καθώς και η δημόσια υποστήριξη που έλαβε από τον σημερινό πρόεδρο των ΗΠΑ, ενίσχυσαν τη μεγαλομανία του. Ο άνθρωπος που κάποτε αρκούταν στον στόχο – που προκαλούσε τον εαυτό του – της διατήρησης της ασφάλειας του Ισραήλ, ανέλαβε να αναδιαμορφώσει τη Μέση Ανατολή και να εγκαθιδρύσει ένα νέο καθεστώς στο Ιράν, «όχι τον Χίμλερ αντί του Χίτλερ», όπως εξήγησε.

Όπως ο Τσώρτσιλ στην Καλλίπολη

Σύμφωνα με το άρθρο όπως ο Τσώρτσιλ στη Καλλιπόλη, ο Νετανιάχου πίστευε ότι ένα αιφνιδιαστικό χτύπημα στα νώτα του εχθρού θα τον έβγαζε εκτός ισορροπίας και θα οδηγούσε σε γρήγορη νίκη. Υποτίμησε την ικανότητα του Ιράν να απορροφήσει το χτύπημα και να εξαπολύσει αντεπίθεση, και δεν προετοιμάστηκε για μια αποφασιστική τελική κίνηση. Ο Τραμπ σταμάτησε την αιμορραγία, σύναψε συμφωνία κατάπαυσης του πυρός και άφησε τον Νετανιάχου να αντιμετωπίσει τον «Χίμλερ» στην Τεχεράνη.

Η σχέση με τον Τραμπ

Και υπογραμμίζεται ότι «ο Νετανιάχου βρέθηκε σε δύσκολη θέση απέναντι στον προστάτη του στο Λευκό Οίκο, ο οποίος τον κατηγορεί για την βεβιασμένη κίνηση προς τον πόλεμο. Η σχέση με τον Τραμπ είναι ζωτικής σημασίας για την προεκλογική εκστρατεία του Νετανιάχου και τις προσπάθειές του να ακυρώσει τη δίκη του, αλλά ο πρόεδρος δεν είναι ευχαριστημένος με τον προστατευόμενό του στην Ιερουσαλήμ.

Δεν ανέφερε τη συνεργασία με το Ισραήλ και τον Νετανιάχου στις δηλώσεις του σχετικά με την εκεχειρία και τη μεγάλη νίκη στον πόλεμο, και δεν επανέλαβε το αίτημά του προς τον πρόεδρο Ισαάκ Χέρτζογκ να του χορηγήσει χάρη.

Αντί για λόγια επαίνου και φιλίας, ανώτεροι αξιωματούχοι της κυβέρνησης ενημέρωσαν τη New York Times για τη συνάντηση της 11ης Φεβρουαρίου, κατά την οποία ο Νετανιάχου έσυρε τον Τραμπ στο ιρανικό βάλτο.

Την Ημέρα της Ανεξαρτησίας του Ισραήλ, σε λιγότερο από δύο εβδομάδες από τώρα, ο Τραμπ έχει προγραμματίσει να έρθει στην Ιερουσαλήμ για να παραλάβει το Βραβείο Ισραήλ για τη «μοναδική συμβολή του στον εβραϊκό λαό» και, ίσως, να ανάψει μια τελετουργική δάδα. Θα συγχωρήσει τον Νετανιάχου και θα έρθει να τον βοηθήσει στην προεκλογική του εκστρατεία, ή θα τον παραμερίσει και θα αρχίσει να σκέφτεται μια αλλαγή καθεστώτος στο Ισραήλ;»