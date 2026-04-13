Υπόκλιση σε Ντόρσεϊ από τη Euroleague: «Είναι κορυφαίος και απολαμβάνει κάθε στιγμή» (vid)

Ο επίσημος λογαριασμός της Euroleague δημοσίευσε ένα βίντεο αφιερωμένο στον Τάιλερ Ντόρσεϊ και μίλησε με τα καλύτερα λόγια για τον 30χρονο γκαρντ του Ολυμπιακού.

Συγκεκριμένα, η Euroleague έκανε αναφορά στον γκαρντ των Πειραιωτών για τις εμφανίσεις του την περασμένη εβδομάδα, με πλάνα από τον αγώνα από τη Ρεάλ, που πέτυχε career high με 37 πόντους.

Η ανάρτηση της Euroleague για τον Ντόρσεϊ

H Euroleague στη δημοσίευσή της ανέφερε για τον Ντόρσεϊ: «Η περασμένη εβδομάδα ήταν δική του. Είναι κορυφαίος και απολαμβάνει κάθε στιγμή του παιχνιδιού».

Last week was his 😤@TDORSEY_1 is elite and loving every minute. pic.twitter.com/bqBHovM7S0 — EuroLeague (@EuroLeague) April 13, 2026

Υπενθυμίζεται ότι ο Ντόρσεϊ αναδείχθηκε MVP της 36ης αγωνιστικής, καθώς ο ομογενής γκαρντ με το career high που πέτυχε, συγκέντρωσε 43 PIR στο σύστημα αξιολόγησης, ενώ στον αγώνα με τη Χάποελ ήταν και πάλι πολύτιμος στην επίθεση σημειώνοντας 23 πόντους.