Χάποελ Τελ Αβίβ: Η νίκη επί της Μακάμπι, η πρόκριση στα play offs και η επόμενη… Euroleague

Διπλό κέρδος είχε η Χάποελ Τελ Αβίβ από την κυριακάτικη νίκη της με 99-88 επί της Μακάμπι Τελ Αβίβ, καθώς όχι μόνο «κλείδωσε» τη θέση της στα πλέι-οφ της EuroLeague, αλλά εξασφάλισε και την παρουσία της στη διοργάνωση και για την επόμενη σεζόν.

Η ομάδα του Δημήτρη Ιτούδη με τη συγκεκριμένη επικράτηση πέτυχε διπλό στόχο. Ο πρώτος ήταν η συμμετοχή της στα πλέι-οφ της φετινής διοργάνωσης.

Τι λέει ο κανονισμός της Euroleague για τη Χάποελ

Ο δεύτερος ήταν ότι κατοχύρωσε μία από τις δύο θέσεις που δίνονται μέσω EuroCup, κάτι που της εγγυάται την επιστροφή της στην EuroLeague και τη νέα χρονιά, μετά την είσοδό της φέτος ως κάτοχος του EuroCup.

Σημειώνεται πως με βάση τους ισχύοντες κανονισμούς, εφόσον μια ομάδα που έχει συμμετάσχει στη διοργάνωση μέσω του EuroCup, εφόσον εξασφαλίσει την παρουσία της στην postseason, τότε συνεχίζει για ακόμη μια χρονιά στην EuroLeague.

Φυσικά, η Χάποελ με βάση και το τεράστιο ποσό που έχει επενδύσει, θα ήταν τουλάχιστον αδύνατον να μην βρεθεί στην επόμενη Euroleague, όμως πλέον είναι και τυπικό.