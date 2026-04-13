Πένθος στην Γκάνα: Ποδοσφαιριστής σκοτώθηκε σε ένοπλη ληστεία

Σοκ στην Γκάνα, καθώς ο 20χρονος ποδοσφαιριστής, Ντόμινικ Φρίμπονγκ έχασε τη ζωή του σε ένοπλη ληστεία και βύθισε στο πένθος την οικογένειά του και τους οικείους του.

Ο άτυχος στράικερ τραυματίστηκε θανάσιμα από σφαίρα στο κεφάλι όταν ένοπλοι ληστές επιτέθηκαν στο λεωφορείο της Μπέρεκουμ Τσέλσι, στον δρόμο της επιστροφής μετά τον αγώνα με την FC Σαμαρτέξ.

Αξίζει να σημειωθεί ότι αρκετά μέλη της ομάδας τραυματίστηκαν σοβαρά, ενώ ο Φρίμπονγκ αρχικά διακομίσθηκε στο «Bibiani Government», αλλά κατέληξε στη συνέχεια.

According to reports, one player who was shot during the incident has sadly passed away after being rushed to the hospital. The Berekum Chelsea team was attacked by armed robbers following their league match against FC Samartex. 😢🥹 — Shaban Mohammed (@ShabanMo9) April 13, 2026

Σύμφωνα με τα ρεπορτάζ που έχουν κυκλοφορήσει, οι αρχές έχουν ξεκινήσει έρευνα για τον εντοπισμό των δραστών αλλά και για τυχόν αγνοούμενους.