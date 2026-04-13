Bαθμολογία Euroleague: Τα δεδομένα μετά τη νίκη της Χάποελ – Τι ισχύει για Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό

Βαθμολογία Euroleague: Η Χάποελ Τελ Αβίβ επικράτησε με 99-88 της Μακάμπι Τελ Αβίβ σε εξ αναβολής αναμέτρηση της 30ής αγωνιστικής της Euroleague και εξασφάλισε την παρουσία της στα πλέι οφ της διοργάνωσης.

Μετά κι από αυτό το παιχνίδι οι ομάδες που εξασφάλισαν την παρουσία τους στα πλέι οφ της Ευρωλίγκας είναι ο Ολυμπιακός, η Βαλένθια, η Ρεάλ Μαδρίτης, η Φενέρμπαχτσε και η Χάποελ Τελ Αβίβ.

Από εκεί και πέρα το νικηφόρο αποτέλεσμα της ομάδας του Δημήτρη Ιτούδη δεν άρεσε καθόλου στον Παναθηναϊκό ο οποίος ήθελε ήττα της Χάποελ από την αποκλεισμένη Μακαάμπι, αλλά και στην τελευταία αγωνιστική ώστε να έχει περισσότερες πιθανότητες για να μπει και εκείνος στα πλέι οφ.

Τώρα τα σενάρια που… γλιτώνουν τους πράσινους από τα πλέι ιν είναι δύο. Το πρώτο είναι να νικήσει την Εφές (άρα τελικό ρεκόρ στην κανονική περίοδο 22-16), να χάσει η Ζαγκίρις από την Παρί και ο Ερυθρός Αστέρας από τη Ρεάλ. Έτσι θα είναι έκτος.

Το δεύτερο σενάριο είναι νίκη των «πράσινων» επί της Εφές, ήττα της Ζαλγκίρις από την Παρί, νίκη του Ερυθρού Αστέρα επί της Ρεάλ αλλά και ήττα της Μονακό από τη Χάποελ. Έτσι θα είναι και πάλι έκτος.

Σε περίπτωση ήττας από την τουρκική ομάδα το τριφύλλι μπορεί να τερματίσει ακόμη και στην 9η θέση.

Όσο για τον Ολυμπιακό, με νίκη επί της Αρμάνι είναι πρώτος στην κανονική περίοδο. Δεύτερος μπορεί να βγει μόνο με ήττα από τους Ιταλούς και νίκη της Βαλένθια επί της Ντουμπάι, μιας και οι Ισπανοί υπερτερούν στην ισοβαθμία με τους Πειραιώτες.

Το πρόγραμμα της τελευταίας (38ης) αγωνιστικής της Euroleague

Πέμπτη 16/4

21:00 Βιλερμπάν – Φενέρμπαχτσε

21:05 Μακάμπι Τελ Αβίβ – Βίρτους Μπολόνια

21:15 Ολυμπιακός – Αρμάνι Μιλάνο

21:30 Παρτίζαν – Μπασκόνια

21:45 Ρεάλ Μαδρίτης – Ερυθρός Αστέρας

Παρασκευή 17/4

19:00 Dubai Basketball – Βαλένθια

20:00 Ζάλγκιρις Κάουνας – Παρί

20:30 Μονακό – Χάποελ Τελ Αβίβ

21:15 Παναθηναϊκός – Αναντολού Εφές

21:30 Μπαρτσελόνα – Μπάγερν Μονάχου



Βαθμολογία Euroleague σε 37 αγωνιστικές