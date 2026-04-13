Το μήνυμα του Πολονάρα: «Στόχος μου να επιστρέψω το συντομότερο δυνατό» (pic)
Ο Ακίλε Πολονάρα προχώρησε σε μία διευκρινιστική δήλωση σχετικά με το γιατί δεν προπονείται ακόμη με τη Σάσαρι και υπογράμμισε ότι ο στόχος του είναι να επιστρέψει το συντομότερο δυνατό.
- Αβάσιμοι ισχυρισμοί τα περί «απειλών εισβολής στο Ισραήλ» από τον Ερντογάν, λέει η Τουρκία
- Πώς γιόρτασαν οι Αιθίοπες της Αθήνας την Ανάσταση – Τύμπανα, χορός και μυστήριο
- Χειροπέδες σε 48χρονη influencer - Οδηγούσε μεθυσμένη, βρέθηκαν αναβολικά στο αυτοκίνητο
- Από θύμα απαγωγής έγινε μέλος ένοπλης οργάνωσης - Τι συνέβη στην Patty Hearst;
Ο μαχητής της ζωής, Ακίλε Πολονάρα δημοσίευσε μία ανάρτηση στο instagram, στην οποία και εξηγεί ότι δεν προπονείται ακόμη με τη Σάσαρι, καθώς βρίσκεται μακριά από την πόλη λόγω ιατρικών ραντεβού.
Στην ανάρτησή του ξεκαθάρισε ότι στόχος του είναι να επιστρέψει το συντομότερο δυνατό στη δράση, διαψεύδοντας κατ’ αυτό τον τρόπο φήμες που κυκλοφόρησαν στα social media.
Η τοποθέτηση του Πολονάρα
«Θα ήθελα να διευκρινίσω μερικά από όσα διάβασα τις τελευταίες μέρες στα social media. Δεν προπονούμαι με τη Σάσαρι καθώς βρίσκομαι μακριά από την πόλη λόγω κάποιων ιατρικών ραντεβού. Στόχος μου είναι να επιστρέψω το συντομότερο δυνατό. Τις τελευταίες εβδομάδες είμαι στη Νάπολι και η Αβελίνο με έχει εξυπηρετήσει δίνοντάς μου τη δυνατότητα να προπονούμαι μόνος μου».
Η σχετική ανάρτηση
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
- Το μήνυμα του Πολονάρα: «Στόχος μου να επιστρέψω το συντομότερο δυνατό» (pic)
- Η έκπληξη του Ολυμπιακού στον Πίτερς για τα γενέθλιά του (vid)
- Υπόκλιση σε Ντόρσεϊ από τη Euroleague: «Είναι κορυφαίος και απολαμβάνει κάθε στιγμή» (vid)
- «Κορυφαίοι ευρωπαϊκοί σύλλογοι θέλουν τον Καρέτσα»
- Επίσημο: Νέος προπονητής της Ντουμπάι BC ο Σέκουλιτς
- Συγκίνηση στο τελευταίο «αντίο» για τον Στέφανο Μπορμπόκη (pics)
- Πένθος στην Γκάνα: Ποδοσφαιριστής σκοτώθηκε σε ένοπλη ληστεία
- Χάποελ Τελ Αβίβ: Η νίκη επί της Μακάμπι, η πρόκριση στα play offs και η επόμενη… Euroleague
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις