Το μήνυμα του Πολονάρα: «Στόχος μου να επιστρέψω το συντομότερο δυνατό» (pic)

Ο μαχητής της ζωής, Ακίλε Πολονάρα δημοσίευσε μία ανάρτηση στο instagram, στην οποία και εξηγεί ότι δεν προπονείται ακόμη με τη Σάσαρι, καθώς βρίσκεται μακριά από την πόλη λόγω ιατρικών ραντεβού.

Στην ανάρτησή του ξεκαθάρισε ότι στόχος του είναι να επιστρέψει το συντομότερο δυνατό στη δράση, διαψεύδοντας κατ’ αυτό τον τρόπο φήμες που κυκλοφόρησαν στα social media.

Η τοποθέτηση του Πολονάρα

«Θα ήθελα να διευκρινίσω μερικά από όσα διάβασα τις τελευταίες μέρες στα social media. Δεν προπονούμαι με τη Σάσαρι καθώς βρίσκομαι μακριά από την πόλη λόγω κάποιων ιατρικών ραντεβού. Στόχος μου είναι να επιστρέψω το συντομότερο δυνατό. Τις τελευταίες εβδομάδες είμαι στη Νάπολι και η Αβελίνο με έχει εξυπηρετήσει δίνοντάς μου τη δυνατότητα να προπονούμαι μόνος μου».

