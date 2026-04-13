Το επετειακό σήμα της ΚΑΕ ΠΑΟΚ για τα 100 χρόνια του συλλόγου (vid)

Το 2026 είναι χρονιά-σταθμός, καθώς ο ΠΑΟΚ γιορτάζει έναν αιώνα ζωής και η «ασπρόμαυρη» ΚΑΕ έκανε γνωστό το επετειακό σήμα μέσα από ένα πολύ όμορφο βίντεο.

Στο πλαίσιο αυτό η ΚΑΕ παρουσίασε το επετειακό σήμα της ομάδας μέσω ενός νοσταλγικού βίντεο γεμάτο στιγμές από την ένδοξη πορεία του συλλόγου, με τον αριθμό «100» να κυριαρχεί, συμβολίζοντας έναν αιώνα ιστορίας και στιγμών.

«Ένας αιώνας μνήμης. Ένας αιώνας πίστης. Το επετειακό λογότυπο των 100 χρόνων είναι αφιερωμένο στον κόσμο του ΠΑΟΚ. Σε αυτούς που ήταν, είναι και θα είναι πάντα εδώ. Ένας Αιώνας ΠΑΟΚ 1926 – 2026», αναφέρουν χαρακτηριστικά οι «ασπρόμαυροι» στην ανάρτησή τους.

Δείτε το σχετικό βίντεο της ΚΑΕ ΠΑΟΚ με το επετειακό λογότυπο για τα 100 χρόνια του συλλόγου: