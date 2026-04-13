Τέλος ο Ντοκ Ρίβερς από τους Μπακς
Ο Ντοκ Ρίβερς αποτελεί παρελθόν από την τεχνική ηγεσία των Μπακς, σύμφωνα με τον Σαμς Σαράνια.
Ο Ντοκ Ρίβερς αποχωρεί από τον πάγκο των Μπακς, σύμφωνα με τον ρεπόρτερ Σαμς Σαράνια, τα «Ελάφια» αναζητούν νέο προπονητή ενόψει της νέας σεζόν.
Αξίζει να σημειωθεί ότι η φετινή σεζόν κύλησε απογοητευτικά για τους Μπακς, καθώς έμειναν εκτός playoffs μετά από δέκα χρόνια, με τη δυσαρέσκεια να είναι έκδηλη στις τάξεις της διοίκησης.
Δείτε την ανάρτηση του Σαράνια για τον Ρίβερς και τους Μπακς
A summer of change begins for the Bucks as Rivers exits at 97-103 across three seasons in Milwaukee — two first-round exits and missing the playoffs and play-in this year. The Bucks will pay out Rivers on his eight-figure salary for the final year on his deal in 2026-27. https://t.co/lrycwExcGG
— Shams Charania (@ShamsCharania) April 13, 2026
Οι Μπακς βρίσκονται ήδη σε αναζήτηση προπονητή, ενώ σύμφωνα με ρεπορτάζ που είχαν κυκλοφορήσει στο παρελθόν. ένας από τους υποψήφιους για διάδοχος του Ρίβερς στον πάγκο είναι ο Τέιλορ Τζένκινς, ο πρώην προπονητής των Μέμφις Γκρίζλις.
