Τα αποτελέσματα στο NBA και τα ζευγάρια στα play offs και play in (vids)

Έπεσε η αυλαία στη regular season του NBA, με το ενδιαφέρον να στρέφεται πλέον στα ζευγάρια που θα διασταυρώσουν τα ξίφη τους στα playoffs και play in.

Στα αποτελέσματα, οι Μπακς έκλεισαν τη regular season μετρώντας ακόμη μία ήττα, αυτή τη φορά από τους Σίξερς με 126-106, σε ένα ματς που ο Άλεξ και ο Θανάσης Αντετοκούνμπο πέτυχαν 8 πόντους, ενώ ο «Greek Freak» δεν αγωνίστηκε.

Ο Τζον Πουλακίδας «έλαμψε» στη νίκη των Μάβερικς επί των Μπουλς στο Ντάλας (149-128), αφού πέτυχε career high με με 28 πόντους-νέο ρεκόρ καριέρας στο ΝΒΑ-έχοντας 2/3 βολές, 8/16 τρίποντα και 1/2 δίποντα, καθώς επίσης 2 ριμπάουντ, 4 ασίστ, 1 κλέψιμο, 1 τάπα και 1 λάθος σε 36 λεπτά.

Οι Νάγκετς έκλεισαν με ιδανικό τρόπο τη regular season, με σπουδαίο «διπλό» στην έδρα των Σπερς (128-118), με «καυτούς» τους Στρόθερ (25 πόντους) και Γιόκιτς.

Τα αποτελέσματα της βραδιάς

Μπόστον Σέλτικς – Ορλάντο Μάτζικ 113-108

Νιου Γιορκ Νικς – Σάρλοτ Χόρνετς 96-110

Κλίβελαντ Καβαλίερς – Ουάσιγκτον Ουίζαρντς 130-117

Φιλαδέλφεια 76ερς – Μιλγουόκι Μπακς 126-106

Μαϊάμι Χιτ – Ατλάντα Χοκς 143-117

Ιντιάνα Πέισερς – Ντιτρόιτ Πίστονς 121-133

Τορόντο Ράπτορς – Μπρούκλιν Νετς 136-101

Ντάλας Μάβερικς – Σικάγο Μπουλς 149-128

Μινεσότα Τίμπεργουλβς – Νιου Όρλινς Πέλικανς 132-126

Χιούστον Ρόκετς – Μέμφις Γκρίζλις 132-101

Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ – Φοίνιξ Σανς 103-135

Λος Άντζελες Λέικερς – Γιούτα Τζαζ 131-107

Σαν Αντόνιο Σπερς – Ντένβερ Νάγκετς 118-128

Πόρτλαντ Τρέιλ Μπλέιζερς – Σακραμέντο Κινγκς 122-110

Λος Άντζελες Κλίπερς – Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς 115-110

Τα ζευγάρια στα playoffs και play in

Στην Ανατολή την πρώτη θέση κατέκτησαν οι Πίστονς με ρεκόρ 60-22 και στη δεύτερη θέση τερμάτισαν στη regurar season οι Σέλτικς με 56-26. Αμφότερες ομάδες έχουν προκριθεί στα playoffs και περιμένουν τους αντιπάλους τους από τα play in.

Στη Δύση, την πρώτη θέση κατέλαβαν οι Θάντερ με ρεκόρ 64-18 και στη δεύτερη θέση ακολούθησαν οι Σπερς με 62-20.

Ανατολική περιφέρεια – Τα ζευγάρια στο play in tournament:

Φιλαδέλφεια 76ερς – Ορλάντο Μάτζικ (ο νικητής παίζει με τους Μπόστον Σέλτικς στα playoffs).

Σάρλοτ Χόρνετς – Μαϊάμι Χιτ (ο νικητής παίζει με τον ηττημένο του Σίξερς-Μάτζικ και θα διασταυρωθεί με τους Πίστονς στα playoffs)

Τα ζευγάρια στα play offs

Ντιτρόιτ Πίστονς – Φιλαδέλφεια 76ερς ή Ορλάντο Μάτζικ ή Σάρλοτ Χόρνετς ή Μαϊάμι Χιτ

Μπόστον Σέλτικς – Φιλαδέλφεια 76ερς ή Ορλάντο Μάτζικ

Νιου Γιορκ Νικς – Ατλάντα Χοκς

Κλίβελαντ Καβαλίερς – Τορόντο Ράπτορς

Δυτική περιφέρεια – Τα ζευγάρια στο play in tournament

Φοίνιξ Σανς – Πόρτλαντ Τρέιλ Μπλέιζερς (ο νικητής θα παίξει με τους Σπερς στα playoffs, ενώ ο ηττημένος θα έχει δεύτερη ευκαιρία)

Λος Άντζελες Κλίπερς – Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς (ο νικητής θα παίξει με τον ηττημένο του Σανς-Μπλέιζερς και θα διασταυρωθεί με τους Θάντερ στα playoffs).

Τα ζευγάρια στα play offs

Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ – Φοίνιξ Σανς ή Πόρτλαντ Τρέιλ Μπλέιζερς ή Λος Άντζελες Κλίπερς ή Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς

Σαν Αντόνιο Σπερς – Φοίνιξ Σανς ή Πόρτλαντ Τρέιλ Μπλέιζερς

Ντένβερ Νάγκετς – Μινεσότα Τίμπεργουλβς

Λος Άντζελες Λέικερς – Χιούστον Ρόκετς

Το play in tournament είναι προγραμματισμένο για τις 14 και 17 Απριλίου, ενώ τα playoffs θα εκκινήσουν στις 18 Απριλίου.