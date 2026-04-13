sports betsson
Δευτέρα 13 Απριλίου 2026
weather-icon 18o
Stream

in
sports

# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΙΡΑΝ
# ΤΕΜΠΗ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Τα αποτελέσματα στο NBA και τα ζευγάρια στα play offs και play in (vids)
Μπάσκετ 13 Απριλίου 2026, 10:51

Τα αποτελέσματα στο NBA και τα ζευγάρια στα play offs και play in (vids)

Τα αποτελέσματα της βραδιάς στο NBA και πώς διαμορφώνονται τα ζευγάρια στα playoffs και play in.

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Spotlight

Έπεσε η αυλαία στη regular season του NBA, με το ενδιαφέρον να στρέφεται πλέον στα ζευγάρια που θα διασταυρώσουν τα ξίφη τους στα playoffs και play in.

Στα αποτελέσματα, οι Μπακς έκλεισαν τη regular season μετρώντας ακόμη μία ήττα, αυτή τη φορά από τους Σίξερς με 126-106, σε ένα ματς που ο Άλεξ και ο Θανάσης Αντετοκούνμπο πέτυχαν 8 πόντους, ενώ ο «Greek Freak» δεν αγωνίστηκε.

YouTube thumbnail

Ο Τζον Πουλακίδας «έλαμψε» στη νίκη των Μάβερικς επί των Μπουλς στο Ντάλας (149-128), αφού πέτυχε career high με με 28 πόντους-νέο ρεκόρ καριέρας στο ΝΒΑ-έχοντας 2/3 βολές, 8/16 τρίποντα και 1/2 δίποντα, καθώς επίσης 2 ριμπάουντ, 4 ασίστ, 1 κλέψιμο, 1 τάπα και 1 λάθος σε 36 λεπτά.

Οι Νάγκετς έκλεισαν με ιδανικό τρόπο τη regular season, με σπουδαίο «διπλό» στην έδρα των Σπερς (128-118), με «καυτούς» τους Στρόθερ (25 πόντους) και Γιόκιτς.

YouTube thumbnail

Τα αποτελέσματα της βραδιάς

Μπόστον Σέλτικς – Ορλάντο Μάτζικ 113-108
Νιου Γιορκ Νικς – Σάρλοτ Χόρνετς 96-110
Κλίβελαντ Καβαλίερς – Ουάσιγκτον Ουίζαρντς 130-117
Φιλαδέλφεια 76ερς – Μιλγουόκι Μπακς 126-106
Μαϊάμι Χιτ – Ατλάντα Χοκς 143-117
Ιντιάνα Πέισερς – Ντιτρόιτ Πίστονς 121-133
Τορόντο Ράπτορς – Μπρούκλιν Νετς 136-101
Ντάλας Μάβερικς – Σικάγο Μπουλς 149-128
Μινεσότα Τίμπεργουλβς – Νιου Όρλινς Πέλικανς 132-126
Χιούστον Ρόκετς – Μέμφις Γκρίζλις 132-101
Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ – Φοίνιξ Σανς 103-135
Λος Άντζελες Λέικερς – Γιούτα Τζαζ 131-107
Σαν Αντόνιο Σπερς – Ντένβερ Νάγκετς 118-128
Πόρτλαντ Τρέιλ Μπλέιζερς – Σακραμέντο Κινγκς 122-110
Λος Άντζελες Κλίπερς – Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς 115-110

Τα ζευγάρια στα playoffs και play in

Στην Ανατολή την πρώτη θέση κατέκτησαν οι Πίστονς με ρεκόρ 60-22 και στη δεύτερη θέση τερμάτισαν στη regurar season οι Σέλτικς με 56-26. Αμφότερες ομάδες έχουν προκριθεί στα playoffs και περιμένουν τους αντιπάλους τους από τα play in.

Στη Δύση, την πρώτη θέση κατέλαβαν οι Θάντερ με ρεκόρ 64-18 και στη δεύτερη θέση ακολούθησαν οι Σπερς με 62-20.

Ανατολική περιφέρεια – Τα ζευγάρια στο play in tournament:

Φιλαδέλφεια 76ερς – Ορλάντο Μάτζικ (ο νικητής παίζει με τους Μπόστον Σέλτικς στα playoffs).

Σάρλοτ Χόρνετς – Μαϊάμι Χιτ (ο νικητής παίζει με τον ηττημένο του Σίξερς-Μάτζικ και θα διασταυρωθεί με τους Πίστονς στα playoffs)

Τα ζευγάρια στα play offs

Ντιτρόιτ Πίστονς – Φιλαδέλφεια 76ερς ή Ορλάντο Μάτζικ ή Σάρλοτ Χόρνετς ή Μαϊάμι Χιτ

Μπόστον Σέλτικς – Φιλαδέλφεια 76ερς ή Ορλάντο Μάτζικ

Νιου Γιορκ Νικς – Ατλάντα Χοκς

Κλίβελαντ Καβαλίερς – Τορόντο Ράπτορς

Δυτική περιφέρεια – Τα ζευγάρια στο play in tournament

Φοίνιξ Σανς – Πόρτλαντ Τρέιλ Μπλέιζερς (ο νικητής θα παίξει με τους Σπερς στα playoffs, ενώ ο ηττημένος θα έχει δεύτερη ευκαιρία)

Λος Άντζελες Κλίπερς – Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς (ο νικητής θα παίξει με τον ηττημένο του Σανς-Μπλέιζερς και θα διασταυρωθεί με τους Θάντερ στα playoffs).

Τα ζευγάρια στα play offs

Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ – Φοίνιξ Σανς ή Πόρτλαντ Τρέιλ Μπλέιζερς ή Λος Άντζελες Κλίπερς ή Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς

Σαν Αντόνιο Σπερς – Φοίνιξ Σανς ή Πόρτλαντ Τρέιλ Μπλέιζερς

Ντένβερ Νάγκετς – Μινεσότα Τίμπεργουλβς

Λος Άντζελες Λέικερς – Χιούστον Ρόκετς

Το play in tournament είναι προγραμματισμένο για τις 14 και 17 Απριλίου, ενώ τα playoffs θα εκκινήσουν στις 18 Απριλίου.

Headlines:
googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Κόσμος
inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Αθλητική Ροή
betson_textlink
Stream sports
Ποδόσφαιρο 13.04.26

Σύνταξη
Μπάσκετ 13.04.26

Σύνταξη
Ποδόσφαιρο 13.04.26

Σύνταξη
Ποδόσφαιρο 13.04.26

Νικόλαος Κώτσης
inStream - Ροή Ειδήσεων
Δείτε βίντεο 13.04.26

Σύνταξη
Υπάρχει λύση 13.04.26

Βαγγέλης Γεωργίου
Scale AI 13.04.26

Βαγγέλης Πρατικάκης
Γονίδια 13.04.26

Έφη Αλεβίζου
Διεθνής Οικονομία 13.04.26

Σύνταξη
Μέση Ανατολή 13.04.26

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Γατίσιο «ρολόι» 13.04.26

Τζούλη Τούντα
English edition 13.04.26

Σύνταξη
Κόσμος 13.04.26

Σύνταξη
Κόσμος 13.04.26

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Must Read
in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Cookies