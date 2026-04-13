Συγκίνηση στο τελευταίο «αντίο» για τον Στέφανο Μπορμπόκη (pics)
Ο Στέφανος Μπορμπόκης έφυγε από τη ζωή το Μεγάλο Σάββατο σε ηλικία 59 ετών και σήμερα έγινε η κηδεία του σε κλίμα οδύνης και μεγάλης συγκίνησης.
Σε κλίμα μεγάλης συγκίνησης και θλίψης πραγματοποιήθηκε η κηδεία του Στέφανου Μπορμπόκη, ο οποίος έφυγε από τη ζωή το Μεγάλο Σάββατο σε ηλικία 59 ετών, σκορπίζοντας θλίψη σε ολόκληρη την ποδοσφαιρική Ελλάδα.
Η κηδεία του Στέφανου Μπορμπόκη πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα του Πάσχα στις 11 το πρωί, στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου στο Άνω Μητρούσι Σερρών μέσα σε κλίμα οδύνης.
Από εκεί και πέρα, συγκίνησε στην κηδεία ο αδερφός του, επίσης παλαίμαχος ποδοσφαιριστής τόσο του ΠΑΟΚ όσο και της ΑΕΚ, Βασίλης Μπορμπόκης, που ξέσπασε σε κλάματα.
Το «παρών» έδωσαν πολλοί παλαίμαχοι ποδοσφαιριστές, τιμώντας τη μνήμη του εκλιπόντος. Ανάμεσά τους ήταν οι Γιώργος Τουρσουνίδης, Κώστας Λαγωνίδης, Δημήτρης Μήτογλου, Κυριάκος Αλεξανδρίδης αλλά και πολλοί ακόμη.
Την ΠΑΕ ΠΑΟΚ εκπροσώπησε ο Άγγελος Αναστασιάδης, εμφανώς συγκινημένος, αποχαιρετώντας έναν άνθρωπο που άφησε το δικό του αποτύπωμα στο ελληνικό ποδόσφαιρο.
Δείτε φωτογραφίες από το τελευταίο «αντίο» στον Στέφανο Μπορμπόκη:
