Στο WNBA η Μαριέλλα Φασούλα: Υπέγραψε rookie συμβόλαιο με τις Γκόλντεν Στέιτ Βάλκιρις
Η Μαριέλλα Φασούλα είναι έτοιμη να κάνει ένα σπουδαίο βήμα στην καριέρα της, καθώς υπέγραψε rookie συμβόλαιο στο WNBA με τις Γκόλντεν Στέιτ Βάλκιρις.
Η 28χρονη διεθνής σέντερ θα συμμετάσχει σε προπονητικό camp, με απώτερο στόχο να εξασφαλίσει τη θέση της στο ρόστερ της ομάδας του Σαν Φρανσίσκο και να αγωνιστεί στο WNBA.
Αξίζει να σημειωθεί ότι αν τα καταφέρει η κόρη του θρύλου Παναγιώτη Φασούλα, θα γίνει η πέμπτη ελληνίδα που αγωνίζεται στο κορυφαίο πρωτάθλημα μετά τις Κωστάκη, Μάλτση, Δημητράκου και Γέμελος.
Δείτε την ανακοίνωση των Γκόλντεν Στέιτ Βάλκιρις για τη Φασούλα
You ready for life in the Fas lane?
Welcome to the Bay, Mariella! pic.twitter.com/B6iIsEEP66
— Golden State Valkyries (@valkyries) April 12, 2026
Τη φετινή σεζόν η Φασούλα μέτρησε με την Μπεσίκτας 18.9 πόντους, 9.6 ριμπάουντ και 4 ασίστ κατά μέσο όρο.
