sports betsson
Δευτέρα 13 Απριλίου 2026
weather-icon 16o
Stream

in
sports

Σημαντική είδηση:
12.04.2026 | 09:12
Πώς θα κινηθούν μετρό, λεωφορεία και τρόλεϊ Κυριακή, Δευτέρα και Τρίτη του Πάσχα
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΙΡΑΝ
# ΤΕΜΠΗ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Σε οικονομικό «κλοιό» 250.000.000 € η Λιόν – Πώς επηρεάζεται το μέλλον του Γιάρεμτσουκ
Ποδόσφαιρο 13 Απριλίου 2026, 00:05

Σε οικονομικό «κλοιό» 250.000.000 € η Λιόν – Πώς επηρεάζεται το μέλλον του Γιάρεμτσουκ

Ο ισολογισμός της γαλλικής ομάδας αποκάλυψε το ιλιγγιώδες χρέος των 250 εκατ. ευρώ στο μεταγραφικό παζάρι, την ώρα που παραμένει το ανοιχτό «μέτωπο» με τον Ολυμπιακό για την... οψιόν του Γιάρεμτσουκ.

Νικόλαος Κώτσης
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
«Ορμόνες της χαράς»: Είναι η καλή διάθεση θέμα χημείας;

«Ορμόνες της χαράς»: Είναι η καλή διάθεση θέμα χημείας;

Spotlight

Θα αγοράσει η Λιόν τον Ρόμαν Γιάρεμτσουκ; Θα κάνει χρήση της οψιόν αγοράς που υπάρχει στη συμφωνία με τον Ολυμπιακό; Η απάντηση στα ερωτήματα δεν μπορεί να δοθεί αυτή τη στιγμή. Ούτε καν από τους Γάλλους. Οι οποίοι, κυριολεκτικά, δεν ξέρουν ποιες θα είναι οι οικονομικές τους δυνατότητες το καλοκαίρι.

Και αυτό διότι από την Μ. Παρασκευή κυκλοφόρησαν συγκεκριμένα οικονομικά στοιχεία, που δείχνουν ότι η γαλλική ομάδα βρίσκεται αντιμέτωπη με μια πρωτοφανή οικονομική καταιγίδα. Τα νούμερα που βλέπουν το φως της δημοσιότητας προκαλούν ίλιγγο, αποκαλύπτοντας μια τεράστια «τρύπα» στα οικονομικά του συλλόγου, ειδικά όσον αφορά τις υποχρεώσεις προς τρίτους για παλαιότερες μεταγραφές.

Σύμφωνα με τα τελευταία οικονομικά δεδομένα, για τη χρήση που ολοκληρώθηκε στις 30 Ιουνίου 2025, η Λιόν καταγράφει ένα συσσωρευμένο χρέος ύψους 249,042 εκατομμυρίων ευρώ προς τρίτους συλλόγους, αποκλειστικά στο πλαίσιο των μεταγραφικών συνδιαλλαγών. Πρόκειται για ένα δυσθεώρητο ποσό σε αποζημιώσεις που έχουν κατανεμηθεί σε βάθος χρόνου, χωρίς μάλιστα να διευκρινίζονται επακριβώς οι προθεσμίες αποπληρωμής (βραχυπρόθεσμες ή μακροπρόθεσμες).

Το οικονομικό άνοιγμα είναι τόσο μεγάλο, ώστε τα γαλλικά Μέσα (σ.σ. L’Équipe, RMC Sport κ.α.) εκφράζουν ανοιχτά την ανησυχία τους για τη βιωσιμότητα του μοντέλου. Είναι χαρακτηριστικό πως δεν υπάρχει σαφές μέτρο σύγκρισης με τα προηγούμενα χρόνια, καθώς μέχρι πρότινος ούτε η Εθνική Διεύθυνση Ελέγχου και Διαχείρισης του γαλλικού ποδοσφαίρου (η αυστηρή DNCG), ούτε ο ίδιος ο σύλλογος ενσωμάτωναν αυτά τα στοιχεία με τέτοια λεπτομέρεια στις δημόσιες τοποθετήσεις τους.

Για να μπορέσει να πάρει άδεια συμμετοχής στις εγχώριες και διεθνείς διοργανώσεις, η Λιόν έκανε χρήση του μοντέλου με την ονομασία «ασπίδα εισπράξεων». Μια οικονομοτεχνική «ντρίμπλα», που δεν είναι βέβαιο ότι μπορεί να φέρει αποτελέσματα. Στο ποδόσφαιρο τα χρέη συχνά αντισταθμίζονται από μελλοντικά έσοδα πωλήσεων. Η Λιόν έχει λαμβάνειν από δικές της παραχωρήσεις παικτών, ωστόσο το ποσό αυτό δεν αρκεί για να κλείσει την «ψαλίδα».

Συγκεκριμένα, στο τέλος της περασμένης σεζόν, η ομάδα της Ροδανίας είχε λαμβάνειν 141,083 εκατομμύρια ευρώ από άλλες ομάδες/πωλήσεις. Η διαφορά ανάμεσα στα σχεδόν 250 εκατ. που οφείλει και στα 141 εκατ. που (ακόμη) περιμένει να εισπράξει, αφήνει ένα τεράστιο καθαρό έλλειμμα που κρατάει τη DNCG σε μόνιμο συναγερμό και αναγκάζει τον τη Λιόν να αναζητά διαρκώς ρευστότητα. Με αποτέλεσμα να μην υπάρχει αυτή τη στιγμή σαφής εικόνα για το τι θα συμβεί το καλοκαίρι.

Για να μπορέσει ο Ολυμπιακός να μάθει τι μέλλει γενέσθαι με τον Γιάρεμτσουκ, είναι σαφές ότι θα χρειαστεί να περιμένει. Διότι δεν υπάρχει σαφής εικόνα για το πότε η γαλλική ομάδα θα μπορεί να πάρει ρεαλιστικές αποφάσεις, εναρμονισμένες με τις οικονομικές της δυνατότητες. Και για μια ομάδα που βρίσκεται υπό το καθεστώς τέτοιες οικονομικής επιτήρησης, το βασικό ζητούμενο δεν είναι οι αγορές. Αλλά οι πωλήσεις. Η εισροή κεφαλαίων. Με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τις μεταγραφικές τις αποφάσεις και την ενίσχυση του ρόστερ. Η οποία, δεν πρέπει να ξεχνάμε, ότι θα κριθεί σε μεγάλο βαθμό και από το εάν θα καταφέρει να τερματίσει σε θέση που να δίνει εισιτήριο για την Ευρώπη. Και αυτή τη στιγμή ο στόχος είναι «ζωντανός» (σ.σ. 5η με 51 βαθμούς).

Headlines:
Markets
Αγορές: Γεωπολιτική αβεβαιότητα και εταιρικά αποτελέσματα

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
«Ορμόνες της χαράς»: Είναι η καλή διάθεση θέμα χημείας;

«Ορμόνες της χαράς»: Είναι η καλή διάθεση θέμα χημείας;

Κόσμος
Τραμπ: Όλα τα ενδεχόμενα πλέον ανοιχτά – Το βλέμμα στο Ορμούζ

inWellness
Τα σιωπηλά red flags στις σχέσεις
Ψυχική ηρεμία 12.04.26

Τα σιωπηλά red flags στις σχέσεις

Οι σχέσεις δεν είναι εύκολες - και κάποια πράγματα είναι ικανά να χαλάσουν την ψυχική μας ηρεμία

Σύνταξη
inTown
sp_banner_Desk
Αθλητική Ροή
Ποδόσφαιρο 13.04.26

Ακόμη πιο «κοντά» στο Champions League η Βιγιαρεάλ (2-1)

Η Βιγιαρεάλ έφυγε με σπουδαίο «διπλό» από την έδρα της Αθλέτικ Μπιλμπάο, επικρατώντας 2-1 για την 31η αγωνιστική της La Liga και κάνοντας καθοριστικό βήμα για την παραμονή στην πρώτη τετράδα.

Σύνταξη
Ποδόσφαιρο 13.04.26

Νικόλαος Κώτσης
Νικόλαος Κώτσης
betson_textlink
Stream sports
Ο νέος «Μπολτ» γεννήθηκε: Ο Γκουτ-Γκουτ σπάει τα χρονόμετρα και γράφει ιστορία στα 200 μέτρα
Στίβος 12.04.26

Ο νέος «Μπολτ» γεννήθηκε: Ο Γκουτ-Γκουτ σπάει τα χρονόμετρα και γράφει ιστορία στα 200 μέτρα

Με χρόνο 19.67 στα 18 του χρόνια, ο Αυστραλός σπρίντερ καταρρίπτει το παγκόσμιο ρεκόρ Κ20 και στέλνει μήνυμα ότι η επόμενη εποχή του στίβου έχει ήδη ξεκινήσει.

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Ο Ολυμπιακός, ο νέος Έλληνας ποδοσφαιριστής, το CIES και η απόφαση που δεν αλλάζει
Ποδόσφαιρο 11.04.26

Ο Ολυμπιακός, ο νέος Έλληνας ποδοσφαιριστής, το CIES και η απόφαση που δεν αλλάζει

Η έρευνα του CIES δείχνει ότι στην Ελλάδα μόνο ο Ολυμπιακός (6,2%) και ο ΠΑΟΚ (6.1%) δίνουν χρόνο συμμετοχής σε παίκτες Κ21. Ο στόχος των Πειραιωτών φάνηκε από τις αλλαγές και τις σημαντικές επενδύσεις στα τμήματα υποδομής ακόμη και μεσούσης της σεζόν. Και αυτό θα συνεχιστεί, με στόχο τους νέους «Μουζακίτηδες».

Νικόλαος Κώτσης
Νικόλαος Κώτσης
Η μάχη του τίτλου στην Premier League: Το πρόγραμμα των Άρσεναλ και Μάντσεστερ Σίτι ως το φινάλε
Ποδόσφαιρο 11.04.26

Η μάχη του τίτλου στην Premier League: Το πρόγραμμα των Άρσεναλ και Σίτι ως το φινάλε

H ήττα της Άρσεναλ με 1-2 από τη από την Μπόρνμουθ έβαλε για τα καλά στο... κόλπο της κατάκτησης του πρωταθλήματος τη Μάντσεστερ Σίτι. Το πρόγραμμα των δυο διεκδικητών ως το φινάλε της Premier League.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Μετά το φινάλε του Champions League…
On Field 10.04.26

Μετά το φινάλε του Champions League…

Από τις 24/2 στο Λεβερκούζεν ακολούθησαν για τον Ολυμπιακό 5 ματς, με ένα πρόγραμμα ουσιαστικά ενός αγώνα κάθε εβδομάδα, και όμως αυτό όπως φαίνεται δεν λειτούργησε ευεργετικά όπως θα περίμενε κανείς.

Γιώργος Νοικοκύρης
Γιώργος Νοικοκύρης
O ZAON γράφει ένα υπέροχο αθλητικό παραμύθι (pics)
Βόλεϊ Γυναικών 09.04.26

O ZAON γράφει ένα υπέροχο αθλητικό παραμύθι (pics)

Η ομάδα της Κηφισιάς έχει πετύχει κάτι παραπάνω από έναν άθλο στη μεγάλη κατηγορία του γυναικείου βόλεϊ και τα επιτεύγματα της συνθέτουν μία μοναδική αθλητική ιστορία.

Δήμος Μπουλούκος
Δήμος Μπουλούκος
inStream - Ροή Ειδήσεων
Μπιλμπάο – Βιγιαρεάλ 1-2: Ακόμη πιο «κοντά» στο Champions League το «κίτρινο υποβρύχιο»
Ποδόσφαιρο 13.04.26

Ακόμη πιο «κοντά» στο Champions League η Βιγιαρεάλ (2-1)

Η Βιγιαρεάλ έφυγε με σπουδαίο «διπλό» από την έδρα της Αθλέτικ Μπιλμπάο, επικρατώντας 2-1 για την 31η αγωνιστική της La Liga και κάνοντας καθοριστικό βήμα για την παραμονή στην πρώτη τετράδα.

Σύνταξη
Ανακούφιση στην Ευρώπη για την ήττα Όρμπαν – Συγχαρητήρια μηνύματα στον Πέτερ Μαγιάρ
Ουγγρικές εκλογές 12.04.26 Upd: 00:04

Ανακούφιση στην Ευρώπη για την ήττα Όρμπαν – Συγχαρητήρια μηνύματα στον Πέτερ Μαγιάρ

Η εκλογική νίκη του Πέτερ Μαγιάρ έφερε αναστεναγμούς ανακούφισης στις Βρυξέλλες και σε πολλές ευρωπαϊκές πρωτεύουσες, που επισημαίνουν τον φιλοευρωπαϊκό προσανατολισμό του νικητή των ουγγρικών εκλογών.

Σύνταξη
Ο νέος «Μπολτ» γεννήθηκε: Ο Γκουτ-Γκουτ σπάει τα χρονόμετρα και γράφει ιστορία στα 200 μέτρα
Στίβος 12.04.26

Ο νέος «Μπολτ» γεννήθηκε: Ο Γκουτ-Γκουτ σπάει τα χρονόμετρα και γράφει ιστορία στα 200 μέτρα

Με χρόνο 19.67 στα 18 του χρόνια, ο Αυστραλός σπρίντερ καταρρίπτει το παγκόσμιο ρεκόρ Κ20 και στέλνει μήνυμα ότι η επόμενη εποχή του στίβου έχει ήδη ξεκινήσει.

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Τι νέο σηματοδοτεί η 30η Απριλίου για τον προϋπολογισμό – Ανατροπές για ανάπτυξη και πληθωρισμό
Οικονομικές Ειδήσεις 12.04.26

Τι νέο σηματοδοτεί η 30η Απριλίου για τον προϋπολογισμό – Ανατροπές για ανάπτυξη και πληθωρισμό

Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή ανατρέπει τις προβλέψεις για το 2026. Υποχωρεί επί τα χείρω η πρόβλεψη για ανάπτυξη, σε ανοδική τροχιά ο πληθωρισμός. Αλλεπάλληλες συσκέψεις του οικονομικού επιτελείου.

Σύνταξη
Πικάσο αξίας ενός εκατομμυρίου σε λοταρία των 100 ευρώ – Ο εγγονός, το πείραμα και το γιατί
Για καλό σκοπό 12.04.26

Πικάσο αξίας ενός εκατομμυρίου για 100 ευρώ; Ο εγγονός του Πάμπλο για την κλήρωση που κλυδωνίζει την αγορά τέχνης

Ο εμβληματικός πίνακας του Πάμπλο Πικάσο με τίτλο Tête de Femme θα αποκτηθεί από έναν τυχερό για μόλις 100 ευρώ μέσω μιας πρωτοποριακής λαχειοφόρου αγοράς

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Λουτσέσκου: «Να μιλάτε με τους γονείς σας – Επικοινώνησα ελάχιστα με τον πατέρα μου τον τελευταίο καιρό»
Ποδόσφαιρο 12.04.26

Λουτσέσκου: «Να μιλάτε με τους γονείς σας – Επικοινώνησα ελάχιστα με τον πατέρα μου τον τελευταίο καιρό»

Ο Ραζβάν Λουτσέσκου σε δηλώσεις που έκανε προέτρεψε τα παιδιά να επικοινωνούν όσο το δυνατόν περισσότερο με τους γονείς τους, εξηγώντας πως ο ίδιος δεν το έκανε όσο θα ήθελε τον τελευταίο καιρό.

Σύνταξη
Πως μια κινεζική εταιρεία παρακολουθούσε τα αμερικανικά βομβαρδιστικά με την βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης
AI 12.04.26

Πως μια κινεζική εταιρεία παρακολουθούσε τα αμερικανικά βομβαρδιστικά με την βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης

Η MizarVision παρακολούθησε τις κινήσεις αμερικανικών βομβαρδιστικών πάνω από το Ιράν και προσπάθησε να προσδιορίσει τις θέσεις μέσω τεχνητής νοημοσύνης

Σύνταξη
Ουγγαρία: Ιστορική ήττα για τον Όρμπαν – Έδωσε συγχαρητήρια στον Πέτερ Μαγιάρ
Ουγγρικές εκλογές 12.04.26 Upd: 00:11

Ουγγαρία: Ιστορική ήττα για τον Όρμπαν – Έδωσε συγχαρητήρια στον Πέτερ Μαγιάρ

Ο Όρμπαν χαρακτήρισε το αποτέλεσμα των εκλογών «οδυνηρό εμάς, αλλά σαφές. Δεν μας δόθηκε η ευθύνη και η ευκαιρία να κυβερνήσουμε». Συνεχάρη τον ηγέτη του δεξιού Tisza, Πέτερ Μαγιάρ

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
LIVE: Αθλέτικ Μπιλμπάο – Βιγιαρεάλ
Ποδόσφαιρο 12.04.26

LIVE: Αθλέτικ Μπιλμπάο – Βιγιαρεάλ

LIVE: Αθλέτικ Μπιλμπάο – Βιγιαρεάλ. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Αθλέτικ Μπιλμπάο – Βιγιαρεάλ για την 31η αγωνιστική της La Liga.

Σύνταξη
LIVE: Κόμο – Ίντερ
Ποδόσφαιρο 12.04.26

LIVE: Κόμο – Ίντερ

LIVE: Κόμο – Ίντερ. Παρακολουθήστε live στις 21:45 την εξέλιξη της αναμέτρησης Κόμο – Ίντερ για την 32η αγωνιστική της Serie A.

Σύνταξη
«Όπως μπήκαμε στην Λιβύη και το Καραμπάχ, μπορούμε να μπούμε στο Ισραήλ», προειδοποιεί ο Ερντογάν
Κόσμος 12.04.26

«Όπως μπήκαμε στην Λιβύη και το Καραμπάχ, μπορούμε να μπούμε στο Ισραήλ», προειδοποιεί ο Ερντογάν

Ο Τούρκος πρόεδρος, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, απείλησε ότι η Τουρκία θα μπορούσε να επέμβει στρατιωτικά εναντίον του Ισραήλ, όπως με τις επιχειρήσεις σε Λιβύη και Ναγκόρνο-Καραμπάχ.

Σύνταξη
Πάσχα στη δουλειά – Μια κανονική εργάσιμη ημέρα
Ελλάδα 12.04.26

Πάσχα στη δουλειά – Μια κανονική εργάσιμη ημέρα

Το Πάσχα για τους περισσότερους σημαίνει σούβλα, οικογενειακά τραπέζια και ανάπαυλα. Ενώ η πλειονότητα απολαμβάνει μερικές στιγμές χαλάρωσης για χιλιάδες εργαζόμενους η λέξη ανάπαυλα δεν υπάρχει.

Σύνταξη
ΔΝΤ: Προβλέπει πιο άκαμπτο πληθωρισμό στις ΗΠΑ λόγω του πολέμου στο Ιράν – Υποβαθμίζει την παγκόσμια ανάκαμψη
«Ασύμμετρη κρίση» 12.04.26

ΔΝΤ: Προβλέπει πιο άκαμπτο πληθωρισμό στις ΗΠΑ λόγω του πολέμου στο Ιράν – Υποβαθμίζει την παγκόσμια ανάκαμψη

Η επικεφαλής του ΔΝΤ δήλωσε ότι ο πληθωρισμός στις ΗΠΑ θα χρειαστεί πολύ χρόνο για να επιστρέψει στο 2%. Παράλληλα, υποβαθμίζει την παγκόσμια ανάπτυξη, καθώς ο πόλεμος είναι ασαφές πότε θα τελειώσει.

Σύνταξη
Must Read
Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Δευτέρα 13 Απριλίου 2026
Cookies