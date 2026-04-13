Πέρεθ: «Προτιμώ η Ράγιο να παραμείνει στη La Liga, παρά να προκριθεί επί της ΑΕΚ»

Η Βαγιεκάνο ηττήθηκε με το βαρύ 3-0 στην έδρα της Μαγιόρκα λίγες μέρες πριν έρθει στην Αθήνα για τη ρεβάνς των προημιτελικών του Conference League με την ΑΕΚ και στη συνέντευξη Τύπου ο Ινίγκο Πέρεθ ρωτήθηκε τι προτιμά ανάμεσα σε παραμονή και πρόκριση επί της Ένωσης.

Ο 38χρονος τεχνικός δεν αρνήθηκε να απαντήσει, τονίζοντας πως αν μπορούσε να του εγγυηθεί κάποιος πως εφόσον αποκλειστεί την Πέμπτη, στη συνέχεια θα παραμείνει στη La Liga, εκείνος θα το επέλεγε.

Αναλυτικά όσα είπε ο Πέρεθ:

Για το ματς: «Όταν χάνεις με 3-0 υπάρχουν πολλά πράγματα να αναλύσεις, αλλά είναι επώδυνο. Πρέπει να διαχωρίσουμε τη νίκη επί της ΑΕΚ από τη σημερινή ήττα. Δεν νομίζω ότι είναι δίκαιο να πούμε ότι οφείλεται στην κόπωση. Έπαιξαν καλύτερα από εμάς, ήταν άψογοι, δεν σκοράραμε. Είχαμε ευκαιρίες, αλλά δεν ελέγξαμε το παιχνίδι».

Για τη διαχείριση του ρόστερ ενόψει και του Conference League: «Αν χρησιμοποιούμε το να παίζουμε κάθε τρεις μέρες ως δικαιολογία και μετά παρασυρόμαστε όταν κερδίζουμε, κοροϊδεύουμε τους εαυτούς μας. Δεν μου αρέσει να χρησιμοποιώ το Conference League υπέρ ή εναντίον μας.

Αν δεν ήμασταν ικανοί, θα αρνούμασταν να παίξουμε την Πέμπτη. Αφού δεν νομίζω ότι λειτουργεί έτσι, πρέπει να απομονώσουμε τους εαυτούς μας στο πρωτάθλημα. Δεν μπορούμε να είμαστε μέτριοι και να βρίσκουμε δικαιολογίες».

Για την κατάταξη που βρίσκεται η ομάδα: «Η πίεση δεν πρέπει να είναι υπερβολική, γιατί είναι η ουσία μας. Γεννηθήκαμε για να επιβιώσουμε στην πρώτη κατηγορία».

Για το τι θα διάλεγε μεταξύ Conference League και παραμονής στη La Liga: «Αν μου εγγυηθείτε (απευθυνόμενος στον δημοσιογράφο) ότι χάνοντας τη σειρά της Πέμπτης (να αποκλειστεί δηλαδή), θα παραμείνουμε, θα το υπογράψω τώρα. Προτιμώ να παραμείνω και να γιορτάσω το γεγονός, αυτή είναι η ουσία μας».