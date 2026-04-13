12.04.2026 | 09:12
Πώς θα κινηθούν μετρό, λεωφορεία και τρόλεϊ Κυριακή, Δευτέρα και Τρίτη του Πάσχα
Ποδόσφαιρο 13 Απριλίου 2026, 08:16

Πέρεθ: «Προτιμώ η Ράγιο να παραμείνει στη La Liga, παρά να προκριθεί επί της ΑΕΚ»

Μετά τη βαριά ήττα της Ράγιο Βαγιεκάνο, ο προπονητής της Ινίγκο Πέρεθ είπε ότι προτιμά η ομάδα του να παραμείνει στη μεγάλη κατηγορία της Ισπανίας, παρά να συνεχίσει στο Conference League.

Η Βαγιεκάνο ηττήθηκε με το βαρύ 3-0 στην έδρα της Μαγιόρκα λίγες μέρες πριν έρθει στην Αθήνα για τη ρεβάνς των προημιτελικών του Conference League με την ΑΕΚ και στη συνέντευξη Τύπου ο Ινίγκο Πέρεθ ρωτήθηκε τι προτιμά ανάμεσα σε παραμονή και πρόκριση επί της Ένωσης.

Ο 38χρονος τεχνικός δεν αρνήθηκε να απαντήσει, τονίζοντας πως αν μπορούσε να του εγγυηθεί κάποιος πως εφόσον αποκλειστεί την Πέμπτη, στη συνέχεια θα παραμείνει στη La Liga, εκείνος θα το επέλεγε.

Αναλυτικά όσα είπε ο Πέρεθ:

Για το ματς: «Όταν χάνεις με 3-0 υπάρχουν πολλά πράγματα να αναλύσεις, αλλά είναι επώδυνο. Πρέπει να διαχωρίσουμε τη νίκη επί της ΑΕΚ από τη σημερινή ήττα. Δεν νομίζω ότι είναι δίκαιο να πούμε ότι οφείλεται στην κόπωση. Έπαιξαν καλύτερα από εμάς, ήταν άψογοι, δεν σκοράραμε. Είχαμε ευκαιρίες, αλλά δεν ελέγξαμε το παιχνίδι».

Για τη διαχείριση του ρόστερ ενόψει και του Conference League: «Αν χρησιμοποιούμε το να παίζουμε κάθε τρεις μέρες ως δικαιολογία και μετά παρασυρόμαστε όταν κερδίζουμε, κοροϊδεύουμε τους εαυτούς μας. Δεν μου αρέσει να χρησιμοποιώ το Conference League υπέρ ή εναντίον μας.

Αν δεν ήμασταν ικανοί, θα αρνούμασταν να παίξουμε την Πέμπτη. Αφού δεν νομίζω ότι λειτουργεί έτσι, πρέπει να απομονώσουμε τους εαυτούς μας στο πρωτάθλημα. Δεν μπορούμε να είμαστε μέτριοι και να βρίσκουμε δικαιολογίες».

Για την κατάταξη που βρίσκεται η ομάδα: «Η πίεση δεν πρέπει να είναι υπερβολική, γιατί είναι η ουσία μας. Γεννηθήκαμε για να επιβιώσουμε στην πρώτη κατηγορία».

Για το τι θα διάλεγε μεταξύ Conference League και παραμονής στη La Liga: «Αν μου εγγυηθείτε (απευθυνόμενος στον δημοσιογράφο) ότι χάνοντας τη σειρά της Πέμπτης (να αποκλειστεί δηλαδή), θα παραμείνουμε, θα το υπογράψω τώρα. Προτιμώ να παραμείνω και να γιορτάσω το γεγονός, αυτή είναι η ουσία μας».

Τράπεζες: Στα γερά θεμέλια του 2025 η στήριξη των αποτελεσμάτων το α΄ τρίμηνο του 2026

Τραμπ: Όλα τα ενδεχόμενα πλέον ανοιχτά – Το βλέμμα στο Ορμούζ

Τα σιωπηλά red flags στις σχέσεις
Οι σχέσεις δεν είναι εύκολες - και κάποια πράγματα είναι ικανά να χαλάσουν την ψυχική μας ηρεμία

Αθλητική Ροή
Μπάσκετ 13.04.26

Bαθμολογία Euroleague: Τα δεδομένα μετά τη νίκη της Χάποελ – Τι ισχύει για Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό

Έτσι διαμορφώνεται η βαθμολογία της Euroleague μετά τη νίκη της Χάποελ επί της Μακάμπι. Τι περιμένουν την 38η και τελευταία αγωνιστική Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός. Από 6οι έως 9οι οι πράσινοι.

Μπιλμπάο – Βιγιαρεάλ 1-2: Ακόμη πιο «κοντά» στο Champions League το «κίτρινο υποβρύχιο»
Ποδόσφαιρο 13.04.26

Ακόμη πιο «κοντά» στο Champions League η Βιγιαρεάλ (2-1)

Η Βιγιαρεάλ έφυγε με σπουδαίο «διπλό» από την έδρα της Αθλέτικ Μπιλμπάο, επικρατώντας 2-1 για την 31η αγωνιστική της La Liga και κάνοντας καθοριστικό βήμα για την παραμονή στην πρώτη τετράδα.

Σε οικονομικό «κλοιό» 250.000.000 € η Λιόν – Πώς επηρεάζεται το μέλλον του Γιάρεμτσουκ
Ποδόσφαιρο 13.04.26

Σε οικονομικό «κλοιό» 250.000.000 € η Λιόν – Πώς επηρεάζεται το μέλλον του Γιάρεμτσουκ

Ο ισολογισμός της γαλλικής ομάδας αποκάλυψε το ιλιγγιώδες χρέος των 250 εκατ. ευρώ στο μεταγραφικό παζάρι, την ώρα που παραμένει το ανοιχτό «μέτωπο» με τον Ολυμπιακό για την... οψιόν του Γιάρεμτσουκ.

Ο νέος «Μπολτ» γεννήθηκε: Ο Γκουτ-Γκουτ σπάει τα χρονόμετρα και γράφει ιστορία στα 200 μέτρα
Στίβος 12.04.26

Ο νέος «Μπολτ» γεννήθηκε: Ο Γκουτ-Γκουτ σπάει τα χρονόμετρα και γράφει ιστορία στα 200 μέτρα

Με χρόνο 19.67 στα 18 του χρόνια, ο Αυστραλός σπρίντερ καταρρίπτει το παγκόσμιο ρεκόρ Κ20 και στέλνει μήνυμα ότι η επόμενη εποχή του στίβου έχει ήδη ξεκινήσει.

Λουτσέσκου: «Να μιλάτε με τους γονείς σας – Επικοινώνησα ελάχιστα με τον πατέρα μου τον τελευταίο καιρό»
Ποδόσφαιρο 12.04.26

Λουτσέσκου: «Να μιλάτε με τους γονείς σας – Επικοινώνησα ελάχιστα με τον πατέρα μου τον τελευταίο καιρό»

Ο Ραζβάν Λουτσέσκου σε δηλώσεις που έκανε προέτρεψε τα παιδιά να επικοινωνούν όσο το δυνατόν περισσότερο με τους γονείς τους, εξηγώντας πως ο ίδιος δεν το έκανε όσο θα ήθελε τον τελευταίο καιρό.

LIVE: Κόμο – Ίντερ
Ποδόσφαιρο 12.04.26

LIVE: Κόμο – Ίντερ

LIVE: Κόμο – Ίντερ. Παρακολουθήστε live στις 21:45 την εξέλιξη της αναμέτρησης Κόμο – Ίντερ για την 32η αγωνιστική της Serie A.

Τσέλσι – Μάντσεστερ Σίτι 0-3: Μείωσε κι άλλο από την κορυφή και πάει για «τελικό» με την Άρσεναλ
Ποδόσφαιρο 12.04.26

Τσέλσι – Μάντσεστερ Σίτι 0-3: Μείωσε κι άλλο από την κορυφή και πάει για «τελικό» με την Άρσεναλ

Η Μάντσεστερ Σίτι θριάμβευσε με 3-0 στο Λονδίνο επί της Τσέλσι, μείωσε στους έξι βαθμούς τη διαφορά από την πρωτοπόρο Άρσεναλ έχοντας παιχνίδι λιγότερο και στις 19/4 υποδέχεται την Άρσεναλ σε «τελικό»

Ο αποκλεισμός των ιρανικών λιμανιών θα ξεκινήσει στις 5μμ, λέει ο Τραμπ – Νέα άνοδος στις τιμές του πετρελαίου
Στενά του Ορμούζ 13.04.26

Ο αποκλεισμός των ιρανικών λιμανιών θα ξεκινήσει στις 5μμ, λέει ο Τραμπ - Νέα άνοδος στις τιμές του πετρελαίου

Μετά την αποτυχία των συνομιλιών, η απειλή Τραμπ για μπλόκο στα ιρανικά λιμάνια μπορεί να προκαλέσει κλιμάκωση της σύγκρουσης - Ταυτόχρονα το Ισραήλ σφυροκοπά ασταμάτητα τον Λίβανο - Δείτε live στο in

Ποιος θα είναι ο επόμενος γραμματέας του ΠΑΣΟΚ;
Πολιτική Γραμματεία 13.04.26

Ποιος θα είναι ο επόμενος γραμματέας του ΠΑΣΟΚ;

Επτασφράγιστο μυστικό διατηρεί ο Νίκος Ανδρουλάκης την απόφασή του για το πρόσωπο που θα είναι ο επόμενος γραμματέας του ΠΑΣΟΚ μετά τον Ανδρέα Σπυρόπουλο, με τα σενάρια να εναλλάσσονται και τα στελέχη του Κινήματος να κάθονται σε «ανάμενα κάρβουνα».

Πόλεμος στο Ιράν: «Χρυσά» πονταρίσματα 950 εκατ. δολ. στο πετρέλαιο λίγο πριν ανακοινωθεί η εκεχειρία
Ανησυχία 13.04.26

«Χρυσά» πονταρίσματα 950 εκατ. δολ. στο πετρέλαιο λίγο πριν ανακοινωθεί η εκεχειρία Ιράν - ΗΠΑ

Κάποιοι φαίνεται ότι βγάζουν πολλά την ώρα που οι αυξημένες τιμές στο πετρέλαιο και τα προβλήματα στη διακίνηση λιπασμάτων έχουν αυξήσει σημαντικά το κόστος για τα νοικοκυριά

«Είναι μια φωλιά από φίδια»: O Στιβ Κροφτ, η δημοσιογραφία και το 60 Minutes
Δουλειά 24/7 13.04.26

«Είναι μια φωλιά από φίδια»: O Στιβ Κροφτ μιλάει για το τι σημαίνει να είσαι δημοσιογράφος του 60 Minutes

«Οι βομβητές χτυπούν, μπαίνεις σε αεροπλάνα, επιστρέφεις και περνάς τρεις ή τέσσερις μέρες γράφοντας το σενάριο, μετά στις προβολές και ύστερα ξανά από την αρχή», δήλωσε μεταξύ άλλων ο Στιβ Κροφτ

Ο Γκοντάρ και ο πόλεμος – Τα μέτωπα του 20ού αιώνα πυροδότησαν μια επανάσταση στον κινηματογράφο
Ταινία=Τουφέκι 13.04.26

Ο Γκοντάρ και ο πόλεμος – Τα μέτωπα του 20ού αιώνα πυροδότησαν μια επανάσταση στον κινηματογράφο

Ο πόλεμος διατρέχει το έργο του Ζαν-Λυκ Γκοντάρ (1930-2022) σαν μια ανεξέλεγκτη και τραυματική δύναμη που διαπερνά τα καλλιτεχνικά χαρακώματα του 20ού αιώνα - Μια νέα έκθεση το φωτίζει.

Στεγαστική κρίση: Οδηγός εύρεσης κατοικίας – Οι περιοχές με τα πιο προσιτά ακίνητα
Γρίφος για δυνατούς λύτες 13.04.26

Οδηγός εύρεσης κατοικίας σε συνθήκες στεγαστικής κρίσης - Αναζητώντας τις περιοχές με τα πιο προσιτά ακίνητα

«Φουντώνει» η στεγαστική κρίση. Οι τιμές των ακινήτων έχουν σχεδόν διπλασιαστεί από το 2017 (αύξηση 82,5%), ενώ το διαθέσιμο εισόδημα δεν ακολουθεί την ίδια πορεία, διευρύνοντας το χάσμα προσιτότητας. Η δυσκολία εύρεσης στέγης μοιάζει με «κυνήγι θησαυρού».

Ο Τραμπ καταφέρεται εναντίον του πάπα Λέοντα – Είναι «υπερβολικά φιλελεύθερος»
Πόλεμος 13.04.26

Επίθεση του Τραμπ στον πάπα Λέοντα

Ο Ντόναλντ Τραμπ επιτίθεται στον πάπα Λέοντα, λέγοντας πως δεν είναι «μέγας θαυμαστής» του, έπειτα από σφοδρή αντιπολεμική παρέμβαση του Ποντίφικα.

Νιγηρία: Δεκάδες νεκροί σε αεροπορικά πλήγματα με στόχο τζιχαντιστές της Μπόκο Χαράμ
Αεροπορικά πλήγματα 13.04.26

Μακελειό με δεκάδες νεκρούς στη Νιγηρία

Καταδίωξη τζιχαντιστών της Μπόκο Χαράμ είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο δεκάδων ανθρώπων από αεροπορικά πλήγματα στη βορειοανατολική Νιγηρία.

Περού: Η υποψήφια της δεξιάς Φουχιμόρι προηγείται στις προεδρικές εκλογές
Περού 13.04.26

Μπροστά η δεξιά Φουχιμόρι στις προεδρικές εκλογές

Η δεξιά Κέικο Φουχιμόρι έχει το προβάδισμα στις προεδρικές εκλογές που διεξήχθησαν στο Περού, και σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις θα απαιτηθεί δεύτερος γύρος προκειμένου να αναδειχθεί ο νέος πρόεδρος.

Ουγγαρία: Το Tisza εξασφαλίζει υπερπλειοψηφία δύο τρίτων στο κοινοβούλιο
Ουγγαρία 13.04.26

Το Tisza εξασφαλίζει πλειοψηφία 2/3 στο κοινοβούλιο

Το δεξιό κόμμα Tisza του νικητή των βουλευτικών εκλογών στην Ουγγαρία, Πέτερ Μάγκιαρ, εξασφαλίζει την υπερπλειοψηφία των δύο τρίτων στο κοινοβούλιο, βάσει των επίσημων σχεδόν τελικών αποτελεσμάτων.

Ουκρανία: Ελαβε τέλος και επισήμως η πασχαλινή κατάπαυση του πυρός με τη Ρωσία
Και επισήμως 13.04.26

Τέλος η πασχαλινή κατάπαυση του πυρός Ουκρανίας - Ρωσίας

Η πασχαλινή κατάπαυση του πυρός ανάμεσα στην Ουκρανία και τη Ρωσία έληξε τα μεσάνυχτα χθες Κυριακή προς σήμερα Δευτέρα και επισήμως, καθώς οι δύο πλευρές αλληλοκατηγορήθηκαν για την παραβίασή της.

Πετρέλαιο: Η τιμή του βαρελιού ξεπέρασε πάλι τα 100 δολάρια έπειτα από τις ανακοινώσεις του Τραμπ
Στενά του Ορμούζ 13.04.26

Ο Τραμπ βάζει ξανά φωτιά στο πετρέλαιο

Οι ανακοινώσεις του Τραμπ για ναυτικό αποκλεισμό του Ιράν βάζουν ξανά φωτιά στο πετρέλαιο, το οποίο ξεπέρασε για μια ακόμη φορά τα 100 δολάρια το βαρέλι.

Ο Λίβανος εργάζεται για να επιτύχει «την ισραηλινή αποχώρηση από το έδαφός του»
Λίβανος 13.04.26

«Εργαζόμαστε» για να επιτύχουμε «την ισραηλινή αποχώρηση από το έδαφός μας»

«Θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε για να επιτύχουμε την ισραηλινή αποχώρηση από το σύνολο του εδάφους μας», δηλώνει ο πρωθυπουργός του Λιβάνου, ενώ ο ισραηλινός ομόλογός του μετέβη στα νότια της χώρας.

