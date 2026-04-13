sports betsson
Δευτέρα 13 Απριλίου 2026
weather-icon 18o
Stream

in
sports

# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΙΡΑΝ
# ΤΕΜΠΗ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Παναθηναϊκός: Ποια είναι τα σενάρια που στέλνουν τους Πράσινους στην εξάδα της Euroleague
Euroleague 13 Απριλίου 2026

Μετά τη νίκη της Χάποελ Τελ Αβίβ επί της Μακάμπι λιγόστεψαν οι πιθανότητες να μπει ο Παναθηναϊκός στην εξάδα της Euroleague – Δείτε όλα τα σενάρια

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Πολλοί γύρω σας, αλλά… νιώθετε μόνοι; Η «σιωπηλή» ασυμμετρία που επιβαρύνει την καρδιά

Πολλοί γύρω σας, αλλά… νιώθετε μόνοι; Η «σιωπηλή» ασυμμετρία που επιβαρύνει την καρδιά

Spotlight

Ο Παναθηναϊκός περίμενε «δώρο» από τη Χάποελ Τελ Αβίβ, όμως η ομάδα του Δημήτρη Ιτούδη ήταν απόλυτα σοβαρή και επικράτησε της Μακάμπι Τελ Αβίβ με 99-88, «κλειδώνοντας» κατ’ αυτόν τον τρόπο την παρουσία της στην εξάδα.

Πλέον, για τους Πράσινους υπάρχει ένα και μοναδικό σενάριο που τους στέλνει απευθείας στα playoffs, καθώς χρειάζονται ένα συνδυασμό αποτελεσμάτων για να μην μπλέξουν στα play in!

Συγκεκριμένα, με μία αγωνιστική να απομένει, ο Παναθηναϊκός θα πρέπει να επικρατήσει της Εφές στο τελευταίο παιχνίδι για τη regular season και ταυτόχρονα, θα πρέπει να ελπίζει σε ήττα της Ζαλγκίρις από την Παρί και ήττα του Ερυθρού Αστέρα από τη Ρεάλ.

Σε ποια θέση βρίσκεται ο Παναθηναϊκός – Η βαθμολογία της Euroleague

Ακόμη ένα σενάριο που στέλνει τον Παναθηναϊκό στην εξάδα είναι να ηττηθεί η Ζαλγκίρις, να νικήσει ο Ερυθρός Αστέρας στη Μαδρίτη και η Χάποελ να πάρει «διπλό» στην έδρα της Μονακό.

Σε περίπτωση που συμβεί αυτό, τότε οι Πράσινοι θα είναι 60ι σε τριπλή ισοβαθμία με Ζαλγκίρις και Ερυθρό Αστέρα.

Πάντως, αξίζει να σημειωθεί ότι, όπως έχει διαμορφωθεί η κατάσταση, το πιθανότερο σενάριο αυτή τη στιγμή μοιάζει η 7η θέση για το «τριφύλλι». Εάν προκύψει μία τετραπλή ισοβαθμία στο 22-16 με Παναθηναϊκό (νίκη επί της Εφές), Ζάλγκιρις (ήττα από την Παρί), Ερυθρό Αστέρα (νίκη επί της Ρεάλ) και Μονακό (νίκη επί της Χάποελ), τότε ο Ερυθρός Αστέρας είναι εκείνος που θα βρεθεί στην 6η θέση και ο Παναθηναϊκός στην 7η.

Επίσης, αν νικήσει η Ζάλγκιρις την Παρί το δεδομένο είναι πως θα αφήσει τον Παναθηναϊκό από κάτω της. Σε αυτή την περίπτωση, οι «πράσινοι» θα τερματίσουν 7οι αν δεν επικρατήσει ο Ερυθρός στη Μαδρίτη της Ρεάλ και στην 8η θέση, αν οι «ερυθρόλευκοι» του Βελιγραδίου φύγουν με το μεγάλο «διπλό» από την ισπανική πρωτεύουσα.

Σε περίπτωση ήττας από την Εφές το «τριφύλλι» μπορεί να τερματήσει μέχρι και στην 9η θέση. Αυτό θα γίνει αν νικήσει είτε η Μονακό, είτε ο Ερυθρός Αστέρας και παράλληλα επικρατήσει η Μπαρτσελόνα της Μπάγερν Μονάχου εντός έδρας.

Αν χάσουν οι Μονακό και Ερυθρός Αστέρας από Χάποελ, Ρεάλ και νικήσει η Μπαρτσελόνα την Μπάγερν, τότε ο Παναθηναϊκός θα είναι πάλι 9ος σε τετραπλή ισοβαθμία (Ερυθρός, Μονακό, Παναθηναϊκός, Μπαρτσελόνα). Αν χάσει η Μπαρτσελόνα, η ομάδα του Αταμάν θα τερματίσει 8η στην τριπλή ισοβαθμία με Μονακό και Ερυθρό.

Headlines:
Τράπεζες
Ελληνικές Τράπεζες: Αυξάνει τις τιμές στόχους η HSBC – Επιστρέφει το επενδυτικό ενδιαφέρον  

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Κόσμος
Ο αποκλεισμός των ιρανικών λιμανιών θα ξεκινήσει στις 5μμ, λέει ο Τραμπ – Κανένα λιμάνι στον Περσικό δεν θα είναι ασφαλές, απαντά το Ιράν

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Αθλητική Ροή
betson_textlink
Stream sports
Μπάσκετ 13.04.26

Έτσι διαμορφώνεται η βαθμολογία της Euroleague μετά τη νίκη της Χάποελ επί της Μακάμπι. Τι περιμένουν την 38η και τελευταία αγωνιστική Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός. Από 6οι έως 9οι οι πράσινοι.

Σύνταξη
Euroleague 12.04.26

Ο Τζάρον Μπλόσομγκεϊμ απάντησε στις ερωτήσεις του κοινού στο X και αναφέρθηκε σε πιθανή διασταύρωση Ολυμπιακού - Παναθηναϊκού στα playoffs, για τους Μπαρτώκα - Αταμάν, τις ομάδες του Final 4 και τον... MVP Σάσα Βεζένκοφ.

Σύνταξη
Euroleague 12.04.26

Ο Τζάστιν Ρόμπινσον είναι από τα πιο «καυτά» ονόματα του καλοκαιριού, η Παρί θέλει να τον κρατήσει, όμως η Ζαλγκίρις έχει κάνει ήδη κίνηση και ο Αμερικανός εμπλέκεται και με τον Ολυμπιακό, αλλά και με άλλες ομάδες της Euroleague

Σύνταξη
Μπάσκετ 12.04.26

Μετά το πέρασμά του από την Κουβέιτ Σπόρτιν Κλαμπ, ο Τζόφρι Λοβέρν ετοιμάζεται να επιστρέψει, στην Παρτιζάν μετά τη σεζόν 2012 έως 2014.

Σύνταξη
Μπάσκετ 11.04.26

Ο ιδιοκτήτης της Χάποελ Τελ Αβίβ, Οφέρ Γιανάι αποκάλυψε ότι ο Βασίλιε Μίσιτς έχασε πέντε κιλά από τότε που η κοπέλα του άρχισε να του μαγειρεύει. Μάλιστα ένιωσε την ανάγκη να την ευχαριστήσει.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Πάπας Λέων σε Ντόναλντ Τραμπ: Θα συνεχίσω να μιλάω ενάντια στον πόλεμο και να προωθώ την ειρήνη
Απάντηση 13.04.26

«Δεν νομίζω ότι το μήνυμα του Ευαγγελίου προορίζεται να κακοποιηθεί με τον τρόπο που το κάνουν μερικοί άνθρωποι», ανέφερε ο πάπας Λέων, απαντώντας στον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ

Σύνταξη
Δείτε βίντεο 13.04.26

Τον «γύρο» του διαδικτύου κάνει βίντεο με τον μελλοντικό υπουργό Υγείας της Ουγγαρίας, ο οποίος χορεύει πανηγυρίζοντας την εκλογική νίκη του Μαγιάρ

Σύνταξη
Υπάρχει λύση 13.04.26

«Το μόνο που είναι απαραίτητο για να τερματιστεί ο αντισυνταγματικός και εγκληματικός πόλεμος επιθετικότητας του Τραμπ κατά του Ιράν είναι το Κογκρέσο να κάνει τη δουλειά του»

Scale AI 13.04.26

H Scale AI και άλλες εταιρείες ζητούν «ειδικούς» για την εκπαίδευση της τεχνητής νοημοσύνης, μετά όμως τους ζητούν να χτενίζουν προφίλ στο Instagram.

Γονίδια 13.04.26

Ο Μπίγκι «Μπλάνκετ» και ο Πρινς Τζάκσον, έκαναν μια σπάνια δημόσια εμφάνιση μαζί με την οικογένειά τους για να προωθήσουν τη νέα, βιογραφική ταινία για τον αποθανόντα πατέρα τους.

Διεθνής Οικονομία 13.04.26

Οι τιμές των κατοικιών αυξήθηκαν κατά 5,5% στην ΕΕ το τελευταίο τρίμηνο του 2025, με ισχυρότερη άνοδο σε ορισμένες χώρες με τουριστικό ενδιαφέρον, όπως η Πορτογαλία, η Κροατία και η Ισπανία

Σύνταξη
Μέση Ανατολή 13.04.26

Σε άρθρο γνώμης της εφημερίδας Haaretz η σχέση Νετανιάχου με τον Τραμπ είναι ζωτικής σημασίας για την προεκλογική του εκστρατεία και τις προσπάθειές να ακυρώσει τη δίκη του, αλλά ο αμερικανός πρόεδρος δεν είναι ευχαριστημένος με τον προστατευόμενό του.

Γατίσιο «ρολόι» 13.04.26

Αν νομίζετε ότι η γάτα σας δεν καταλαβαίνει πόση ώρα λείψατε από το σπίτι, ξεγελιέστε. Ποια η σχέση της με τον χρόνο.

English edition 13.04.26

New data shows the average pension remains relatively low despite recent increases, with more than half of recipients earning below €1,000 and significant differences between private and public sector payouts

Σύνταξη
Κόσμος 13.04.26

Ο αμερικανός πρόεδρος Τραμπ είναι... αλλεργικός στην όποια κριτική  που αφορά στον πόλεμο κατά του Ιράν, ακόμη και αν αυτή προέρχεται από έναν ανώτατο θρησκευτικό ηγέτη, όπως ο πάπας Λέων

Σύνταξη
Must Read
Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Δευτέρα 13 Απριλίου 2026
Cookies