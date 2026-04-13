Ο Παναθηναϊκός περίμενε «δώρο» από τη Χάποελ Τελ Αβίβ, όμως η ομάδα του Δημήτρη Ιτούδη ήταν απόλυτα σοβαρή και επικράτησε της Μακάμπι Τελ Αβίβ με 99-88, «κλειδώνοντας» κατ’ αυτόν τον τρόπο την παρουσία της στην εξάδα.

Πλέον, για τους Πράσινους υπάρχει ένα και μοναδικό σενάριο που τους στέλνει απευθείας στα playoffs, καθώς χρειάζονται ένα συνδυασμό αποτελεσμάτων για να μην μπλέξουν στα play in!

Συγκεκριμένα, με μία αγωνιστική να απομένει, ο Παναθηναϊκός θα πρέπει να επικρατήσει της Εφές στο τελευταίο παιχνίδι για τη regular season και ταυτόχρονα, θα πρέπει να ελπίζει σε ήττα της Ζαλγκίρις από την Παρί και ήττα του Ερυθρού Αστέρα από τη Ρεάλ.

Σε ποια θέση βρίσκεται ο Παναθηναϊκός – Η βαθμολογία της Euroleague

Ακόμη ένα σενάριο που στέλνει τον Παναθηναϊκό στην εξάδα είναι να ηττηθεί η Ζαλγκίρις, να νικήσει ο Ερυθρός Αστέρας στη Μαδρίτη και η Χάποελ να πάρει «διπλό» στην έδρα της Μονακό.

Σε περίπτωση που συμβεί αυτό, τότε οι Πράσινοι θα είναι 60ι σε τριπλή ισοβαθμία με Ζαλγκίρις και Ερυθρό Αστέρα.

Πάντως, αξίζει να σημειωθεί ότι, όπως έχει διαμορφωθεί η κατάσταση, το πιθανότερο σενάριο αυτή τη στιγμή μοιάζει η 7η θέση για το «τριφύλλι». Εάν προκύψει μία τετραπλή ισοβαθμία στο 22-16 με Παναθηναϊκό (νίκη επί της Εφές), Ζάλγκιρις (ήττα από την Παρί), Ερυθρό Αστέρα (νίκη επί της Ρεάλ) και Μονακό (νίκη επί της Χάποελ), τότε ο Ερυθρός Αστέρας είναι εκείνος που θα βρεθεί στην 6η θέση και ο Παναθηναϊκός στην 7η.

Επίσης, αν νικήσει η Ζάλγκιρις την Παρί το δεδομένο είναι πως θα αφήσει τον Παναθηναϊκό από κάτω της. Σε αυτή την περίπτωση, οι «πράσινοι» θα τερματίσουν 7οι αν δεν επικρατήσει ο Ερυθρός στη Μαδρίτη της Ρεάλ και στην 8η θέση, αν οι «ερυθρόλευκοι» του Βελιγραδίου φύγουν με το μεγάλο «διπλό» από την ισπανική πρωτεύουσα.

Σε περίπτωση ήττας από την Εφές το «τριφύλλι» μπορεί να τερματήσει μέχρι και στην 9η θέση. Αυτό θα γίνει αν νικήσει είτε η Μονακό, είτε ο Ερυθρός Αστέρας και παράλληλα επικρατήσει η Μπαρτσελόνα της Μπάγερν Μονάχου εντός έδρας.

Αν χάσουν οι Μονακό και Ερυθρός Αστέρας από Χάποελ, Ρεάλ και νικήσει η Μπαρτσελόνα την Μπάγερν, τότε ο Παναθηναϊκός θα είναι πάλι 9ος σε τετραπλή ισοβαθμία (Ερυθρός, Μονακό, Παναθηναϊκός, Μπαρτσελόνα). Αν χάσει η Μπαρτσελόνα, η ομάδα του Αταμάν θα τερματίσει 8η στην τριπλή ισοβαθμία με Μονακό και Ερυθρό.