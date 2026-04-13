Οπαδός της Μάντσεστερ Σίτι τρόλαρε πίνοντας από μπουκάλι… Άρσεναλ! (vid, pics)
Η Μάντσεστερ Σίτι πέρασε εμφατικά από την έδρα της Τσέλσι και εκτός από το αποτέλεσμα την παράσταση έκλεψε ένας οπαδός των «πολιτών» με το τρολάρισμά του προς την Άρσεναλ
Ένας φίλος της Μάντσεστερ Σίτι σκέφτηκε έναν ιδιαίτερο τρόπο για να… πειράξει την Άρσεναλ, μετά το κάζο που υπέστη από την Μπόρνμουθ.
Η Μάντσεστερ Σίτι έκανε επίδειξη δύναμης απέναντι στην Τσέλσι, επικρατώντας με 3-0 στο «Στάμφορντ Μπριτζ» και μπαίνοντας δυναμικά στη μάχη του τίτλου της Premier League.
Οι «πολίτες» πέτυχαν τρία γκολ μέσα σε 17 λεπτά στο δεύτερο ημίχρονο και μείωσαν τη διαφορά από την Άρσεναλ στους έξι βαθμούς, διατηρώντας ζωντανές τις ελπίδες τους για την κορυφή.
Ωστόσο, μία από τις πιο χαρακτηριστικές στιγμές της βραδιάς δεν εκτυλίχθηκε εντός αγωνιστικού χώρου, αλλά στην εξέδρα. Ένας φίλος της Σίτι, εκμεταλλευόμενος τη συγκυρία μετά την ήττα της Άρσεναλ από την Μπόρνμουθ, δεν δίστασε να τρολάρει τους «κανονιέρηδες», αποκαλώντας τους «bottlers», προκαλώντας αντιδράσεις αλλά και γέλια γύρω του.
Η ένταση της «μάχης» για τον τίτλο μεταφέρεται πλέον παντού — από το χορτάρι μέχρι τις εξέδρες — με το επερχόμενο ντέρμπι να αναμένεται με τεράστιο ενδιαφέρον.
Την ίδια στιγμή που έγινε viral για το τρολάρισμα προς την Άρσεναλ, εντοπίστηκε λίγο αργότερα να παρακολουθεί στο κινητό του τα βίντεο με τον εαυτό του να κάνουν τον γύρο του διαδικτύου.
Ο Πιρς Μόργκαν σχολίασε με αιχμηρό τρόπο την κατάσταση στην Άρσεναλ, μετά την ήττα από τη Μπόρνμουθ και το τρολάρισμα που ακολούθησε από φίλους της Μάντσεστερ Σίτι.
You going to take this mockery, @Arsenal ? Or are you going to stand up, show some bottle, and fight for this Title like it means more than life or death? pic.twitter.com/VX86r156Zg
— Piers Morgan (@piersmorgan) April 12, 2026
«Θα ανεχτείτε αυτή την κοροϊδία, Άρσεναλ; Ή θα σηκωθείτε, θα δείξετε χαρακτήρα και θα παλέψετε για αυτόν τον τίτλο σαν να σημαίνει κάτι περισσότερο από ζωή ή θάνατο;» ανέφερε χαρακτηριστικά στο ποστ του στα social media.
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις