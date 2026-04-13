Ο Πουλακίδας έκανε career high στο NBA: Σκόραρε 28 πόντους με 8 τρίποντα στο τελευταίο ματς της σεζόν! (vid)

Οι Ντάλας Μάβερικς ολοκλήρωσαν την regular season του ΝΒΑ με νίκη (149-128) απέναντι στους Σικάγο Μπουλς. Ο Τζον Πουλακίδας έκανε μία εκπληκτική εμφάνιση κόντρα στους Σικάγο Μπουλς τελειώνοντας το ματς με 28 πόντους και 8/16 τρίποντα.

Πρωταγωνιστής της αναμέτρησης ήταν ο Έλληνας άσος, ο οποίος απέναντι στο Σικάγο πραγματοποίησε ρεκόρ καριέρας. Συγκεκριμένα, ήταν ο κορυφαίος σκόρερ του παιχνιδιού με 28 πόντους στα 36 λεπτά που αγωνίστηκε.

Η απίθανη εμφάνιση που έκανε ο Τζον Πουλακίδας

Αυτό ήταν το πιο παραγωγικό του παιχνίδι με 8/16 τρίποντα, 1/2 δίποντα και 2/3 βολές. Επιπλέον είχε τέσσερις ασίστ, δύο ριμπάουντ, ένα μπλοκ και ένα κλέψιμο σε 36:03 στο παρκέ.