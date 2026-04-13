Ο Πουλακίδας έκανε career high στο NBA: Σκόραρε 28 πόντους με 8 τρίποντα στο τελευταίο ματς της σεζόν! (vid)
Ο Τζον Πουλακίδας ολοκλήρωσε τη regular season του NBA με τον καλύτερο τρόπο, καθώς πραγματοποίησε career high στη νίκη των Μάβερικς κόντρα στους Μπουλς
Οι Ντάλας Μάβερικς ολοκλήρωσαν την regular season του ΝΒΑ με νίκη (149-128) απέναντι στους Σικάγο Μπουλς. Ο Τζον Πουλακίδας έκανε μία εκπληκτική εμφάνιση κόντρα στους Σικάγο Μπουλς τελειώνοντας το ματς με 28 πόντους και 8/16 τρίποντα.
Πρωταγωνιστής της αναμέτρησης ήταν ο Έλληνας άσος, ο οποίος απέναντι στο Σικάγο πραγματοποίησε ρεκόρ καριέρας. Συγκεκριμένα, ήταν ο κορυφαίος σκόρερ του παιχνιδιού με 28 πόντους στα 36 λεπτά που αγωνίστηκε.
Η απίθανη εμφάνιση που έκανε ο Τζον Πουλακίδας
Αυτό ήταν το πιο παραγωγικό του παιχνίδι με 8/16 τρίποντα, 1/2 δίποντα και 2/3 βολές. Επιπλέον είχε τέσσερις ασίστ, δύο ριμπάουντ, ένα μπλοκ και ένα κλέψιμο σε 36:03 στο παρκέ.
