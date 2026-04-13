Ο Μαρτσίνιακ, ο τραυματισμός του, το μουντιάλ και η Σαουδική Αραβία
Ποδόσφαιρο 13 Απριλίου 2026, 18:25

Ο Μαρτσίνιακ, ο τραυματισμός του, το μουντιάλ και η Σαουδική Αραβία

Ο διεθνής 45χρονος Πολωνός ρέφερι Σιμόν Μαρτσίνιακ μίλησε για την επιλογή του στο Παγκόσμιο Κύπελλο «που έρχεται με πόνο».

ΚείμενοΒάιος Μπαλάφας
Φύση: Τα οφέλη της για την ευεξία μας

Άνοιξε τα χαρτιά του ο Σιμόν Μαρτσίνιακ με αφορμή την επιλογή του στο τρίτο μουντιάλ της καριέρας του. Ο 45χρονος Πολωνός ελίτ ρέφερι έδωσε συνέντευξη στο tvpsport.pl ανακουφισμένος για την επιλογή του στην τελική λίστα των 15 Ευρωπαίων διαιτητών που θα είναι παρόντες στα γήπεδα των ΗΠΑ, Μεξικού και Καναδά, καθώς έκανε αγώνα δρόμου για να ξεπεράσει τον τραυματισμό του. Βγήκε νοκ άουτ τον Δεκέμβριο και στις ευρωπαϊκές υποχρεώσεις του επέστρεψε στις 12 Μαρτίου, όταν σφύριξε το ματς Παναθηναϊκός-Μπέτις 1-0 για τους «16» του Europa League.

«Φυσικά και είμαι χαρούμενος για την επιλογή μου να σφυρίξω στο μουντιάλ. Είμαστε περήφανοι. Αυτό θα είναι το τρίτο μου Παγκόσμιο Κύπελλο. Δεν μπορούν πολλοί διαιτητές να καυχηθούν για ένα τέτοιο επίτευγμα. Αυτό το τουρνουά μπορεί να είναι το τελευταίο κεφάλαιο στη διεθνή καριέρα μου, αλλά δεν χρειάζεται να σημαίνει το τέλος. Θα δούμε πώς θα πάει», σχολίασε ο Πολωνός ρέφερι.

Ποιές είναι οι φιλοδοξίες του Μαρτσίνιακ; «Οι αναμνήσεις από το Παγκόσμιο Κύπελλο θα διαρκέσουν πολύ. Θα ήθελα επίσης να έχω το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα μετά το τουρνουά στην Αμερική, οπότε δουλεύω σκληρά για να επιστρέψω στην κορυφαία φόρμα. Η αλήθεια είναι ότι το τρίτο μου Παγκόσμιο Κύπελλο έρχεται με πολύ πόνο», τόνισε ο Μαρτσίνιακ, αναφερόμενος στον τραυματισμό του και στον αγώνα δρόμο που έκανε για να τον ξεπεράσει.

Ο Μαρτσίνιακ ρωτήθηκε αν θα του άρεσε να σφυρίξει το εναρκτήριο παιχνίδι του Μουντιάλ 2026, στις 11 Ιουνίου Μεξικό-Νότια Αφρική στο Στάδιο Αζτέκα, όπως και κάποιον ημιτελικό καθώς είναι δύσκολο αλλά όχι απίθανο να οριστεί δεύτερο φορά σε τελικό: «Θέλουμε (σ.σ. εννοεί τον εαυτό του και τους βοηθούς του) να κρατήσουμε τα πόδια μας στο έδαφος. Αυτό είναι σίγουρα το καλύτερο για τους διαιτητές. Έχω καιρό να ξεπεράσω τις ονειροπολήσεις. Φυσικά, έχουμε όνειρα, όπως όλοι οι άλλοι, γιατί είναι υγιές και μας δίνει ώθηση και ψυχολογία, αλλά πρέπει να εστιάσουμε στη δουλειά, την προετοιμασία και την ξεκούραση. Σίγουρα δεν θέλω να είμαι στα μέσα ενημέρωσης τους επόμενους μήνες. Μπορεί να κάνω μια εξαίρεση, μια ή δύο, αλλά γενικά θα επιδιώξω την σιωπή για να ξεκουραστώ σοβαρά».

Ο Μαρτσίνιακ ρωτήθηκε και για τη φημολογία να μετακομίσει στη Σαουδική Αραβία: «Υπάρχουν πολλές δυνατότητες, έχω πολλές διαφορετικές προσφορές. Δεν παίρνω καμία απόφαση τώρα. Προσπαθώ να μην το σκέφτομαι καν. Επικεντρώνομαι στην αποκατάσταση και την προπόνηση για να επανέλθω σε πλήρη φυσική κατάσταση το συντομότερο δυνατόν. Δυστυχώς χάνω κι άλλα ματς, αλλά το πιο σημαντικό είναι η υγεία μου. Δεν είναι μόνο η Σαουδική Αραβία που προσφέρει πολλά χρήματα. Αλλά δεν είναι μόνο για τα λεφτά. Το ποδόσφαιρο αναπτύσσεται ραγδαία εκεί. Αυτή η χώρα θα φιλοξενήσει το Παγκόσμιο Κύπελλο το 2034. Θα υπάρχει ακόμα χρόνος για να πάρεις τη σωστή απόφαση».

Headlines:
Τράπεζες
UBS: Ανθεκτικές οι ελληνικές τράπεζες – Ελκυστικές οι αποτιμήσεις

UBS: Ανθεκτικές οι ελληνικές τράπεζες – Ελκυστικές οι αποτιμήσεις

Κόσμος
Τραμπ: «Όποιο ιρανικό πλοίο πλησιάσει την αποκλεισμένη ζώνη θα καταστραφεί»

Τραμπ: «Όποιο ιρανικό πλοίο πλησιάσει την αποκλεισμένη ζώνη θα καταστραφεί»

Μια χρονιά σε μια «ζαριά»
On Field 13.04.26

Μια χρονιά σε μια «ζαριά»

Η Ρεάλ Μαδρίτης παίζει τα… ρέστα της στο Μόναχο κόντρα στην Μπάγερν και η έκβαση της «μάχης» θα κρίνει πολλά για την επόμενη σεζόν

Η εξομολόγηση του Ριτσάρλισον για την κατάθλιψη: «Πόσες φορές, ενώ οδηγούσα, σκέφτηκα να πέσω πάνω σε τοίχο»
Ποδόσφαιρο 13.04.26

Η εξομολόγηση του Ριτσάρλισον για την κατάθλιψη: «Πόσες φορές, ενώ οδηγούσα, σκέφτηκα να πέσω πάνω σε τοίχο»

Ο Ριτσάρλισον σε μεγάλη του συνέντευξη στο France Football μίλησε για την δύσκολη περίοδο της κατάθλιψης, μετά τον αποκλεισμό της Βραζιλίας από το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2022.

Το μήνυμα του Πολονάρα: «Στόχος μου να επιστρέψω το συντομότερο δυνατό» (pic)
Μπάσκετ 13.04.26

Το μήνυμα του Πολονάρα: «Στόχος μου να επιστρέψω το συντομότερο δυνατό» (pic)

Ο Ακίλε Πολονάρα προχώρησε σε μία διευκρινιστική δήλωση σχετικά με το γιατί δεν προπονείται ακόμη με τη Σάσαρι και υπογράμμισε ότι ο στόχος του είναι να επιστρέψει το συντομότερο δυνατό.

Σύνταξη
Όχι άλλο πόλεμο! Όταν η πολεμική ειδησεογραφία μάς κάνει τα νεύρα κουρέλια
ΜΜΕ 13.04.26

Όχι άλλο πόλεμο! Όταν η πολεμική ειδησεογραφία μάς κάνει τα νεύρα κουρέλια

Ο βομβαρδισμός με πολεμική ειδησεογραφία, προκαλεί άγχος, φόβο ακόμα και εξοικείωση με τη φρίκη. Η λύση δεν είναι ο στρουθοκαμηλισμός, αλλά η ενίσχυση των κοινωνικών δεσμών, υποστηρίζουν ειδικοί.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Οι ΗΠΑ ανακοίνωσαν την περιοχή που αποκλείουν στον Περσικό – «Τα πλοία θα αναχαιτίζονται και θα καταλαμβάνονται»
Κόσμος 13.04.26

Οι ΗΠΑ ανακοίνωσαν την περιοχή που αποκλείουν στον Περσικό – «Τα πλοία θα αναχαιτίζονται και θα καταλαμβάνονται»

«Ο αποκλεισμός δεν θα εμποδίσει τον ουδέτερο διάπλου μέσω των Στενών του Ορμούζ προς ή από μη ιρανικούς προορισμούς», αναφέρει η αμερικανική Κεντρική Διοίκηση σε ένα σημείωμα προς τους ναυτικούς

Σύνταξη
Ο Λούκα Γκουαντανίνο στηρίζει τον Τιμοτέ Σαλαμέ για την όπερα
«Νέος και ευαίσθητος» 13.04.26

«Δεν μπορώ να το καταλάβω»: Ο Λούκα Γκουαντανίνο στο πλευρό του Τιμοτέ Σαλαμέ στα σχόλιά του για το μπαλέτο και την όπερα

Έχει περάσει κάτι περισσότερο από έναν μήνα από τότε που το Τιμοτέ Σαλαμέ τα «έβαλε» με την όπερα και το μπαλέτο, ωστόσο τα σχόλιά του συζητιούνται ακόμα

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Χορεύοντας στον Δούναβη: Η ήττα του Όρμπαν και ο νέος «παίκτης» που περνά από τα ραντάρ της ΕΕ
Ασκήσεις ισορροπίας 13.04.26

Χορεύοντας στον Δούναβη: Ο χαμένος των εκλογών Όρμπαν και τα ραντάρ της ΕΕ στον Μαγιάρ

Η κυβέρνηση Όρμπαν παραδίδει τη σκυτάλη στον νικητή των εκλογών Πέτερ Μαγιάρ που δεσμεύεται να αποκαταστήσει τις διαταραγμένες σχέσεις της Ουγγαρίας με την ΕΕ. Αλλά, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν έχει ακόμη καταλάβει πώς σκοπεύει να κυβερνήσει… Μέχρι τότε, θα βρίσκεται υπό στενή εποπτεία προτού αποδεσμεύσουν τα δισεκατομμύρια των παγωμένων κονδυλίων με προορισμό τη Βουδαπέστη.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Αγοραστική δύναμη: Όταν ο μέσος κάτοικος της ΕΕ αγοράζει «100» στην Ελλάδα αγοράζουμε «68»
Επίπεδο διαβίωσης 13.04.26

Όταν ο μέσος κάτοικος της ΕΕ αγοράζει «100», στην Ελλάδα αγοράζουμε «68» - Αθήνα και Σόφια «ξύνουν» τον πάτο του βαρελιού

Στην ουρά με τις χώρες που έχουν το χαμηλότερο κατά κεφαλήν ΑΕΠ σε αγοραστική δύναμη η Ελλάδα. Το ανησυχητικό όμως δεν είναι μόνο το χαμηλό νούμερο, αλλά η απόκλιση.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Τραγωδία στους Παξούς: Χωρίς δίπλωμα ο οδηγός της μοτοσικλέτας – Κανείς δεν φορούσε κράνος
Ελλάδα 13.04.26

Νέα στοιχεία για το τροχαίο στους Παξούς: Χωρίς δίπλωμα ο οδηγός της μοτοσικλέτας – Κανείς δεν φορούσε κράνος

Ο 15χρονος οδηγός και ο 17χρονος συνοδηγός δεν φορούσαν κράνος, με αποτέλεσμα ο πρώτος να χάσει τη ζωή του και ο δεύτερος να τραυματιστεί σοβαρά στο τροχαίο, ανήμερα του Πάσχα στους Παξούς.

Σύνταξη
Pierrakakis Heads to Washington for IMF and G7 Talks
English edition 13.04.26

Pierrakakis Heads to Washington for IMF and G7 Talks

Kyriakos Pierrakakis is in Washington for the IMF–World Bank Spring Meetings and his first in-person G7 sessions as Eurogroup President, holding key talks with global financial leaders and taking part in discussions on global economic uncertainty

Σύνταξη
Επιζώσα του Έπσταϊν προς Μελάνια Τραμπ: «Ίσως ήρθε η ώρα να καταθέσετε κι εσύ και ο σύζυγός σου»
Βίντεο 13.04.26

Επιζώσα του Έπσταϊν προς Μελάνια Τραμπ: «Ίσως ήρθε η ώρα να καταθέσετε κι εσύ και ο σύζυγός σου»

«Θέλεις τα κορίτσια να καταθέσουν ενόρκως. Δυστυχώς, πολλά από τα κορίτσια που κατέθεσαν έχουν πεθάνει», είπε μεταξύ άλλων η Τζουλιέτ Μπράιαντ απευθυνόμενη στη Μελάνια Τραμπ

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Νέα Αριστερά: Η πτώση του Όρμπαν δεν αρκεί – Δεν συνιστά προοδευτική στροφή η νίκη Μάγιαρ
Εκλογές Ουγγαρία 13.04.26

Νέα Αριστερά: Η πτώση του Όρμπαν δεν αρκεί – Δεν συνιστά προοδευτική στροφή η νίκη Μάγιαρ

Η Νέα Αριστερά τοποθετήθηκε για τη νίκη του Πίτερ Μάγιαρ έναντι του Βίκτορ Όρμπαν - «Η περίπτωση της Ουγγαρίας αναδεικνύει ένα ευρύτερο ευρωπαϊκό πρόβλημα», τονίζει

Σύνταξη
Υπουργείο Εξωτερικών σε Φιντάν: Η Ελλάδα δεν δέχεται υποδείξεις, ούτε οφείλει εξηγήσεις σε κανέναν
Ελληνοτουρκικά 13.04.26

Υπουργείο Εξωτερικών σε Φιντάν: Η Ελλάδα δεν δέχεται υποδείξεις, ούτε οφείλει εξηγήσεις σε κανέναν

Τα τριμερή σχήματα συνεργασίας «έχουν ειρηνικό σκοπό και δεν στρέφονται εναντίον τρίτων» αναφέρει το υπουργείο Εξωτερικών, απαντώντας στον Χακάν Φιντάν

Σύνταξη
Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

