Ο Μαρτσίνιακ, ο τραυματισμός του, το μουντιάλ και η Σαουδική Αραβία

Άνοιξε τα χαρτιά του ο Σιμόν Μαρτσίνιακ με αφορμή την επιλογή του στο τρίτο μουντιάλ της καριέρας του. Ο 45χρονος Πολωνός ελίτ ρέφερι έδωσε συνέντευξη στο tvpsport.pl ανακουφισμένος για την επιλογή του στην τελική λίστα των 15 Ευρωπαίων διαιτητών που θα είναι παρόντες στα γήπεδα των ΗΠΑ, Μεξικού και Καναδά, καθώς έκανε αγώνα δρόμου για να ξεπεράσει τον τραυματισμό του. Βγήκε νοκ άουτ τον Δεκέμβριο και στις ευρωπαϊκές υποχρεώσεις του επέστρεψε στις 12 Μαρτίου, όταν σφύριξε το ματς Παναθηναϊκός-Μπέτις 1-0 για τους «16» του Europa League.

«Φυσικά και είμαι χαρούμενος για την επιλογή μου να σφυρίξω στο μουντιάλ. Είμαστε περήφανοι. Αυτό θα είναι το τρίτο μου Παγκόσμιο Κύπελλο. Δεν μπορούν πολλοί διαιτητές να καυχηθούν για ένα τέτοιο επίτευγμα. Αυτό το τουρνουά μπορεί να είναι το τελευταίο κεφάλαιο στη διεθνή καριέρα μου, αλλά δεν χρειάζεται να σημαίνει το τέλος. Θα δούμε πώς θα πάει», σχολίασε ο Πολωνός ρέφερι.

Ποιές είναι οι φιλοδοξίες του Μαρτσίνιακ; «Οι αναμνήσεις από το Παγκόσμιο Κύπελλο θα διαρκέσουν πολύ. Θα ήθελα επίσης να έχω το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα μετά το τουρνουά στην Αμερική, οπότε δουλεύω σκληρά για να επιστρέψω στην κορυφαία φόρμα. Η αλήθεια είναι ότι το τρίτο μου Παγκόσμιο Κύπελλο έρχεται με πολύ πόνο», τόνισε ο Μαρτσίνιακ, αναφερόμενος στον τραυματισμό του και στον αγώνα δρόμο που έκανε για να τον ξεπεράσει.

Ο Μαρτσίνιακ ρωτήθηκε αν θα του άρεσε να σφυρίξει το εναρκτήριο παιχνίδι του Μουντιάλ 2026, στις 11 Ιουνίου Μεξικό-Νότια Αφρική στο Στάδιο Αζτέκα, όπως και κάποιον ημιτελικό καθώς είναι δύσκολο αλλά όχι απίθανο να οριστεί δεύτερο φορά σε τελικό: «Θέλουμε (σ.σ. εννοεί τον εαυτό του και τους βοηθούς του) να κρατήσουμε τα πόδια μας στο έδαφος. Αυτό είναι σίγουρα το καλύτερο για τους διαιτητές. Έχω καιρό να ξεπεράσω τις ονειροπολήσεις. Φυσικά, έχουμε όνειρα, όπως όλοι οι άλλοι, γιατί είναι υγιές και μας δίνει ώθηση και ψυχολογία, αλλά πρέπει να εστιάσουμε στη δουλειά, την προετοιμασία και την ξεκούραση. Σίγουρα δεν θέλω να είμαι στα μέσα ενημέρωσης τους επόμενους μήνες. Μπορεί να κάνω μια εξαίρεση, μια ή δύο, αλλά γενικά θα επιδιώξω την σιωπή για να ξεκουραστώ σοβαρά».

Ο Μαρτσίνιακ ρωτήθηκε και για τη φημολογία να μετακομίσει στη Σαουδική Αραβία: «Υπάρχουν πολλές δυνατότητες, έχω πολλές διαφορετικές προσφορές. Δεν παίρνω καμία απόφαση τώρα. Προσπαθώ να μην το σκέφτομαι καν. Επικεντρώνομαι στην αποκατάσταση και την προπόνηση για να επανέλθω σε πλήρη φυσική κατάσταση το συντομότερο δυνατόν. Δυστυχώς χάνω κι άλλα ματς, αλλά το πιο σημαντικό είναι η υγεία μου. Δεν είναι μόνο η Σαουδική Αραβία που προσφέρει πολλά χρήματα. Αλλά δεν είναι μόνο για τα λεφτά. Το ποδόσφαιρο αναπτύσσεται ραγδαία εκεί. Αυτή η χώρα θα φιλοξενήσει το Παγκόσμιο Κύπελλο το 2034. Θα υπάρχει ακόμα χρόνος για να πάρεις τη σωστή απόφαση».