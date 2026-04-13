Νέα σενάρια για Σέλτικς και Αντετοκούνμπο!

Το όνομα του Γιάννη Αντετοκούνμπο είναι το νούμερο ένα στα σενάρια και στις φήμες, αφού μοιάζει βέβαια ότι οι Μπακς θα έχουν προτάσεις για ανταλλαγή το ερχόμενο καλοκαίρι, μετά και την αποτυχημένη χρονιά.

Τα ελάφια δεν μπήκαν στα play off του NBA για πρώτη φορά μετά από 10 χρόνια, ο Ντοκ Ρίβερς αποτελεί παρελθόν και οι Μπόστον Σέλτικς παραμονεύουν για την απόκτηση του.

Συγκεκριμένα, ο Σαμ Άμικ ξανά έβαλε στο τραπέζι τους Κέλτες, υποστηρίζοντας πως η ομάδα της Βοστώνης μπορεί να εξετάσει σοβαρά το ενδεχόμενο να μπει σε κουβέντα για trade του Έλληνα superstar, αν η φετινή πορεία της στα πλέι-οφ τελειώσει νωρίς.

Βασικός «μνηστήρας» οι Σέλτικς για Αντετοκούνμπο

«Αν σηκώσουν ξανά το τρόπαιο φέτος, τότε προφανώς όλος αυτός ο θόρυβος θα εξαφανιστεί. Αν αποκλειστούν στον δεύτερο γύρο, τότε όπως κάθε άλλη ομάδα σε αυτή τη θέση, θα κοιτάξουν το τοπίο», ήταν η χαρακτηριστική τοποθέτηση του ρεπόρτερ της ιστοσελίδας The Athletic.

Ο ίδιος είναι, μάλιστα, εκείνος που είχε βάλει πρώτος τη Βοστώνη ανάμεσα στους βασικούς πιθανούς μνηστήρες για τον Αντετοκούνμπο, κρατώντας ανοιχτό το ενδεχόμενο να υπάρξει κίνηση αν αλλάξουν τα δεδομένα στο τέλος της σεζόν.

Την ίδια ώρα, πάντως, δεν υπάρχει κοινή γραμμή ανάμεσα στους NBA insiders, καθώς ο Κρις Χέινς εμφανίστηκε να απορρίπτει το ενδεχόμενο η Βοστώνη να αποτελέσει προορισμό για τον Γιάννη.

Όπως και να ‘χει, το θέμα παραμένει καθαρά υποθετικό για την ώρα, αφού οι Σέλτικς μπαίνουν στα πλέι-οφ ως μία από τις πιο δυνατές ομάδες της Ανατολής, έχοντας ρεκόρ 55-26 και βλέποντας τους Τζέισον Τέιτουμ και Τζέιλεν Μπράουν να οδηγούν ξανά την προσπάθειά τους.