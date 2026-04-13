Μυθική στιγμή: Διαιτητής είχε ξεχάσει τις κάρτες και το κατάλαβε μετά το πρώτο 20λεπτο! (vid)

Ένα πρωτοφανές περιστατικό έλαβε χώρα στη δεύτερη κατηγορία της Ισπανίας και συγκεκριμένα στον αγώνα της Ουέσκα με τη Λα Κορούνια, στο πλαίσιο της 35ης αγωνιστικής.

Ο διαιτητής του αγώνα της Ουέσκα με την Ντεπορτίβο Λα Κορούνια συνειδητοποίησε την ώρα του παιχνιδιού ότι είχε δεν πήρε τις κάρτες του! Ο Χον Άντερ Γκονζάλεθ Εστέμπαν ξεκίνησε κανονικά το ματς, αλλά στην πορεία αντιλήφθηκε ότι κάτι… έλειπε.

Πιο συγκεκριμένα, με το ρολόι να δείχνει το 22ο λεπτό, ο ρέφερι της συνάντησης, Χον Άντερ Γκονθάλεθ Εστεμπάν, χρειάστηκε να βγάλει μια κίτρινη κάρτα σε παίκτη των γηπεδούχων, ωστόσο, ψάχνοντας τις τσέπες του, συνειδητοποίησε ότι είχε ξεχάσει τις κάρτες του.

Αμέσως, κατευθύνθηκε προς τον τέταρτο, ο οποίος αντιλήφθηκε τι συμβαίνει και του έδωσε γρήγορα τις κάρτες του. Εν τέλει, του χρειάστηκε και η κόκκινη, καθώς στις καθυστερήσεις απέβαλε τον στόπερ της Ουέσκα, Χόρχε Πουλίδο.

Αν και προκάλεσε γέλιο το συγκεκριμένο σκηνικό, δεν επηρέασε την εξέλιξη του αγώνα, ο οποίος έληξε ισόπαλος με σκορ 1-1.

Δείτε το ασύλληπτο περιστατικό με τον διαιτητή: