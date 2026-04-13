Μπιλμπάο – Βιγιαρεάλ 1-2: Ακόμη πιο «κοντά» στο Champions League από το «κίτρινο υποβρύχιο»
Με όπλο την αποτελεσματικότητα και εκμεταλλευόμενη τα λάθη της Μπιλμπάο, η Βιγιαρεάλ πέρασε με 2-1 από το Σαν Μαμές και έκανε αποφασιστικό βήμα για την έξοδο στο Champions League.
- Πτώση τμήματος της οροφής σε θάλαμο ασθενών της ψυχιατρικής κλινικής στο Θριάσιο νοσοκομείο
- Khaby Lame: Το ναυάγιο του δημοφιλέστερου TikToker στον κοσμο
- Πότε θα κάνουμε Ανάσταση του χρόνου; Η μεγάλη διαφορά στο Ορθόδοξο και το Καθολικό Πάσχα του 2027
- Γυναίκα που θεωρούσαν νεκρή... «ζωντάνεψε» όταν το ασθενοφόρο που τη μετέφερε έπεσε σε λακκούβα
Επιστροφή στις νίκες για τη Βιγιαρεάλ που επικράτησε με 2-1 στο «Σαν Μαμές» της Μπιλμπάο για την 31η αγωνιστική της La Liga και έκανε ακόμη ένα βήμα για την έξοδό της στο Champions League. Μία νίκη στα πέντε τελευταία ματς από την άλλη για τους Βάσκους που αν δεν συνέλθουν άμεσα θα μπουν σε περιπέτειες.
Περισσότερα σε λίγο…
Τα αποτελέσματα και το υπόλοιπο πρόγραμμα της 31ης αγωνιστικής:
Παρασκευή (10/04)
Ρεάλ Μαδρίτης-Τζιρόνα 1-1
Σάββατο (11/04)
Ρεάλ Σοσιεδάδ-Αλαβές 3-3
Έλτσε-Βαλένθια 1-0
Μπαρτσελόνα-Εσπανιόλ 4-1
Σεβίλλη-Ατλέτικο Μαδρίτης 2-1
Κυριακή (12/04)
Οσασούνα-Μπέτις 1-1
Μαγιόρκα-Ράγιο Βαγιεκάνο 3-0
Θέλτα-Οβιέδο 0-3
Αθλέτικ Μπιλμπάο-Βιγιαρεάλ 1-2
Δευτέρα (13/04)
Λεβάντε-Χετάφε (22:00)
Η βαθμολογία:
Το πρόγραμμα της επόμενης (33ης) αγωνιστικής:
Τρίτη (21/04)
Μαγιόρκα-Βαλένθια (20:00)
Αθλέτικ Μπιλμπάο-Οσασούνα (20:00)
Τζιρόνα-Μπέτις (22:30)
Ρεάλ Μαδρίτης-Αλαβές (22:30)
Τετάρτη (22/04)
Έλτσε-Ατλέτικο Μαδρίτης (20:00)
Ρεάλ Σοσιεδάδ-Χετάφε (21:00)
Μπαρτσελόνα-Θέλτα (22:30)
Πέμπτη (23/03)
Λεβάντε-Σεβίλλη (20:00)
Ράγιο Βαγιεκάνο-Εσπανιόλ (21:00)
Οβιέδο-Βιγιαρεάλ (22:30)
- Σε οικονομικό «κλοιό» 250.000.000 € η Λιόν – Πώς επηρεάζεται το μέλλον του Γιάρεμτσουκ
- Κόμο – Ίντερ 3-4: Ανατροπή τίτλου για τους «νερατζούρι»
- Θρίαμβος του Κρίπα στο Παρίσι: Ο πρώτος Ευρωπαίος νικητής μετά από 25 χρόνια
- Μεταγραφικός «πόλεμος» Ίντερ – Μπαρτσελόνα για τον Μπαστόνι
- Ο νέος «Μπολτ» γεννήθηκε: Ο Γκουτ-Γκουτ σπάει τα χρονόμετρα και γράφει ιστορία στα 200 μέτρα
- Λουτσέσκου: «Να μιλάτε με τους γονείς σας – Επικοινώνησα ελάχιστα με τον πατέρα μου τον τελευταίο καιρό»
- Προκριματικό τουρνουά World Cup: Στην 3η θέση η Ελλάδα – Το πανόραμα της διοργάνωσης
