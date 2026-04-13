Μπιλμπάο – Βιγιαρεάλ 1-2: Ακόμη πιο «κοντά» στο Champions League από το «κίτρινο υποβρύχιο»

Επιστροφή στις νίκες για τη Βιγιαρεάλ που επικράτησε με 2-1 στο «Σαν Μαμές» της Μπιλμπάο για την 31η αγωνιστική της La Liga και έκανε ακόμη ένα βήμα για την έξοδό της στο Champions League. Μία νίκη στα πέντε τελευταία ματς από την άλλη για τους Βάσκους που αν δεν συνέλθουν άμεσα θα μπουν σε περιπέτειες.

Τα αποτελέσματα και το υπόλοιπο πρόγραμμα της 31ης αγωνιστικής:

Παρασκευή (10/04)

Ρεάλ Μαδρίτης-Τζιρόνα 1-1

Σάββατο (11/04)

Ρεάλ Σοσιεδάδ-Αλαβές 3-3

Έλτσε-Βαλένθια 1-0

Μπαρτσελόνα-Εσπανιόλ 4-1

Σεβίλλη-Ατλέτικο Μαδρίτης 2-1

Κυριακή (12/04)

Οσασούνα-Μπέτις 1-1

Μαγιόρκα-Ράγιο Βαγιεκάνο 3-0

Θέλτα-Οβιέδο 0-3

Αθλέτικ Μπιλμπάο-Βιγιαρεάλ 1-2

Δευτέρα (13/04)

Λεβάντε-Χετάφε (22:00)

Το πρόγραμμα της επόμενης (33ης) αγωνιστικής:

Τρίτη (21/04)

Μαγιόρκα-Βαλένθια (20:00)

Αθλέτικ Μπιλμπάο-Οσασούνα (20:00)

Τζιρόνα-Μπέτις (22:30)

Ρεάλ Μαδρίτης-Αλαβές (22:30)

Τετάρτη (22/04)

Έλτσε-Ατλέτικο Μαδρίτης (20:00)

Ρεάλ Σοσιεδάδ-Χετάφε (21:00)

Μπαρτσελόνα-Θέλτα (22:30)

Πέμπτη (23/03)

Λεβάντε-Σεβίλλη (20:00)

Ράγιο Βαγιεκάνο-Εσπανιόλ (21:00)

Οβιέδο-Βιγιαρεάλ (22:30)