Μια χρονιά σε μια «ζαριά»
Μια χρονιά σε μια «ζαριά»

Η Ρεάλ Μαδρίτης παίζει τα… ρέστα της στο Μόναχο κόντρα στην Μπάγερν και η έκβαση της «μάχης» θα κρίνει πολλά για την επόμενη σεζόν

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Η διαφαινόμενη απώλεια του τίτλου στην La Liga, μετά την εντός έδρας ισοπαλία με την Τζιρόνα αλλά και το γεγονός ότι η Ρεάλ Μαδρίτης δεν πήρε φέτος ούτε το Σούπερ Καπ Ισπανίας αλλά ούτε και το Κύπελλο (στον τελικό παίζουν Ατλέτικο Μαδρίτης – Σοσιεδάδ) οδηγούν σε… μονόδρομο την «βασίλισσα» της Ευρώπης.

Έναν «μονόδρομο» που έχει κατεύθυνση το Μόναχο, εκεί που οι μερένχες θα κοντραριστούν το βράδυ της Τετάρτης με την Μπάγερν, στην ρεβάνς των δύο ομάδων για την προημιτελική φάση του Champions League.

Η Ρεάλ θα παραταχθεί με την «πλάτη στον τοίχο» στην πρωτεύουσα της Βαυαρίας καθώς ηττήθηκε στο πρώτο ματς με 2-1 και βεβαίως γίνεται εύκολα αντιληπτό πως η αποστολή της ισπανικής ομάδας είναι κάτι παραπάνω από δύσκολη.

Όχι μόνο λόγω της ήττα στο Μπερναμπέου, αυτό είναι μάλλον το λιγότερο, αλλά κυρίως επειδή έχει ν’ αντιμετωπίσει μια από τις καλύτερες ομάδες στην Ευρώπη την φετινή περίοδο.

Αν σ’ αυτό προσθέσετε και την κακή αγωνιστική εικόνα που βγάζει η «βασίλισσα» την φετινή σεζόν, τότε έχετε ολοκληρωμένο το παζλ μιας αποστολής που μοιάζει να έχει τίτλο mission impossible.

Το πρωτοσέλιδο της ισπανικής εφημερίδας, Marca περιγράφει με γλαφυρό τρόπο την κατάσταση που επικρατεί στην ισπανική ομάδα, δυο μέρες πριν από τον μεγάλο αγώνα με την Μπάγερν στο Μόναχο.

«Μόναχο ή πουθενά» είναι ο τίτλος της εφημερίδας κι αυτές οι τρεις λέξεις αποτυπώνουν το κλίμα που υπάρχει στον ισπανικό σύλλογο.

Δεν είναι υπερβολή να ισχυριστεί κάποιος ότι ενδεχόμενος αποκλεισμός της Ρεάλ από την ημιτελική φάση της κορυφαίας ευρωπαϊκής διοργάνωσης, θα σηματοδοτήσει μια σειρά μεγάλων και δραστικών αλλαγών σε πολλά επίπεδα.

Η «βασίλισσα» της Ευρώπης καλείται να σώσει στην φετινή χρονιά ρίχνοντας μια τελευταία «ζαριά» στο Μόναχο, σε μια προσπάθεια να κρατήσει «ζωντανό» τον μεγάλο στόχο της σεζόν, την κατάκτηση δηλαδή του Champions League.

Αισιοδοξία πάντως στις τάξεις των οπαδών του ισπανικού συλλόγου δεν υπάρχει, καθώς η αγωνιστική εικόνα της ομάδας είναι απογοητευτική αλλά απ’ την άλλη πλευρά κανείς δεν πρέπει να ξεχνά πως μιλάμε για την Ρεάλ Μαδρίτης.

Και για την «βασίλισσα» της Ευρώπης τίποτε δεν φαντάζει ακατόρθωτο, αλλά όπως και να το κάνουμε η ισπανική ομάδα είναι αυτή την στιγμή «στριμωγμένη στη γωνία του ρινγκ».

Σε περίπτωση που οι μερένχες αποκλειστούν από την Μπάγερν θα ξεκινήσει άμεσα και ο σχεδιασμός για την επόμενη αγωνιστική περίοδο και η αποχώρηση του Άλβαρο Αρμπελόα από την τεχνική ηγεσία της «βασίλισσας» θα πρέπει να θεωρείται δεδομένη.

Δεν θα είναι όμως ο μοναδικός που θα περάσει την πόρτα εξόδου, καθώς αρκετοί παίκτες θ’ αποτελέσουν παρελθόν από την ομάδα της Μαδρίτης. ‘Ηδη το κλίμα είναι βαρύ για κάποιους εξ αυτών και ο μοναδικός τρόπος ν’ αλλάξει η κατάσταση, είναι η κατάκτηση του Champions League.

Δεν είναι τυχαία άλλωστε όσα ακούγονται για τον Βινίσιους (ο οποίος έχει έναν ακόμα χρόνο συμβόλαιο), για τον Καμαβινγκά, τον Αλεξάντερ Άρνολντ αλλά και άλλους παίκτες της ισπανικής ομάδας.

Σε δύσκολη θέση θα πρέπει να πούμε ότι βρίσκεται ακόμα και ο πρόεδρος της «βασίλισσας», Φλορεντίνο Πέρεθ, ο οποίος έχει ακούσει πολλές αποδοκιμασίες την φετινή σεζόν στο Μπερναμπέου, με τους οπαδούς της Ρεάλ να έχουν στραφεί ακόμα κι εναντίον του προέδρου του συλλόγου.

Η Ρεάλ ψάχνει απεγνωσμένα «σανίδα» σωτηρίας και στο παιχνίδι της Τετάρτης με αντίπαλο την Μπάγερν θα προσπαθήσει για το μεγάλο κόλπο, όσο κι αν αυτό είναι δύσκολο.

Τράπεζες
UBS: Ανθεκτικές οι ελληνικές τράπεζες – Ελκυστικές οι αποτιμήσεις

Κόσμος
Τραμπ: «Όποιο ιρανικό πλοίο πλησιάσει την αποκλεισμένη ζώνη θα καταστραφεί»

Σε οικονομικό «κλοιό» 250.000.000 € η Λιόν – Πώς επηρεάζεται το μέλλον του Γιάρεμτσουκ
Ποδόσφαιρο 13.04.26

Ο ισολογισμός της γαλλικής ομάδας αποκάλυψε το ιλιγγιώδες χρέος των 250 εκατ. ευρώ στο μεταγραφικό παζάρι, την ώρα που παραμένει το ανοιχτό «μέτωπο» με τον Ολυμπιακό για την... οψιόν του Γιάρεμτσουκ.

Νικόλαος Κώτσης
Ο νέος «Μπολτ» γεννήθηκε: Ο Γκουτ-Γκουτ σπάει τα χρονόμετρα και γράφει ιστορία στα 200 μέτρα
Στίβος 12.04.26

Με χρόνο 19.67 στα 18 του χρόνια, ο Αυστραλός σπρίντερ καταρρίπτει το παγκόσμιο ρεκόρ Κ20 και στέλνει μήνυμα ότι η επόμενη εποχή του στίβου έχει ήδη ξεκινήσει.

Γιώργος Μαζιάς
Ο Ολυμπιακός, ο νέος Έλληνας ποδοσφαιριστής, το CIES και η απόφαση που δεν αλλάζει
Ποδόσφαιρο 11.04.26

Η έρευνα του CIES δείχνει ότι στην Ελλάδα μόνο ο Ολυμπιακός (6,2%) και ο ΠΑΟΚ (6.1%) δίνουν χρόνο συμμετοχής σε παίκτες Κ21. Ο στόχος των Πειραιωτών φάνηκε από τις αλλαγές και τις σημαντικές επενδύσεις στα τμήματα υποδομής ακόμη και μεσούσης της σεζόν. Και αυτό θα συνεχιστεί, με στόχο τους νέους «Μουζακίτηδες».

Νικόλαος Κώτσης
Η μάχη του τίτλου στην Premier League: Το πρόγραμμα των Άρσεναλ και Μάντσεστερ Σίτι ως το φινάλε
Ποδόσφαιρο 11.04.26

H ήττα της Άρσεναλ με 1-2 από τη από την Μπόρνμουθ έβαλε για τα καλά στο... κόλπο της κατάκτησης του πρωταθλήματος τη Μάντσεστερ Σίτι. Το πρόγραμμα των δυο διεκδικητών ως το φινάλε της Premier League.

Μετά το φινάλε του Champions League…
On Field 10.04.26

Από τις 24/2 στο Λεβερκούζεν ακολούθησαν για τον Ολυμπιακό 5 ματς, με ένα πρόγραμμα ουσιαστικά ενός αγώνα κάθε εβδομάδα, και όμως αυτό όπως φαίνεται δεν λειτούργησε ευεργετικά όπως θα περίμενε κανείς.

Γιώργος Νοικοκύρης
O ZAON γράφει ένα υπέροχο αθλητικό παραμύθι (pics)
Βόλεϊ Γυναικών 09.04.26

Η ομάδα της Κηφισιάς έχει πετύχει κάτι παραπάνω από έναν άθλο στη μεγάλη κατηγορία του γυναικείου βόλεϊ και τα επιτεύγματα της συνθέτουν μία μοναδική αθλητική ιστορία.

Δήμος Μπουλούκος
inStream - Ροή Ειδήσεων
Κύπρος: Ομοφοβικό παραλήρημα – Καίνε σημαίες ΛΟΑΤΚΙ+ ως Ιούδες – Ηχηρή καταγγελία της Accept – LGBTI Cyprus
Ρητορική μίσους 13.04.26

Η Κύπρος ολισθαίνει στη μισαλλοδοξία με με σύμβολα της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας να καίγονται ως Ιούδες στις πασχαλινές λαμπρατζιές και ο ρόλος του Ε.ΛΑ.Μ

Λουκάς Καρνής
Οι ΗΠΑ ανακοίνωσαν την περιοχή που αποκλείουν στον Περσικό – «Τα πλοία θα αναχαιτίζονται και θα καταλαμβάνονται»
Κόσμος 13.04.26

«Ο αποκλεισμός δεν θα εμποδίσει τον ουδέτερο διάπλου μέσω των Στενών του Ορμούζ προς ή από μη ιρανικούς προορισμούς», αναφέρει η αμερικανική Κεντρική Διοίκηση σε ένα σημείωμα προς τους ναυτικούς

Ο Λούκα Γκουαντανίνο στηρίζει τον Τιμοτέ Σαλαμέ για την όπερα
«Νέος και ευαίσθητος» 13.04.26

Έχει περάσει κάτι περισσότερο από έναν μήνα από τότε που το Τιμοτέ Σαλαμέ τα «έβαλε» με την όπερα και το μπαλέτο, ωστόσο τα σχόλιά του συζητιούνται ακόμα

Φροίξος Φυντανίδης
Χορεύοντας στον Δούναβη: Η ήττα του Όρμπαν και ο νέος «παίκτης» που περνά από τα ραντάρ της ΕΕ
Ασκήσεις ισορροπίας 13.04.26

Η κυβέρνηση Όρμπαν παραδίδει τη σκυτάλη στον νικητή των εκλογών Πέτερ Μαγιάρ που δεσμεύεται να αποκαταστήσει τις διαταραγμένες σχέσεις της Ουγγαρίας με την ΕΕ. Αλλά, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν έχει ακόμη καταλάβει πώς σκοπεύει να κυβερνήσει… Μέχρι τότε, θα βρίσκεται υπό στενή εποπτεία προτού αποδεσμεύσουν τα δισεκατομμύρια των παγωμένων κονδυλίων με προορισμό τη Βουδαπέστη.

Στράτος Ιωακείμ
Αγοραστική δύναμη: Όταν ο μέσος κάτοικος της ΕΕ αγοράζει «100» στην Ελλάδα αγοράζουμε «68»
Επίπεδο διαβίωσης 13.04.26

Στην ουρά με τις χώρες που έχουν το χαμηλότερο κατά κεφαλήν ΑΕΠ σε αγοραστική δύναμη η Ελλάδα. Το ανησυχητικό όμως δεν είναι μόνο το χαμηλό νούμερο, αλλά η απόκλιση.

Στράτος Ιωακείμ
Τραγωδία στους Παξούς: Χωρίς δίπλωμα ο οδηγός της μοτοσικλέτας – Κανείς δεν φορούσε κράνος
Ελλάδα 13.04.26

Ο 15χρονος οδηγός και ο 17χρονος συνοδηγός δεν φορούσαν κράνος, με αποτέλεσμα ο πρώτος να χάσει τη ζωή του και ο δεύτερος να τραυματιστεί σοβαρά στο τροχαίο, ανήμερα του Πάσχα στους Παξούς.

Pierrakakis Heads to Washington for IMF and G7 Talks
English edition 13.04.26

Kyriakos Pierrakakis is in Washington for the IMF–World Bank Spring Meetings and his first in-person G7 sessions as Eurogroup President, holding key talks with global financial leaders and taking part in discussions on global economic uncertainty

Επιζώσα του Έπσταϊν προς Μελάνια Τραμπ: «Ίσως ήρθε η ώρα να καταθέσετε κι εσύ και ο σύζυγός σου»
Βίντεο 13.04.26

«Θέλεις τα κορίτσια να καταθέσουν ενόρκως. Δυστυχώς, πολλά από τα κορίτσια που κατέθεσαν έχουν πεθάνει», είπε μεταξύ άλλων η Τζουλιέτ Μπράιαντ απευθυνόμενη στη Μελάνια Τραμπ

Ευγενία Κοτρώτσιου
Νέα Αριστερά: Η πτώση του Όρμπαν δεν αρκεί – Δεν συνιστά προοδευτική στροφή η νίκη Μάγιαρ
Εκλογές Ουγγαρία 13.04.26

Η Νέα Αριστερά τοποθετήθηκε για τη νίκη του Πίτερ Μάγιαρ έναντι του Βίκτορ Όρμπαν - «Η περίπτωση της Ουγγαρίας αναδεικνύει ένα ευρύτερο ευρωπαϊκό πρόβλημα», τονίζει

Υπουργείο Εξωτερικών σε Φιντάν: Η Ελλάδα δεν δέχεται υποδείξεις, ούτε οφείλει εξηγήσεις σε κανέναν
Ελληνοτουρκικά 13.04.26

Τα τριμερή σχήματα συνεργασίας «έχουν ειρηνικό σκοπό και δεν στρέφονται εναντίον τρίτων» αναφέρει το υπουργείο Εξωτερικών, απαντώντας στον Χακάν Φιντάν

Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

