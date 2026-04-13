«Κορυφαίοι ευρωπαϊκοί σύλλογοι θέλουν τον Καρέτσα»

Ο Κωνσταντίνος Καρέτσας αδιαμφισβήτητα αποτελεί ένα από τα ανερχόμενα ταλέντα στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο, ενώ έχει τραβήξει τα βλέμματα κορυφαίων συλλόγων, που είναι έτοιμοι να καταθέσουν την πρότασή τους για να τον αποκτήσουν.

Σύμφωνα με το voetbalnieuws, η Γκενκ λαμβάνοντας υπόψη το τεράστιο ενδιαφέρον που υπάρχει για το 18χρονο wonderkid, θέτει ως τιμή εκκίνησης για την απόκτηση του Καρέτσα τα 45 εκατ. ευρώ, στοχεύοντας σε μία πώληση – ρεκόρ για τα δεδομένα του συλλόγου.

Τα κορυφαία κλαμπ που θέλουν τον Καρέτσα

Όπως αναφέρουν ρεπορτάζ μέσων του εξωτερικού, ανάμεσα στις ομάδες που έχουν βάλει στο στόχαστρο τον Καρέτσα είναι η Ρεάλ, Άρσεναλ, Μπάγερν Μονάχου και Μίλαν.

Αξίζει να σημειωθεί ότι μέχρι στιγμής αυτή τη σεζόν, ο Καρέτσας σε πρωτάθλημα, κύπελλο και Europa League, μετρά 43 συμμετοχές, 3 γκολ, αλλά εντυπωσιακές 18 ασίστ συνολικά.