Ιτούδης για την πρόκριση της Χάποελ στα play off: «Οι haters μας δίνουν κίνητρο και μας αρέσει αυτό»
Ο Δημήτρης Ιτούδης μίλησε για την επιτυχία της Χάποελ Τελ Αβίβ να εξασφαλίσει την παρουσία της στα playoffs και έκανε το δικό του σχόλιο για τους haters.
Η Χάποελ Τελ Αβίβ πανηγύρισε μία σπουδαία νίκη επί της Μακάμπι Τελ Αβίβ, που της εξασφάλισε την είσοδό της στα playoffs της Euroleague στην παρθενική της συμμετοχή στη διοργάνωση. Μετά το νικηφόρο αποτέλεσμα, ο Δημήτρης Ιτούδης παραχώρησε δηλώσεις στους εκπροσώπους του Τύπου και μεταξύ άλλων, έκανε το δικό του σχόλιο για τους haters της ομάδας, καθώς ανέφερε ότι τους έδωσαν κίνητρο για να συνεχίσουν να παλεύουν καθ’ όλη τη διάρκεια της σεζόν.
Αναλυτικά όσα δήλωσε ο Ιτούδης:
«Φέραμε εις πέρας ακόμη μία πρόκληση. Όμως δεν θέλουμε να σταματήσουμε εδώ, έχω ακόμη ένα παιχνίδι, απέναντι σε έναν ταλαντούχο και έμπειρο αντίπαλο. Προφανώς είμαστε χαρούμενοι για το αποψινό.
Το γεγονός ότι κλειδώσαμε την παρουσία μας στα playoffs είναι ήδη μία επιτυχία όπως έχω πει. Από το πρώτο ματς της σεζόν, μέχρι και τώρα που απομένει άλλο ένα για να ολοκληρωθεί η regular season η ομάδα δεν έχασε ποτέ την επαφή της με τα playoffs ή τις θέσεις των play-in. Και αυτό κάτι λέει.
Ημασταν στη διαδικασία του χτισίματος, είχαμε πολλούς haters, αλλά ξέρετε κάτι μας έδωσαν κίνητρο. Σε αυτό το γκρουπ ανθρώπων δίνει κίνητρο αυτό. Οπότε δώστε μας κι άλλους haters, μας αρέσει αυτό».
- Ιτούδης για την πρόκριση της Χάποελ στα play off: «Οι haters μας δίνουν κίνητρο και μας αρέσει αυτό»
