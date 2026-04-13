Δευτέρα 13 Απριλίου 2026
13.04.2026 | 19:58
Εξάρχεια: Άγνωστοι μαχαίρωσαν περιπτερά στο πόδι
Η Ρεάλ, η δικαίωση του Τσάμπι Αλόνσο και η Λίβερπουλ
Ποδόσφαιρο 13 Απριλίου 2026, 19:10

Η Ρεάλ, η δικαίωση του Τσάμπι Αλόνσο και η Λίβερπουλ

Η κρίση στη Ρεάλ δείχνει ότι ο Βάσκος τεχνικός δεν ήταν το πρόβλημα – Το «Ανφιλντ» τον περιμένει…

Γιώργος Μαζιάς
ΚείμενοΓιώργος Μαζιάς
Η ποδοσφαιρική Ευρώπη παρακολουθεί με αυξανόμενο ενδιαφέρον τις εξελίξεις γύρω από τον Τσάμπι Αλόνσο καθώς η φετινή σεζόν της Ρεάλ Μαδρίτης μοιάζει να επιβεβαιώνει ένα αφήγημα που μέχρι πρότινος ακουγόταν ως υπεραπλουστευμένη δικαιολογία: ότι τα προβλήματα της «Βασίλισσας» δεν ήταν αποτέλεσμα ενός προπονητή, αλλά ενός βαθύτερου, πολυεπίπεδου ζητήματος.

Η απομάκρυνση του Βάσκου τεχνικού μετά τον χαμένο τελικό του Σούπερ Καπ απέναντι στην Μπαρτσελόνα παρουσιάστηκε τότε ως αναγκαία τομή για την επανεκκίνηση της ομάδας. Οι κατηγορίες εστίαζαν στην ανεπαρκή φυσική κατάσταση των παικτών, στη συντηρητική προσέγγιση στα μεγάλα παιχνίδια και κυρίως στη διαχείριση προσωπικοτήτων, με χαρακτηριστικό παράδειγμα τον Βινίσιους. Ωστόσο, η εικόνα που ακολούθησε μόνο ως δικαίωση της επιλογής αυτής δεν μπορεί να ερμηνευτεί.

Η Ρεάλ, αντί να βρει ισορροπία, βυθίστηκε σε μια περίοδο αστάθειας. Η απώλεια του Κυπέλλου, η σημαντική απόσταση στη μάχη του πρωταθλήματος και η ανάγκη για μια υπέρβαση σχεδόν εκτός λογικής στο UEFA Champions League αποτυπώνουν μια ομάδα χωρίς σαφή αγωνιστική ταυτότητα. Το πρόβλημα μοιάζει πλέον να ξεπερνά τις τακτικές επιλογές και να αγγίζει τη δομή, τη διαχείριση και τη συνοχή του συλλόγου.

Σε αυτό το περιβάλλον, ο Τσάμπι Αλόνσο επιλέγει τη σιωπή. Μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, αξιοποίησε το διάστημα της αποχώρησής του για να αποσυμπιεστεί, να επαναπροσδιορίσει τις προτεραιότητές του και να παραμείνει, ταυτόχρονα, ένα από τα πιο «καυτά» ονόματα της αγοράς προπονητών. Η αξία του δεν μειώθηκε· αντιθέτως, για πολλούς εντός των κορυφαίων ευρωπαϊκών συλλόγων ενισχύθηκε.

Στα γραφεία των μεγάλων ομάδων, η συζήτηση είναι πλέον διαφορετική. Αν η Ρεάλ ολοκληρώσει τη σεζόν χωρίς τίτλο, η ανάγνωση θα είναι σαφής: ο Αλόνσο αποτέλεσε περισσότερο εξιλαστήριο θύμα παρά την πηγή του προβλήματος. Και αυτή η μεταστροφή αντίληψης ανοίγει νέους δρόμους.

Ο πιο πιθανός προορισμός φαίνεται να είναι η Λίβερπουλ. Στο Άνφιλντ, η σεζόν χαρακτηρίζεται από αστάθεια και η παρουσία του Άρνε Σλοτ δεν έχει καταφέρει να πείσει απόλυτα ότι μπορεί να οδηγήσει την ομάδα στη νέα εποχή. Οι «reds» βρίσκονται μπροστά σε μια μεταβατική φάση, με πιθανές αποχωρήσεις-σταθμούς και με την ανάγκη για ένα πρόσωπο που θα συνδυάζει γνώση του συλλόγου, σύγχρονη ποδοσφαιρική αντίληψη και ισχυρή προσωπικότητα.

Ο Αλόνσο πληροί όλα τα παραπάνω. Η σύνδεσή του με τη Λίβερπουλ, ως πρώην παίκτης που έζησε ένδοξες στιγμές με τον σύλλογο, ενισχύει το αφήγημα της επιστροφής. Παράλληλα, η φιλοσοφία του, που βασίζεται στην οργάνωση, την πειθαρχία και την τακτική ευελιξία, ταιριάζει σε μια ομάδα που αναζητά ξανά την ταυτότητά της μετά από έναν κύκλο επιτυχιών.

Άλλες επιλογές που ακούστηκαν το προηγούμενο διάστημα φαίνεται να έχουν κλείσει. Στη Μάντσεστερ Σίτι υπάρχει ήδη σχεδιασμός διαδοχής του Πεπ Γκουαρντιόλα, ενώ στην Μπάγερν η σταθερότητα που προσφέρει ο Κομπανί δεν αφήνει περιθώρια για αλλαγές. Έτσι, το Άνφιλντ μοιάζει να συγκεντρώνει όλες τις προϋποθέσεις για να αποτελέσει τον επόμενο σταθμό.

Το κρίσιμο στοιχείο, ωστόσο, δεν είναι μόνο το πού θα συνεχίσει ο Τσάμπι Αλόνσο, αλλά το πώς θα αξιοποιηθεί. Σε αντίθεση με τη Ρεάλ, όπου η πίεση για άμεσο αποτέλεσμα είναι διαρκής και αδυσώπητη, στη Λίβερπουλ υπάρχει η δυνατότητα οικοδόμησης ενός πρότζεκτ με μεγαλύτερο χρονικό ορίζοντα. Ένα περιβάλλον που θα του επιτρέψει να εφαρμόσει πλήρως τις ιδέες του, χωρίς τον φόβο της πρόωρης αποδόμησης.

Η ιστορία, άλλωστε, δείχνει ότι οι προπονητές κρίνονται όχι μόνο από τα αποτελέσματα, αλλά και από το πλαίσιο στο οποίο εργάζονται. Και στην περίπτωση του Αλόνσο, το πλαίσιο της Ρεάλ φαίνεται πως δεν ήταν ποτέ πραγματικά ευνοϊκό.

Καθώς η σεζόν πλησιάζει στο φινάλε της, το αφήγημα αλλάζει. Από την αμφισβήτηση στη δικαίωση και από την αποχώρηση σε μια νέα, πιθανώς πιο ώριμη ευκαιρία. Ο Τσάμπι Αλόνσο περιμένει. Και αυτή τη φορά, φαίνεται να έχει τον χρόνο – και ίσως τον προορισμό – με το μέρος του.

Παγκόσμια οικονομία: Μπορεί να αποφευχθεί η ύφεση μετά το σοκ στη Μέση Ανατολή;

Παγκόσμια οικονομία: Μπορεί να αποφευχθεί η ύφεση μετά το σοκ στη Μέση Ανατολή;

Κόσμος
Τραμπ: «Ζητούν συμφωνία» μετά τον αποκλεισμό

Τραμπ: «Ζητούν συμφωνία» μετά τον αποκλεισμό

Αθλητική Ροή
On Field 13.04.26

Κατάρρευση του αφηγήματος για UEFA και Λανουά και η διαρροή ορισμών

Κανείς Έλληνας διαιτητής δεν επιλέχθηκε για το μουντιάλ, ενώ ο Λανουά δεν φέρνει ελίτ από κορυφαία πρωταθλήματα. Ο Λανουά είναι αδύναμος και δεν τολμά να πάρει θέση για το σκάνδαλο διαρροής ορισμών

Βάιος Μπαλάφας
Μια χρονιά σε μια «ζαριά»
On Field 13.04.26

Μια χρονιά σε μια «ζαριά»

Η Ρεάλ Μαδρίτης παίζει τα… ρέστα της στο Μόναχο κόντρα στην Μπάγερν και η έκβαση της «μάχης» θα κρίνει πολλά για την επόμενη σεζόν

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Η εξομολόγηση του Ριτσάρλισον για την κατάθλιψη: «Πόσες φορές, ενώ οδηγούσα, σκέφτηκα να πέσω πάνω σε τοίχο»
Ποδόσφαιρο 13.04.26

Η εξομολόγηση του Ριτσάρλισον για την κατάθλιψη: «Πόσες φορές, ενώ οδηγούσα, σκέφτηκα να πέσω πάνω σε τοίχο»

Ο Ριτσάρλισον σε μεγάλη του συνέντευξη στο France Football μίλησε για την δύσκολη περίοδο της κατάθλιψης, μετά τον αποκλεισμό της Βραζιλίας από το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2022.

Σύνταξη
Το μήνυμα του Πολονάρα: «Στόχος μου να επιστρέψω το συντομότερο δυνατό» (pic)
Μπάσκετ 13.04.26

Το μήνυμα του Πολονάρα: «Στόχος μου να επιστρέψω το συντομότερο δυνατό» (pic)

Ο Ακίλε Πολονάρα προχώρησε σε μία διευκρινιστική δήλωση σχετικά με το γιατί δεν προπονείται ακόμη με τη Σάσαρι και υπογράμμισε ότι ο στόχος του είναι να επιστρέψει το συντομότερο δυνατό.

Σύνταξη
Ουγγαρία: Ημέρες και πράξεις του Βίκτορ Όρμπαν – Το τέλος της κυριαρχίας του και του εθνικού συντηρητισμού
Ουγγαρία 13.04.26

Ημέρες και πράξεις του Βίκτορ Όρμπαν - Το τέλος της κυριαρχίας του και του εθνικού συντηρητισμού

Μετά από 16 χρόνια παραμονής στην εξουσία η πόρτα της εξόδου άνοιξε για τον Βίκτορ Όρμπαν. Ο ούγγρος πρωθυπουργός σημάδεψε την πολιτική σκηνή της χώρας του εισάγοντας ένα «μη φιλελεύθερο» μοντέλο, το οποίο συνδυάζει τον χριστιανικό εθνικισμό με τον έλεγχο των δημοκρατικών θεσμών.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Φεύγει ή δε φεύγει; Ο Στέφανο Γκαμπάνα είναι αναπόσπαστο κομμάτι των Dolce & Gabbana
Από το 1985 13.04.26

Φεύγει ή δε φεύγει; Ο Στέφανο Γκαμπάνα είναι αναπόσπαστο κομμάτι των Dolce & Gabbana

Ο οίκος Dolce & Gabbana επιβεβαίωσε ότι ο Στέφανο Γκαμπάνα παραιτήθηκε από τις διοικητικές του θέσεις στον όμιλο Dolce & Gabbana, αλλά, δεν έχει διακόψει τις δημιουργικές του δραστηριότητες.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ποια επιδόματα ανεβάζει ο νέος κατώτατος μισθός
Αλλαγές 13.04.26

Ποια επιδόματα ανεβάζει ο νέος κατώτατος μισθός

Ο κατώτατος μισθός αυξάνεται κατά 4,55% και διαμορφώνεται για τους υπαλλήλους πλήρους απασχόλησης, αυξάνεται κατά 40 ευρώ, από τα 880 ευρώ στα 920 ευρώ. Η λίστα με τα επιδόματα που επηρεάζονται

Σύνταξη
Κατάρρευση του αφηγήματος για UEFA και Λανουά και η διαρροή ορισμών
On Field 13.04.26

Κατάρρευση του αφηγήματος για UEFA και Λανουά και η διαρροή ορισμών

Κανείς Έλληνας διαιτητής δεν επιλέχθηκε για το μουντιάλ, ενώ ο Λανουά δεν φέρνει ελίτ από κορυφαία πρωταθλήματα. Ο Λανουά είναι αδύναμος και δεν τολμά να πάρει θέση για το σκάνδαλο διαρροής ορισμών

Βάιος Μπαλάφας
Πάνω από 18.000 αλκοτέστ στις γιορτές του Πάσχα – Μόλις 100 οι παραβάτες
Ελλάδα 13.04.26

Πάνω από 18.000 αλκοτέστ στις γιορτές του Πάσχα – Μόλις 100 οι παραβάτες

Οι έλεγχοι των αστυνομικών ή καλύτερα ο φόβος για έλεγχο από αστυνομικούς φαίνεται πως είχε αποτέλεσμα στους οδηγούς, καθώς ήταν ελάχιστοι όσοι αποφάσισαν να πιουν και στη συνέχεια να πιάσουν τιμόνι. 

Σύνταξη
Μπορεί να αποφευχθεί η ύφεση στην παγκόσμια οικονομία μετά το σοκ στη Μέση Ανατολή;
Τα ερωτήματα 13.04.26

Μπορεί να αποφευχθεί η ύφεση στην παγκόσμια οικονομία μετά το σοκ στη Μέση Ανατολή;

Κυβερνήσεις και θεσμοί επιχειρούν να αξιοποιήσουν την ανάπαυλα για να αποτρέψουν νέο κύμα ανατιμήσεων και ταυτόχρονα επεξεργάζονται σενάρια για την περίπτωση που η ανάπτυξη δεν ανακάμψει

Αλέξανδρος Κλώσσας
ΣΥΡΙΖΑ: Ο Μητσοτάκης να αποπέμψει τον Μακάριο Λαζαρίδη – Προσελήφθη ειδικός σύμβουλος σε υπουργείο χωρίς πτυχίο
Πολιτική Γραμματεία 13.04.26

ΣΥΡΙΖΑ: Ο Μητσοτάκης να αποπέμψει τον Μακάριο Λαζαρίδη – Προσελήφθη ειδικός σύμβουλος σε υπουργείο χωρίς πτυχίο

Ο ΣΥΡΙΖΑ τονίζει πως η απομάκρυνση του Μακάριου Λαζαρίδη από τη θέση του υφυπουργού «θα ήταν αυτονόητη πράξη από το πρώτο λεπτό σε οποιαδήποτε χώρα σέβεται την αξιοκρατία και την αλήθεια»

Σύνταξη
Όχι άλλο πόλεμο! Όταν η πολεμική ειδησεογραφία μάς κάνει τα νεύρα κουρέλια
ΜΜΕ 13.04.26

Όχι άλλο πόλεμο! Όταν η πολεμική ειδησεογραφία μάς κάνει τα νεύρα κουρέλια

Ο βομβαρδισμός με πολεμική ειδησεογραφία, προκαλεί άγχος, φόβο ακόμα και εξοικείωση με τη φρίκη. Η λύση δεν είναι ο στρουθοκαμηλισμός, αλλά η ενίσχυση των κοινωνικών δεσμών, υποστηρίζουν ειδικοί.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

