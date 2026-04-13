sports betsson
Δευτέρα 13 Απριλίου 2026
weather-icon 20o
Stream

in
sports

# ΟΥΓΓΑΡΙΑ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΙΡΑΝ
# ΤΕΜΠΗ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Η εξομολόγηση του Ριτσάρλισον για την κατάθλιψη: «Πόσες φορές, ενώ οδηγούσα, σκέφτηκα να πέσω πάνω σε τοίχο»
Ποδόσφαιρο 13 Απριλίου 2026, 15:38

Η εξομολόγηση του Ριτσάρλισον για την κατάθλιψη: «Πόσες φορές, ενώ οδηγούσα, σκέφτηκα να πέσω πάνω σε τοίχο»

Ο Ριτσάρλισον σε μεγάλη του συνέντευξη στο France Football μίλησε για την δύσκολη περίοδο της κατάθλιψης, μετά τον αποκλεισμό της Βραζιλίας από το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2022.

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Spotlight

O Ριτσάρλισον παραχώρησε μεγάλη συνέντευξη στο France Football, στην οποία αναλύει διάφορες περιόδους της ζωής του και αγγίζει διάφορα ευαίσθητα θέματα.

Ο Βραζιλιάνος επιθετικός αναφέρεται μέσα και σε μία πολύ δύσκολη περίοδο της ζωής του, όταν πάλευε με το «τέρας» της κατάθλιψης.

Αναλυτικά όσα είπε ο Ριτσάρλισον:

Mετά από το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2022 έπεσα σε κατάθλιψη. Κάθε πιθανή καταστροφή έπεσε πάνω μου. Αποκλεισμός, προδοσία από τον ατζέντη μου, οικογενειακά προβλήματα, πισωγυρίσματα όσον αφορά την κατάστασή μου. Ήταν η πρώτη φορά που είχα τόσα προβλήματα. Ένιωσα ότι είμαι σε λάκκο χωρίς πάτο. Μέσα σε όλα αυτά γνώρισα έναν έντιμο δικηγόρο που κανόνισε όλα τα ζητήματά μου.

Δούλεψα με ψυχολόγο, αλλά πάνω πάνω απ’ όλα γνώρισα την σύζυγό μου. Ένιωσα αγάπη για πρώτη φορά. Ένα απόγευμα, ενώ οδηγούσα για το αεροδρόμιο, την κοίταξα στα μάτια και της είπα ‘ευχαριστώ που μου έσωσες την ζωή’. Πόσες φορές, ενώ οδηγούσα, σκέφτηκα να πέσω πάνω σε τοίχο. Τώρα που είναι εκείνη εδώ δεν σκέφτομαι τέτοιες ανοησίες».

Παράλληλα, μίλησε για τα δύσκολα παιδικά του χρόνια στις φαβέλες: «Είχα τα μαλλιά του Νεϊμάρ και φανέλα της Σάντος.
Θα με μπέρδεψαν με διακινητή ναρκωτικών. Στις φαβέλες, πολλοί φορούν φανέλες, είναι σαν στολή. Νόμισαν ότι πουλούσαμε ναρκωτικά. Ένας από αυτούς με σημάδεψε με όπλο στον κρόταφο. Θυμάμαι ήταν μεθυσμένος και μου είπε ότι θα με σκοτώσει. Φύγαμε και φοβόμασταν ότι θα μας πυροβολούσαν πισώπλατα».

Headlines:
Τράπεζες
Δάνεια: Στροφή των δανειοληπτών στα σταθερά επιτόκια την τελευταία τριετία

Δάνεια: Στροφή των δανειοληπτών στα σταθερά επιτόκια την τελευταία τριετία

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Αθλητική Ροή
Ποδόσφαιρο 13.04.26

Η εξομολόγηση του Ριτσάρλισον για την κατάθλιψη: «Πόσες φορές, ενώ οδηγούσα, σκέφτηκα να πέσω πάνω σε τοίχο»

Ο Ριτσάρλισον σε μεγάλη του συνέντευξη στο France Football μίλησε για την δύσκολη περίοδο της κατάθλιψης, μετά τον αποκλεισμό της Βραζιλίας από το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2022.

Μπάσκετ 13.04.26

Το μήνυμα του Πολονάρα: «Στόχος μου να επιστρέψω το συντομότερο δυνατό» (pic)

Ο Ακίλε Πολονάρα προχώρησε σε μία διευκρινιστική δήλωση σχετικά με το γιατί δεν προπονείται ακόμη με τη Σάσαρι και υπογράμμισε ότι ο στόχος του είναι να επιστρέψει το συντομότερο δυνατό.

betson_textlink
Stream sports
inStream - Ροή Ειδήσεων
Τραγωδία στους Παξούς: Χωρίς δίπλωμα ο οδηγός της μοτοσικλέτας – Κανείς δεν φορούσε κράνος
Ελλάδα 13.04.26

Νέα στοιχεία για το τροχαίο στους Παξούς: Χωρίς δίπλωμα ο οδηγός της μοτοσικλέτας – Κανείς δεν φορούσε κράνος

Ο 15χρονος οδηγός και ο 17χρονος συνοδηγός δεν φορούσαν κράνος, με αποτέλεσμα ο πρώτος να χάσει τη ζωή του και ο δεύτερος να τραυματιστεί σοβαρά στο τροχαίο, ανήμερα του Πάσχα στους Παξούς.

Pierrakakis Heads to Washington for IMF and G7 Talks
English edition 13.04.26

Pierrakakis Heads to Washington for IMF and G7 Talks

Kyriakos Pierrakakis is in Washington for the IMF–World Bank Spring Meetings and his first in-person G7 sessions as Eurogroup President, holding key talks with global financial leaders and taking part in discussions on global economic uncertainty

Επιζώσα του Έπσταϊν προς Μελάνια Τραμπ: «Ίσως ήρθε η ώρα να καταθέσετε κι εσύ και ο σύζυγός σου»
Βίντεο 13.04.26

Επιζώσα του Έπσταϊν προς Μελάνια Τραμπ: «Ίσως ήρθε η ώρα να καταθέσετε κι εσύ και ο σύζυγός σου»

«Θέλεις τα κορίτσια να καταθέσουν ενόρκως. Δυστυχώς, πολλά από τα κορίτσια που κατέθεσαν έχουν πεθάνει», είπε μεταξύ άλλων η Τζουλιέτ Μπράιαντ απευθυνόμενη στη Μελάνια Τραμπ

Νέα Αριστερά: Η πτώση του Όρμπαν δεν αρκεί – Δεν συνιστά προοδευτική στροφή η νίκη Μάγιαρ
Εκλογές Ουγγαρία 13.04.26

Νέα Αριστερά: Η πτώση του Όρμπαν δεν αρκεί – Δεν συνιστά προοδευτική στροφή η νίκη Μάγιαρ

Η Νέα Αριστερά τοποθετήθηκε για τη νίκη του Πίτερ Μάγιαρ έναντι του Βίκτορ Όρμπαν - «Η περίπτωση της Ουγγαρίας αναδεικνύει ένα ευρύτερο ευρωπαϊκό πρόβλημα», τονίζει

Υπουργείο Εξωτερικών σε Φιντάν: Η Ελλάδα δεν δέχεται υποδείξεις, ούτε οφείλει εξηγήσεις σε κανέναν
Ελληνοτουρκικά 13.04.26

Υπουργείο Εξωτερικών σε Φιντάν: Η Ελλάδα δεν δέχεται υποδείξεις, ούτε οφείλει εξηγήσεις σε κανέναν

Τα τριμερή σχήματα συνεργασίας «έχουν ειρηνικό σκοπό και δεν στρέφονται εναντίον τρίτων» αναφέρει το υπουργείο Εξωτερικών, απαντώντας στον Χακάν Φιντάν

Οι Ιρανοί και ο πόλεμος – Εγκλωβισμένοι ανάμεσα σε ένα σκληρό καθεστώς και τις βόμβες ΗΠΑ και Ισραήλ
The New York Times 13.04.26

Οι Ιρανοί και ο πόλεμος – Εγκλωβισμένοι ανάμεσα σε ένα σκληρό καθεστώς και τις βόμβες ΗΠΑ και Ισραήλ

Λίγο πριν ξεκινήσει ο πόλεμος, ο Ντόναλντ Τραμπ καλούσε τους Ιρανούς να εξεγερθούν, υποσχόμενος βοήθεια. Δύο μήνες μετά, οι Ιρανοί σκοτώνονται από βόμβες, οι υποδομές πλήττονται και η ελπίδα σβήνει.

Στάρμερ: Δηλώσεις κατά των πλατφορμών social media – Εξετάζει μέτρα για το «εθιστικό σκρολάρισμα» των νέων
Δείτε αναλυτικά 13.04.26

Δηλώσεις Στάρμερ κατά των πλατφορμών social media - Εξετάζει μέτρα για το «εθιστικό σκρολάρισμα» των νέων

Ο Βρετανός πρωθυπουργός, Κιρ Στάρμερ τόνισε ότι οι εταιρείες μέσων κοινωνικής δικτύωσης έχουν σχεδιάσει αλγόριθμους προκειμένου να ενθαρρύνουν την εθιστική συμπεριφορά

Τομ Χανκς, Ρίτα Γουίλσον, Νία Βαρντάλος, Μπίλι Ζέιν, Τζον Στάμος – Αυθεντικά ορθόδοξο Πάσχα για την ελίτ ομογένεια του Χόλιγουντ
«Χριστός Ανέστη» 13.04.26

Τομ Χανκς, Ρίτα Γουίλσον, Νία Βαρντάλος, Μπίλι Ζέιν, Τζον Στάμος – Αυθεντικά ορθόδοξο Πάσχα για την ελίτ ομογένεια του Χόλιγουντ

Ρίτα Γουίλσον, Τζον Στάμος και όλη η ελληνική παροικία του Χόλιγουντ στο κάλεσμα της παράδοσης από τη Νία Βαρντάλος

Φιντάν: Ελλάδα και Κύπρος δεν χρειάζονται στρατιωτική συνεργασία με το Ισραήλ – Η συνεργασία τους φέρνει προβλήματα
Τουρκία 13.04.26

Φιντάν: Ελλάδα και Κύπρος δεν χρειάζονται στρατιωτική συνεργασία με το Ισραήλ – Η συνεργασία τους φέρνει προβλήματα

«Η Ελλάδα είναι ήδη μέλος του ΝΑΤΟ και η "Ελληνοκυπριακή Διοίκηση'' έχει την υποστήριξη της ΕΕ», τόνισε ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών, Χακάν Φιντάν

ΗΠΑ: Γιατί ο αποκλεισμός των ιρανικών λιμανιών μπορεί να γυρίσει μπούμερανγκ
Πολυεπίπεδο ρίσκο 13.04.26

Γιατί ο αποκλεισμός των ιρανικών λιμανιών μπορεί να γυρίσει μπούμερανγκ στις ΗΠΑ

Αναλυτής του BBC προειδοποιεί ότι οι ΗΠΑ ρισκάρουν με την απόφαση να αποκλείσουν τα λιμάνια του Ιράν - Ποιες χώρες προμηθεύονται αργό πετρέλαιο από τα Στενά του Ορμούζ

Ισπανία κατά Τραμπ: Δεν βλέπει κανένα νόημα σε έναν αμερικανικό ναυτικό αποκλεισμό των Στενών του Ορμούζ
Κόσμος 13.04.26

Ισπανία κατά Τραμπ: Δεν βλέπει κανένα νόημα σε έναν αμερικανικό ναυτικό αποκλεισμό των Στενών του Ορμούζ

Καθώς πλησιάζει η προθεσμία που έχει θέσει ο Τραμπ για τον αποκλεισμό των ιρανικών λιμανιών, πληθαίνουν οι αντιδράσεις για τον αντίκτυπο αυτής της κίνησης

Ουγγαρία: Τι σημαίνει η εκλογική ήττα Όρμπαν για Πούτιν, Τραμπ και γιατί χαμογελούν στην Ευρώπη
Κόσμος 13.04.26

Τι σημαίνει η εκλογική ήττα Όρμπαν για Πούτιν, Τραμπ και γιατί χαμογελούν στην Ευρώπη

Ο πρωθυπουργός Βίκτορ Όρμπαν έχει βάλει σε αδιέξοδο την Ευρωπαϊκή Ένωση εδώ και χρόνια. Η εκλογή του Πέτερ Μαγιάρ θα μπορούσε να το αλλάξει αυτό, έστω και κατά κάποιο τρόπο;

Must Read
in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Cookies