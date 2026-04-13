Η έκπληξη του Ολυμπιακού στον Πίτερς για τα γενέθλιά του (vid)
Ο Άλεκ Πίτερς είχε τα γενέθλιά του και ο Ολυμπιακός του έκανε μια έκπληξη…
Ο Ολυμπιακός επέστρεψε στις προπονήσεις τη Δευτέρα (13/4) και ο Άλεκ Πίτερς είχε την τιμητική του στο στρατόπεδο των ερυθρόλευκων.
Ο Αμερικανός φόργουορντ είχε γενέθλια συμπληρώνοντας 31 χρόνια ζωής και τα πέρασε στο γήπεδο μαζί με τους συμπαίκτες του, οι οποίοι του επεφύλασσαν μια έκπληξη.
Μετά το πέρας της προπόνησης μάλιστα οι ερυθρόλευκοι ετοίμασαν μια έκπληξη στον Πίτερς, καθώς του είχαν πάρει τούρτα για να σβήσει, ενώ άπαντες τραγούδησαν «χρόνια πολλά» στον συμπαίκτη τους.
Δείτε το βίντεο με την έκπληξη στον Πίτερς
🎂 Time to take a well-earned break and grab a slice of cake.
🥳 Happy Birthday @petersalec ! #OlympiacosBC #WeAreOlympiacos #TogetherWeFight pic.twitter.com/NSr10acwG8
— Olympiacos B.C. (@Olympiacos_BC) April 13, 2026
- Η έκπληξη του Ολυμπιακού στον Πίτερς για τα γενέθλιά του (vid)
