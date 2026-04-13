Η έκπληξη του Ολυμπιακού στον Πίτερς για τα γενέθλιά του (vid)

Ο Ολυμπιακός επέστρεψε στις προπονήσεις τη Δευτέρα (13/4) και ο Άλεκ Πίτερς είχε την τιμητική του στο στρατόπεδο των ερυθρόλευκων.

Ο Αμερικανός φόργουορντ είχε γενέθλια συμπληρώνοντας 31 χρόνια ζωής και τα πέρασε στο γήπεδο μαζί με τους συμπαίκτες του, οι οποίοι του επεφύλασσαν μια έκπληξη.

Μετά το πέρας της προπόνησης μάλιστα οι ερυθρόλευκοι ετοίμασαν μια έκπληξη στον Πίτερς, καθώς του είχαν πάρει τούρτα για να σβήσει, ενώ άπαντες τραγούδησαν «χρόνια πολλά» στον συμπαίκτη τους.

