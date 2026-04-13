Γιάννης Αντετοκούνμπο: Η τέχνη να ξέρεις πότε πρέπει να φύγεις
Μπάσκετ 13 Απριλίου 2026, 19:53

Γιάννης Αντετοκούνμπο: Η τέχνη να ξέρεις πότε πρέπει να φύγεις

Ο κύκλος του Γιάννη Αντετοκούνμπο έκλεισε στους Bucks. Και το παιχνίδι του το «φωνάζει» με όλους τους τρόπους

Η αλήθεια είναι πως ότι και να συμβεί το φινάλε του θα είναι αλλιώς. Θα υπάρξει μια νύχτα που το Μιλγουόκι θα σταθεί σε στάση προσοχής και οι Bucks θα αποσύρουν την φανέλα με το 34 προς τιμήν του, διοργανώνοντας στην εντέλεια μια ελληνική γιορτή. Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο είναι ήδη ο μεγαλύτερος της ιστορίας τους, είτε ανανεώσει το συμβόλαιο του, είτε κάνει αυτό που περιμένει ολόκληρο το ΝΒΑ: Εναρμονιστεί με την ιδέα πως έπειτα από 13 ολόκληρα χρόνια αυτός ο κύκλος έκλεισε.

Το θέμα είναι εκείνη τη νύχτα ποιες θα είναι οι προδιαγραφές. Και το κυριότερο; Αν ο Αντετοκούνμπο θα συναντηθεί μαζί της φορώντας ακόμη την φανέλα με τα «Ελάφια» ή έχοντας αποσυρθεί. Μεταξύ μας; Κανείς δεν μπορεί να προβλέψει, ούτε το «πως» ούτε το «πότε». Όλοι όμως έχουν καταλάβει πως το διάστημα ανάμεσα στη σεζόν που έκλεισε χθες πίσω την πόρτα της και σε εκείνη που θα έρθει τον Οκτώβρη θα κρίνει τα πάντα. Μια ξεκάθαρη παρτίδα «μένεις-φεύγεις» που με τον καιρό θα αποκαλύψει τις λεπτομέρειες.

Τα σημάδια είναι καιρό τώρα σε κοινή θέα. Οι μόλις 36 συμμετοχές του στα φετινά 82 της κανονικής περιόδου. Η 32ν-50ητ κατρακύλα 12ετίας. Ο αποκλεισμός από το play in και τέλος από τα playoffs που έχει να συμβεί από το μακρινό 2016. Η δημόσια διαμάχη με τον οργανισμό που δεν του επέτρεψε να παίξει στα τελευταία ματς -διότι περισσότερες ήττες είναι με έναν τρόπο και περισσότερες πιθανότητες για ένα καλύτερο καλοκαιρινό draft-. Η διόλου τιμητική αναφορά «ρεπορτάζ» στη συμφωνία του Giannis με αθλητική εταιρία και την πρόβλεψη ενός σημαντικού bonus που θα ενεργοποιούνταν στα 41 παιχνίδια (50% της κανονικής διάρκειας). Η απόλυση του Ντοκ Ρίβερς.

«Έπαιξες το τελευταίο σου παιχνίδι για εκείνους;» ρωτήθηκε από τα media την Κυριακή στο φινάλε της σεζόν; «Δεν είναι στο χέρι μου να σας απαντήσω» πέταξε το γάντι στο front office της ομάδας του. Που θα πει, ότι ο Αντετοκούνμπο για να μείνει στους Bucks θα πρέπει να λάβει μια ακόμη πρόταση ανανέωσης -275 εκατ δολάρια για 4 χρόνια- ως την 1η του Οκτώβρη. Και η πρόταση δεν του έχει γίνει (ακόμη). Και εκείνος δεν μπορεί να πάρει καμία απόφαση, μέχρι τα «Ελάφια» να ανοίξουν τα χαρτιά τους. Ιστορία που μπορεί να τραβήξει μήνες.

Τα λεφτά είναι πολλά -περισσότερα δεν μπορεί να του προσφέρει καμία ομάδα- αλλά η ιστορία θυμίζει την πέτρα με το αυγό. Είτε η πέτρα έπεσε στο αυγό, είτε το αυγό στην πέτρα, το αυγό έσπασε. Ο Giannis δεν έχει να κερδίσει κάτι άλλο στο Μιλγουόκι και από ότι φαίνεται και το Μιλγουόκι δεν έχει να κερδίσει κάτι άλλο από εκείνον, αν σκεφτεί κανείς ότι οι κινήσεις του παραπέμπουν σε ένα franchise που θέλει να ξεκινήσει από την αρχή και όχι να υπερασπιστεί τον τίτλο του πρωταθλητή 2021. Δεν θέλουν οι Bucks τον Giannis και γύρω του ένα supporting cast που θα του επιτρέψει να διεκδικήσει το δεύτερο δαχτυλίδι του και ας έλεγε ο -ιδιοκτήτης τους- Γουές Έντενς προ ημερών ότι θέμα ανταλλαγής του θα προκύψει μόνο αν αρνηθεί να υπογράψει ανανέωση.

Με όλο τον σεβασμό; Το πρόβλημα δεν είναι οι Bucks, αλλά πως ο Giannis που τον Δεκέμβρη θα γίνει 32 μπορεί να βρει το κίνητρο και τις προϋποθέσεις για να επανέλθει δριμύτερος στο παιχνίδι που του αξίζει: Εκείνο γύρω από το Νο 1 του ΝΒΑ. Αν ρωτούσες έναν χρόνο πριν τους 30 προπονητές εύκολα τα 2/3 θα τον επέλεγαν στην καλύτερη πεντάδα του πρωταθλήματος. Αν τους ρωτήσεις σήμερα όμως; Ο Αντετοκούνμπο που έπαιξε τελευταία φορά Μάρτη έδωσε σε όλους την εντύπωση πως έχασε μια ολόκληρη χρονιά. Και ας διατήρησε τους καταπληκτικούς αριθμούς (του) στο παρκέ (27,6 π/ 9,8 ριμ/5,4ασ).

Ακόμη πιο σημαντικό από όλα αυτά; Η δημοφιλία του. Χθες το ΝΒΑ ανακοίνωσε τις πιο «εμπορικές» φανέλες παικτών για τη χρονιά. O Giannis που πέρσι δίχως οι Bucks να έχουν πάλι καμιά φοβερή σεζόν ήταν στο Νο 11. Φέτος δεν είναι ανάμεσα στα 15 ονόματα που ανακοινώθηκαν και αυτό για έναν megastar που τα κέρδη του γύρω από το μπάσκετ είναι εφάμιλλα με αυτά του μπάσκετ σε ετήσια βάση, είναι ένα ακόμη καμπανάκι. Πρέπει να φύγει…

Το cbs sports μέτρησε 18 διαφορετικές ομάδες που με τον έναν ή τον άλλο τρόπο θα μπουν στο κυνήγι του. Τις χώρισε μάλιστα σε «κατηγορίες». Οι Warriors του Στεφ Κάρι, οι Timberwolves που είναι έναν Giannis μακριά από το πρωτάθλημα, οι Heat με όλα τα καλούδια (φορολογικά και μη) του Μαϊάμι, οι ομάδες των μεγάλων πόλεων (Lakers, Clippers, Knicks, Nets) και εκείνες που με την τρέχουσα μορφή τους σχεδόν εγγυόνται δαχτυλίδι (Celtics, Spurs, Rockets, Pistons). Ακόμη και ένα γκρουπ «open mind» που ψάχνει την έμπνευση σε έναν αληθινό ηγέτη (Raptors, Hornets κλπ).

Τι ακολουθεί; Προφανώς η αναμονή. Ένα μεγάλο διάστημα με φώτα σβηστά. Η επόμενη κίνηση είναι των Bucks. Και ο Οκτώβρης μισό χρόνο μακριά.

