Δευτέρα 13 Απριλίου 2026
13.04.2026 | 19:58
Κατάρρευση του αφηγήματος για UEFA και Λανουά και η διαρροή ορισμών
On Field 13 Απριλίου 2026, 20:15

Κανείς Έλληνας διαιτητής δεν επιλέχθηκε για το μουντιάλ, ενώ ο Λανουά δεν φέρνει ελίτ από κορυφαία πρωταθλήματα. Ο Λανουά είναι αδύναμος και δεν τολμά να πάρει θέση για το σκάνδαλο διαρροής ορισμών

Ψυχρολουσία για την ΕΠΟ και τον Λανουά αποτέλεσε η τελική λίστα των διαιτητών, βοηθών και VAR που επέλεξε η FIFA και θα δώσουν το παρών στην τελική φάση του μουντιάλ 2026. Σε αυτή δεν συμπεριλαμβάνεται ο Άγγελος Ευαγγέλου (Αθηνών) που ήταν στην προεπιλογή ως υποψήφιος VAR. Ο Ευαγγέλου δεν αποκλείστηκε επειδή δεν επιλέχθηκε Έλληνας διαιτητής καθώς στην λίστα βρίσκονται ο Κροάτης Μπέμπεκ και ο Βέλγος Ντρισέ, αν και στα γήπεδα των ΗΠΑ, Μεξικού και Καναδά δεν θα σφυρίξουν συμπατριώτες τους διαιτητές.

Για πολλοστή φορά κατέρρευσε, με κρότο, και το αφήγημα ότι η UEFA στηρίζει τον Λανουά. Όποιος ξένος αρχιδιαιτητής και εάν βρίσκεται στην Ελλάδα, η UEFA θα τον στηρίξει, αρκεί να είναι από την λίστα της. Γνωστά πράγματα αυτά…

Δεν είναι η μόνη φορά που κατέρρευσε το αφήγημα ότι τάχα η UEFA στηρίζει τον Λανουά. Πριν μερικούς μήνες, ο Σιδηρόπουλος (Δωδεκανήσου) όχι μόνο υποβιβάστηκε από τη λίστα των ελίτ διαιτητών αλλά δεν αντικαταστάθηκε από κανέναν και η Ελλάδα έχασε τη θέση στην κορυφαία κατηγορία των ευρωπαίων διαιτητών.

Και ο πρόεδρος της ΕΠΟ, Μάκης Γκαγκάτσης θα πρέπει να σταματήσει την καραμέλα ότι η UEFA στηρίζει τον Λανουά. Πλην Γερμανίας, ο Λανουά δεν μπορεί να φέρει διαιτητές από κορυφαία πρωταθλήματα της Ευρώπης. Ούτε από την πατρίδα του, την Γαλλία δεν μπορεί να ορίσει διαιτητή για να σφυρίξει σε κάποιο δύσκολο ματς της Super League.

Τι θα πει είναι σε κόντρα με την επιτροπή διαιτησίας της πατρίδας του; Ας μεσολαβήσει η UEFA για να τα βρουν. Ας μεσολαβήσει ο Ροσέτι για να έρχονται ελίτ διαιτητές από την Ιταλία, εφόσον στηρίζει τον Λανουά.

Καλά αμειβόμενος και αδύναμος

Σύμφωνα με άλλο αφήγημα ο Λανουά δεν ορίζει διαιτητές από την πατρίδα του για να μην έχει ευθύνη για τυχόν λάθη. Όμως, παραβλέπει ότι ως αρχιδιαιτητής, και μάλιστα καλά αμειβόμενος, έχει ευθύνη για όλα όσα συμβαίνουν στην ελληνική διαιτησία, αλλιώς δεν θα ήταν καλά αμειβόμενος.

Όμως, είναι και αδύναμος, καθώς ο μεσιέ Λανουά δεν τολμά να πάρει θέση για τη διαρροή ορισμών στους αγώνες της δεύτερης αγωνιστικής των πλέι οφ της Stoiximan Super League ΑΕΚ-ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός; Ισχύει ότι θα ορίσει τον Σλοβένο Βίντσιτς και τον Σλοβάκο Κρούζλιακ;

Πως βγήκαν στον αέρα τα ονόματα; Είναι υποψήφιοι και θα τους αλλάξει ; Αν οριστούν οι δυο ή ο ένας από τους δυο θα είναι μεγάλο σκάνδαλο.

Καιρός ο Λανουά να αρχίσει να φέρνει καλούς διαιτητές…

Παγκόσμια οικονομία: Μπορεί να αποφευχθεί η ύφεση μετά το σοκ στη Μέση Ανατολή;

Τραμπ: «Ζητούν συμφωνία» μετά τον αποκλεισμό

Μια χρονιά σε μια «ζαριά»
Η Ρεάλ Μαδρίτης παίζει τα… ρέστα της στο Μόναχο κόντρα στην Μπάγερν και η έκβαση της «μάχης» θα κρίνει πολλά για την επόμενη σεζόν

Σε οικονομικό «κλοιό» 250.000.000 € η Λιόν – Πώς επηρεάζεται το μέλλον του Γιάρεμτσουκ
Ο ισολογισμός της γαλλικής ομάδας αποκάλυψε το ιλιγγιώδες χρέος των 250 εκατ. ευρώ στο μεταγραφικό παζάρι, την ώρα που παραμένει το ανοιχτό «μέτωπο» με τον Ολυμπιακό για την... οψιόν του Γιάρεμτσουκ.

Ο νέος «Μπολτ» γεννήθηκε: Ο Γκουτ-Γκουτ σπάει τα χρονόμετρα και γράφει ιστορία στα 200 μέτρα
Με χρόνο 19.67 στα 18 του χρόνια, ο Αυστραλός σπρίντερ καταρρίπτει το παγκόσμιο ρεκόρ Κ20 και στέλνει μήνυμα ότι η επόμενη εποχή του στίβου έχει ήδη ξεκινήσει.

Ο Ολυμπιακός, ο νέος Έλληνας ποδοσφαιριστής, το CIES και η απόφαση που δεν αλλάζει
Η έρευνα του CIES δείχνει ότι στην Ελλάδα μόνο ο Ολυμπιακός (6,2%) και ο ΠΑΟΚ (6.1%) δίνουν χρόνο συμμετοχής σε παίκτες Κ21. Ο στόχος των Πειραιωτών φάνηκε από τις αλλαγές και τις σημαντικές επενδύσεις στα τμήματα υποδομής ακόμη και μεσούσης της σεζόν. Και αυτό θα συνεχιστεί, με στόχο τους νέους «Μουζακίτηδες».

Η μάχη του τίτλου στην Premier League: Το πρόγραμμα των Άρσεναλ και Μάντσεστερ Σίτι ως το φινάλε
H ήττα της Άρσεναλ με 1-2 από τη από την Μπόρνμουθ έβαλε για τα καλά στο... κόλπο της κατάκτησης του πρωταθλήματος τη Μάντσεστερ Σίτι. Το πρόγραμμα των δυο διεκδικητών ως το φινάλε της Premier League.

Μετά το φινάλε του Champions League…
Από τις 24/2 στο Λεβερκούζεν ακολούθησαν για τον Ολυμπιακό 5 ματς, με ένα πρόγραμμα ουσιαστικά ενός αγώνα κάθε εβδομάδα, και όμως αυτό όπως φαίνεται δεν λειτούργησε ευεργετικά όπως θα περίμενε κανείς.

O ZAON γράφει ένα υπέροχο αθλητικό παραμύθι (pics)
Η ομάδα της Κηφισιάς έχει πετύχει κάτι παραπάνω από έναν άθλο στη μεγάλη κατηγορία του γυναικείου βόλεϊ και τα επιτεύγματα της συνθέτουν μία μοναδική αθλητική ιστορία.

Τραμπ: Το Ιράν θέλει απεγνωσμένα να κάνει συμφωνία – Χωρίς συμφωνία, οι εξελίξεις δεν θα είναι ευχάριστες
Ο Τραμπ ισχυρίζεται ότι η Τεχεράνη παρακαλεί τις ΗΠΑ για συμφωνία. Ταυτόχρονα απειλεί ότι αν δεν συμφωνήσουν για τα πυρηνικά, «οι εξελίξεις δεν θα είναι ευχάριστες». Και δείχνει την Κούβα ως επόμενο στόχο.

Ουγγαρία: Ημέρες και πράξεις του Βίκτορ Όρμπαν – Το τέλος της κυριαρχίας και του εθνικού συντηρητισμού
Μετά από 16 χρόνια παραμονής στην εξουσία η πόρτα της εξόδου άνοιξε για τον Βίκτορ Όρμπαν. Ο ούγγρος πρωθυπουργός σημάδεψε την πολιτική σκηνή της χώρας του εισάγοντας ένα «μη φιλελεύθερο» μοντέλο, το οποίο συνδυάζει τον χριστιανικό εθνικισμό με τον έλεγχο των δημοκρατικών θεσμών.

Φεύγει ή δε φεύγει; Ο Στέφανο Γκαμπάνα είναι αναπόσπαστο κομμάτι των Dolce & Gabbana
Ο οίκος Dolce & Gabbana επιβεβαίωσε ότι ο Στέφανο Γκαμπάνα παραιτήθηκε από τις διοικητικές του θέσεις στον όμιλο Dolce & Gabbana, αλλά, δεν έχει διακόψει τις δημιουργικές του δραστηριότητες.

Ποια επιδόματα ανεβάζει ο νέος κατώτατος μισθός
Ο κατώτατος μισθός αυξάνεται κατά 4,55% και διαμορφώνεται για τους υπαλλήλους πλήρους απασχόλησης, αυξάνεται κατά 40 ευρώ, από τα 880 ευρώ στα 920 ευρώ. Η λίστα με τα επιδόματα που επηρεάζονται

Πάνω από 18.000 αλκοτέστ στις γιορτές του Πάσχα – Μόλις 100 οι παραβάτες
Οι έλεγχοι των αστυνομικών ή καλύτερα ο φόβος για έλεγχο από αστυνομικούς φαίνεται πως είχε αποτέλεσμα στους οδηγούς, καθώς ήταν ελάχιστοι όσοι αποφάσισαν να πιουν και στη συνέχεια να πιάσουν τιμόνι. 

Μπορεί να αποφευχθεί η ύφεση στην παγκόσμια οικονομία μετά το σοκ στη Μέση Ανατολή;
Κυβερνήσεις και θεσμοί επιχειρούν να αξιοποιήσουν την ανάπαυλα για να αποτρέψουν νέο κύμα ανατιμήσεων και ταυτόχρονα επεξεργάζονται σενάρια για την περίπτωση που η ανάπτυξη δεν ανακάμψει

ΣΥΡΙΖΑ: Ο Μητσοτάκης να αποπέμψει τον Μακάριο Λαζαρίδη – Προσελήφθη ειδικός σύμβουλος σε υπουργείο χωρίς πτυχίο
Ο ΣΥΡΙΖΑ τονίζει πως η απομάκρυνση του Μακάριου Λαζαρίδη από τη θέση του υφυπουργού «θα ήταν αυτονόητη πράξη από το πρώτο λεπτό σε οποιαδήποτε χώρα σέβεται την αξιοκρατία και την αλήθεια»

Όχι άλλο πόλεμο! Όταν η πολεμική ειδησεογραφία μάς κάνει τα νεύρα κουρέλια
Ο βομβαρδισμός με πολεμική ειδησεογραφία, προκαλεί άγχος, φόβο ακόμα και εξοικείωση με τη φρίκη. Η λύση δεν είναι ο στρουθοκαμηλισμός, αλλά η ενίσχυση των κοινωνικών δεσμών, υποστηρίζουν ειδικοί.

Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

