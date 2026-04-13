Επίσημο: Νέος προπονητής της Ντουμπάι BC ο Σέκουλιτς
Η Ντουμπάι BC ανακοίνωσε την έναρξη της συνεργασίας της με τον Αλεξάντερ Σέκουλιτς.
Ο Αλεξάντερ Σέκουλιτς αναλαμβάνει τα ηνία της Ντουμπάι BC μέχρι το τέλος της σεζόν και θα αποτελέσει τον διάδοχο του Γιούριτσα Γκόλεματς στον πάγκο.
Ο ομοσπονδιακός τεχνικός της Εθνικής Σλοβενίας αναμένεται να πραγματοποιήσει το ντεμπούτο του, στο τελευταίο ματς της regular season κόντρα στη Βαλένθια.
Aleksander Sekulić takes over as head coach of Dubai Basketball until the end of the season.
First game on the bench comes against Valencia Basket in the final EuroLeague round.
Read more: https://t.co/lJFkjZAaXR
— Dubai Basketball (@dubaibasket) April 13, 2026
Η σχετική ανακοίνωση της Ντουμπάι BC για τον Σέκουλιτς
«Η Dubai Basketball διόρισε τον Αλεξάντερ Σέκουλιτς ως νέο προπονητή της πρώτης ομάδας μέχρι το τέλος της σεζόν.
Ο Σλοβένος προπονητής, 48 ετών, θα πραγματοποιήσει το ντεμπούτο του στον πάγκο απέναντι στη Βαλένθια στην τελευταία αγωνιστική της κανονικής περιόδου της EuroLeague.
Από το 2020, ο Σέκουλιτς είναι ο προπονητής της εθνικής ομάδας της Σλοβενίας, οδηγώντας την στην τέταρτη θέση στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο το 2021.
Σε αυτό το νέο κεφάλαιο, θα επανενωθεί με τον αρχηγό της ομάδας Κλεμέν Πρέπελιτς. Προηγουμένως, ως βοηθός προπονητή, ήταν μέλος του επιτελείου που κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στο EuroBasket 2017».
