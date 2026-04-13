12.04.2026 | 09:12
Πώς θα κινηθούν μετρό, λεωφορεία και τρόλεϊ Κυριακή, Δευτέρα και Τρίτη του Πάσχα
Αυστρία – Ελλάδα 38-16: Ιστορική πρόκριση της Εθνικής Γυναικών χάντμπολ στο EURO 2026
Άλλα Αθλήματα 13 Απριλίου 2026, 00:30

Αυστρία – Ελλάδα 38-16: Ιστορική πρόκριση της Εθνικής Γυναικών χάντμπολ στο EURO 2026

Παρά την ήττα της με 38-16 από την Αυστρία στο Λιντς η Εθνική ομάδα Χάντμπολ των Γυναικών κατάφερε να προκριθεί στο Euro 2026, κάτι που πετυχαίνει για πρώτη φορά στην ιστορία της.

«Γλυκιά» ήττα 38-16 (ημίχρονο 22-6) από την Αυστρία στην πόλη Λιντς, γνώρισε η Ελλάδα -σε αναμέτρηση για την 6η και τελευταία αγωνιστική του 6ου προκριματικού ομίλου- ωστόσο πήρε την πρόκρισή για την τελική φάση του προσεχούς Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Χάντμπολ για πρώτη φορά στην ιστορία της!

Η Εθνική χάντμπολ των Γυναικών κατάφερε να εξασφαλίσει στην παρουσία της στα τελικά της μεγάλης διοργάνωσης ως μια από τις τέσσερις καλύτερες τρίτες όλων των ομίλων. Αξίζει να σημειωθεί ότι η Ελλάδα στο τουρνουά χάντμπολ των Ολυμπιακών Αγώνων της Αθήνας είχε αποκτήσει το δικαίωμα να συμμετάσχει ως διοργανώτρια, χωρίς να δώσει αγώνες ώστε να προκριθεί.

Η διοργάνωση (Euro 2026) θα διεξαχθεί 3-20 Δεκεμβρίου σε 5 χώρες (Πολωνία, Ρουμανία, Τσεχία, Σλοβακία και Τουρκία) και η κλήρωση θα διεξαχθεί μέσα στον Μάιο.

Όπως αναφέρουμε και πιο πάνω η Εθνική μας ομάδα μπορεί να ηττήθηκε 38-16 από την Αυστρία, αλλά η εμφάνιση της απέναντι στην Ισπανία στην Κοζάνη και η συνολική παρουσία της στον 6ο όμιλο της έδωσαν το 4ο και τελευταίο εισιτήριο για την τελική φάση μέσω της ειδικής βαθμολογίας των ομάδων που κατέλαβαν την 3η θέση στους ομίλους τους.

«Ζούμε τις πιο ευτυχισμένες στιγμές της ζωής μας»

Μενέλαος Δανήλος (ομοσπονδιακός τεχνικός): «Είναι μια ιστορική πρόκριση για την Εθνική ομάδα. Σήμερα κάναμε ένα κακό ματς γιατί είχαμε πολύ άγχος. Υπήρχε ένα πολύ μεγάλο διακύβευμα για το γυναικείο χάντμπολ και δυσκολευτήκαμε να το διαχειριστούμε αγωνιστικά. Όμως τα προκριματικά είναι μια μεγάλη σειρά αγώνων και δίκαια προκριθήκαμε. Και μόνο με την εμφάνιση μας με την Ισπανία το αξίζαμε.

Μάγδα Κεπεσίδου (αρχηγός- διεθνής τερματοφύλακας): «Κρατάμε τη σπουδαία πρόκριση. Είμαστε πολύ χαρούμενες, ήταν ένα όνειρο από τότε που ξεκινήσαμε στην Εθνική ομάδα. Το 2026 θα μείνει χαραγμένο στην ιστορία. Είναι η χρονιά της Εθνικής Γυναικών. Όλο αυτό το διάστημα μέχρι το EURO θα δουλέψουμε για να είμαστε έτοιμες 100% σωματικά, αγωνιστικά και πνευματικά».

Βάσια Γκάτζιου (διεθνής δεξιά εξτρέμ): «Ειλικρινά δεν έχω λόγια. Είμαστε υπερήφανες και χαρούμενες που εκπληρώσαμε το στόχο μας. Ένα μεγάλο όνειρο γίνεται πραγματικότητα, τα δάκρυα μας τρέχουν συνέχεια, είμαστε πολύ συγκινημένες. Αυτές τις στιγμές φυσικά δεν ξεχνάμε την Αγνή (Ζυγούρα) που είναι και αυτή από τις παλαιότερες αθλήτριες. Η πρόκριση ανήκει και στην Αγνή. Την περιμένουμε να επιστρέψει μετά τον τραυματισμό της και να ενισχύσει πάλι την Εθνική μας».

ΑΥΣΤΡΙΑ- ΕΛΛΑΔΑ 38-16

Αυστρία (Τάιστερμαν): Λ. Ίβαντσοκ, Κ. Πάντζα 1, Μπάρνιακ, Μπάλιακ 2, Ματίσεβιτς 3, Σλέγκελ 3, Ντράματς 5, Κόβατς, Σ. Ιβάνκοκ 3, Λάιτνερ 3, Σάντερ, Σαμπάτνιτς 2, Α. Πάντζα 2, Μαρκστάινερ 1, Στάνκοβιτς 5, Έγκερ 8.

Ελλάδα (Δανήλος): Μ. Κεπεσίδου, Κερλίδη 2, Παπαδοπούλου, Μεντεσίδου 1, Γκάτζιου, Ν. Κεπεσίδου 1, Σαμολαδά 1, Ζενέλι 3, Τσικνάκη, Φράγκου, Ανδρίτσου 3, Μανιά 1, Τσάκαλου 3, Στουγιαννίδου 1, Χριστοπούλου, Σεβδίλη
Διαιτητές: Ράους- Λίντσερ (Λουξεμβούργο), Παρατηρητής: Χογκοβάτζε (Γεωργία), Δίλεπτα: 4-2 Πέναλτι: 1/1-3/6

Προκριματικά EURO 2026 Γυναικών
Πρόγραμμα- Αποτελέσματα(6ος όμιλος)

1η αγωνιστική (Πέμπτη 16 Οκτωβρίου 2025)
Ισπανία- Ελλάδα 35-15
Αυστρία- Ισραήλ 39-30

2η αγωνιστική (Κυριακή 19 Οκτωβρίου 2025)
Ελλάδα- Αυστρία 22-29
Ισραήλ- Ισπανία 22-38

3η αγωνιστική (Παρασκευή 3 Απριλίου 2026)
Ισραήλ- Ελλάδα 24-32
Αυστρία- Ισπανία 24-29

4η αγωνιστική (Κυριακή 5 Απριλίου 2026)
Ισπανία- Αυστρία 34-24
Ελλάδα- Ισραήλ 35-28

5η αγωνιστική (Μεγάλη Τετάρτη 8 Απριλίου 2026)
Ελλάδα- Ισπανία 22-24
Ισραήλ- Αυστρία 23-38

6η αγωνιστική (Κυριακή του Πάσχα, 12 Απριλίου 2026)
Αυστρία- Ελλάδα 38-16
Ισπανία- Ισραήλ 31-13

Τελική Βαθμολογία (σε 6 ματς)
1. Ισπανία 12
2. Αυστρία 8
——————–
3. Ελλάδα 4
——————–
4. Ισραήλ 0

Ειδική βαθμολογία 3ων των 6 ομίλων (σε 4 παιχνίδια)
Οι τέσσερις πρώτες ομάδες προκρίθηκαν στην τελική φάση
1. Ισλανδία 2 (-15) -4ος όμιλος-
2. Ουκρανία 0 (-39) -5ος όμιλος-
3. Βόρεια Μακεδονία 0 (-41) -3ος όμιλος-
4. Ελλάδα 0 (-51) -6ος όμιλος-
—————————————
5. Φινλανδία 0 (-62) -1ος όμιλος-
6. Ιταλία 0 (-69) -2ος όμιλος-

Η τελευταία αγωνιστική
Γαλλία- Φινλανδία 39-16
Ελβετία- Ιταλία 38-19
Σλοβενία- Βόρεια Μακεδονία 27-18
Ισλανδία- Πορτογαλία 32-24
Σερβία- Ουκρανία 30-21

Αγορές: Γεωπολιτική αβεβαιότητα και εταιρικά αποτελέσματα

Τραμπ: Όλα τα ενδεχόμενα πλέον ανοιχτά – Το βλέμμα στο Ορμούζ

Τραμπ: Όλα τα ενδεχόμενα πλέον ανοιχτά – Το βλέμμα στο Ορμούζ

Τα σιωπηλά red flags στις σχέσεις
Ψυχική ηρεμία 12.04.26

Τα σιωπηλά red flags στις σχέσεις

Οι σχέσεις δεν είναι εύκολες - και κάποια πράγματα είναι ικανά να χαλάσουν την ψυχική μας ηρεμία

Bαθμολογία Euroleague: Τα δεδομένα μετά τη νίκη της Χάποελ – Τι ισχύει για Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό
Ακόμη πιο «κοντά» στο Champions League η Βιγιαρεάλ (2-1)

Σε οικονομικό «κλοιό» 250.000.000 € η Λιόν – Πώς επηρεάζεται το μέλλον του Γιάρεμτσουκ

Ο νέος «Μπολτ» γεννήθηκε: Ο Γκουτ-Γκουτ σπάει τα χρονόμετρα και γράφει ιστορία στα 200 μέτρα
Στίβος 12.04.26

Ο νέος «Μπολτ» γεννήθηκε: Ο Γκουτ-Γκουτ σπάει τα χρονόμετρα και γράφει ιστορία στα 200 μέτρα

Με χρόνο 19.67 στα 18 του χρόνια, ο Αυστραλός σπρίντερ καταρρίπτει το παγκόσμιο ρεκόρ Κ20 και στέλνει μήνυμα ότι η επόμενη εποχή του στίβου έχει ήδη ξεκινήσει.

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Λουτσέσκου: «Να μιλάτε με τους γονείς σας – Επικοινώνησα ελάχιστα με τον πατέρα μου τον τελευταίο καιρό»
Ποδόσφαιρο 12.04.26

Λουτσέσκου: «Να μιλάτε με τους γονείς σας – Επικοινώνησα ελάχιστα με τον πατέρα μου τον τελευταίο καιρό»

Ο Ραζβάν Λουτσέσκου σε δηλώσεις που έκανε προέτρεψε τα παιδιά να επικοινωνούν όσο το δυνατόν περισσότερο με τους γονείς τους, εξηγώντας πως ο ίδιος δεν το έκανε όσο θα ήθελε τον τελευταίο καιρό.

Σύνταξη
Τσέλσι – Μάντσεστερ Σίτι 0-3: Μείωσε κι άλλο από την κορυφή και πάει για «τελικό» με την Άρσεναλ
Ποδόσφαιρο 12.04.26

Τσέλσι – Μάντσεστερ Σίτι 0-3: Μείωσε κι άλλο από την κορυφή και πάει για «τελικό» με την Άρσεναλ

Η Μάντσεστερ Σίτι θριάμβευσε με 3-0 στο Λονδίνο επί της Τσέλσι, μείωσε στους έξι βαθμούς τη διαφορά από την πρωτοπόρο Άρσεναλ έχοντας παιχνίδι λιγότερο και στις 19/4 υποδέχεται την Άρσεναλ σε «τελικό»

Σύνταξη
Περού: Η υποψήφια της δεξιάς Φουχιμόρι προηγείται στις προεδρικές εκλογές
Περού 13.04.26

Μπροστά η δεξιά Φουχιμόρι στις προεδρικές εκλογές

Η δεξιά Κέικο Φουχιμόρι έχει το προβάδισμα στις προεδρικές εκλογές που διεξήχθησαν στο Περού, και σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις θα απαιτηθεί δεύτερος γύρος προκειμένου να αναδειχθεί ο νέος πρόεδρος.

Σύνταξη
Ουγγαρία: Το Tisza εξασφαλίζει υπερπλειοψηφία δύο τρίτων στο κοινοβούλιο
Ουγγαρία 13.04.26

Το Tisza εξασφαλίζει πλειοψηφία 2/3 στο κοινοβούλιο

Το δεξιό κόμμα Tisza του νικητή των βουλευτικών εκλογών στην Ουγγαρία, Πέτερ Μάγκιαρ, εξασφαλίζει την υπερπλειοψηφία των δύο τρίτων στο κοινοβούλιο, βάσει των επίσημων σχεδόν τελικών αποτελεσμάτων.

Σύνταξη
Ουκρανία: Ελαβε τέλος και επισήμως η πασχαλινή κατάπαυση του πυρός με τη Ρωσία
Και επισήμως 13.04.26

Τέλος η πασχαλινή κατάπαυση του πυρός Ουκρανίας - Ρωσίας

Η πασχαλινή κατάπαυση του πυρός ανάμεσα στην Ουκρανία και τη Ρωσία έληξε τα μεσάνυχτα χθες Κυριακή προς σήμερα Δευτέρα και επισήμως, καθώς οι δύο πλευρές αλληλοκατηγορήθηκαν για την παραβίασή της.

Σύνταξη
Πετρέλαιο: Η τιμή του βαρελιού ξεπέρασε πάλι τα 100 δολάρια έπειτα από τις ανακοινώσεις του Τραμπ
Αύξηση τιμής 13.04.26

Ο Τραμπ βάζει ξανά φωτιά στο πετρέλαιο

Οι ανακοινώσεις του Τραμπ για ναυτικό αποκλεισμό του Ιράν βάζουν ξανά φωτιά στο πετρέλαιο, το οποίο ξεπέρασε για μια ακόμη φορά τα 100 δολάρια το βαρέλι.

Σύνταξη
Ο Λίβανος εργάζεται για να επιτύχει «την ισραηλινή αποχώρηση από το έδαφός του»
Λίβανος 13.04.26

«Εργαζόμαστε» για να επιτύχουμε «την ισραηλινή αποχώρηση από το έδαφός μας»

«Θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε για να επιτύχουμε την ισραηλινή αποχώρηση από το σύνολο του εδάφους μας», δηλώνει ο πρωθυπουργός του Λιβάνου, ενώ ο ισραηλινός ομόλογός του μετέβη στα νότια της χώρας.

Σύνταξη
Τι νέο σηματοδοτεί η 30η Απριλίου για τον προϋπολογισμό – Ανατροπές για ανάπτυξη και πληθωρισμό
Οικονομικές Ειδήσεις 12.04.26

Τι νέο σηματοδοτεί η 30η Απριλίου για τον προϋπολογισμό – Ανατροπές για ανάπτυξη και πληθωρισμό

Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή ανατρέπει τις προβλέψεις για το 2026. Υποχωρεί επί τα χείρω η πρόβλεψη για ανάπτυξη, σε ανοδική τροχιά ο πληθωρισμός. Αλλεπάλληλες συσκέψεις του οικονομικού επιτελείου.

Σύνταξη
Πικάσο αξίας ενός εκατομμυρίου σε λοταρία των 100 ευρώ – Ο εγγονός, το πείραμα και το γιατί
Για καλό σκοπό 12.04.26

Πικάσο αξίας ενός εκατομμυρίου για 100 ευρώ; Ο εγγονός του Πάμπλο για την κλήρωση που κλυδωνίζει την αγορά τέχνης

Ο εμβληματικός πίνακας του Πάμπλο Πικάσο με τίτλο Tête de Femme θα αποκτηθεί από έναν τυχερό για μόλις 100 ευρώ μέσω μιας πρωτοποριακής λαχειοφόρου αγοράς

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Πως μια κινεζική εταιρεία παρακολουθούσε τα αμερικανικά βομβαρδιστικά με την βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης
AI 12.04.26

Πως μια κινεζική εταιρεία παρακολουθούσε τα αμερικανικά βομβαρδιστικά με την βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης

Η MizarVision παρακολούθησε τις κινήσεις αμερικανικών βομβαρδιστικών πάνω από το Ιράν και προσπάθησε να προσδιορίσει τις θέσεις μέσω τεχνητής νοημοσύνης

Σύνταξη
Ουγγαρία: Ιστορική ήττα για τον Όρμπαν – Έδωσε συγχαρητήρια στον Πέτερ Μαγιάρ
Ουγγρικές εκλογές 12.04.26 Upd: 00:11

Ουγγαρία: Ιστορική ήττα για τον Όρμπαν – Έδωσε συγχαρητήρια στον Πέτερ Μαγιάρ

Ο Όρμπαν χαρακτήρισε το αποτέλεσμα των εκλογών «οδυνηρό εμάς, αλλά σαφές. Δεν μας δόθηκε η ευθύνη και η ευκαιρία να κυβερνήσουμε». Συνεχάρη τον ηγέτη του δεξιού Tisza, Πέτερ Μαγιάρ

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

