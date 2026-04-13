Άρχισαν τα… όργανα για Ροσένιορ – Η τρίτη σερί ήττα και τα «σενάρια» απόλυσης

Η απόφαση της Τσέλσι ν’ αναθέσει την τεχνική της ηγεσία στον Λίαμ Ροσένιορ στις αρχές του Γενάρη, είχε προκαλέσει μεγάλη αίσθηση καθώς δεν ήταν λίγοι εκείνοι που είχαν εκφράσει τους ενδοιασμούς τους για την συγκεκριμένη επιλογή.

Ο Ροσένιορ άφησε την Στρασμπούρ για να αναλάβει τα «ηνία» των Λονδρέζων μετά την αποχώρηση του Έντσο Μαρέσκα, αλλά τα πράγματα δεν έχουν εξελιχθεί όπως θα ήθελε ο 41χρονος τεχνικός αλλά και η διοίκηση των Λονδρέζων.

Το απόγευμα της Κυριακής η Τσέλσι υποδέχθηκε την Μάντσεστερ Σίτι στο Στάμφορντ Μπριτζ αλλά δεν κατάφερε να σταθεί ανταγωνιστική απέναντι στην ομάδα του Γκουαρντιόλα.

Η Σίτι επικράτησε με 3-0 και αυτή ήταν η τρίτη συνεχόμενη ήττα της Τσέλσι στην φετινή Πρέμιερ Λιγκ.

🔵📉 Chelsea have lost three consecutive league games without scoring a goal for the first time since 1998 #CFC 🪓 This is what Chelsea are now thinking about sacking Liam Rosenior ⤵️https://t.co/uykYxmGL5u — TEAMtalk (@TEAMtalk) April 13, 2026

Αυτό μάλιστα που πρέπει να σημειωθεί είναι ότι οι «μπλε» είχαν να ηττηθούν τρεις συνεχόμενες φορές χωρίς να σκοράρουν στο αγγλικό πρωτάθλημα από το μακρινό 1998 κι αυτό φανερώνει την αγωνιστική κρίση στην οποία βρίσκεται η ομάδα του Λονδίνου.

Το κλίμα δεν είναι καλό καθώς η Τσέλσι είναι αυτή την στιγμή στην έκτη θέση της βαθμολογίας με 48 πόντους (τέσσερις λιγότερους από την πέμπτη της βαθμολογίας, Λίβερπουλ) και μένει εκτός Champions League.

Οι «κόκκινοι» είναι το φαβορί για να πάρουν το τελευταίο εισιτήριο για την κορυφαία ευρωπαϊκή διοργάνωση της επόμενης σεζόν και αν τελικά η Τσέλσι μείνει εκτός Champions League θα πρόκειται για μεγάλη αποτυχία.

Αυτό που σίγουρα δεν περνά απαρατήρητο, έχει να κάνει με την φημολογία που έχει αναπτυχθεί τις τελευταίες μέρες αναφορικά με το μέλλον του Ροσένιορ στον πάγκο της Τσέλσι.

Τα ρεπορτάζ επισημαίνουν την δυσαρέσκεια που υπάρχει στην διοίκηση των Λονδρέζων για την πορεία της ομάδας και εστιάζουν στο ενδεχόμενο απομάκρυνσης του 41χρονου προπονητή.

«Πηγές» προσκείμενες στην διοίκηση του αγγλικού συλλόγου θέλησαν να «υποβιβάσουν» το θέμα, αναφέροντας πως δεν υπάρχει σκέψη απόλυσης του Ροσένιορ, ωστόσο το σίγουρο είναι πως οι διοικούντες την Τσέλσι δεν αισθάνονται ικανοποιημένοι βλέποντας την πορεία των «μπλε».

Οι τρεις συνεχόμενες ήττες στην Πρέμιερ Λιγκ (χωρίς μάλιστα η Τσέλσι να βρει δίχτυα) έχουν προκαλέσει μεγάλους κλυδωνισμούς καθώς Μπρέντφορντ και Έβερτον είναι σε απόσταση… αναπνοής από την Τσέλσι (μόλις ένα βαθμό πίσω) και ο κίνδυνος μεγαλύτερης κατρακύλας στην βαθμολογία, είναι κάτι παραπάνω από υπαρκτός.

Ο Ροσένιορ δείχνει εγκλωβισμένος και ψάχνει απαντήσεις για να βάλει τέλος στα αρνητικά αποτελέσματα, αλλά η Τσέλσι έχει χάσει πολύτιμο έδαφος και θεωρείται πλέον δύσκολο να προλάβει την πέμπτη θέση που οδηγεί στο Champions League.

Αν λοιπόν οι «μπλε» δεν βρεθούν του χρόνου στην κορυφαία ευρωπαϊκή διοργάνωση, έχοντας ένα τόσο ακριβό και «γεμάτο» ρόστερ, θα πρέπει να θεωρηθεί απίθανη η παραμονή του Ροσένιορ στην τεχνική ηγεσία της ομάδας του Λονδίνου.