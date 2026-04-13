Αντετοκούνμπο: «Δεν ξέρω αν ήταν το τελευταίο μου ματς με τους Μπακς – Δεν μου έχουν προσφέρει συμβόλαιο…»
Μπάσκετ 13 Απριλίου 2026, 09:27

Αντετοκούνμπο: «Δεν ξέρω αν ήταν το τελευταίο μου ματς με τους Μπακς – Δεν μου έχουν προσφέρει συμβόλαιο…»

«Χείμαρρος» ο Γιάννης Αντετοκούνμπο με πολλές αποκαλύψεις – Τι είπε για το μέλλον του στους Μιλγουόκι Μπακς

«Ορμόνες της χαράς»: Είναι η καλή διάθεση θέμα χημείας;

«Ορμόνες της χαράς»: Είναι η καλή διάθεση θέμα χημείας;

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο μίλησε για την απογοητευτική σεζόν των Μιλγουόκι Μπακς, αφήνοντας όλα τα ενδεχόμενα ανοιχτά για το μέλλον του στην ομάδα.

Επίσης, δήλωσε για ασέβεια από πλευράς της ομάδας, ενώ μίλησε επίσης για τους τραυματισμούς του και αρκετά ακόμη θέματα.

Αναλυτικά όσα είπε ο Γιάννης Αντετοκούνμπο:

-Για το αν αυτό ήταν το τελευταίο παιχνίδι ως μέλος των Μπακς: «Δεν ξέρω, δεν εξαρτάται πλέον από εμένα. Δεν εξαρτάται από εμένα. Θα δούμε».

-Για τη δυνατότητα που έχει στην off season να υπογράψει επέκταση για τέσσερα χρόνια έναντι 275 εκατ. δολαρίων: «Να υπογράψω; Ένα συμβόλαιο; Όχι. Μέχρι να φτάσουμε τον Οκτώβριο είναι 7-8 μήνες. Είναι πολύς καιρός. Αλλά κάποιος πρέπει να σου το προσφέρει αυτό για να υπογράψεις. Δεν μου έχει προσφερθεί επέκταση. Οπότε, αν αυτό είναι στο τραπέζι, τότε θα προσπαθήσω να πάρω την καλύτερη απόφαση για μένα και την οικογένειά μου. Αλλά αν δεν είναι στο τραπέζι, τότε πρέπει να επικεντρωθώ στο πώς μπορώ να αποδείξω την αξία μου και να βγω στο παρκέ και να κάνω αυτό που κάνω. Ελπίζω ότι οι Μπακς με θέλουν εδώ, γιατί όχι; Αλλά αν δεν το κάνουν; Εντάξει».

-Για την έλλειψη επικοινωνίας με τους Μπακς: «Νιώθω ότι μερικές φορές οι άνθρωποι απλά δεν ακούνε. Ακούν τις πηγές. Η κύρια πηγή είμαι εγώ. Δυστυχώς αυτή είναι η κατάσταση. Οπότε πάλι, μην με ενοχλείτε στο τηλέφωνό μου, συνεχίζω την ημέρα μου, βελτιώνομαι και επιστρέφω καλύτερος. Πάντα έδινα μεγάλη σημασία στην επικοινωνία. Είμαι δέκα χρόνια με τη γυναίκα μου, έχουμε εξαιρετική επικοινωνία και νομίζω ότι έχουμε μια απίστευτη οικογένεια.

Αγαπάμε ο ένας τον άλλον και στηρίζουμε ο ένας τον άλλον, και ο λόγος είναι ότι επικοινωνούμε μεταξύ μας. Γι’ αυτό είμαστε τόσο δεμένοι. Λέμε πάντα την αλήθεια. Ακόμα και όταν μαλώνουμε, προσπαθούμε να βρούμε έναν τρόπο να προχωρήσουμε και να βρούμε μια λύση για τη συγκεκριμένη στιγμή. Δεν αφήνεις τα πράγματα να χρονοτριβούν. Πάντα ήμουν ανοιχτός, αλλά δεν ξέρω αν αυτό ισχύει και από τις δύο πλευρές. Πρέπει να πάει και προς τις δύο κατευθύνσεις. Δεν μπορεί να πάει προς τη μία μόνο».

-Για το γεγονός ότι δεν του επετράπη να παίξει στα τελευταία ματς ενώ ο ίδιος δήλωνε απόλυτα υγιής: «Δεν έχω τον έλεγχο. Δεν νομίζω ότι είχα ποτέ πρωτόκολλο επιστροφής στη δράση, αλλά από όσο καταλαβαίνω ήταν ότι έπρεπε να παίξω 3 εναντίον 3 στην προπόνηση για να μπορέσω να είμαι διαθέσιμος. Το έκανα αυτό πολλές φορές. Ποτέ στη ζωή μου δεν έχω αρνηθεί τη συμμετοχή στην προπόνηση.

Δεν ξέρω ποιος το είπε αυτό, ποιος το σκέφτηκε, αλλά αυτό είναι ασέβεια προς αυτό που έχω κάνει για αυτήν την ομάδα και τον τρόπο που συμπεριφέρομαι σε όλη μου την καριέρα. Αλλά έκανα αυτό που έπρεπε να κάνω. Δεν μπόρεσα να μπω στο γήπεδο τώρα. Ποιος αποφασίζει; Πιθανώς προέρχεται από τον προπονητή, πιθανώς προέρχεται από τα μέλη της διοίκησης ή τους ιδιοκτήτες. Έτσι, νόμιζα ότι είχα τον έλεγχο, κάπως σαν, ‘Εντάξει, αν είμαι υγιής, θα παίξω’. Αλλά αυτό μου δείχνει ότι όχι μόνο εγώ, αλλά και οι παίκτες γενικά, δεν έχουμε κανέναν έλεγχο. Πρέπει να κάνουμε ό,τι μας έχουν πει. Οπότε, για να απαντήσω στην ερώτησή σας, όχι. Δεν ένιωθα ότι είχα τον έλεγχο».

-Για τη σεζόν των Μπακς: «Ήμασταν πολύ κακοί. Πόσες νίκες έχουμε; 32; Αυτό είναι το δεύτερο χειρότερο ρεκόρ που είχα ποτέ όσο είμαι στους Μπακς. Αυτό έχουμε μπροστά μας. Δεν πίστευα ότι θα ήμασταν σε αυτή τη θέση πέρυσι, οπότε δεν ξέρω σε ποια θέση θα είμαστε του χρόνου. Νιώθω ότι αυτή η σεζόν, όχι μόνο λόγω του τρόπου που πήγε, ήταν σίγουρα εξαντλητική για μένα, και για το πώς όλοι προσέγγισαν την κατάστασή μου και την κατάσταση με τους Μπακς. Αλλά και πάλι, αν ήταν εξαντλητική για μένα, σίγουρα ήταν εξαντλητική για την ομάδα και για τον οργανισμό».

-Για τους τραυματισμούς του: «Είναι μέρος του μπάσκετ. Προφανώς, για πρώτη φορά στην καριέρα μου δεν ήμουν διαθέσιμος για 40 παιχνίδια… δεν μου συνέβη ποτέ. Ήταν σίγουρα δύσκολο. Αλλά καταλαβαίνω ότι είναι μπάσκετ, φίλε. Θα έχεις μια άσχημη χρονιά. Θα έχεις μια ανοδική χρονιά. Είναι το πώς αντιδράς σε αυτό. Μπορεί να πέσεις, να καταρρεύσεις, να γκρινιάξεις και να κλάψεις γι’ αυτό, αλλά δεν είμαι αυτός. Δεν θα το κάνω ποτέ αυτό.

Η μόνη άλλη επιλογή που έχω είναι να σκύψω το κεφάλι μου, να βελτιωθώ, να γυμναστώ, να αφοσιωθώ βαθιά στην τέχνη μου και σε αυτό που θέλω να πετύχω αυτό το καλοκαίρι. Και αυτό, για πρώτη φορά στην καριέρα μου, να έχω ένα καλοκαίρι από τον Ιανουάριο μέχρι τον Οκτώβριο, δεν το είχα ποτέ στη ζωή μου. Οπότε, σίγουρα θα εκμεταλλευτώ αυτό το καλοκαίρι, θα προσπαθήσω να ξεφύγω από τα πάντα και να προσπαθήσω να κάνω πράγματα, να δοκιμάσω πράγματα που δεν έχω δοκιμάσει πριν. Οπότε, θα δούμε».

Τράπεζες: Στα γερά θεμέλια του 2025 η στήριξη των αποτελεσμάτων το α΄ τρίμηνο του 2026

«Ορμόνες της χαράς»: Είναι η καλή διάθεση θέμα χημείας;

Ο αποκλεισμός των ιρανικών λιμανιών θα ξεκινήσει στις 5μμ, λέει ο Τραμπ – Νέα άνοδος στις τιμές του πετρελαίου

Τα σιωπηλά red flags στις σχέσεις
Τα σιωπηλά red flags στις σχέσεις

Οι σχέσεις δεν είναι εύκολες - και κάποια πράγματα είναι ικανά να χαλάσουν την ψυχική μας ηρεμία

Πέρεθ: «Προτιμώ η Ράγιο Βαγιεκάνο να παραμείνει στη La Liga, παρά να προκριθεί επί της ΑΕΚ»
Πέρεθ: «Προτιμώ η Ράγιο Βαγιεκάνο να παραμείνει στη La Liga, παρά να προκριθεί επί της ΑΕΚ»

Bαθμολογία Euroleague: Τα δεδομένα μετά τη νίκη της Χάποελ – Τι ισχύει για Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό
Bαθμολογία Euroleague: Τα δεδομένα μετά τη νίκη της Χάποελ – Τι ισχύει για Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό

Μπιλμπάο – Βιγιαρεάλ 1-2: Ακόμη πιο «κοντά» στο Champions League το «κίτρινο υποβρύχιο»
Ακόμη πιο «κοντά» στο Champions League η Βιγιαρεάλ (2-1)

Σε οικονομικό «κλοιό» 250.000.000 € η Λιόν – Πώς επηρεάζεται το μέλλον του Γιάρεμτσουκ
Σε οικονομικό «κλοιό» 250.000.000 € η Λιόν – Πώς επηρεάζεται το μέλλον του Γιάρεμτσουκ

Ο νέος «Μπολτ» γεννήθηκε: Ο Γκουτ-Γκουτ σπάει τα χρονόμετρα και γράφει ιστορία στα 200 μέτρα
Ο νέος «Μπολτ» γεννήθηκε: Ο Γκουτ-Γκουτ σπάει τα χρονόμετρα και γράφει ιστορία στα 200 μέτρα

Λουτσέσκου: «Να μιλάτε με τους γονείς σας – Επικοινώνησα ελάχιστα με τον πατέρα μου τον τελευταίο καιρό»
Λουτσέσκου: «Να μιλάτε με τους γονείς σας – Επικοινώνησα ελάχιστα με τον πατέρα μου τον τελευταίο καιρό»

LIVE: Αθλέτικ Μπιλμπάο – Βιγιαρεάλ
LIVE: Αθλέτικ Μπιλμπάο – Βιγιαρεάλ

LIVE: Κόμο – Ίντερ
LIVE: Κόμο – Ίντερ

Ο μαυρόγυπας «Ιωάννα» επέστρεψε στη Δαδιά και ανανέωσε την ελπίδα
Ο μαυρόγυπας «Ιωάννα» επέστρεψε στη Δαδιά και ανανέωσε την ελπίδα

Ο αποκλεισμός των ιρανικών λιμανιών θα ξεκινήσει στις 5μμ, λέει ο Τραμπ – Νέα άνοδος στις τιμές του πετρελαίου
Ο αποκλεισμός των ιρανικών λιμανιών θα ξεκινήσει στις 5μμ, λέει ο Τραμπ - Νέα άνοδος στις τιμές του πετρελαίου

Πέρεθ: «Προτιμώ η Ράγιο Βαγιεκάνο να παραμείνει στη La Liga, παρά να προκριθεί επί της ΑΕΚ»
Πέρεθ: «Προτιμώ η Ράγιο Βαγιεκάνο να παραμείνει στη La Liga, παρά να προκριθεί επί της ΑΕΚ»

Ποιος θα είναι ο επόμενος γραμματέας του ΠΑΣΟΚ;
Ποιος θα είναι ο επόμενος γραμματέας του ΠΑΣΟΚ;

Πόλεμος στο Ιράν: «Χρυσά» πονταρίσματα 950 εκατ. δολ. στο πετρέλαιο λίγο πριν ανακοινωθεί η εκεχειρία
«Χρυσά» πονταρίσματα 950 εκατ. δολ. στο πετρέλαιο λίγο πριν ανακοινωθεί η εκεχειρία Ιράν - ΗΠΑ

«Είναι μια φωλιά από φίδια»: O Στιβ Κροφτ, η δημοσιογραφία και το 60 Minutes
«Είναι μια φωλιά από φίδια»: O Στιβ Κροφτ μιλάει για το τι σημαίνει να είσαι δημοσιογράφος του 60 Minutes

Ο Γκοντάρ και ο πόλεμος – Τα μέτωπα του 20ού αιώνα πυροδότησαν μια επανάσταση στον κινηματογράφο
Ο Γκοντάρ και ο πόλεμος – Τα μέτωπα του 20ού αιώνα πυροδότησαν μια επανάσταση στον κινηματογράφο

Στεγαστική κρίση: Οδηγός εύρεσης κατοικίας – Οι περιοχές με τα πιο προσιτά ακίνητα
Οδηγός εύρεσης κατοικίας σε συνθήκες στεγαστικής κρίσης - Αναζητώντας τις περιοχές με τα πιο προσιτά ακίνητα

Ο Τραμπ καταφέρεται εναντίον του πάπα Λέοντα – Είναι «υπερβολικά φιλελεύθερος»
Επίθεση του Τραμπ στον πάπα Λέοντα

Νιγηρία: Δεκάδες νεκροί σε αεροπορικά πλήγματα με στόχο τζιχαντιστές της Μπόκο Χαράμ
Μακελειό με δεκάδες νεκρούς στη Νιγηρία

Περού: Η υποψήφια της δεξιάς Φουχιμόρι προηγείται στις προεδρικές εκλογές
Μπροστά η δεξιά Φουχιμόρι στις προεδρικές εκλογές

Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

