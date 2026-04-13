ΣΥΡΙΖΑ: Ο Μητσοτάκης να αποπέμψει τον Μακάριο Λαζαρίδη – Προσελήφθη ειδικός σύμβουλος σε υπουργείο χωρίς πτυχίο
Ο ΣΥΡΙΖΑ τονίζει πως η απομάκρυνση του Μακάριου Λαζαρίδη από τη θέση του υφυπουργού «θα ήταν αυτονόητη πράξη από το πρώτο λεπτό σε οποιαδήποτε χώρα σέβεται την αξιοκρατία και την αλήθεια»
Την αποπομπή του Μακάριου Λαζαρίδη από τη θέση του υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ζητεί ο ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία, τονίζοντας πως προσελήφθη «ως ειδικός σύμβουλος στο υπουργείο Παιδείας, επί κυβέρνησης ΝΔ το 2007, χωρίς να έχει πτυχίο ΑEI/TEI».
Όπως τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ, «ο κ. Μητσοτάκης να αποπέμψει τον Μακάριο Λαζαρίδη από τη θέση του υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Η πρόσληψή του ως ειδικός σύμβουλος στο υπουργείο Παιδείας, επι κυβέρνησης ΝΔ το 2007, χωρίς να έχει πτυχίο ΑEI/TEI, είναι ένα σκάνδαλο που αποδεικνύει το ήθος και τη σχέση του Μακάριου Λαζαρίδη με την αλήθεια».
«Ο Μακάριος Λαζαρίδης είναι το πρόσωπο της ΝΔ και του Κυριάκου Μητσοτάκη»
Σύμφωνα με την Κουμουνδούρου, «ο Μακάριος Λαζαρίδης είναι το πρόσωπο της ΝΔ και του Κυριάκου Μητσοτάκη. Δήθεν άριστοι, που δεν έχουν ούτε τα βασικά προσόντα, αναβαθμίζονται σε υπουργοί και, όταν αποκαλύπτεται το σκάνδαλο, κάνουν ότι δεν ακούνε».
Προσθέτει ότι «το συγκεκριμένο περιστατικό δεν είναι, άλλωστε, το μοναδικό: Ξεκίνησαν με τον Π. Κοντολέοντα στην ΕΥΠ, το καλοκαίρι του 2019, και τότε άλλαξαν τον νόμο. Τώρα τι θα σκαρφιστούν; Συνέχισαν με τον Αντώνη Διαματάρη, ο οποίος απομακρύνθηκε από την κυβέρνηση Μητσοτάκη τον Δεκέμβριο του 2019 λόγω του σκανδάλου με το βιογραφικό του. Στο επίσημο βιογραφικό του αναφερόταν ότι είχε μεταπτυχιακό από το Columbia University, αποκαλύφθηκε όμως ότι δεν είχε πάρει τέτοιο πτυχίο…».
Τέλος, ο ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ επισημαίνει πως «η απομάκρυνση του Λαζαρίδη θα ήταν αυτονόητη πράξη από το πρώτο λεπτό σε οποιαδήποτε χώρα σέβεται την αξιοκρατία και την αλήθεια. Με πρωθυπουργό τον κ. Μητσοτάκη, το συζητάμε σχεδόν μια βδομάδα».
