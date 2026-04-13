newspaper
Δευτέρα 13 Απριλίου 2026
weather-icon 14o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση:
12.04.2026 | 09:12
Πώς θα κινηθούν μετρό, λεωφορεία και τρόλεϊ Κυριακή, Δευτέρα και Τρίτη του Πάσχα
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΙΡΑΝ
# ΤΕΜΠΗ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Ποιος θα είναι ο επόμενος γραμματέας του ΠΑΣΟΚ;
Πολιτική Γραμματεία 13 Απριλίου 2026, 08:10

Ποιος θα είναι ο επόμενος γραμματέας του ΠΑΣΟΚ;

Επτασφράγιστο μυστικό διατηρεί ο Νίκος Ανδρουλάκης την απόφασή του για το πρόσωπο που θα είναι ο επόμενος γραμματέας του ΠΑΣΟΚ μετά τον Ανδρέα Σπυρόπουλο, με τα σενάρια να εναλλάσσονται και τα στελέχη του Κινήματος να κάθονται σε «ανάμενα κάρβουνα».

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
A
A
Vita.gr
Spotlight

Μετά το Πάσχα αναμένεται να συνεδριάσει η νέα Κεντρική Επιτροπή του ΠΑΣΟΚ. Τα μέλη της θα ψηφίσουν τον Γραμματέα και το νέο Πολιτικό Συμβούλιο του κόμματος. Προς το παρόν, ο Νίκος Ανδρουλάκης κρατά επτασφράγιστο μυστικό το όνομα του διαδόχου του Ανδρέα Σπυρόπουλου. Άλλωστε, ο τελευταίος θα μπει στη «μάχη» του σταυρού στην Πρέβεζα.

Τα δύο στοιχήματα του Ανδρουλάκη

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ έχει να διαχειριστεί δύο «μέτωπα» στο εσωτερικό του κόμματος μετά την κυριαρχία του στο συνέδριο του Μαρτίου. Κατ’ αρχάς, θα πρέπει να αποφασίσει ποια θα είναι η σύνθεση του Πολιτικού Συμβουλίου, προκειμένου να επιτύχει δύο στόχους. Πρώτον, να μην επιτρέψει να αναπτυχθούν γκρίνιες με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί ένας νέος κύκλος εσωστρέφειας. Δεύτερον, το όργανο αυτό μαζί με τα περιφερειακά συμβούλια, στην πράξη, θα επωμιστούν το βάρος να «τρέξουν» εκλογές.

Όπως σχολίαζαν στελέχη του Κινήματος, είναι κρίσιμο να υπάρξουν πρόσωπα με εμπειρία και ανανέωση. Πρόσωπα που θα μπορούν να ανταποκριθούν στις προεκλογικές ανάγκες.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ θα επιδιώξει να δημιουργήσει ένα συμπεριληπτικό όργανο. Σε αυτό θα εκπροσωπούνται όλες οι πλευρές του Κινήματος και θα έχει ενωτικά χαρακτηριστικά. Κομματικές πηγές σημείωναν ότι είναι κρίσιμο το κόμμα να πορευτεί προς τις κάλπες με ομοψυχία και ενότητα.

Ο ρόλος του Γραμματέα

Μπορεί ο Ανδρέας Σπυρόπουλος να κινείται σε προεκλογικούς ρυθμούς εντούτοις, κατά την προσυνεδριακή περίοδο βρέθηκε σε πολλές πόλεις ανά τη χώρα. Σύμφωνα με πληροφορίες, σε αρκετές περιπτώσεις κατάφερε να απορροφήσει εσωκομματικούς κραδασμούς. Παράλληλα διατήρησε ισχυρούς οργανωτικούς συνδέσμους υπέρ του Νίκου Ανδρουλάκη. Υπενθυμίζεται ότι ο ίδιος κατά την ομιλία του στο συνέδριο έθεσε ως ζητούμενο την ενότητα, η οποία αποτελεί, όπως είχε πει, προϋπόθεση για τη νίκη του ΠΑΣΟΚ.

Η επόμενη μέρα εντός Κινήματος αποτελεί στοίχημα και για τον νέο γραμματέα. Όπως ανέφεραν έμπειρα κομματικά στελέχη, θα πρέπει να διατηρεί ανοιχτούς διαύλους επικοινωνίας με όλες τις εσωκομματικές «φυλές».

Στο ίδιο πλαίσιο, υπάρχει η εκτίμηση ότι η διατήρηση των ισορροπιών αλλά και η εξασφάλιση της εύρυθμης κομματικής λειτουργίας είναι κρίσιμες παράμετροι στην δεδομένη πολιτική συγκυρία.

Τα πρόσωπα «κλειδιά»

Στο χώρο του Ταε Κβο Ντο, που πραγματοποιήθηκε το συνέδριο του κόμματος στις 27 Μαρτίου, οι συζητήσεις και τα σενάρια για τον επόμενο γραμματέα έδιναν και έπαιρναν. Σε πηγαδάκια αλλά και σε συνομιλίες μεταξύ στελεχών, άπαντες δήλωναν άγνοια για τις προθέσεις του Νίκου Ανδρουλάκη. Από τα αποτελέσματα της εσωκομματικής κάλπης, πάντως, η νέα ηγετική ομάδα που προέκυψε είναι συγκεκριμένη. Θα κληθεί, δε, να διαχειριστεί την προεκλογική εικόνα του ΠΑΣΟΚ.

Καρχιμάκης-Γλαβίνας

Πρώτος στην Κεντρική Επιτροπή εξελέγη ο «Βενιαμίν» της Παράταξης, αλλά πολλά υποσχόμενος Λευτέρης Καρχιμάκης. Ο γιος του ιστορικού στελέχους του ΠΑΣΟΚ, Μιχάλη Καρχιμάκη, αν και νεαρός σε ηλικία, έχει «κατακτήσει» ήδη την ακαδημαϊκή κοινότητα και έχει σημαντική καριέρα στο εξωτερικό. Είναι νομικός και πολιτικός επιστήμονας και εργάζεται στην Ολλανδία. Πρόκειται για το πρόσωπο που ο Νίκος Ανδρουλάκης εμπιστεύτηκε τον συντονισμό και τη διαμόρφωση του τελικού κυβερνητικού προγράμματος του Κινήματος. Ο ίδιος έχει ξεκινήσει, ήδη, τη «μάχη» του σταυρού στα δυτικά προάστεια της Αθήνας. Η πρωτιά του στις εσωκομματικές κάλπες «φούντωσε» τα σενάρια για τη θέση του γραμματέα.

Δεύτερος σε σταυρούς ήρθε ο Θανάσης Γλαβίνας από τη Θεσσαλονίκη. Νομικός, με δύο μεταπτυχιακά, Διδάκτωρ Συνταγματικού Δικαίου. Επίσης, πραγματοποίησε μεταπτυχιακό στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου της Βόννης στη Γερμανία και επέλεξε τον ακαδημαϊκό δρόμο και την έρευνα με χρόνια παρουσίας σε πανεπιστήμια της Ελλάδας και του εξωτερικού.

Υπενθυμίζεται ότι έχει διατελέσει εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ. Στις εθνικές εκλογές της 21ης Μαΐου 2023 εκλέχθηκε βουλευτής με το ΠΑΣΟΚ στη Β΄ Θεσσαλονίκης. Στις εθνικές εκλογές του Ιουνίου ήταν πρώτος στη λίστα αλλά λόγω του εκλογικού νόμου το κόμμα απώλεσε την έδρα στη συγκεκριμένη εκλογική περιφέρεια.

Αν στις επόμενες κάλπες διεκδικήσει την εκλογή του στη Θεσσαλονίκη, δεν θα μπορεί να είναι γραμματέας. Βάσει του νέου καταστατικού, ο γραμματέας δεν συμμετέχει στις εκλογές με σταυρό.

Τσουκαλάς-Κακλαμάνης

Τα σενάρια που ήθελαν τον νυν εκπρόσωπο τύπου του Κινήματος, Κώστα Τσουκαλά να αναλαμβάνει τη θέση του γραμματέα δεν επιβεβαιώνονται. Άλλωστε, ο διακεκριμένος εργατολόγος, που παράλληλα με τα χρέη του εκπροσώπου τύπου ασκεί κανονικά τη δικηγορία, έχοντας ένα μεγάλο δικηγορικό γραφείο, θεωρείται απόλυτα πετυχημένος στο ρόλο που έχει αναλάβει. Εκτός απροόπτου θα παραμείνει σε αυτόν τον ρόλο το επόμενο διάστημα.

Στη νέα ηγετική ομάδα ανήκει και ο Χρήστος Κακλαμάνης, γραμματέας του Τομέα Δικαιοσύνης του Κινήματος. Γιος του πρώην προέδρου της Βουλής. Έγκριτος ποινικολόγος, ήταν αρκετά χρόνια στο Διοικητικό Συμβούλιο του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών. Χαίρει της απόλυτης εμπιστοσύνης του Νίκου Ανδρουλάκη. Είναι δικηγόρος του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης στην υπόθεση των υποκλοπών. Σύμφωνα με πληροφορίες, πιθανότερο σενάριο είναι η συμμετοχή του στο ψηφοδέλτιο του Νότιου Τομέα, όπου ο ανταγωνισμός λόγω Άννας Διαμαντοπούλου και Παύλου Χρηστίδη είναι μεγάλος.

Μήλης-Βαρδακαστάνης

Την ίδια ώρα, δύο από τα πρόσωπα που βρέθηκαν στο τραπέζι των συζητήσεων μεταξύ των στελεχών της Παράταξης είναι ο Νίκος Μήλης και ο Γιάννης Βαρδακαστάνης. Ο πρώτος είναι πολιτικός μηχανικός στο επάγγελμα, διατέλεσε μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου και χαίρει της εμπιστοσύνης του προέδρου του κόμματος. Παραμένει σημαίνον συνδικαλιστικό στέλεχος της παράταξης του ΠΑΣΟΚ στο Τεχνικό Επιμελητήριο και δεν φαίνεται με τα μέχρι στιγμής δεδομένα πως θα αλλάξει πεδίο δραστηριότητας.

Ως προς τον κ. Βαρδακαστάνη, κατείχε τη θέση του Γραμματέα της Κεντρικής Οργανωτικής Επιτροπής του Συνεδρίου. Πρόεδρος της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με αναπηρία εδώ και 25 χρόνια, βρέθηκε, επίσης, στο τιμόνι της Παγκόσμιας Οργάνωσης Ατόμων με Αναπηρία για δύο χρόνια. Συμμετέχει ενεργά για δεκαετίες σε όλες τις «μάχες» του αναπηρικού κινήματος από διαφορετικούς ρόλους. Υπήρξε αγωνιστής των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ενεργός σε εθνικό, ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο. Εδώ και αρκετό καιρό βρίσκεται στο πλευρό του Νίκου Ανδρουλάκη.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Τράπεζες
Τράπεζες: Στα γερά θεμέλια του 2025 η στήριξη των αποτελεσμάτων το α΄ τρίμηνο του 2026

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Κόσμος
Τραμπ: Όλα τα ενδεχόμενα πλέον ανοιχτά – Το βλέμμα στο Ορμούζ

inWellness
Τα σιωπηλά red flags στις σχέσεις
Ψυχική ηρεμία 12.04.26

Οι σχέσεις δεν είναι εύκολες - και κάποια πράγματα είναι ικανά να χαλάσουν την ψυχική μας ηρεμία

Σύνταξη
inTown
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: Χωρίς «φρένα» η κυβέρνηση – Οι επόμενες «μάχες» και ο δρόμος που οδηγεί στο… εδώλιο
Τα επόμενα βήματα 12.04.26

Πέφτει αυλαία στην «εορταστική νηνεμία» για την κυβέρνηση. Στα «χέρια» της ευρωπαϊκής εισαγγελίας οι εμπλεκόμενοι στην υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ. Ανοίγει ο δρόμος στην Ολομέλεια της Βουλής για άρσεις ασυλίας. Τα βήματα που ακολουθούν.

Οι ευχές Μητσοτάκη για το Πάσχα
Πολιτική 12.04.26

Χθες, ο πρωθυπουργός παρακολούθησε την Ακολουθία της Αναστάσεως στην στην Ιερά Μονή Αγίου Ιωάννη Προδρόμου Κορακιών στα Χανιά

Σύνταξη
Διδάγματα από το παρελθόν: Ο Κάλαχαν, η Θάτσερ και ο… Μητσοτάκης
Ασύμμετρη απειλή 12.04.26

Τι μπορεί να διδάξει ο βρετανικός «χειμώνας της δυσαρέσκειας» του 1978 στην ελληνική κυβέρνηση - Τα σενάρια για το πώς ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα «διαβάσει» τη σημερινή πραγματικότητα

Κουτσούμπας: Σε έναν κόσμο που φλέγεται, η λαϊκή σπίθα που σιγοκαίει να γίνει πυρκαγιά Ανάστασης λαών
Πολιτική Γραμματεία 11.04.26

«Σε έναν κόσμο που φλέγεται, η λαϊκή σπίθα που σιγοκαίει να γίνει πυρκαγιά Ανάστασης Λαών!», τονίζει χαρακτηριστικά ο γενικός γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, σε δήλωσή του για το Πάσχα. Ο κ. Κουτσούμπας σημειώνει ότι «απέναντι σε μια γενικευμένη αστάθεια που δημιουργούν οι κυβερνήσεις του κεφαλαίου, ο ελληνικός λαός, όλοι οι λαοί […]

Σύνταξη
Φάμελλος: Το φως της Ανάστασης μας δείχνει τον δρόμο για την κοινωνία που αξίζουμε – Μια κοινωνία δικαίου
Πολιτική Γραμματεία 11.04.26

«Η Ανάσταση μας φέρνει από το σκοτάδι στο φως και την αναγέννηση. Αυτή είναι και η ευχή μου. Μια ευχή που οφείλουμε να την κάνουμε πράξη για την αναγέννηση της πατρίδας μας. Γιατί αξίζουμε ένα καλύτερο αύριο», τονίζει στο πασχαλινό του μήνυμα ο Σωκράτης Φάμελλος

Σύνταξη
Μητσοτάκης: Το φως κερδίζει το σκοτάδι – Θα ξεπεράσουμε τις δυσκολίες με τη συνοχή της κοινωνίας μας
Πολιτική Γραμματεία 11.04.26

Στο μήνυμά του για την Ανάσταση και το Πάσχα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρει ότι «η Ελλάδα βαδίζει σταθερά στον δρόμο της σιγουριάς και της διαρκούς προόδου», προσθέτοντας ότι «τα προβλήματα δεν λείπουν»

Σύνταξη
Ανδρουλάκης: Επανεκκίνηση. Μαζί να ανοίξουμε τον δρόμο για την Ελλάδα της ελπίδας, της προοπτικής και των πολλών ευκαιριών
Πολιτική Γραμματεία 11.04.26

Ο Νίκος Ανδρουλάκης, στο πασχαλινό του μήνυμα, τονίζει ότι, φέτος, καλούμαστε να κάνουμε μια πολυδιάστατη μετάβαση - ως ανθρωπότητα, από τη φρίκη των πολέμων στη Μέση Ανατολή και την Ουκρανία, στην πολυπόθητη ειρήνη. Αλλά και ως χώρα, οφείλουμε να αφήσουμε πίσω μας τις βαθιές ανισότητες και το αδύναμο κοινωνικό κράτος και να εγγυηθούμε μια δίκαιη κοινωνία

Σύνταξη
Σακελλαρίδης: Το μήνυμα της Ανάστασης ας είναι ισχυρότερο από τη βαρβαρότητα – Πάλι στη λάθος πλευρά της Ιστορίας ο Μητσοτάκης
Πολιτική Γραμματεία 11.04.26

Για τις επιθέσεις του Ισραήλ στον Λίβανο, που άφησαν πίσω τους εκατοντάδες νεκρούς και πάνω από χίλιους τραυματίες μέσα σε λίγα λεπτά», κάνει λόγο ο Γαβριήλ Σακελλαρίδης, τονίζοντας πως «αυτή τη σφαγή ο Κυριάκος Μητσοτάκης τη χαρακτήρισε 'αντιπαραγωγική', τη στιγμή που ο Πέδρο Σάντσεθ μιλάει για τον ηθικό ρόλο που πρέπει να διαδραματίσει η Ευρώπη και μιλάει ανοιχτά για εγκλήματα πολέμου του Νετανιάχου και του Τραμπ»

Σύνταξη
Στην έδρα της Ανώτατης Στρατιωτικής Διοίκησης Θράκης ο Δένδιας – «Σας ευχαριστώ για αυτό που κάνετε εκ μέρους της κυβέρνησης και του λαού»
Ξάνθη 11.04.26

«Θέλω με την παρουσία μου κάθε χρόνο σε μία από τις ακριτικές περιοχές της χώρας, να υπογραμμίζω την προσφορά σας προς την ελληνική κοινωνία», τόνισε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, μιλώντας στα στελέχη της ΑΣΔΙΘ στην Ξάνθη

Σύνταξη
Πώς λειτουργούν ως μπούμερανγκ στην κυβέρνηση οι χειρισμοί της για ΟΠΕΚΕΠΕ
Πολιτική Γραμματεία 11.04.26

Τα αδιέξοδα και τα... μαζέματα στις γραμμές άμυνας της κυβέρνησης απέναντι στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, από την πρωθυπουργική δήλωση περί «ασυμβίβαστου», μέχρι τη διαχείριση την εμπλεκόμενων προσώπων και την επιλογή της στοχοποίησης και της εξαπόλυσης επιθέσεων στην ευρωπαϊκή εισαγγελία.

Υποκλοπές: Το πόρισμα που εκθέτει τη ΝΔ και το who is who των εισαγγελέων που θα κληθούν να κάνουν έρευνα
Πολιτική 11.04.26

Οι υποκλοπές αναμένεται να κυριαρχήσουν την επόμενη εβδομάδα στη Βουλή στη συζήτηση για το κράτος δικαίου στη χώρα. Το «βιογραφικό» των εισαγγελέων που ερευνούν ξανά την υπόθεση.

inStream - Ροή Ειδήσεων
Πέρεθ: «Προτιμώ η Ράγιο να παραμείνει στη La Liga, παρά να προκριθεί επί της ΑΕΚ»
Ποδόσφαιρο 13.04.26

Μετά τη βαριά ήττα της Ράγιο Βαγιεκάνο, ο προπονητής της Ινίγκο Πέρεθ είπε ότι προτιμά η ομάδα του να παραμείνει στη μεγάλη κατηγορία της Ισπανίας, παρά να συνεχίσει στο Conference League.

Σύνταξη
Πόλεμος στο Ιράν: «Χρυσά» πονταρίσματα 950 εκατ. δολ. στο πετρέλαιο λίγο πριν ανακοινωθεί η εκεχειρία
Ανησυχία 13.04.26

Κάποιοι φαίνεται ότι βγάζουν πολλά την ώρα που οι αυξημένες τιμές στο πετρέλαιο και τα προβλήματα στη διακίνηση λιπασμάτων έχουν αυξήσει σημαντικά το κόστος για τα νοικοκυριά

Γιώργος Κανελλόπουλος
«Είναι μια φωλιά από φίδια»: O Στιβ Κροφτ, η δημοσιογραφία και το 60 Minutes
Δουλειά 24/7 13.04.26

«Οι βομβητές χτυπούν, μπαίνεις σε αεροπλάνα, επιστρέφεις και περνάς τρεις ή τέσσερις μέρες γράφοντας το σενάριο, μετά στις προβολές και ύστερα ξανά από την αρχή», δήλωσε μεταξύ άλλων ο Στιβ Κροφτ

Ο Γκοντάρ και ο πόλεμος – Τα μέτωπα του 20ού αιώνα πυροδότησαν μια επανάσταση στον κινηματογράφο
Ταινία=Τουφέκι 13.04.26

Ο πόλεμος διατρέχει το έργο του Ζαν-Λυκ Γκοντάρ (1930-2022) σαν μια ανεξέλεγκτη και τραυματική δύναμη που διαπερνά τα καλλιτεχνικά χαρακώματα του 20ού αιώνα - Μια νέα έκθεση το φωτίζει.

Στεγαστική κρίση: Οδηγός εύρεσης κατοικίας – Οι περιοχές με τα πιο προσιτά ακίνητα
Γρίφος για δυνατούς λύτες 13.04.26

«Φουντώνει» η στεγαστική κρίση. Οι τιμές των ακινήτων έχουν σχεδόν διπλασιαστεί από το 2017 (αύξηση 82,5%), ενώ το διαθέσιμο εισόδημα δεν ακολουθεί την ίδια πορεία, διευρύνοντας το χάσμα προσιτότητας. Η δυσκολία εύρεσης στέγης μοιάζει με «κυνήγι θησαυρού».

Ο Τραμπ καταφέρεται εναντίον του πάπα Λέοντα – Είναι «υπερβολικά φιλελεύθερος»
Πόλεμος 13.04.26

Ο Ντόναλντ Τραμπ επιτίθεται στον πάπα Λέοντα, λέγοντας πως δεν είναι «μέγας θαυμαστής» του, έπειτα από σφοδρή αντιπολεμική παρέμβαση του Ποντίφικα.

Σύνταξη
Νιγηρία: Δεκάδες νεκροί σε αεροπορικά πλήγματα με στόχο τζιχαντιστές της Μπόκο Χαράμ
Αεροπορικά πλήγματα 13.04.26

Καταδίωξη τζιχαντιστών της Μπόκο Χαράμ είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο δεκάδων ανθρώπων από αεροπορικά πλήγματα στη βορειοανατολική Νιγηρία.

Σύνταξη
Περού: Η υποψήφια της δεξιάς Φουχιμόρι προηγείται στις προεδρικές εκλογές
Περού 13.04.26

Η δεξιά Κέικο Φουχιμόρι έχει το προβάδισμα στις προεδρικές εκλογές που διεξήχθησαν στο Περού, και σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις θα απαιτηθεί δεύτερος γύρος προκειμένου να αναδειχθεί ο νέος πρόεδρος.

Σύνταξη
Ουγγαρία: Το Tisza εξασφαλίζει υπερπλειοψηφία δύο τρίτων στο κοινοβούλιο
Ουγγαρία 13.04.26

Το δεξιό κόμμα Tisza του νικητή των βουλευτικών εκλογών στην Ουγγαρία, Πέτερ Μάγκιαρ, εξασφαλίζει την υπερπλειοψηφία των δύο τρίτων στο κοινοβούλιο, βάσει των επίσημων σχεδόν τελικών αποτελεσμάτων.

Σύνταξη
Ουκρανία: Ελαβε τέλος και επισήμως η πασχαλινή κατάπαυση του πυρός με τη Ρωσία
Και επισήμως 13.04.26

Η πασχαλινή κατάπαυση του πυρός ανάμεσα στην Ουκρανία και τη Ρωσία έληξε τα μεσάνυχτα χθες Κυριακή προς σήμερα Δευτέρα και επισήμως, καθώς οι δύο πλευρές αλληλοκατηγορήθηκαν για την παραβίασή της.

Σύνταξη
Πετρέλαιο: Η τιμή του βαρελιού ξεπέρασε πάλι τα 100 δολάρια έπειτα από τις ανακοινώσεις του Τραμπ
Στενά του Ορμούζ 13.04.26

Οι ανακοινώσεις του Τραμπ για ναυτικό αποκλεισμό του Ιράν βάζουν ξανά φωτιά στο πετρέλαιο, το οποίο ξεπέρασε για μια ακόμη φορά τα 100 δολάρια το βαρέλι.

Σύνταξη
Ο Λίβανος εργάζεται για να επιτύχει «την ισραηλινή αποχώρηση από το έδαφός του»
Λίβανος 13.04.26

«Θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε για να επιτύχουμε την ισραηλινή αποχώρηση από το σύνολο του εδάφους μας», δηλώνει ο πρωθυπουργός του Λιβάνου, ενώ ο ισραηλινός ομόλογός του μετέβη στα νότια της χώρας.

Σύνταξη
Bαθμολογία Euroleague: Τα δεδομένα μετά τη νίκη της Χάποελ – Τι ισχύει για Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό
Μπάσκετ 13.04.26

Έτσι διαμορφώνεται η βαθμολογία της Euroleague μετά τη νίκη της Χάποελ επί της Μακάμπι. Τι περιμένουν την 38η και τελευταία αγωνιστική Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός. Από 6οι έως 9οι οι πράσινοι.

Σύνταξη
Μπιλμπάο – Βιγιαρεάλ 1-2: Ακόμη πιο «κοντά» στο Champions League το «κίτρινο υποβρύχιο»
Ποδόσφαιρο 13.04.26

Η Βιγιαρεάλ έφυγε με σπουδαίο «διπλό» από την έδρα της Αθλέτικ Μπιλμπάο, επικρατώντας 2-1 για την 31η αγωνιστική της La Liga και κάνοντας καθοριστικό βήμα για την παραμονή στην πρώτη τετράδα.

Σύνταξη
Σε οικονομικό «κλοιό» 250.000.000 € η Λιόν – Πώς επηρεάζεται το μέλλον του Γιάρεμτσουκ
Ποδόσφαιρο 13.04.26

Ο ισολογισμός της γαλλικής ομάδας αποκάλυψε το ιλιγγιώδες χρέος των 250 εκατ. ευρώ στο μεταγραφικό παζάρι, την ώρα που παραμένει το ανοιχτό «μέτωπο» με τον Ολυμπιακό για την... οψιόν του Γιάρεμτσουκ.

Must Read
Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Cookies