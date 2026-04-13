Ποιος θα είναι ο επόμενος γραμματέας του ΠΑΣΟΚ;

Μετά το Πάσχα αναμένεται να συνεδριάσει η νέα Κεντρική Επιτροπή του ΠΑΣΟΚ. Τα μέλη της θα ψηφίσουν τον Γραμματέα και το νέο Πολιτικό Συμβούλιο του κόμματος. Προς το παρόν, ο Νίκος Ανδρουλάκης κρατά επτασφράγιστο μυστικό το όνομα του διαδόχου του Ανδρέα Σπυρόπουλου. Άλλωστε, ο τελευταίος θα μπει στη «μάχη» του σταυρού στην Πρέβεζα.

Τα δύο στοιχήματα του Ανδρουλάκη

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ έχει να διαχειριστεί δύο «μέτωπα» στο εσωτερικό του κόμματος μετά την κυριαρχία του στο συνέδριο του Μαρτίου. Κατ’ αρχάς, θα πρέπει να αποφασίσει ποια θα είναι η σύνθεση του Πολιτικού Συμβουλίου, προκειμένου να επιτύχει δύο στόχους. Πρώτον, να μην επιτρέψει να αναπτυχθούν γκρίνιες με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί ένας νέος κύκλος εσωστρέφειας. Δεύτερον, το όργανο αυτό μαζί με τα περιφερειακά συμβούλια, στην πράξη, θα επωμιστούν το βάρος να «τρέξουν» εκλογές.

Όπως σχολίαζαν στελέχη του Κινήματος, είναι κρίσιμο να υπάρξουν πρόσωπα με εμπειρία και ανανέωση. Πρόσωπα που θα μπορούν να ανταποκριθούν στις προεκλογικές ανάγκες.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ θα επιδιώξει να δημιουργήσει ένα συμπεριληπτικό όργανο. Σε αυτό θα εκπροσωπούνται όλες οι πλευρές του Κινήματος και θα έχει ενωτικά χαρακτηριστικά. Κομματικές πηγές σημείωναν ότι είναι κρίσιμο το κόμμα να πορευτεί προς τις κάλπες με ομοψυχία και ενότητα.

Ο ρόλος του Γραμματέα

Μπορεί ο Ανδρέας Σπυρόπουλος να κινείται σε προεκλογικούς ρυθμούς εντούτοις, κατά την προσυνεδριακή περίοδο βρέθηκε σε πολλές πόλεις ανά τη χώρα. Σύμφωνα με πληροφορίες, σε αρκετές περιπτώσεις κατάφερε να απορροφήσει εσωκομματικούς κραδασμούς. Παράλληλα διατήρησε ισχυρούς οργανωτικούς συνδέσμους υπέρ του Νίκου Ανδρουλάκη. Υπενθυμίζεται ότι ο ίδιος κατά την ομιλία του στο συνέδριο έθεσε ως ζητούμενο την ενότητα, η οποία αποτελεί, όπως είχε πει, προϋπόθεση για τη νίκη του ΠΑΣΟΚ.

Η επόμενη μέρα εντός Κινήματος αποτελεί στοίχημα και για τον νέο γραμματέα. Όπως ανέφεραν έμπειρα κομματικά στελέχη, θα πρέπει να διατηρεί ανοιχτούς διαύλους επικοινωνίας με όλες τις εσωκομματικές «φυλές».

Στο ίδιο πλαίσιο, υπάρχει η εκτίμηση ότι η διατήρηση των ισορροπιών αλλά και η εξασφάλιση της εύρυθμης κομματικής λειτουργίας είναι κρίσιμες παράμετροι στην δεδομένη πολιτική συγκυρία.

Τα πρόσωπα «κλειδιά»

Στο χώρο του Ταε Κβο Ντο, που πραγματοποιήθηκε το συνέδριο του κόμματος στις 27 Μαρτίου, οι συζητήσεις και τα σενάρια για τον επόμενο γραμματέα έδιναν και έπαιρναν. Σε πηγαδάκια αλλά και σε συνομιλίες μεταξύ στελεχών, άπαντες δήλωναν άγνοια για τις προθέσεις του Νίκου Ανδρουλάκη. Από τα αποτελέσματα της εσωκομματικής κάλπης, πάντως, η νέα ηγετική ομάδα που προέκυψε είναι συγκεκριμένη. Θα κληθεί, δε, να διαχειριστεί την προεκλογική εικόνα του ΠΑΣΟΚ.

Καρχιμάκης-Γλαβίνας

Πρώτος στην Κεντρική Επιτροπή εξελέγη ο «Βενιαμίν» της Παράταξης, αλλά πολλά υποσχόμενος Λευτέρης Καρχιμάκης. Ο γιος του ιστορικού στελέχους του ΠΑΣΟΚ, Μιχάλη Καρχιμάκη, αν και νεαρός σε ηλικία, έχει «κατακτήσει» ήδη την ακαδημαϊκή κοινότητα και έχει σημαντική καριέρα στο εξωτερικό. Είναι νομικός και πολιτικός επιστήμονας και εργάζεται στην Ολλανδία. Πρόκειται για το πρόσωπο που ο Νίκος Ανδρουλάκης εμπιστεύτηκε τον συντονισμό και τη διαμόρφωση του τελικού κυβερνητικού προγράμματος του Κινήματος. Ο ίδιος έχει ξεκινήσει, ήδη, τη «μάχη» του σταυρού στα δυτικά προάστεια της Αθήνας. Η πρωτιά του στις εσωκομματικές κάλπες «φούντωσε» τα σενάρια για τη θέση του γραμματέα.

Δεύτερος σε σταυρούς ήρθε ο Θανάσης Γλαβίνας από τη Θεσσαλονίκη. Νομικός, με δύο μεταπτυχιακά, Διδάκτωρ Συνταγματικού Δικαίου. Επίσης, πραγματοποίησε μεταπτυχιακό στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου της Βόννης στη Γερμανία και επέλεξε τον ακαδημαϊκό δρόμο και την έρευνα με χρόνια παρουσίας σε πανεπιστήμια της Ελλάδας και του εξωτερικού.

Υπενθυμίζεται ότι έχει διατελέσει εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ. Στις εθνικές εκλογές της 21ης Μαΐου 2023 εκλέχθηκε βουλευτής με το ΠΑΣΟΚ στη Β΄ Θεσσαλονίκης. Στις εθνικές εκλογές του Ιουνίου ήταν πρώτος στη λίστα αλλά λόγω του εκλογικού νόμου το κόμμα απώλεσε την έδρα στη συγκεκριμένη εκλογική περιφέρεια.

Αν στις επόμενες κάλπες διεκδικήσει την εκλογή του στη Θεσσαλονίκη, δεν θα μπορεί να είναι γραμματέας. Βάσει του νέου καταστατικού, ο γραμματέας δεν συμμετέχει στις εκλογές με σταυρό.

Τσουκαλάς-Κακλαμάνης

Τα σενάρια που ήθελαν τον νυν εκπρόσωπο τύπου του Κινήματος, Κώστα Τσουκαλά να αναλαμβάνει τη θέση του γραμματέα δεν επιβεβαιώνονται. Άλλωστε, ο διακεκριμένος εργατολόγος, που παράλληλα με τα χρέη του εκπροσώπου τύπου ασκεί κανονικά τη δικηγορία, έχοντας ένα μεγάλο δικηγορικό γραφείο, θεωρείται απόλυτα πετυχημένος στο ρόλο που έχει αναλάβει. Εκτός απροόπτου θα παραμείνει σε αυτόν τον ρόλο το επόμενο διάστημα.

Στη νέα ηγετική ομάδα ανήκει και ο Χρήστος Κακλαμάνης, γραμματέας του Τομέα Δικαιοσύνης του Κινήματος. Γιος του πρώην προέδρου της Βουλής. Έγκριτος ποινικολόγος, ήταν αρκετά χρόνια στο Διοικητικό Συμβούλιο του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών. Χαίρει της απόλυτης εμπιστοσύνης του Νίκου Ανδρουλάκη. Είναι δικηγόρος του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης στην υπόθεση των υποκλοπών. Σύμφωνα με πληροφορίες, πιθανότερο σενάριο είναι η συμμετοχή του στο ψηφοδέλτιο του Νότιου Τομέα, όπου ο ανταγωνισμός λόγω Άννας Διαμαντοπούλου και Παύλου Χρηστίδη είναι μεγάλος.

Μήλης-Βαρδακαστάνης

Την ίδια ώρα, δύο από τα πρόσωπα που βρέθηκαν στο τραπέζι των συζητήσεων μεταξύ των στελεχών της Παράταξης είναι ο Νίκος Μήλης και ο Γιάννης Βαρδακαστάνης. Ο πρώτος είναι πολιτικός μηχανικός στο επάγγελμα, διατέλεσε μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου και χαίρει της εμπιστοσύνης του προέδρου του κόμματος. Παραμένει σημαίνον συνδικαλιστικό στέλεχος της παράταξης του ΠΑΣΟΚ στο Τεχνικό Επιμελητήριο και δεν φαίνεται με τα μέχρι στιγμής δεδομένα πως θα αλλάξει πεδίο δραστηριότητας.

Ως προς τον κ. Βαρδακαστάνη, κατείχε τη θέση του Γραμματέα της Κεντρικής Οργανωτικής Επιτροπής του Συνεδρίου. Πρόεδρος της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με αναπηρία εδώ και 25 χρόνια, βρέθηκε, επίσης, στο τιμόνι της Παγκόσμιας Οργάνωσης Ατόμων με Αναπηρία για δύο χρόνια. Συμμετέχει ενεργά για δεκαετίες σε όλες τις «μάχες» του αναπηρικού κινήματος από διαφορετικούς ρόλους. Υπήρξε αγωνιστής των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ενεργός σε εθνικό, ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο. Εδώ και αρκετό καιρό βρίσκεται στο πλευρό του Νίκου Ανδρουλάκη.