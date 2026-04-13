Φιντάν: Ελλάδα και Κύπρος δεν χρειάζονται στρατιωτική συνεργασία με το Ισραήλ – Η συνεργασία τους φέρνει προβλήματα
«Η Ελλάδα είναι ήδη μέλος του ΝΑΤΟ και η "Ελληνοκυπριακή Διοίκηση'' έχει την υποστήριξη της ΕΕ», τόνισε ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών, Χακάν Φιντάν
Αναφορές για τη συνεργασία Ελλάδας, Κύπρου και Ισραήλ πραγματοποίησε ο υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας, Χακάν Φιντάν τονίζοντας ότι η χώρα μας «ακολουθεί εξαιρετικά επικίνδυνες πολιτικές».
Όπως τόνισε ο Χακάν Φιντάν, σε συνέντευξη στο ειδησεογραφικό πρακτορείο Anadolu, «η συνεργασία μεταξύ Ελλάδας, “Ελληνοκυπριακής Διοίκησης” και Ισραήλ δεν φέρνει περισσότερη εμπιστοσύνη, φέρνει περισσότερη δυσπιστία. Φέρνει περισσότερα προβλήματα και πόλεμο».
Συνέχισε λέγοντας πως «βλέπουμε ότι η Ελλάδα ακολουθεί εξαιρετικά επικίνδυνες πολιτικές εδώ. Υπάρχουν πολύ ενδιαφέρουσες πτυχές στην προσπάθεια της Ελλάδας να ακολουθήσει ένα είδος πολιτικής που καμία άλλη χώρα στην Ευρώπη δεν ακολουθεί μόνη της».
«Η Ελλάδα είναι ήδη μέλος του ΝΑΤΟ»
Κατά τον ίδιο, «ούτε η Ελλάδα ούτε η ”Ελληνοκυπριακή Διοίκηση” χρειάζονται στρατιωτική συνεργασία με το Ισραήλ. Η Ελλάδα είναι ήδη μέλος του ΝΑΤΟ και η “Ελληνοκυπριακή Διοίκηση” έχει την υποστήριξη της ΕΕ. Ποια στρατηγική λογική θα μπορούσε να δικαιολογήσει την αναζήτηση αυτού του είδους συνεργασίας είναι κάτι που ούτε αυτοί μπορούν να μου εξηγήσουν».
Επιτιθέμενος στο Ισραήλ ανέφερε πως η Ιερουσαλήμ «ενδέχεται ενδέχεται να επιδιώξει να χαρακτηρίσει την Τουρκία ως νέο αντίπαλο μετά το Ιράν, καθώς δεν μπορεί να επιβιώσει χωρίς εχθρό». Επίσης, τόνισε, πως οι του Ισραήλ στον Λίβανο παρομοιάζουν με αυτές που έπραξε στη Γάζα.
Σε ό,τι αφορά τα Στενά του Ορμούζ, ο κ. Φιντάν επισήμανε ότι οι στρατιωτικές προσεγγίσεις για την εξασφάλιση βασικών παγκόσμιων θαλάσσιων διαδρόμων θα είναι εξαιρετικά περίπλοκες. Όπως είπε, «η θέση μας είναι ότι πρέπει να ανοίξει ξανά μέσω της ειρήνης».
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις