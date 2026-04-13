Διπλωματία 13 Απριλίου 2026, 14:36

Φιντάν: Ελλάδα και Κύπρος δεν χρειάζονται στρατιωτική συνεργασία με το Ισραήλ – Η συνεργασία τους φέρνει προβλήματα

«Η Ελλάδα είναι ήδη μέλος του ΝΑΤΟ και η "Ελληνοκυπριακή Διοίκηση'' έχει την υποστήριξη της ΕΕ», τόνισε ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών, Χακάν Φιντάν

Αναφορές για τη συνεργασία Ελλάδας, Κύπρου και Ισραήλ πραγματοποίησε ο υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας, Χακάν Φιντάν τονίζοντας ότι η χώρα μας «ακολουθεί εξαιρετικά επικίνδυνες πολιτικές».

Όπως τόνισε ο Χακάν Φιντάν, σε συνέντευξη στο ειδησεογραφικό πρακτορείο Anadolu, «η συνεργασία μεταξύ Ελλάδας, “Ελληνοκυπριακής Διοίκησης” και Ισραήλ δεν φέρνει περισσότερη εμπιστοσύνη, φέρνει περισσότερη δυσπιστία. Φέρνει περισσότερα προβλήματα και πόλεμο».

Συνέχισε λέγοντας πως «βλέπουμε ότι η Ελλάδα ακολουθεί εξαιρετικά επικίνδυνες πολιτικές εδώ. Υπάρχουν πολύ ενδιαφέρουσες πτυχές στην προσπάθεια της Ελλάδας να ακολουθήσει ένα είδος πολιτικής που καμία άλλη χώρα στην Ευρώπη δεν ακολουθεί μόνη της».

«Η Ελλάδα είναι ήδη μέλος του ΝΑΤΟ»

Κατά τον ίδιο, «ούτε η Ελλάδα ούτε η ”Ελληνοκυπριακή Διοίκηση” χρειάζονται στρατιωτική συνεργασία με το Ισραήλ. Η Ελλάδα είναι ήδη μέλος του ΝΑΤΟ και η “Ελληνοκυπριακή Διοίκηση” έχει την υποστήριξη της ΕΕ. Ποια στρατηγική λογική θα μπορούσε να δικαιολογήσει την αναζήτηση αυτού του είδους συνεργασίας είναι κάτι που ούτε αυτοί μπορούν να μου εξηγήσουν».

Επιτιθέμενος στο Ισραήλ ανέφερε πως η Ιερουσαλήμ «ενδέχεται ενδέχεται να επιδιώξει να χαρακτηρίσει την Τουρκία ως νέο αντίπαλο μετά το Ιράν, καθώς δεν μπορεί να επιβιώσει χωρίς εχθρό». Επίσης, τόνισε, πως οι του Ισραήλ στον Λίβανο παρομοιάζουν με αυτές που έπραξε στη Γάζα.

Σε ό,τι αφορά τα Στενά του Ορμούζ, ο κ. Φιντάν επισήμανε ότι οι στρατιωτικές προσεγγίσεις για την εξασφάλιση βασικών παγκόσμιων θαλάσσιων διαδρόμων θα είναι εξαιρετικά περίπλοκες. Όπως είπε, «η θέση μας είναι ότι πρέπει να ανοίξει ξανά μέσω της ειρήνης».

Τράπεζες
Ελληνικές Τράπεζες: Αυξάνει τις τιμές στόχους η HSBC – Επιστρέφει το επενδυτικό ενδιαφέρον  

Ελληνικές Τράπεζες: Αυξάνει τις τιμές στόχους η HSBC – Επιστρέφει το επενδυτικό ενδιαφέρον  

Κόσμος
Axios: Το παράθυρο για συνομιλίες δεν έχει ακόμα κλείσει, ενώ η αντιπαράθεση μεταφέρεται στα Στενά του Ορμούζ

Axios: Το παράθυρο για συνομιλίες δεν έχει ακόμα κλείσει, ενώ η αντιπαράθεση μεταφέρεται στα Στενά του Ορμούζ

Η επίθεση στο Λίβανο και η ανάγκη Νετανιάχου για συνέχιση του πολέμου με στόχο την πολιτική επιβίωσή του
Διπλωματία 10.04.26

Η επίθεση στο Λίβανο και η ανάγκη Νετανιάχου για συνέχιση του πολέμου με στόχο την πολιτική επιβίωσή του

Το Ισραήλ θέτει σε κίνδυνο την εκεχειρία με την πολύνεκρη επίθεση στο Λίβανο και ο Νετανιάχου αναζητά την πολιτική του σωτηρία μέσα από τη συνέχιση του πολέμου.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Υπουργείο Εξωτερικών σε Τουρκία: Θρησκευτική η μουσουλμανική μειονότητα της Θράκης
Διπλωματία 09.04.26

Υπουργείο Εξωτερικών σε Τουρκία: Θρησκευτική η μουσουλμανική μειονότητα της Θράκης

Το ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών διαμηνύει στην Άγκυρα πως «δε θα αλλάξει η προβλεπόμενη από το διεθνές δίκαιο ονομασία της μειονότητας επειδή ορισμένοι αρνούνται να αποδεχθούν το απολύτως προφανές»

Πρόκληση Ακάρ για την Κύπρο: Όσοι κάνουν όνειρα για Πάσχα… θα ζήσουν το τελευταίο τους
Πρώην υπουργός Τουρκίας 08.04.26

Πρόκληση Ακάρ για την Κύπρο: Όσοι κάνουν όνειρα για Πάσχα… θα ζήσουν το τελευταίο τους

«Στην πατρίδα των Τουρκοκυπρίων, όσοι κάνουν όνειρα για Πάσχα… θα ζήσουν το τελευταίο τους Πάσχα», ανέφερε ο πρώην υπουργός Άμυνας της Τουρκίας, Χουλουσί Ακάρ

Το Άγιο Φως και οι ισορροπίες ανάμεσα σε Ισραήλ και Χριστιανικές Εκκλησίες
Πολιτική 08.04.26

Το Άγιο Φως και οι ισορροπίες ανάμεσα σε Ισραήλ και Χριστιανικές Εκκλησίες

Η απαγόρευση εισόδου στον Λατίνο Πατριάρχη Ιεροσολύμων να μπει στον Πανάγιο Τάφο από τις ισραηλινές αρχές, οι βολές του Πάπα στο Ισραήλ και οι προειδοποιήσεις της Αθήνας για το status quo των Ιερών Προσκυνημάτων στην Ιερουσαλήμ.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Ελληνικοί Patriot κατέρριψαν drone στη Σαουδική Αραβία – Τι λέει το ΓΕΕΘΑ
Κόσμος 06.04.26

Ελληνικοί Patriot κατέρριψαν drone στη Σαουδική Αραβία – Τι λέει το ΓΕΕΘΑ

Υπενθυμίζεται ότι στις 19 Μαρτίου, η ελληνική πυροβολαρχία Patriot, ανεπτυγμένη στη Σαουδική Αραβία από το 2021, είχε καταρρίψει δύο ιρανικούς βαλλιστικούς πυραύλους που στόχευαν ενεργειακές υποδομές στο Γιανμπού. 

«Πώς αγοράσατε το Predator;» – Πυρά της αντιπολίτευσης μετά τις αποκαλύψεις για κρατική χρηματοδότηση της Intellexa
Υποκλοπές 05.04.26

«Πώς αγοράσατε το Predator;» – Πυρά της αντιπολίτευσης μετά τις αποκαλύψεις για κρατική χρηματοδότηση της Intellexa

Πυρ ομαδόν από την Αντιπολίτευση μετά την αποκάλυψη από το «Βήμα» για χρηματοδότηση της Intellexa, που προμηθεύει το Predator, με κρατικά και ευρωπαϊκά κονδύλια και δραστηριοποίηση της στην Ελλάδα ένα χρόνο πριν ξεσπάσει το σκάνδαλο.

Τα Στενά του Ορμούζ, η άρνηση των ευρωπαίων να μπουν σε ένα πόλεμο που δεν είναι δικός τους και οι στόχοι των ΗΠΑ
Διπλωματία 05.04.26

Τα Στενά του Ορμούζ, η άρνηση των ευρωπαίων να μπουν σε ένα πόλεμο που δεν είναι δικός τους και οι στόχοι των ΗΠΑ

Την πρόθεση τους να συμβάλουν στην ασφάλεια στα Στενά του Ορμούζ, αφού λήξει ο πόλεμος δηλώνουν οι χώρες της Ευρώπης, ενώ οι ΗΠΑ αναζητούν συμμάχους για την επίτευξη των δικών τους στόχων.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Ο ρόλος της Ελλάδας στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και οι κινήσεις μέσω αμυντικής διπλωματίας
Πολιτική 02.04.26

Ο ρόλος της Ελλάδας στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και οι κινήσεις μέσω αμυντικής διπλωματίας

Η Ελλάδα τείνει χείρα βοηθείας σε σύμμαχες χώρες της Μέσης Ανατολής, η αντιπολίτευση αντιδρά και ο Δένδιας περιοδεύει σε ΗΑΕ, Κατάρ και Σαουδική Αραβία, με επίκεντρο τις τρέχουσες εξελίξεις.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Στο Κατάρ ο Δένδιας μετά τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα στη σκιά των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή
Πολιτική 01.04.26

Στο Κατάρ ο Δένδιας μετά τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα στη σκιά των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή

Επίσκεψη στο Κατάρ πραγματοποιεί ο Νίκος Δένδιας μετά τα ΗΑΕ, με τις πληροφορίες να αναφέρονται σε παροχή βοήθειας από την πλευρά της Ελλάδας στις δύο χώρες σε πυρομαχικά.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Η επίσκεψη Δένδια στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και η ρήτρα αμοιβαίας αμυντικής συνδρομής
Διπλωματία 01.04.26

Η επίσκεψη Δένδια στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και η ρήτρα αμοιβαίας αμυντικής συνδρομής

Οι εξελίξεις στην Μέση Ανατολή και στον πόλεμο ΗΠΑ - Ισραήλ - Ιράν στο επίκεντρο των επαφών Δένδια στα ΗΑΕ. Δεν έχει ζητηθεί ενεργοποίηση της ρήτρας αμοιβαίας αμυντικής συνδρομής από τα ΗΑΕ.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Οι ανησυχίες της Ελλάδας για Ιράν και Μέση Ανατολή – Μήνυμα σε Ισραήλ για το στάτους των ιερών Προσκυνημάτων
Διπλωματία 31.03.26

Οι ανησυχίες της Ελλάδας για Ιράν και Μέση Ανατολή – Μήνυμα σε Ισραήλ για το στάτους των ιερών Προσκυνημάτων

Η εκπρόσωπος του ΥΠΕΞ αναφέρθηκε στην ενημέρωση στις ανησυχίες της Αθήνας για την κατάσταση σε Ιράν και Μέση Ανατολή, την κατάσταση στο Λίβανο και την χορήγηση προσωρινής βίζας σε τούρκους πολίτες.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Μεταναστευτικό και θαλάσσιες ζώνες στο επίκεντρο των συνομιλιών του Γεραπετρίτη στη Βεγγάζη
Διπλωματία 28.03.26

Μεταναστευτικό και θαλάσσιες ζώνες στο επίκεντρο των συνομιλιών του Γεραπετρίτη στη Βεγγάζη

Ο Γεραπετρίτης τόνισε ιδιαίτερα και την συνεισφορά της ελληνικής κοινότητας Βεγγάζης και του προέδρου της, Κανάκη Μανδαλιού στην οικοδόμηση του ελληνικού Γενικού Προξενείου στην πόλη

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Νέος κύκλος επισκέψεων Γεραπετρίτη στη Λιβύη: Οι δύσκολες ισορροπίες και οι στόχοι της Αθήνας
Διπλωματία 28.03.26

Νέος κύκλος επισκέψεων Γεραπετρίτη στη Λιβύη: Οι δύσκολες ισορροπίες και οι στόχοι της Αθήνας

Πρώτη επίσκεψη Γεραπετρίτη το Σάββατο στη Βεγγάζη και θα ακολουθήσει δεύτερο ταξίδι στην Τρίπολη την 1η Απριλίου. «Αγκάθι» παραμένει το θέμα των θαλασσίων ζωνών.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Δένδιας σε εφοπλιστές: Οι Ένοπλες Δυνάμεις χρειάζονται δωρεές, το υστέρημα του φορολογούμενου δεν καλύπτει τα πάντα
Διπλωματία 27.03.26

Δένδιας σε εφοπλιστές: Οι Ένοπλες Δυνάμεις χρειάζονται δωρεές, το υστέρημα του φορολογούμενου δεν καλύπτει τα πάντα

Ο Νίκος Δένδιας κάλεσε τους εφοπλιστές να συνδράμουν με δωρεές τις Ένοπλες Δυνάμεις, ενώ την ίδια στιγμή επανέλαβε την ανάγκη για αλλαγές στις Ένοπλες Δυνάμεις με το βλέμμα στη νέα εποχή.

ΗΠΑ: Γιατί ο αποκλεισμός των ιρανικών λιμανιών μπορεί να γυρίσει μπούμερανγκ
Πολυεπίπεδο ρίσκο 13.04.26

Γιατί ο αποκλεισμός των ιρανικών λιμανιών μπορεί να γυρίσει μπούμερανγκ στις ΗΠΑ

Αναλυτής του BBC προειδοποιεί ότι οι ΗΠΑ ρισκάρουν με την απόφαση να αποκλείσουν τα λιμάνια του Ιράν - Ποιες χώρες προμηθεύονται αργό πετρέλαιο από τα Στενά του Ορμούζ

Νεκτάριος Δαργάκης
Ισπανία κατά Τραμπ: Δεν βλέπει κανένα νόημα σε έναν αμερικανικό ναυτικό αποκλεισμό των Στενών του Ορμούζ
Κόσμος 13.04.26

Ισπανία κατά Τραμπ: Δεν βλέπει κανένα νόημα σε έναν αμερικανικό ναυτικό αποκλεισμό των Στενών του Ορμούζ

Καθώς πλησιάζει η προθεσμία που έχει θέσει ο Τραμπ για τον αποκλεισμό των ιρανικών λιμανιών, πληθαίνουν οι αντιδράσεις για τον αντίκτυπο αυτής της κίνησης

Ουγγαρία: Τι σημαίνει η εκλογική ήττα Όρμπαν για Πούτιν, Τραμπ και γιατί χαμογελούν στην Ευρώπη
Κόσμος 13.04.26

Τι σημαίνει η εκλογική ήττα Όρμπαν για Πούτιν, Τραμπ και γιατί χαμογελούν στην Ευρώπη

Ο πρωθυπουργός Βίκτορ Όρμπαν έχει βάλει σε αδιέξοδο την Ευρωπαϊκή Ένωση εδώ και χρόνια. Η εκλογή του Πέτερ Μαγιάρ θα μπορούσε να το αλλάξει αυτό, έστω και κατά κάποιο τρόπο;

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Οι «απειλές θανάτου» κρατούν τον Γουόκερ Σκόμπελ μακριά από τον χορό του σχολείου του
Εφηβικά δράματα 13.04.26

Ο Γουόκερ Σκόμπελ θα κάνει «κοπάνα» από τον σχολικό χορό επειδή οι θαυμαστές του απειλούν όλες τις κοπέλες με τις οποίες κάνει παρέα

Ο σχολικός χορός είναι το σημαντικότερο event στη ζωή κάθε έφηβου στις ΗΠΑ, αλλά ο νεαρός ηθοποιός Γουόκερ Σκόμπελ δεν θα το απολαύσει

Φροίξος Φυντανίδης
Δούκας για ήττα Όρμπαν: Κανένα καθεστώς που εργαλειοποιεί το κράτος δικαίου δεν είναι αήττητο
Εκλογές Ουγγαρία 13.04.26

Δούκας για ήττα Όρμπαν: Κανένα καθεστώς που εργαλειοποιεί το κράτος δικαίου δεν είναι αήττητο

«Μετά από 16 χρόνια, οι πολίτες στην Ουγγαρία αλλάζουν τους όρους του παιχνιδιού», υπογράμμισε ο δήμαρχος Αθηναίων και μέλος του Πολιτικού Κέντρου του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, Χάρης Δούκας

Αφθώδης πυρετός: «Θυσιάζουν τη Λέσβο για να σωθεί η υπόλοιπη Ελλάδα»
Ελλάδα 13.04.26

Αφθώδης πυρετός: «Θυσιάζουν τη Λέσβο για να σωθεί η υπόλοιπη Ελλάδα»

Ο αφθώδης πυρετός εξακολουθεί να πλήττει την κτηνοτροφία στη Λέσβο ενώ όλα τα βασικά ζητήματα παραμένουν «στον αέρα» - Μιλούν στο in ο κτηνίατρος Γιάννης Τσακίρης, ο βουλευτής Επικρατείας του ΠΑΣΟΚ, Παναγιώτης Δουδωνής και ο αντιπρόεδρος του αγροτοκτηνοτροφικού συλλόγου Μανταμάδου, Νίκος Αψώκαρδος

Δήμητρα Τριανταφύλλου
«Ούτε πόλεμος, ούτε ειρήνη»: Η ζωή στη Γάζα έξι μήνες μετά την «εκεχειρία»
Αβεβαιότητα, βία και θάνατος 13.04.26

«Ούτε πόλεμος, ούτε ειρήνη»: Η ζωή στη Γάζα έξι μήνες μετά την «εκεχειρία»

Από τη συμφωνία του Οκτωβρίου του 2025, οι επιθέσεις συνεχίζονται, η ανθρωπιστική βοήθεια είναι ανεπαρκής και οι περιφερειακές συγκρούσεις επιδεινώνουν την αστάθεια στη Γάζα

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Πάπας Λέων σε Ντόναλντ Τραμπ: Θα συνεχίσω να μιλάω ενάντια στον πόλεμο και να προωθώ την ειρήνη
Απάντηση 13.04.26

Πάπας Λέων σε Ντόναλντ Τραμπ: Θα συνεχίσω να μιλάω ενάντια στον πόλεμο και να προωθώ την ειρήνη

«Δεν νομίζω ότι το μήνυμα του Ευαγγελίου προορίζεται να κακοποιηθεί με τον τρόπο που το κάνουν μερικοί άνθρωποι», ανέφερε ο πάπας Λέων, απαντώντας στον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ

Ουγγαρία: Ο ξέφρενος χορός του μελλοντικού υπουργού Υγείας μετά τη νίκη του Μαγιάρ στις εκλογές
Δείτε βίντεο 13.04.26

Ο ξέφρενος χορός του μελλοντικού υπουργού Υγείας στην Ουγγαρία - Ξεσάλωσε μετά τη νίκη του Μαγιάρ

Τον «γύρο» του διαδικτύου κάνει βίντεο με τον μελλοντικό υπουργό Υγείας της Ουγγαρίας, ο οποίος χορεύει πανηγυρίζοντας την εκλογική νίκη του Μαγιάρ

Οι Αμερικανοί έχουν δύο εβδομάδες προθεσμία να σταματήσουν τον Τραμπ
Υπάρχει λύση 13.04.26

Οι Αμερικανοί έχουν δύο εβδομάδες προθεσμία να σταματήσουν τον Τραμπ

«Το μόνο που είναι απαραίτητο για να τερματιστεί ο αντισυνταγματικός και εγκληματικός πόλεμος επιθετικότητας του Τραμπ κατά του Ιράν είναι το Κογκρέσο να κάνει τη δουλειά του»

Βαγγέλης Γεωργίου
Κατάσκοποι στις ζωές των άλλων – Χιλιάδες εργάτες της AI χτενίζουν το Διαδίκτυο για τα προσωπικά σας δεδομένα
Scale AI 13.04.26

Κατάσκοποι στις ζωές των άλλων – Χιλιάδες εργάτες της AI χτενίζουν το Διαδίκτυο για τα προσωπικά σας δεδομένα

H Scale AI και άλλες εταιρείες ζητούν «ειδικούς» για την εκπαίδευση της τεχνητής νοημοσύνης, μετά όμως τους ζητούν να χτενίζουν προφίλ στο Instagram.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

