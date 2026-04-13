12.04.2026 | 09:12
Πώς θα κινηθούν μετρό, λεωφορεία και τρόλεϊ Κυριακή, Δευτέρα και Τρίτη του Πάσχα
Ο Γκοντάρ και ο πόλεμος – Τα μέτωπα του 20ού αιώνα πυροδότησαν μια επανάσταση στον κινηματογράφο
Culture Live 13 Απριλίου 2026, 08:00

Ο Γκοντάρ και ο πόλεμος – Τα μέτωπα του 20ού αιώνα πυροδότησαν μια επανάσταση στον κινηματογράφο

Ο πόλεμος διατρέχει το έργο του Ζαν-Λυκ Γκοντάρ (1930-2022) σαν μια ανεξέλεγκτη και τραυματική δύναμη που διαπερνά τα καλλιτεχνικά χαρακώματα του 20ού αιώνα - Μια νέα έκθεση το φωτίζει.

Έφη Αλεβίζου
«Ορμόνες της χαράς»: Είναι η καλή διάθεση θέμα χημείας;

«Ορμόνες της χαράς»: Είναι η καλή διάθεση θέμα χημείας;

Η έκθεση «Fraternity of Metaphors» συγκεντρώνει περισσότερα από 300 εκθέματα στο La Virreina της Βαρκελώνης, αφιερωμένα στον σκηνοθέτη και στην επίδραση που άσκησαν στο έργο του οι ένοπλες συγκρούσεις σε περιοχές όπως η Ισπανία, η Παλαιστίνη και η Βοσνία. Ο πόλεμος διατρέχει το έργο του Ζαν-Λυκ Γκοντάρ (1930-2022) σαν μια ανεξέλεγκτη και τραυματική δύναμη που διαπερνά τα καλλιτεχνικά χαρακώματα του 20ού αιώνα.

«Μερικές φορές, εμφανίζεται ως εικονογραφικό θέμα ή μοτίβο» σχολιάζει η Elsa Fernández Santos στην El País και συνεχίζει: «Άλλες φορές, ως κάτι σημασιολογικό, εννοιολογικό και συναισθηματικό που αποτελεί τη ραχοκοκαλιά της σχέσης που διατηρούσε ο Γαλλοελβετός σκηνοθέτης με τις εικόνες και την ιστορία του κινηματογράφου».

«Είμαι τόσο μυωπικός»

Είναι μια επιρροή που γίνεται αισθητή από την αρχή έως το τέλος της καριέρας του: από την πρώτη του ταινία μικρού μήκους, Opération Béton (1954-55), έως το τελευταίο του έργο που δημιουργήθηκε μετά θάνατον, Trailer of a Film That Will Never Exist: «Phony Wars» (2023).

«Μια ταινία είναι ένα θεωρητικό τουφέκι και ένα τουφέκι μια πρακτική ταινία», δήλωσε ο Γκοντάρ σε μια συνέντευξη τη δεκαετία του ’70, παραφράζοντας έναν διάλογο από την ταινία La Chinoise (1967), πριν προσθέσει: «Ευτυχώς δεν έχω κανένα όπλο, γιατί είμαι τόσο μυωπικός που πιθανότατα θα σκότωνα όλους τους φίλους μου. Έχω την εντύπωση ότι είμαι λιγότερο μυωπικός σε μια ταινία».

Μεταξύ των εκθεμάτων που παρουσιάζονται βρίσκονται φωτογραφίες από την ταραχώδη εφηβεία του Γκοντάρ και την οικογένεια της μητέρας του, καθώς και ένα αντίτυπο του βιβλίου του Αλμπέρ Καμύ, Ο μύθος του Σισύφου

Σημειωματάριο μοντάζ για το ντοκιμαντέρ «Le livre d’image» του Ζαν-Λυκ Γκοντάρ, που κυκλοφόρησε το 2018

«Η Αδελφότητα των Μεταφορών»

Από τον Ισπανικό Εμφύλιο Πόλεμο -μια εμμονή για τη γενιά του Γκοντάρ- έως τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, την Ινδοκίνα, την Αλγερία, το Βιετνάμ, τη Βοσνία και την Παλαιστίνη, η ένταση της μάχης είναι εμφανής στα περισσότερα από 200 έργα, μεταξύ των οποίων μεγάλου μήκους ταινίες, ταινίες μικρού μήκους, διαφημίσεις, τηλεοπτικά προγράμματα και κινηματογραφικά κολάζ, που αντανακλούν τις ιδέες ενός από τους πιο σημαντικούς σκηνοθέτες του 20ού αιώνα.

«Η Αδελφότητα των Μεταφορών» (Fraternity of Metaphors) είναι ο τίτλος της έκθεσης που εκτείνεται σε 15 αίθουσες του La Virreina στη Βαρκελώνη από τις 27 Μαρτίου: 300 εκθέματα που αποτελούν τη ραχοκοκαλιά μιας συναρπαστικής και εξαντλητικής έρευνας για το πώς ο πόλεμος προκάλεσε μια επανάσταση στον κινηματογράφο.

«Prière pour refusniks», του Ζαν-Λυκ Γκοντάρ, που κυκλοφόρησε το 2004

YouTube thumbnail

Οι αποικιακοί πόλεμοι της Γαλλίας

Ο Μανουέλ Ασίν, επιμελητής της έκθεσης που διοργανώθηκε σε συνεργασία με το νεοσύστατο Ίδρυμα Ζαν-Λυκ Γκοντάρ, αναφέρει ότι άντλησε τον τίτλο της έκθεσης από ένα απόσπασμα του έργου του Γκοντάρ «Ιστορίες του Κινηματογράφου» (1987-1998), στο οποίο ο σκηνοθέτης γράφει για τη στιγμή που ο Ανρί Λανγκλουά, μια σημαντική επιρροή στο γαλλικό σινεμά, πρόβαλε τη Sierra de Teruel, τη μοναδική ταινία του επιδραστικού Γάλλου διανοούμενου Αντρέ Μαλρώ, ο οποίος τη γύρισε κατά τη διάρκεια του Ισπανικού Εμφυλίου Πολέμου.

«Ο Γκοντάρ λέει ότι δεν ήταν μόνο τα γεγονότα στην Ισπανία που τους συγκλόνισαν, αλλά και η “αδελφότητα των μεταφορών”, μια φράση που δανείζεται από την κριτική που έγραψε ο Μπαζέν για το Sierra de Teruel και η οποία, κατά τη γνώμη του, εξηγεί πώς οι εικόνες του Μαλρώ συνδέονται με τους δύο αποικιακούς πολέμους που διεξήγαγε η Γαλλία εκείνη την εποχή –στην Ινδοκίνα και την Αλγερία» εξηγεί ο Ασίν.

Το Με κομμένη την ανάσα είναι γαλλική περιπέτεια του 1960 σε σκηνοθεσία και σενάριο Ζαν-Λυκ Γκοντάρ. Πρωταγωνιστούν οι Ζαν Πολ Μπελμοντό και Τζιν Σίμπεργκ

Ο «Χρυσός της Μόσχας»

Η έκθεση αντικατοπτρίζει την προτίμηση του Γκοντάρ για το οπτικό κολάζ μέσω συνδεόμενων εικόνων που συνοδεύονται από κάθε είδους τεκμήρια, από αδημοσίευτα σενάρια έως ηχογραφήσεις, βιβλία, περιοδικά, αφίσες, φωτογραφίες, πίνακες και σχέδια.

Η έκθεση μας μεταφέρει από την προετοιμασία της ταινίας Film socialisme (2010), η οποία αποτελεί μια αναφορά στη Βαρκελώνη, σε μια ηχογράφηση του ίδιου του σκηνοθέτη, ο οποίος αφηγείται μια ιστορία σχετική με τα τραπεζικά αποθέματα της Ισπανικής Δημοκρατίας, γνωστά ως «Χρυσός της Μόσχας».

Je vous salue, Sarajevo' (Jean-Luc Godard, 1993)

Je vous salue, Sarajevo’ (Ζαν-Λυκ Γκοντάρ, 1993)

Αντιμιλιταριστικός μύθος

Αξίζει επίσης να σημειωθεί η ανακάλυψη μιας ηχογράφησης του Ρομπέρτο Ροσελίνι, ο οποίος αφηγείται τον αντιμιλιταριστικό μύθο μιας άλλης από τις πρώτες ταινίες του Γκοντάρ, The Carabinieri (1963).

Η έκθεση επικεντρώνεται σε λιγότερο γνωστές προσωπικότητες, όπως ο Αντριέν Πορσέ, σκηνοθέτης πολεμικών ντοκιμαντέρ και μέλος της Στήλης Ντουρούτι (μιας αναρχικής πολιτοφυλακής που πολέμησε στο πλευρό της Ισπανικής Δημοκρατίας κατά τη διάρκεια του Εμφυλίου Πολέμου).

Ο Πορσέ ήταν διευθυντής φωτογραφίας στην πρώτη ταινία μικρού μήκους του Γκοντάρ, Opération Béton –ένας τίτλος που ήδη φέρει στρατιωτικές συνειρμούς.

Μεταξύ των εκθεμάτων που παρουσιάζονται βρίσκονται φωτογραφίες από την ταραχώδη εφηβεία του Γκοντάρ και την οικογένεια της μητέρας του, καθώς και ένα αντίτυπο του βιβλίου του Αλμπέρ Καμύ, Ο μύθος του Σισύφου, το οποίο είχε μεγάλη επίδραση στον 15χρονο Γκοντάρ και περιέχει αποσπάσματα από τον Μαλρώ και τον Πολ Ελυάρ, καθώς και τη φράση «Ο πόλεμος είμαι εγώ» η οποί αποδίδεται στον Χίτλερ.

Η φιγούρα της καλλιτέχνιδας Αν-Μαρί Μιέβιλ, συντρόφου του για μισό αιώνα, έρχεται στο προσκήνιο. «Άνθρωποι που δεν αγαπούν τις ίδιες ταινίες δεν μπορούν να είναι μαζί», είχε πει κάποτε ο Γκοντάρ. Στη συνέχεια, έγινε η κύρια συνεργάτιδά του

Αν-Μαρί Μιέβιλ, Χωρίς τίτλο / Ο Βίλι Λουμπτσάνσκι και ο Ζαν-Λυκ Γκοντάρ δοκιμάζουν την κάμερ Aäton 8-35, 1979

Η Αν-Μαρί Μιέβιλ

Στα μισά της έκθεσης, η φωνή του Λέο Φερρέ συνοδεύει τη δημοσιογραφική δραστηριότητα του Γκοντάρ: τις μάχες του Μαΐου του ’68 και άλλα κινήματα διαμαρτυρίας που κορυφώνονται στην εποχή της κολεκτίβας του Τζίγκα Βερτόφ.

Μαζί ξεκίνησαν δεκάδες περιπέτειες, από το Σαράγεβο μέχρι τη Μοζαμβίκη και την Παλαιστίνη, η οποία κατέληξε να αποτελεί «τη μεγάλη μεταφορά» κατά την άποψη του Γκοντάρ. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, τα έργα του ενσωμάτωσαν μια νέα κάμερα, την Aäton 8-35, η οποία είχε ως στόχο να συνδυάσει την ταινία 35 χιλιοστών με την ελαφρότητα μιας Super-8, και η οποία εκτίθεται στην έκθεση.

Η κατάληψη

«Οι μεγάλες εθνικές κινηματογραφικές παραγωγές, με εξαίρεση τη Γερμανία, είχαν πάντα σπουδαίες πολεμικές ταινίες και, ειδικότερα, ταινίες εμφυλίου πολέμου», δήλωσε ο Γκοντάρ αναφερόμενος στις ταινίες «Η γέννηση ενός Έθνους» (1915) στις Ηνωμένες Πολιτείες, «Το θωρηκτό Ποτέμκιν» (1925) στη Ρωσία και «Ρώμη, ανοχύρωτη πόλη» (1945) στην Ιταλία.

«Για τον Γκοντάρ, η εικόνα αποτελεί κοινωνική, επιστημονική και πολιτική έρευνα», λέει ο Ασίν. «Πάντα υποστήριζε ότι ο καλύτερος κινηματογράφος ήταν αυτός της εποχής του βωβού κινηματογράφου και ότι, κατά κάποιον τρόπο, ο ήχος τον “κατέλαβε”. Το έλεγε χρησιμοποιώντας αυτή τη στρατιωτική ορολογία, τη φανταστική δύναμη των λέξεων, η οποία για εκείνον προσέθετε λόγο και ιδεολογία. Υπό αυτή την έννοια, η τηλεόραση ήταν το αποκορύφωμα αυτής της κατάληψης».

*Με στοιχεία από elpais.com | Περισσότερες πληροφορίες ajuntament.barcelona.cat

Τράπεζες: Στα γερά θεμέλια του 2025 η στήριξη των αποτελεσμάτων το α΄ τρίμηνο του 2026

«Ορμόνες της χαράς»: Είναι η καλή διάθεση θέμα χημείας;

Τραμπ: Όλα τα ενδεχόμενα πλέον ανοιχτά – Το βλέμμα στο Ορμούζ

Τα σιωπηλά red flags στις σχέσεις
Τα σιωπηλά red flags στις σχέσεις

Οι σχέσεις δεν είναι εύκολες - και κάποια πράγματα είναι ικανά να χαλάσουν την ψυχική μας ηρεμία

Ο Στίβεν Σπίλμπεργκ είχε αναλάβει το «Interstellar» πριν τον Κρίστοφερ Νόλαν
Ο Σπίλμπεργκ είχε αναλάβει πρώτος το «Interstellar», αλλά τελικά ο Νόλαν έκανε καλύτερη δουλειά

Ο Στίβεν Σπίλμπεργκ ασχολήθηκε με το «Interstellar» για έναν ολόκληρο χρόνο. Ωστόσο, πιστεύει ότι καλώς κατέληξε στα χέρια του Κρίστοφερ Νόλαν,

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Έρχονται οι «Αγώνες Πείνας» με παλιές και νέες φυσιογνωμίες
Έρχονται οι «Αγώνες Πείνας» με παλιές και νέες φυσιογνωμίες

Στο νέο προωθητικό βίντεο της Lionsgate για το franchise, το οποίο περιλαμβάνει μια αναδρομή στις πέντε προηγούμενες ταινίες και στιγμιότυπα από τους πεντηκοστούς «Αγώνες Πείνας».

Μαρία Μαγδαληνή – Η δισδιάστατη φιγούρα της γυναίκας απέναντι στον άδειο τάφο
Μαρία Μαγδαληνή - Η δισδιάστατη φιγούρα της γυναίκας απέναντι στον άδειο τάφο

«Η Εκκλησία παρουσίασε τη Μαρία Μαγδαληνή ως μια γυναίκα που είχε παραστρατήσει. Ώρα να επανεξετάσουμε τον ρόλο της στην ιστορία του Πάσχα» γράφει η Anne Thériault στο Βroadview.

Επιστρέφει το «Trainspotting» με αφορμή τα 30α του γενέθλια
We choose «Trainspotting» - Επιστρέφει η θρυλική ταινία με αφορμή τα 30 χρόνια από την πρεμιέρα

Η Sony Pictures Classics αποφάσισε να κάνει ένα δώρο σε όσους λάτρεψαν σαν θεούς κάτι περίεργους τύπους από τη Σκωτία: μια 4Κ ψηφιακή αποκατάσταση του «Trainspotting».

Γιαν Μαρτέλ: Οι ήρωες της Ιλιάδας είναι οι Γκέιτς και οι Έπσταϊν της εποχής που τσακώνονται μεταξύ τους
Γιαν Μαρτέλ: Οι ήρωες της Ιλιάδας είναι οι Γκέιτς και οι Έπσταϊν της εποχής που τσακώνονται μεταξύ τους

«Αυτό που με εντυπωσίασε ήταν ότι η 'Ιλιάδα' αφορά τους ισχυρούς. Και σκέφτηκα: τι γίνεται με τον απλό άνθρωπο;», είπε μεταξύ άλλων ο Γιαν Μαρτέλ σε πρόσφατη συνέντευξή του

Ηρώδειο: Ο Ιούνιος μεταμορφώνεται σε μήνα αποχαιρετισμού, πριν κλείσει το θέατρο – Οι εκδηλώσεις
Ηρώδειο: Ο Ιούνιος μεταμορφώνεται σε μήνα αποχαιρετισμού, πριν κλείσει το θέατρο - Οι εκδηλώσεις

Όλες οι εκδηλώσεις που θα παρουσιαστούν εφέτος στη σκηνή του Ηρωδείου, κάθε μοναδική νύχτα, κάθε είδους ‘Αφιέρωμα, συνιστά μια ξεχωριστή εορτή Αποχαιρετισμού του.

Η συλλεκτική Mercedes-Benz 170 S που οδηγούσε η Μέριλιν Μονρόε στην Ελλάδα βγαίνει στο σφυρί
Η συλλεκτική Mercedes-Benz 170 S που οδηγούσε η Μέριλιν Μονρόε στην Ελλάδα βγαίνει στο σφυρί - Αναμένεται να αγγίξει τα 200.000 δολάρια

Μια vintage Mercedes-Benz της δεκαετίας του '50, που χρησιμοποιούσε η σταρ του Χόλιγουντ Μέριλιν Μονρόε κατά την παραμονή της στην Ευρώπη, βγαίνει σε δημοπρασία τον επόμενο μήνα

Σε δημοπρασία δεκάδες ζευγάρια παπούτσια του Στεφ Κάρι
Σε δημοπρασία δεκάδες ζευγάρια παπούτσια του Στεφ Κάρι για φιλανθρωπικό σκοπό

Η συλλογή του Στεφ Κάρι, που περιγράφεται από τον οίκο Sotheby’s ως «μοναδικό κεφάλαιο» στην καριέρα του αθλητή, περιλαμβάνει μοντέλα από τις Nike και Jordan Brand έως τις Adidas, Puma και Li-Ning.

Φρίντα ΜακΦάντεν: Η πιο γνωστή – άγνωστη συγγραφέας της νέας γενιάς αποκαλύφθηκε
Φρίντα ΜακΦάντεν: Η πιο γνωστή άγνωστη συγγραφέας της νέας γενιάς αποκαλύφθηκε - «Βαρέθηκα τη μυστικότητα»

Μετά από περίπου 30 βιβλία σε κάτι περισσότερο από μια δεκαετία και τη μεγάλη επιτυχία του The Housemaid, η Φρίντα ΜακΦάντεν αποφάσισε να αφήσει στην άκρη τη μυστική της ταυτότητα

Ο αποκλεισμός των ιρανικών λιμανιών θα ξεκινήσει στις 5μμ, λέει ο Τραμπ – Νέα άνοδος στις τιμές του πετρελαίου
Ο αποκλεισμός των ιρανικών λιμανιών θα ξεκινήσει στις 5μμ, λέει ο Τραμπ - Νέα άνοδος στις τιμές του πετρελαίου

Μετά την αποτυχία των συνομιλιών, η απειλή Τραμπ για μπλόκο στα ιρανικά λιμάνια μπορεί να προκαλέσει κλιμάκωση της σύγκρουσης - Ταυτόχρονα το Ισραήλ σφυροκοπά ασταμάτητα τον Λίβανο - Δείτε live στο in

Πέρεθ: «Προτιμώ η Ράγιο να παραμείνει στη La Liga, παρά να προκριθεί επί της ΑΕΚ»
Πέρεθ: «Προτιμώ η Ράγιο να παραμείνει στη La Liga, παρά να προκριθεί επί της ΑΕΚ»

Μετά τη βαριά ήττα της Ράγιο Βαγιεκάνο, ο προπονητής της Ινίγκο Πέρεθ είπε ότι προτιμά η ομάδα του να παραμείνει στη μεγάλη κατηγορία της Ισπανίας, παρά να συνεχίσει στο Conference League.

Ποιος θα είναι ο επόμενος γραμματέας του ΠΑΣΟΚ;
Ποιος θα είναι ο επόμενος γραμματέας του ΠΑΣΟΚ;

Επτασφράγιστο μυστικό διατηρεί ο Νίκος Ανδρουλάκης την απόφασή του για το πρόσωπο που θα είναι ο επόμενος γραμματέας του ΠΑΣΟΚ μετά τον Ανδρέα Σπυρόπουλο, με τα σενάρια να εναλλάσσονται και τα στελέχη του Κινήματος να κάθονται σε «ανάμενα κάρβουνα».

Πόλεμος στο Ιράν: «Χρυσά» πονταρίσματα 950 εκατ. δολ. στο πετρέλαιο λίγο πριν ανακοινωθεί η εκεχειρία
«Χρυσά» πονταρίσματα 950 εκατ. δολ. στο πετρέλαιο λίγο πριν ανακοινωθεί η εκεχειρία Ιράν - ΗΠΑ

Κάποιοι φαίνεται ότι βγάζουν πολλά την ώρα που οι αυξημένες τιμές στο πετρέλαιο και τα προβλήματα στη διακίνηση λιπασμάτων έχουν αυξήσει σημαντικά το κόστος για τα νοικοκυριά

«Είναι μια φωλιά από φίδια»: O Στιβ Κροφτ, η δημοσιογραφία και το 60 Minutes
«Είναι μια φωλιά από φίδια»: O Στιβ Κροφτ μιλάει για το τι σημαίνει να είσαι δημοσιογράφος του 60 Minutes

«Οι βομβητές χτυπούν, μπαίνεις σε αεροπλάνα, επιστρέφεις και περνάς τρεις ή τέσσερις μέρες γράφοντας το σενάριο, μετά στις προβολές και ύστερα ξανά από την αρχή», δήλωσε μεταξύ άλλων ο Στιβ Κροφτ

Στεγαστική κρίση: Οδηγός εύρεσης κατοικίας – Οι περιοχές με τα πιο προσιτά ακίνητα
Οδηγός εύρεσης κατοικίας σε συνθήκες στεγαστικής κρίσης - Αναζητώντας τις περιοχές με τα πιο προσιτά ακίνητα

«Φουντώνει» η στεγαστική κρίση. Οι τιμές των ακινήτων έχουν σχεδόν διπλασιαστεί από το 2017 (αύξηση 82,5%), ενώ το διαθέσιμο εισόδημα δεν ακολουθεί την ίδια πορεία, διευρύνοντας το χάσμα προσιτότητας. Η δυσκολία εύρεσης στέγης μοιάζει με «κυνήγι θησαυρού».

Ο Τραμπ καταφέρεται εναντίον του πάπα Λέοντα – Είναι «υπερβολικά φιλελεύθερος»
Επίθεση του Τραμπ στον πάπα Λέοντα

Ο Ντόναλντ Τραμπ επιτίθεται στον πάπα Λέοντα, λέγοντας πως δεν είναι «μέγας θαυμαστής» του, έπειτα από σφοδρή αντιπολεμική παρέμβαση του Ποντίφικα.

Νιγηρία: Δεκάδες νεκροί σε αεροπορικά πλήγματα με στόχο τζιχαντιστές της Μπόκο Χαράμ
Μακελειό με δεκάδες νεκρούς στη Νιγηρία

Καταδίωξη τζιχαντιστών της Μπόκο Χαράμ είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο δεκάδων ανθρώπων από αεροπορικά πλήγματα στη βορειοανατολική Νιγηρία.

Περού: Η υποψήφια της δεξιάς Φουχιμόρι προηγείται στις προεδρικές εκλογές
Μπροστά η δεξιά Φουχιμόρι στις προεδρικές εκλογές

Η δεξιά Κέικο Φουχιμόρι έχει το προβάδισμα στις προεδρικές εκλογές που διεξήχθησαν στο Περού, και σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις θα απαιτηθεί δεύτερος γύρος προκειμένου να αναδειχθεί ο νέος πρόεδρος.

Ουγγαρία: Το Tisza εξασφαλίζει υπερπλειοψηφία δύο τρίτων στο κοινοβούλιο
Το Tisza εξασφαλίζει πλειοψηφία 2/3 στο κοινοβούλιο

Το δεξιό κόμμα Tisza του νικητή των βουλευτικών εκλογών στην Ουγγαρία, Πέτερ Μάγκιαρ, εξασφαλίζει την υπερπλειοψηφία των δύο τρίτων στο κοινοβούλιο, βάσει των επίσημων σχεδόν τελικών αποτελεσμάτων.

Ουκρανία: Ελαβε τέλος και επισήμως η πασχαλινή κατάπαυση του πυρός με τη Ρωσία
Τέλος η πασχαλινή κατάπαυση του πυρός Ουκρανίας - Ρωσίας

Η πασχαλινή κατάπαυση του πυρός ανάμεσα στην Ουκρανία και τη Ρωσία έληξε τα μεσάνυχτα χθες Κυριακή προς σήμερα Δευτέρα και επισήμως, καθώς οι δύο πλευρές αλληλοκατηγορήθηκαν για την παραβίασή της.

Πετρέλαιο: Η τιμή του βαρελιού ξεπέρασε πάλι τα 100 δολάρια έπειτα από τις ανακοινώσεις του Τραμπ
Ο Τραμπ βάζει ξανά φωτιά στο πετρέλαιο

Οι ανακοινώσεις του Τραμπ για ναυτικό αποκλεισμό του Ιράν βάζουν ξανά φωτιά στο πετρέλαιο, το οποίο ξεπέρασε για μια ακόμη φορά τα 100 δολάρια το βαρέλι.

Ο Λίβανος εργάζεται για να επιτύχει «την ισραηλινή αποχώρηση από το έδαφός του»
«Εργαζόμαστε» για να επιτύχουμε «την ισραηλινή αποχώρηση από το έδαφός μας»

«Θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε για να επιτύχουμε την ισραηλινή αποχώρηση από το σύνολο του εδάφους μας», δηλώνει ο πρωθυπουργός του Λιβάνου, ενώ ο ισραηλινός ομόλογός του μετέβη στα νότια της χώρας.

Bαθμολογία Euroleague: Τα δεδομένα μετά τη νίκη της Χάποελ – Τι ισχύει για Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό
Bαθμολογία Euroleague: Τα δεδομένα μετά τη νίκη της Χάποελ – Τι ισχύει για Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό

Έτσι διαμορφώνεται η βαθμολογία της Euroleague μετά τη νίκη της Χάποελ επί της Μακάμπι. Τι περιμένουν την 38η και τελευταία αγωνιστική Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός. Από 6οι έως 9οι οι πράσινοι.

Μπιλμπάο – Βιγιαρεάλ 1-2: Ακόμη πιο «κοντά» στο Champions League το «κίτρινο υποβρύχιο»
Ακόμη πιο «κοντά» στο Champions League η Βιγιαρεάλ (2-1)

Η Βιγιαρεάλ έφυγε με σπουδαίο «διπλό» από την έδρα της Αθλέτικ Μπιλμπάο, επικρατώντας 2-1 για την 31η αγωνιστική της La Liga και κάνοντας καθοριστικό βήμα για την παραμονή στην πρώτη τετράδα.

Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

