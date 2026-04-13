Ο Γκοντάρ και ο πόλεμος – Τα μέτωπα του 20ού αιώνα πυροδότησαν μια επανάσταση στον κινηματογράφο

Η έκθεση «Fraternity of Metaphors» συγκεντρώνει περισσότερα από 300 εκθέματα στο La Virreina της Βαρκελώνης, αφιερωμένα στον σκηνοθέτη και στην επίδραση που άσκησαν στο έργο του οι ένοπλες συγκρούσεις σε περιοχές όπως η Ισπανία, η Παλαιστίνη και η Βοσνία. Ο πόλεμος διατρέχει το έργο του Ζαν-Λυκ Γκοντάρ (1930-2022) σαν μια ανεξέλεγκτη και τραυματική δύναμη που διαπερνά τα καλλιτεχνικά χαρακώματα του 20ού αιώνα.

«Μερικές φορές, εμφανίζεται ως εικονογραφικό θέμα ή μοτίβο» σχολιάζει η Elsa Fernández Santos στην El País και συνεχίζει: «Άλλες φορές, ως κάτι σημασιολογικό, εννοιολογικό και συναισθηματικό που αποτελεί τη ραχοκοκαλιά της σχέσης που διατηρούσε ο Γαλλοελβετός σκηνοθέτης με τις εικόνες και την ιστορία του κινηματογράφου».

«Είμαι τόσο μυωπικός»

Είναι μια επιρροή που γίνεται αισθητή από την αρχή έως το τέλος της καριέρας του: από την πρώτη του ταινία μικρού μήκους, Opération Béton (1954-55), έως το τελευταίο του έργο που δημιουργήθηκε μετά θάνατον, Trailer of a Film That Will Never Exist: «Phony Wars» (2023).

«Μια ταινία είναι ένα θεωρητικό τουφέκι και ένα τουφέκι μια πρακτική ταινία», δήλωσε ο Γκοντάρ σε μια συνέντευξη τη δεκαετία του ’70, παραφράζοντας έναν διάλογο από την ταινία La Chinoise (1967), πριν προσθέσει: «Ευτυχώς δεν έχω κανένα όπλο, γιατί είμαι τόσο μυωπικός που πιθανότατα θα σκότωνα όλους τους φίλους μου. Έχω την εντύπωση ότι είμαι λιγότερο μυωπικός σε μια ταινία».

«Η Αδελφότητα των Μεταφορών»

Από τον Ισπανικό Εμφύλιο Πόλεμο -μια εμμονή για τη γενιά του Γκοντάρ- έως τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, την Ινδοκίνα, την Αλγερία, το Βιετνάμ, τη Βοσνία και την Παλαιστίνη, η ένταση της μάχης είναι εμφανής στα περισσότερα από 200 έργα, μεταξύ των οποίων μεγάλου μήκους ταινίες, ταινίες μικρού μήκους, διαφημίσεις, τηλεοπτικά προγράμματα και κινηματογραφικά κολάζ, που αντανακλούν τις ιδέες ενός από τους πιο σημαντικούς σκηνοθέτες του 20ού αιώνα.

«Η Αδελφότητα των Μεταφορών» (Fraternity of Metaphors) είναι ο τίτλος της έκθεσης που εκτείνεται σε 15 αίθουσες του La Virreina στη Βαρκελώνη από τις 27 Μαρτίου: 300 εκθέματα που αποτελούν τη ραχοκοκαλιά μιας συναρπαστικής και εξαντλητικής έρευνας για το πώς ο πόλεμος προκάλεσε μια επανάσταση στον κινηματογράφο.

«Prière pour refusniks», του Ζαν-Λυκ Γκοντάρ, που κυκλοφόρησε το 2004

Οι αποικιακοί πόλεμοι της Γαλλίας

Ο Μανουέλ Ασίν, επιμελητής της έκθεσης που διοργανώθηκε σε συνεργασία με το νεοσύστατο Ίδρυμα Ζαν-Λυκ Γκοντάρ, αναφέρει ότι άντλησε τον τίτλο της έκθεσης από ένα απόσπασμα του έργου του Γκοντάρ «Ιστορίες του Κινηματογράφου» (1987-1998), στο οποίο ο σκηνοθέτης γράφει για τη στιγμή που ο Ανρί Λανγκλουά, μια σημαντική επιρροή στο γαλλικό σινεμά, πρόβαλε τη Sierra de Teruel, τη μοναδική ταινία του επιδραστικού Γάλλου διανοούμενου Αντρέ Μαλρώ, ο οποίος τη γύρισε κατά τη διάρκεια του Ισπανικού Εμφυλίου Πολέμου.

«Ο Γκοντάρ λέει ότι δεν ήταν μόνο τα γεγονότα στην Ισπανία που τους συγκλόνισαν, αλλά και η “αδελφότητα των μεταφορών”, μια φράση που δανείζεται από την κριτική που έγραψε ο Μπαζέν για το Sierra de Teruel και η οποία, κατά τη γνώμη του, εξηγεί πώς οι εικόνες του Μαλρώ συνδέονται με τους δύο αποικιακούς πολέμους που διεξήγαγε η Γαλλία εκείνη την εποχή –στην Ινδοκίνα και την Αλγερία» εξηγεί ο Ασίν.

Ο «Χρυσός της Μόσχας»

Η έκθεση αντικατοπτρίζει την προτίμηση του Γκοντάρ για το οπτικό κολάζ μέσω συνδεόμενων εικόνων που συνοδεύονται από κάθε είδους τεκμήρια, από αδημοσίευτα σενάρια έως ηχογραφήσεις, βιβλία, περιοδικά, αφίσες, φωτογραφίες, πίνακες και σχέδια.

Η έκθεση μας μεταφέρει από την προετοιμασία της ταινίας Film socialisme (2010), η οποία αποτελεί μια αναφορά στη Βαρκελώνη, σε μια ηχογράφηση του ίδιου του σκηνοθέτη, ο οποίος αφηγείται μια ιστορία σχετική με τα τραπεζικά αποθέματα της Ισπανικής Δημοκρατίας, γνωστά ως «Χρυσός της Μόσχας».

Αντιμιλιταριστικός μύθος

Αξίζει επίσης να σημειωθεί η ανακάλυψη μιας ηχογράφησης του Ρομπέρτο Ροσελίνι, ο οποίος αφηγείται τον αντιμιλιταριστικό μύθο μιας άλλης από τις πρώτες ταινίες του Γκοντάρ, The Carabinieri (1963).

Η έκθεση επικεντρώνεται σε λιγότερο γνωστές προσωπικότητες, όπως ο Αντριέν Πορσέ, σκηνοθέτης πολεμικών ντοκιμαντέρ και μέλος της Στήλης Ντουρούτι (μιας αναρχικής πολιτοφυλακής που πολέμησε στο πλευρό της Ισπανικής Δημοκρατίας κατά τη διάρκεια του Εμφυλίου Πολέμου).

Ο Πορσέ ήταν διευθυντής φωτογραφίας στην πρώτη ταινία μικρού μήκους του Γκοντάρ, Opération Béton –ένας τίτλος που ήδη φέρει στρατιωτικές συνειρμούς.

Μεταξύ των εκθεμάτων που παρουσιάζονται βρίσκονται φωτογραφίες από την ταραχώδη εφηβεία του Γκοντάρ και την οικογένεια της μητέρας του, καθώς και ένα αντίτυπο του βιβλίου του Αλμπέρ Καμύ, Ο μύθος του Σισύφου, το οποίο είχε μεγάλη επίδραση στον 15χρονο Γκοντάρ και περιέχει αποσπάσματα από τον Μαλρώ και τον Πολ Ελυάρ, καθώς και τη φράση «Ο πόλεμος είμαι εγώ» η οποί αποδίδεται στον Χίτλερ.

Η Αν-Μαρί Μιέβιλ

Στα μισά της έκθεσης, η φωνή του Λέο Φερρέ συνοδεύει τη δημοσιογραφική δραστηριότητα του Γκοντάρ: τις μάχες του Μαΐου του ’68 και άλλα κινήματα διαμαρτυρίας που κορυφώνονται στην εποχή της κολεκτίβας του Τζίγκα Βερτόφ.

Η φιγούρα της καλλιτέχνιδας Αν-Μαρί Μιέβιλ, συντρόφου του για μισό αιώνα, έρχεται στο προσκήνιο. «Άνθρωποι που δεν αγαπούν τις ίδιες ταινίες δεν μπορούν να είναι μαζί», είχε πει κάποτε ο Γκοντάρ. Στη συνέχεια, έγινε η κύρια συνεργάτιδά του.

Μαζί ξεκίνησαν δεκάδες περιπέτειες, από το Σαράγεβο μέχρι τη Μοζαμβίκη και την Παλαιστίνη, η οποία κατέληξε να αποτελεί «τη μεγάλη μεταφορά» κατά την άποψη του Γκοντάρ. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, τα έργα του ενσωμάτωσαν μια νέα κάμερα, την Aäton 8-35, η οποία είχε ως στόχο να συνδυάσει την ταινία 35 χιλιοστών με την ελαφρότητα μιας Super-8, και η οποία εκτίθεται στην έκθεση.

Η κατάληψη

«Οι μεγάλες εθνικές κινηματογραφικές παραγωγές, με εξαίρεση τη Γερμανία, είχαν πάντα σπουδαίες πολεμικές ταινίες και, ειδικότερα, ταινίες εμφυλίου πολέμου», δήλωσε ο Γκοντάρ αναφερόμενος στις ταινίες «Η γέννηση ενός Έθνους» (1915) στις Ηνωμένες Πολιτείες, «Το θωρηκτό Ποτέμκιν» (1925) στη Ρωσία και «Ρώμη, ανοχύρωτη πόλη» (1945) στην Ιταλία.

«Για τον Γκοντάρ, η εικόνα αποτελεί κοινωνική, επιστημονική και πολιτική έρευνα», λέει ο Ασίν. «Πάντα υποστήριζε ότι ο καλύτερος κινηματογράφος ήταν αυτός της εποχής του βωβού κινηματογράφου και ότι, κατά κάποιον τρόπο, ο ήχος τον “κατέλαβε”. Το έλεγε χρησιμοποιώντας αυτή τη στρατιωτική ορολογία, τη φανταστική δύναμη των λέξεων, η οποία για εκείνον προσέθετε λόγο και ιδεολογία. Υπό αυτή την έννοια, η τηλεόραση ήταν το αποκορύφωμα αυτής της κατάληψης».

*Με στοιχεία από elpais.com | Περισσότερες πληροφορίες ajuntament.barcelona.cat