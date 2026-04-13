Έλλη Λαμπέτη: Η ανάρτηση της Φίνος Φιλμ για τα 100 χρόνια από τη γέννησή της

Το ημερολόγιο έγραφε 13 Απριλίου 1926, όταν ο Κώστας και η Αναστασία θα φέρουν στη ζωή το 7ο τους παιδί, την Έλλη Λούκου. Ή, όπως έγινε γνωστή σε όλη την Ελλάδα, τα επόμενα χρόνια, την Έλλη Λαμπέτη.

Έφηβη ακόμα, θα ξεκινήσει την πορεία της στον χώρο του θεάματος (έστω κι αν την είχε απορρίψει η Δραματική Σχολή του Εθνικού) δίπλα στη Μαρίκα Κοτοπούλη, η οποία δεν άργησε να καταλάβει το μεγάλο της ταλέντο και να την προωθήσει στις παραστάσεις του θιάσου της. Η πρώτη της κινηματογραφική παρουσία θα έρθει το 1946 στην ταινία Αδούλωτοι Σκλάβοι και μέσα στα επόμενα χρόνια θα γίνει ένα από τα μεγαλύτερα ονόματα της 7ης Τέχνης στην Ελλάδα.

Μετά από ένα ολιγόμηνο ειδύλλιο με τον Αλέκο Αλεξανδράκη και τον αποτυχημένο της γάμο με τον Μάριο Πλωρίτη, θα έρθει ο μεγάλος έρωτας με τον Δημήτρη Χορν – οι δυο τους θα γίνουν κι ένα από τα αγαπημένα ζευγάρια τόσο στη μεγάλη οθόνη όσο και στο σανίδι.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Ellie Lambeti / Έλλη Λαμπέτη (@ellielambeti)

Δυστυχώς το 1969 έκανε την εμφάνισή του στη ζωή της Λαμπέτη ο καρκίνος. Θα υποβληθεί σε ολική μαστεκτομή στις ΗΠΑ, θα επιστρέψει στο σανίδι, ωστόσο ο καρκίνος θα επανεμφανιστεί το 1980. Έναν χρόνο μετά θα πρωταγωνιστήσει στην τελευταία της παράσταση, το έργο Σάρα – Τα παιδιά ενός κατώτερου Θεού και θα αποσυρθεί.

Στις 3 Σεπτεμβρίου του 1983 θα αφήσει την τελευταία της πνοή σε νοσοκομείο στις ΗΠΑ – ήταν μόλις 57 ετών.

Η Φίνος Φιλμ, θέλοντας να τιμήσει τη ζωή και την καριέρα της, ανέβασε στο προφίλ της στο Instagram ένα ποστ για τα 100 χρόνια από τη γέννησή της.

«100 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από τη γέννηση της Έλλης Λαμπέτη. Μιας γυναίκας-σύμβολο του ελληνικού πολιτισμού, που μάγεψε με τις ερμηνείες της επί σκηνής και, παρά τις ελάχιστες εμφανίσεις της στον κινηματογράφο, κατάφερε και εκεί να διατηρήσει εκείνη τη σπάνια ποιότητα που την έκανε να μοιάζει πάντα αληθινή.

Εύθραυστη και μελαγχολική, αλλά και περιπετειώδης, με θυελλώδεις έρωτες, δικαστικές διαμάχες και τεράστιες καλλιτεχνικές επιτυχίες, έζησε μια ζωή έντονη και βαθιά θεατρική. Έφυγε νωρίς, μόλις στα 57 της χρόνια, όμως το αποτύπωμά της υπήρξε μεγάλο, φωτεινό και τολμηρό.

Με τη Φίνος Φιλμ συνεργάστηκε στην πολυβραβευμένη ταινία του Μιχάλη Κακογιάννη «Το Τελευταίο Ψέμμα» (1958), όπου η ερμηνεία της έκανε τους κριτικούς του Φεστιβάλ των Καννών να μνημονεύουν το όνομά της δίπλα σε εκείνο της Γκρέτα Γκάρμπο, ενώ υπήρξε και υποψήφια για το βραβείο Καλύτερης Ξένης Ηθοποιού στα BAFTA της Βρετανικής Ακαδημίας.

100 χρόνια μετά, η Έλλη Λαμπέτη παραμένει ένα πρόσωπο που δεν ανήκει στο παρελθόν — αλλά στη μνήμη και στο φως του ελληνικού πολιτισμού».