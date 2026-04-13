13.04.2026 | 19:58
Εξάρχεια: Άγνωστοι μαχαίρωσαν περιπτερά στο πόδι
Έλλη Λαμπέτη: Η ανάρτηση της Φίνος Φιλμ για τα 100 χρόνια από τη γέννησή της
Μοναδική 13 Απριλίου 2026, 20:05

Έλλη Λαμπέτη: Η ανάρτηση της Φίνος Φιλμ για τα 100 χρόνια από τη γέννησή της

Σαν σήμερα πριν από ένα αιώνα, στις 13 Απριλίου του 1926, ήρθε στη ζωή μα από τις σημαντικότερες ηθοποιούς της Ελλάδας: η μοναδική Έλλη Λαμπέτη

Το ημερολόγιο έγραφε 13 Απριλίου 1926, όταν ο Κώστας και η Αναστασία θα φέρουν στη ζωή το 7ο τους παιδί, την Έλλη Λούκου. Ή, όπως έγινε γνωστή σε όλη την Ελλάδα, τα επόμενα χρόνια, την Έλλη Λαμπέτη.

Έφηβη ακόμα, θα ξεκινήσει την πορεία της στον χώρο του θεάματος (έστω κι αν την είχε απορρίψει η Δραματική Σχολή του Εθνικού) δίπλα στη Μαρίκα Κοτοπούλη, η οποία δεν άργησε να καταλάβει το μεγάλο της ταλέντο και να την προωθήσει στις παραστάσεις του θιάσου της. Η πρώτη της κινηματογραφική παρουσία θα έρθει το 1946 στην ταινία Αδούλωτοι Σκλάβοι και μέσα στα επόμενα χρόνια θα γίνει ένα από τα μεγαλύτερα ονόματα της 7ης Τέχνης στην Ελλάδα.

Μετά από ένα ολιγόμηνο ειδύλλιο με τον Αλέκο Αλεξανδράκη και τον αποτυχημένο της γάμο με τον Μάριο Πλωρίτη, θα έρθει ο μεγάλος έρωτας με τον Δημήτρη Χορν – οι δυο τους θα γίνουν κι ένα από τα αγαπημένα ζευγάρια τόσο στη μεγάλη οθόνη όσο και στο σανίδι.

Δυστυχώς το 1969 έκανε την εμφάνισή του στη ζωή της Λαμπέτη ο καρκίνος. Θα υποβληθεί σε ολική μαστεκτομή στις ΗΠΑ, θα επιστρέψει στο σανίδι, ωστόσο ο καρκίνος θα επανεμφανιστεί το 1980. Έναν χρόνο μετά θα πρωταγωνιστήσει στην τελευταία της παράσταση, το έργο Σάρα – Τα παιδιά ενός κατώτερου Θεού και θα αποσυρθεί.

Στις 3 Σεπτεμβρίου του 1983 θα αφήσει την τελευταία της πνοή σε νοσοκομείο στις ΗΠΑ – ήταν μόλις 57 ετών.

Η Φίνος Φιλμ, θέλοντας να τιμήσει τη ζωή και την καριέρα της, ανέβασε στο προφίλ της στο Instagram ένα ποστ για τα 100 χρόνια από τη γέννησή της.

«100 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από τη γέννηση της Έλλης Λαμπέτη. Μιας γυναίκας-σύμβολο του ελληνικού πολιτισμού, που μάγεψε με τις ερμηνείες της επί σκηνής και, παρά τις ελάχιστες εμφανίσεις της στον κινηματογράφο, κατάφερε και εκεί να διατηρήσει εκείνη τη σπάνια ποιότητα που την έκανε να μοιάζει πάντα αληθινή.

Εύθραυστη και μελαγχολική, αλλά και περιπετειώδης, με θυελλώδεις έρωτες, δικαστικές διαμάχες και τεράστιες καλλιτεχνικές επιτυχίες, έζησε μια ζωή έντονη και βαθιά θεατρική. Έφυγε νωρίς, μόλις στα 57 της χρόνια, όμως το αποτύπωμά της υπήρξε μεγάλο, φωτεινό και τολμηρό.

Με τη Φίνος Φιλμ συνεργάστηκε στην πολυβραβευμένη ταινία του Μιχάλη Κακογιάννη «Το Τελευταίο Ψέμμα» (1958), όπου η ερμηνεία της έκανε τους κριτικούς του Φεστιβάλ των Καννών να μνημονεύουν το όνομά της δίπλα σε εκείνο της Γκρέτα Γκάρμπο, ενώ υπήρξε και υποψήφια για το βραβείο Καλύτερης Ξένης Ηθοποιού στα BAFTA της Βρετανικής Ακαδημίας.

100 χρόνια μετά, η Έλλη Λαμπέτη παραμένει ένα πρόσωπο που δεν ανήκει στο παρελθόν — αλλά στη μνήμη και στο φως του ελληνικού πολιτισμού».

Ο Γκοντάρ και ο πόλεμος – Τα μέτωπα του 20ού αιώνα πυροδότησαν μια επανάσταση στον κινηματογράφο
Ταινία=Τουφέκι 13.04.26

Ο Γκοντάρ και ο πόλεμος – Τα μέτωπα του 20ού αιώνα πυροδότησαν μια επανάσταση στον κινηματογράφο

Ο πόλεμος διατρέχει το έργο του Ζαν-Λυκ Γκοντάρ (1930-2022) σαν μια ανεξέλεγκτη και τραυματική δύναμη που διαπερνά τα καλλιτεχνικά χαρακώματα του 20ού αιώνα - Μια νέα έκθεση το φωτίζει.

Ο Στίβεν Σπίλμπεργκ είχε αναλάβει το «Interstellar» πριν τον Κρίστοφερ Νόλαν
«Δεν πήγε καλά» 12.04.26

Ο Σπίλμπεργκ είχε αναλάβει πρώτος το «Interstellar», αλλά τελικά ο Νόλαν έκανε καλύτερη δουλειά

Ο Στίβεν Σπίλμπεργκ ασχολήθηκε με το «Interstellar» για έναν ολόκληρο χρόνο. Ωστόσο, πιστεύει ότι καλώς κατέληξε στα χέρια του Κρίστοφερ Νόλαν,

Έρχονται οι «Αγώνες Πείνας» με παλιές και νέες φυσιογνωμίες
«Θυμάστε;» 11.04.26

Έρχονται οι «Αγώνες Πείνας» με παλιές και νέες φυσιογνωμίες

Στο νέο προωθητικό βίντεο της Lionsgate για το franchise, το οποίο περιλαμβάνει μια αναδρομή στις πέντε προηγούμενες ταινίες και στιγμιότυπα από τους πεντηκοστούς «Αγώνες Πείνας».

Μαρία Μαγδαληνή – Η δισδιάστατη φιγούρα της γυναίκας απέναντι στον άδειο τάφο
Βιβλική αφήγηση 11.04.26

Μαρία Μαγδαληνή - Η δισδιάστατη φιγούρα της γυναίκας απέναντι στον άδειο τάφο

«Η Εκκλησία παρουσίασε τη Μαρία Μαγδαληνή ως μια γυναίκα που είχε παραστρατήσει. Ώρα να επανεξετάσουμε τον ρόλο της στην ιστορία του Πάσχα» γράφει η Anne Thériault στο Βroadview.

Επιστρέφει το «Trainspotting» με αφορμή τα 30α του γενέθλια
Μέλλον ή δρόμος; 10.04.26

We choose «Trainspotting» - Επιστρέφει η θρυλική ταινία με αφορμή τα 30 χρόνια από την πρεμιέρα

Η Sony Pictures Classics αποφάσισε να κάνει ένα δώρο σε όσους λάτρεψαν σαν θεούς κάτι περίεργους τύπους από τη Σκωτία: μια 4Κ ψηφιακή αποκατάσταση του «Trainspotting».

Γιαν Μαρτέλ: Οι ήρωες της Ιλιάδας είναι οι Γκέιτς και οι Έπσταϊν της εποχής που τσακώνονται μεταξύ τους
Son of Nobody 10.04.26

Γιαν Μαρτέλ: Οι ήρωες της Ιλιάδας είναι οι Γκέιτς και οι Έπσταϊν της εποχής που τσακώνονται μεταξύ τους

«Αυτό που με εντυπωσίασε ήταν ότι η 'Ιλιάδα' αφορά τους ισχυρούς. Και σκέφτηκα: τι γίνεται με τον απλό άνθρωπο;», είπε μεταξύ άλλων ο Γιαν Μαρτέλ σε πρόσφατη συνέντευξή του

Ηρώδειο: Ο Ιούνιος μεταμορφώνεται σε μήνα αποχαιρετισμού, πριν κλείσει το θέατρο – Οι εκδηλώσεις
Culture Live 10.04.26

Ηρώδειο: Ο Ιούνιος μεταμορφώνεται σε μήνα αποχαιρετισμού, πριν κλείσει το θέατρο - Οι εκδηλώσεις

Όλες οι εκδηλώσεις που θα παρουσιαστούν εφέτος στη σκηνή του Ηρωδείου, κάθε μοναδική νύχτα, κάθε είδους ‘Αφιέρωμα, συνιστά μια ξεχωριστή εορτή Αποχαιρετισμού του.

Η συλλεκτική Mercedes-Benz 170 S που οδηγούσε η Μέριλιν Μονρόε στην Ελλάδα βγαίνει στο σφυρί
Vintage 10.04.26

Η συλλεκτική Mercedes-Benz 170 S που οδηγούσε η Μέριλιν Μονρόε στην Ελλάδα βγαίνει στο σφυρί - Αναμένεται να αγγίξει τα 200.000 δολάρια

Μια vintage Mercedes-Benz της δεκαετίας του '50, που χρησιμοποιούσε η σταρ του Χόλιγουντ Μέριλιν Μονρόε κατά την παραμονή της στην Ευρώπη, βγαίνει σε δημοπρασία τον επόμενο μήνα

Σε δημοπρασία δεκάδες ζευγάρια παπούτσια του Στεφ Κάρι
Για καλό σκοπό 09.04.26

Σε δημοπρασία δεκάδες ζευγάρια παπούτσια του Στεφ Κάρι για φιλανθρωπικό σκοπό

Η συλλογή του Στεφ Κάρι, που περιγράφεται από τον οίκο Sotheby’s ως «μοναδικό κεφάλαιο» στην καριέρα του αθλητή, περιλαμβάνει μοντέλα από τις Nike και Jordan Brand έως τις Adidas, Puma και Li-Ning.

Τραμπ: Το Ιράν θέλει απεγνωσμένα να κάνει συμφωνία – Χωρίς συμφωνία, οι εξελίξεις δεν θα είναι ευχάριστες
Πόλεμος στο Ιράν 13.04.26

Τραμπ: Το Ιράν θέλει απεγνωσμένα να κάνει συμφωνία – Χωρίς συμφωνία, οι εξελίξεις δεν θα είναι ευχάριστες

Ο Τραμπ ισχυρίζεται ότι η Τεχεράνη παρακαλεί τις ΗΠΑ για συμφωνία. Ταυτόχρονα απειλεί ότι αν δεν συμφωνήσουν για τα πυρηνικά, «οι εξελίξεις δεν θα είναι ευχάριστες». Και δείχνει την Κούβα ως επόμενο στόχο.

Ουγγαρία: Ημέρες και πράξεις του Βίκτορ Όρμπαν – Το τέλος της κυριαρχίας και του εθνικού συντηρητισμού
Ουγγαρία 13.04.26

Ημέρες και πράξεις του Βίκτορ Όρμπαν - Το τέλος της κυριαρχίας και του εθνικού συντηρητισμού

Μετά από 16 χρόνια παραμονής στην εξουσία η πόρτα της εξόδου άνοιξε για τον Βίκτορ Όρμπαν. Ο ούγγρος πρωθυπουργός σημάδεψε την πολιτική σκηνή της χώρας του εισάγοντας ένα «μη φιλελεύθερο» μοντέλο, το οποίο συνδυάζει τον χριστιανικό εθνικισμό με τον έλεγχο των δημοκρατικών θεσμών.

Φεύγει ή δε φεύγει; Ο Στέφανο Γκαμπάνα είναι αναπόσπαστο κομμάτι των Dolce & Gabbana
Από το 1985 13.04.26

Φεύγει ή δε φεύγει; Ο Στέφανο Γκαμπάνα είναι αναπόσπαστο κομμάτι των Dolce & Gabbana

Ο οίκος Dolce & Gabbana επιβεβαίωσε ότι ο Στέφανο Γκαμπάνα παραιτήθηκε από τις διοικητικές του θέσεις στον όμιλο Dolce & Gabbana, αλλά, δεν έχει διακόψει τις δημιουργικές του δραστηριότητες.

Ποια επιδόματα ανεβάζει ο νέος κατώτατος μισθός
Αλλαγές 13.04.26

Ποια επιδόματα ανεβάζει ο νέος κατώτατος μισθός

Ο κατώτατος μισθός αυξάνεται κατά 4,55% και διαμορφώνεται για τους υπαλλήλους πλήρους απασχόλησης, αυξάνεται κατά 40 ευρώ, από τα 880 ευρώ στα 920 ευρώ. Η λίστα με τα επιδόματα που επηρεάζονται

Κατάρρευση του αφηγήματος για UEFA και Λανουά και η διαρροή ορισμών
On Field 13.04.26

Κατάρρευση του αφηγήματος για UEFA και Λανουά και η διαρροή ορισμών

Κανείς Έλληνας διαιτητής δεν επιλέχθηκε για το μουντιάλ, ενώ ο Λανουά δεν φέρνει ελίτ από κορυφαία πρωταθλήματα. Ο Λανουά είναι αδύναμος και δεν τολμά να πάρει θέση για το σκάνδαλο διαρροής ορισμών

Πάνω από 18.000 αλκοτέστ στις γιορτές του Πάσχα – Μόλις 100 οι παραβάτες
Ελλάδα 13.04.26

Πάνω από 18.000 αλκοτέστ στις γιορτές του Πάσχα – Μόλις 100 οι παραβάτες

Οι έλεγχοι των αστυνομικών ή καλύτερα ο φόβος για έλεγχο από αστυνομικούς φαίνεται πως είχε αποτέλεσμα στους οδηγούς, καθώς ήταν ελάχιστοι όσοι αποφάσισαν να πιουν και στη συνέχεια να πιάσουν τιμόνι. 

Μπορεί να αποφευχθεί η ύφεση στην παγκόσμια οικονομία μετά το σοκ στη Μέση Ανατολή;
Τα ερωτήματα 13.04.26

Μπορεί να αποφευχθεί η ύφεση στην παγκόσμια οικονομία μετά το σοκ στη Μέση Ανατολή;

Κυβερνήσεις και θεσμοί επιχειρούν να αξιοποιήσουν την ανάπαυλα για να αποτρέψουν νέο κύμα ανατιμήσεων και ταυτόχρονα επεξεργάζονται σενάρια για την περίπτωση που η ανάπτυξη δεν ανακάμψει

ΣΥΡΙΖΑ: Ο Μητσοτάκης να αποπέμψει τον Μακάριο Λαζαρίδη – Προσελήφθη ειδικός σύμβουλος σε υπουργείο χωρίς πτυχίο
Πολιτική Γραμματεία 13.04.26

ΣΥΡΙΖΑ: Ο Μητσοτάκης να αποπέμψει τον Μακάριο Λαζαρίδη – Προσελήφθη ειδικός σύμβουλος σε υπουργείο χωρίς πτυχίο

Ο ΣΥΡΙΖΑ τονίζει πως η απομάκρυνση του Μακάριου Λαζαρίδη από τη θέση του υφυπουργού «θα ήταν αυτονόητη πράξη από το πρώτο λεπτό σε οποιαδήποτε χώρα σέβεται την αξιοκρατία και την αλήθεια»

Όχι άλλο πόλεμο! Όταν η πολεμική ειδησεογραφία μάς κάνει τα νεύρα κουρέλια
ΜΜΕ 13.04.26

Όχι άλλο πόλεμο! Όταν η πολεμική ειδησεογραφία μάς κάνει τα νεύρα κουρέλια

Ο βομβαρδισμός με πολεμική ειδησεογραφία, προκαλεί άγχος, φόβο ακόμα και εξοικείωση με τη φρίκη. Η λύση δεν είναι ο στρουθοκαμηλισμός, αλλά η ενίσχυση των κοινωνικών δεσμών, υποστηρίζουν ειδικοί.

Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

