12.04.2026 | 09:12
Πώς θα κινηθούν μετρό, λεωφορεία και τρόλεϊ Κυριακή, Δευτέρα και Τρίτη του Πάσχα
AI 13 Απριλίου 2026, 08:03

Ρομπότ – εργάτες με ελληνικό άρωμα και τεχνητή νοημοσύνη

«Αναπτύσσουμε 'έξυπνα' ανθρωποειδή που θα διοχετευθούν στην αγορά εργασίας» λέει ο μόλις 21 ετών έλληνας ιδρυτής της Eden Robotics, Σταμάτης Φλωράτος

Γιάννης Ανδριτσόπουλος
«Ορμόνες της χαράς»: Είναι η καλή διάθεση θέμα χημείας;

«Ορμόνες της χαράς»: Είναι η καλή διάθεση θέμα χημείας;

Μέσα σε εργαστήρια εξοπλισμένα με την τελευταία λέξη της τεχνολογίας, αλλά και ανήλιαγα γκαράζ και αποθήκες, εδώ και λίγα χρόνια εκκολάπτεται μια νέα βιομηχανική επανάσταση: επιστήμονες με έδρα τη Σίλικον Βάλεϊ έχουν βαλθεί να κατασκευάσουν ανθρωπόμορφα ρομπότ που λειτουργούν με τεχνητή νοημοσύνη, με σκοπό να τα ρίξουν – κυριολεκτικά – στη δουλειά, αντικαθιστώντας τους ανθρώπους.

Η Eden Robotics υποστηρίζει ότι έχει ήδη συνάψει συνεργασίες με εταιρείες που θα «προσλάβουν» τα ρομπότ-εργάτες

Σε αυτή τη χάι-τεκ κούρσα, που κάποτε θα θύμιζε ταινία επιστημονικής φαντασίας, διαγκωνίζονται ήδη παγκόσμιοι κολοσσοί, όπως η Tesla, και αρκετές νεοφυείς επιχειρήσεις. Μία από αυτές, η Eden Robotics, φιλοδοξεί να γίνει η πρώτη που θα ρίξει τις μηχανές στην παραγωγή, υποστηρίζοντας ότι έχει ήδη συνάψει συνεργασίες με εταιρείες που θα «προσλάβουν» τα ρομπότ-εργάτες.

Πρόκειται για μία startup με έντονο ελληνικό άρωμα: ιδρυτής της είναι ο μόλις 21 ετών Σταμάτης Φλωράτος, ο οποίος, ξεκινώντας από το Ιλιον της Δυτικής Αθήνας, έκανε μια «στάση» στο Λονδίνο για να σπουδάσει στο LSE, και πρόσφατα μετοίκησε στο Σαν Φρανσίσκο έχοντας εξασφαλίσει χρηματοδότηση ύψους 500.000 δολαρίων, προκειμένου να κάνει το όνειρό του πραγματικότητα και να αλλάξει – όπως λέει – τον κόσμο.

«Αναπτύσσουμε “έξυπνα” ανθρωποειδή ρομπότ που θα διοχετευθούν στην αγορά εργασίας. Αρχικά, θα εργάζονται στην εφοδιαστική αλυσίδα, σε εργοστάσια και αποθήκες. Αργότερα, θα μπορούν να απασχοληθούν και σε άλλους κλάδους της βιομηχανίας και της μεταποίησης, ακόμη και να δουλεύουν ως πλήρωμα σε πλοία ή προσωπικό σε ξενοδοχεία», δηλώνει στα «ΝΕΑ».

Πρόκειται για ρομπότ που «σκέφτονται» με τεχνητή νοημοσύνη και είναι σε θέση να εκτελούν χειρωνακτικές εργασίες. «Μπορούν να συσκευάζουν ή να συναρμολογούν προϊόντα, να μεταφέρουν αντικείμενα, να τα τοποθετούν σε ράφια και να κάνουν οποιαδήποτε δουλειά απαιτεί επαναλαμβανόμενες, μηχανικές κινήσεις. Κι όλα αυτά, με την ίδια αξιοπιστία και συνέπεια που θα είχε ένας πολύ καλός εργάτης», τονίζει ο νεαρός επιχειρηματίας.

Πιάνουν δουλειά!

Η startup του, η οποία προσείλκυσε το ενδιαφέρον της Google DeepMind, ευαγγελίζεται ότι μέχρι το προσεχές φθινόπωρο τα ρομπότ θα πιάσουν δουλειά. «Θα βγουν στην αγορά πιο γρήγορα από όλα τα υπόλοιπα. Τα πρώτα ρομπότ αναμένεται να παραδοθούν σε πελάτες μέσα στους επόμενους έξι μήνες», επισημαίνει ο Φλωράτος, η εταιρεία του οποίου χρηματοδοτείται από το Y Combinator, την κορυφαία «θερμοκοιτίδα» υποστήριξης νεοφυών επιχειρήσεων στην οποία «επωάστηκαν» εταιρείες όπως οι Airbnb, Dropbox και Reddit.

Τι είναι αυτό που διαφοροποιεί την Eden Robotics από τους ανταγωνιστές της; «Οι άλλοι πασχίζουν να δημιουργήσουν τη γενική τεχνητή νοημοσύνη (AGI), δηλαδή ρομπότ που θα κάνουν κυριολεκτικά τα πάντα. Για να επιτευχθεί, όμως, αυτό θα περάσουν ακόμη πολλά χρόνια. Εμείς επικεντρωθήκαμε στο να αναπτύξουμε μικρούς “εγκεφάλους” που δίνουν τη δυνατότητα στα ρομπότ να φέρουν εις πέρας συγκεκριμένες εργασίες. Σήμερα – όχι σε πέντε χρόνια», υπογραμμίζει ο Φλωράτος, ο οποίος ίδρυσε την εταιρεία τον περασμένο Νοέμβριο, μαζί με τον ρομποτικό επιστήμονα Τζόι Χάμφρεϊς.

Κάθε ρομπότ θα τροφοδοτείται με τα δεδομένα που είναι απαραίτητα ώστε να… μάθει τη δουλειά για την οποία θα προσληφθεί. «Αναπτύξαμε το μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης Polymath, που είναι εμπνευσμένο από το σύνδρομο Σαβάντ («σύνδρομο του σοφού»), μια σπάνια κατάσταση στο φάσμα του αυτισμού όπου οι πάσχοντες είναι ιδιοφυΐες σε συγκεκριμένους τομείς, όπως τα μαθηματικά ή η μουσική, αλλά ταυτόχρονα δεν μπορούν να επιτελέσουν απλές εργασίες, όπως να δέσουν τα κορδόνια τους», εξηγεί ο Φλωράτος, ο οποίος δημιούργησε την πρώτη του εταιρεία – μια B2B διαφημιστική πλατφόρμα – στα… 13 του χρόνια. «Ετσι ακριβώς λειτουργούν τα ρομπότ μας: κάνουν άριστα μια συγκεκριμένη δουλειά που τους αναθέτεις, χωρίς απαραίτητα να μπορούν (ακόμη) να κάνουν τα πάντα».

Και αν… τρελαθούν

Κι αν τα ρομπότ… τρελαθούν ή έρθουν αντιμέτωπα με μια κατάσταση που δεν μπορούν να διαχειριστούν; «Κι αυτό το έχουμε προβλέψει. Οταν συμβεί κάτι που δεν ξέρουν πώς να αντιμετωπίσουν, θα ειδοποιούν έναν εξειδικευμένο υπάλληλό μας ο οποίος θα παρεμβαίνει εξ αποστάσεως και, αφού επιλύσει το πρόβλημα, θα εκχωρεί εκ νέου τον έλεγχο στο μηχάνημα», σημειώνει ο 21χρονος, προσθέτοντας ότι κάθε τέτοια παρέμβαση θα καθιστά τα ρομπότ πιο «έξυπνα» και, με την πάροδο του χρόνου, πλήρως αυτόνομα, καθώς «την επόμενη φορά θα ξέρουν πώς να λύσουν το πρόβλημα μόνα τους».

Τα ρομπότ θα μπορούν να δουλεύουν έως 20 ώρες την ημέρα. Τις υπόλοιπες τέσσερις θα «ξεκουράζονται» (δηλαδή θα μπαίνουν στην πρίζα για να φορτιστούν). «Σε κάθε περίπτωση, δύο οκτάωρα την ημέρα θα τα βγάζουν άνετα», λέει ο Φλωράτος, διευκρινίζοντας ότι «οι εταιρείες δεν θα αγοράζουν τα ρομπότ. Θα πληρώνουν για την εργασία που θα τους προσφέρουν». Το… ωρομίσθιο ορίστηκε στα 10 δολάρια (8,7 ευρώ), με τους πρώτους πελάτες να έχουν ήδη βρεθεί.

«Εχουμε κλείσει συμφωνίες με εταιρείες και είμαστε σε συζητήσεις με αρκετές ακόμη. Μέσα στους επόμενους 18 μήνες, φιλοδοξούμε να ρίξουμε έως 20 χιλιάδες ρομπότ στην αγορά. Στόχος μας είναι να χτίσουμε μια εταιρεία αξίας 100 δισ. δολαρίων».

Τι απαντά, αλήθεια, στην κριτική ότι τα ρομπότ θα οδηγήσουν στην ανεργία στρατιές ανθρώπων; «Είναι πιθανό να φέρουν το τέλος της χειρωνακτικής εργασίας. Πιστεύω ότι στο μέλλον οι εταιρείες θα απασχολούν σχεδόν αποκλειστικά ρομπότ και όχι ανθρώπους. Ωστόσο, τα ρομπότ μας δεν θα φέρουν απολύσεις. Θα καλύψουν τις πολύ σημαντικές ελλείψεις στην αγορά εργασίας που στην Ευρώπη φτάνουν το 30% και στην Αμερική υπερβαίνουν το 40%».

Τράπεζες
Τράπεζες: Στα γερά θεμέλια του 2025 η στήριξη των αποτελεσμάτων το α΄ τρίμηνο του 2026

Τράπεζες: Στα γερά θεμέλια του 2025 η στήριξη των αποτελεσμάτων το α΄ τρίμηνο του 2026

«Ορμόνες της χαράς»: Είναι η καλή διάθεση θέμα χημείας;

Τραμπ: Όλα τα ενδεχόμενα πλέον ανοιχτά – Το βλέμμα στο Ορμούζ

Τα σιωπηλά red flags στις σχέσεις
Οι σχέσεις δεν είναι εύκολες - και κάποια πράγματα είναι ικανά να χαλάσουν την ψυχική μας ηρεμία

Πως μια κινεζική εταιρεία παρακολουθούσε τα αμερικανικά βομβαρδιστικά με την βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης
Η MizarVision παρακολούθησε τις κινήσεις αμερικανικών βομβαρδιστικών πάνω από το Ιράν και προσπάθησε να προσδιορίσει τις θέσεις μέσω τεχνητής νοημοσύνης

Γιατί οι Big Tech και ο λαϊκισμός έχουν έναν κοινό εχθρό: τον δημοκρατικό έλεγχο
Καθώς η τεχνητή νοημοσύνη συγκεντρώνει την εξουσία σε μια χούφτα τεχνολογικών κολοσσών, τα δομικά συμφέροντα αυτών των εταιρειών και της λαϊκιστικής πολιτικής συγκλίνουν αθόρυβα γύρω από μια κοινή εχθρότητα προς τους θεσμικούς περιορισμούς

Τεχνητή νοημοσύνη και ψυχική υγεία: Μια νέα πραγματικότητα ανάμεσα σε αλγόριθμους και ανθρώπινες ανάγκες
Η Google.org ανακοίνωσε χρηματοδότηση ύψους 30 εκατομμυρίων δολαρίων για την ενίσχυση γραμμών βοήθειας διεθνώς, ενώ επενδύει και στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας

Δεν είναι μόνο η ανεργία: Τα μόνιμα σημάδια της απόλυσης λόγω AI
Οι απολύσεις λόγω AI κοστίζουν περισσότερο από έναν μισθό. Νέα έρευνα αποκαλύπτει τις μακροχρόνιες συνέπειες: από μόνιμα μειωμένα εισοδήματα μέχρι καθυστερήσεις στην απόκτηση σπιτιού και οικογένειας.

Από τον ενθουσιασμό στην καχυποψία – Πώς και γιατί η Gen Z έφτασε να σαμποτάρει την AI
Η Gen Z που υποτίθεται ότι θα ηγούνταν της ψηφιακής επανάστασης, φαίνεται να αντιστέκεται στην AI φρενάροντας μια τεχνολογία που νιώθει ότι σε έναν βαθμό την απειλεί

AI: Τι πρέπει να μάθουμε στα παιδιά για να είναι έτοιμα για ένα μέλλον που διαμορφώνεται απ'την τεχνητή νοημοσύνη;
Με βάση την τρέχουσα πορεία, φαίνεται πολύ πιθανό ότι οδεύουμε προς ένα μέλλον «σταδιακής αποδυνάμωσης», όπως το περιγράφουν ορισμένοι ερευνητές στον τομέα της AI

Με τεχνητή νοημοσύνη τα μοντέλα πρόβλεψης πλημμύρας στη Θεσσαλία
Το σύστημα βασίζεται σε σύγχρονες τεχνικές Τεχνητής Νοημοσύνης, με μοντέλα τα οποία έχουν εκπαιδευτεί χρησιμοποιώντας ιστορικά δεδομένα πέντε ετών, ώστε να αποτυπώνεται με ακρίβεια η σχέση μεταξύ της καταγεγραμμένης βροχόπτωσης και της απόκρισης της στάθμης των ποταμών.

Φρουτο-δυστοπία, AI slop και μισογυνισμός: Τι είναι το «fruit drama» που έχει καταλάβει το TikTok;
Μια φράουλα με πουκάμισο με βαθύ ντεκολτέ και μίνι φούστα σκύβει να σηκώσει ένα στυλό από το πάτωμα. Μια ομάδα από μπανάνες με κοστούμια την παρακολουθεί. Αυτό το βίντεο στο TikTok έχει σχεδόν 900.000 προβολές

Τεχνητή Νοημοσύνη: Συμφωνία δισεκατομμυρίων για την ανάπτυξη AI φαρμάκων – Μια παγκόσμια συνεργασία
Η Τεχνητή Νοημοσύνη απλώνει τα «πλοκάμια» σε νέους κλάδους με τον αμερικανικό φαρμακευτικό κολοσσό Eli Lilly να καταλήγει σε συμφωνία ύψους 2,75 δισεκατομμυρίων δολαρίων με την εταιρεία Insilico Medicine, με έδρα το Χονγκ Κονγκ, για την προώθηση φαρμάκων που αναπτύχθηκαν με τη χρήση ΤΝ.

Πέρεθ: «Προτιμώ η Ράγιο να παραμείνει στη La Liga, παρά να προκριθεί επί της ΑΕΚ»
Μετά τη βαριά ήττα της Ράγιο Βαγιεκάνο, ο προπονητής της Ινίγκο Πέρεθ είπε ότι προτιμά η ομάδα του να παραμείνει στη μεγάλη κατηγορία της Ισπανίας, παρά να συνεχίσει στο Conference League.

Ποιος θα είναι ο επόμενος γραμματέας του ΠΑΣΟΚ;
Επτασφράγιστο μυστικό διατηρεί ο Νίκος Ανδρουλάκης την απόφασή του για το πρόσωπο που θα είναι ο επόμενος γραμματέας του ΠΑΣΟΚ μετά τον Ανδρέα Σπυρόπουλο, με τα σενάρια να εναλλάσσονται και τα στελέχη του Κινήματος να κάθονται σε «ανάμενα κάρβουνα».

Πόλεμος στο Ιράν: «Χρυσά» πονταρίσματα 950 εκατ. δολ. στο πετρέλαιο λίγο πριν ανακοινωθεί η εκεχειρία
Κάποιοι φαίνεται ότι βγάζουν πολλά την ώρα που οι αυξημένες τιμές στο πετρέλαιο και τα προβλήματα στη διακίνηση λιπασμάτων έχουν αυξήσει σημαντικά το κόστος για τα νοικοκυριά

«Είναι μια φωλιά από φίδια»: O Στιβ Κροφτ, η δημοσιογραφία και το 60 Minutes
«Οι βομβητές χτυπούν, μπαίνεις σε αεροπλάνα, επιστρέφεις και περνάς τρεις ή τέσσερις μέρες γράφοντας το σενάριο, μετά στις προβολές και ύστερα ξανά από την αρχή», δήλωσε μεταξύ άλλων ο Στιβ Κροφτ

Ο Γκοντάρ και ο πόλεμος – Τα μέτωπα του 20ού αιώνα πυροδότησαν μια επανάσταση στον κινηματογράφο
Ο πόλεμος διατρέχει το έργο του Ζαν-Λυκ Γκοντάρ (1930-2022) σαν μια ανεξέλεγκτη και τραυματική δύναμη που διαπερνά τα καλλιτεχνικά χαρακώματα του 20ού αιώνα - Μια νέα έκθεση το φωτίζει.

Στεγαστική κρίση: Οδηγός εύρεσης κατοικίας – Οι περιοχές με τα πιο προσιτά ακίνητα
«Φουντώνει» η στεγαστική κρίση. Οι τιμές των ακινήτων έχουν σχεδόν διπλασιαστεί από το 2017 (αύξηση 82,5%), ενώ το διαθέσιμο εισόδημα δεν ακολουθεί την ίδια πορεία, διευρύνοντας το χάσμα προσιτότητας. Η δυσκολία εύρεσης στέγης μοιάζει με «κυνήγι θησαυρού».

Ο Τραμπ καταφέρεται εναντίον του πάπα Λέοντα – Είναι «υπερβολικά φιλελεύθερος»
Ο Ντόναλντ Τραμπ επιτίθεται στον πάπα Λέοντα, λέγοντας πως δεν είναι «μέγας θαυμαστής» του, έπειτα από σφοδρή αντιπολεμική παρέμβαση του Ποντίφικα.

Νιγηρία: Δεκάδες νεκροί σε αεροπορικά πλήγματα με στόχο τζιχαντιστές της Μπόκο Χαράμ
Καταδίωξη τζιχαντιστών της Μπόκο Χαράμ είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο δεκάδων ανθρώπων από αεροπορικά πλήγματα στη βορειοανατολική Νιγηρία.

Περού: Η υποψήφια της δεξιάς Φουχιμόρι προηγείται στις προεδρικές εκλογές
Η δεξιά Κέικο Φουχιμόρι έχει το προβάδισμα στις προεδρικές εκλογές που διεξήχθησαν στο Περού, και σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις θα απαιτηθεί δεύτερος γύρος προκειμένου να αναδειχθεί ο νέος πρόεδρος.

Ουγγαρία: Το Tisza εξασφαλίζει υπερπλειοψηφία δύο τρίτων στο κοινοβούλιο
Το δεξιό κόμμα Tisza του νικητή των βουλευτικών εκλογών στην Ουγγαρία, Πέτερ Μάγκιαρ, εξασφαλίζει την υπερπλειοψηφία των δύο τρίτων στο κοινοβούλιο, βάσει των επίσημων σχεδόν τελικών αποτελεσμάτων.

Ουκρανία: Ελαβε τέλος και επισήμως η πασχαλινή κατάπαυση του πυρός με τη Ρωσία
Η πασχαλινή κατάπαυση του πυρός ανάμεσα στην Ουκρανία και τη Ρωσία έληξε τα μεσάνυχτα χθες Κυριακή προς σήμερα Δευτέρα και επισήμως, καθώς οι δύο πλευρές αλληλοκατηγορήθηκαν για την παραβίασή της.

Πετρέλαιο: Η τιμή του βαρελιού ξεπέρασε πάλι τα 100 δολάρια έπειτα από τις ανακοινώσεις του Τραμπ
Οι ανακοινώσεις του Τραμπ για ναυτικό αποκλεισμό του Ιράν βάζουν ξανά φωτιά στο πετρέλαιο, το οποίο ξεπέρασε για μια ακόμη φορά τα 100 δολάρια το βαρέλι.

Ο Λίβανος εργάζεται για να επιτύχει «την ισραηλινή αποχώρηση από το έδαφός του»
«Θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε για να επιτύχουμε την ισραηλινή αποχώρηση από το σύνολο του εδάφους μας», δηλώνει ο πρωθυπουργός του Λιβάνου, ενώ ο ισραηλινός ομόλογός του μετέβη στα νότια της χώρας.

Bαθμολογία Euroleague: Τα δεδομένα μετά τη νίκη της Χάποελ – Τι ισχύει για Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό
Έτσι διαμορφώνεται η βαθμολογία της Euroleague μετά τη νίκη της Χάποελ επί της Μακάμπι. Τι περιμένουν την 38η και τελευταία αγωνιστική Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός. Από 6οι έως 9οι οι πράσινοι.

Μπιλμπάο – Βιγιαρεάλ 1-2: Ακόμη πιο «κοντά» στο Champions League το «κίτρινο υποβρύχιο»
Η Βιγιαρεάλ έφυγε με σπουδαίο «διπλό» από την έδρα της Αθλέτικ Μπιλμπάο, επικρατώντας 2-1 για την 31η αγωνιστική της La Liga και κάνοντας καθοριστικό βήμα για την παραμονή στην πρώτη τετράδα.

Σε οικονομικό «κλοιό» 250.000.000 € η Λιόν – Πώς επηρεάζεται το μέλλον του Γιάρεμτσουκ
Ο ισολογισμός της γαλλικής ομάδας αποκάλυψε το ιλιγγιώδες χρέος των 250 εκατ. ευρώ στο μεταγραφικό παζάρι, την ώρα που παραμένει το ανοιχτό «μέτωπο» με τον Ολυμπιακό για την... οψιόν του Γιάρεμτσουκ.

Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

