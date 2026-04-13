Ρομπότ – εργάτες με ελληνικό άρωμα και τεχνητή νοημοσύνη

Μέσα σε εργαστήρια εξοπλισμένα με την τελευταία λέξη της τεχνολογίας, αλλά και ανήλιαγα γκαράζ και αποθήκες, εδώ και λίγα χρόνια εκκολάπτεται μια νέα βιομηχανική επανάσταση: επιστήμονες με έδρα τη Σίλικον Βάλεϊ έχουν βαλθεί να κατασκευάσουν ανθρωπόμορφα ρομπότ που λειτουργούν με τεχνητή νοημοσύνη, με σκοπό να τα ρίξουν – κυριολεκτικά – στη δουλειά, αντικαθιστώντας τους ανθρώπους.

Η Eden Robotics υποστηρίζει ότι έχει ήδη συνάψει συνεργασίες με εταιρείες που θα «προσλάβουν» τα ρομπότ-εργάτες

Σε αυτή τη χάι-τεκ κούρσα, που κάποτε θα θύμιζε ταινία επιστημονικής φαντασίας, διαγκωνίζονται ήδη παγκόσμιοι κολοσσοί, όπως η Tesla, και αρκετές νεοφυείς επιχειρήσεις. Μία από αυτές, η Eden Robotics, φιλοδοξεί να γίνει η πρώτη που θα ρίξει τις μηχανές στην παραγωγή, υποστηρίζοντας ότι έχει ήδη συνάψει συνεργασίες με εταιρείες που θα «προσλάβουν» τα ρομπότ-εργάτες.

Πρόκειται για μία startup με έντονο ελληνικό άρωμα: ιδρυτής της είναι ο μόλις 21 ετών Σταμάτης Φλωράτος, ο οποίος, ξεκινώντας από το Ιλιον της Δυτικής Αθήνας, έκανε μια «στάση» στο Λονδίνο για να σπουδάσει στο LSE, και πρόσφατα μετοίκησε στο Σαν Φρανσίσκο έχοντας εξασφαλίσει χρηματοδότηση ύψους 500.000 δολαρίων, προκειμένου να κάνει το όνειρό του πραγματικότητα και να αλλάξει – όπως λέει – τον κόσμο.

«Αναπτύσσουμε “έξυπνα” ανθρωποειδή ρομπότ που θα διοχετευθούν στην αγορά εργασίας. Αρχικά, θα εργάζονται στην εφοδιαστική αλυσίδα, σε εργοστάσια και αποθήκες. Αργότερα, θα μπορούν να απασχοληθούν και σε άλλους κλάδους της βιομηχανίας και της μεταποίησης, ακόμη και να δουλεύουν ως πλήρωμα σε πλοία ή προσωπικό σε ξενοδοχεία», δηλώνει στα «ΝΕΑ».

Πρόκειται για ρομπότ που «σκέφτονται» με τεχνητή νοημοσύνη και είναι σε θέση να εκτελούν χειρωνακτικές εργασίες. «Μπορούν να συσκευάζουν ή να συναρμολογούν προϊόντα, να μεταφέρουν αντικείμενα, να τα τοποθετούν σε ράφια και να κάνουν οποιαδήποτε δουλειά απαιτεί επαναλαμβανόμενες, μηχανικές κινήσεις. Κι όλα αυτά, με την ίδια αξιοπιστία και συνέπεια που θα είχε ένας πολύ καλός εργάτης», τονίζει ο νεαρός επιχειρηματίας.

Πιάνουν δουλειά!

Η startup του, η οποία προσείλκυσε το ενδιαφέρον της Google DeepMind, ευαγγελίζεται ότι μέχρι το προσεχές φθινόπωρο τα ρομπότ θα πιάσουν δουλειά. «Θα βγουν στην αγορά πιο γρήγορα από όλα τα υπόλοιπα. Τα πρώτα ρομπότ αναμένεται να παραδοθούν σε πελάτες μέσα στους επόμενους έξι μήνες», επισημαίνει ο Φλωράτος, η εταιρεία του οποίου χρηματοδοτείται από το Y Combinator, την κορυφαία «θερμοκοιτίδα» υποστήριξης νεοφυών επιχειρήσεων στην οποία «επωάστηκαν» εταιρείες όπως οι Airbnb, Dropbox και Reddit.

Τι είναι αυτό που διαφοροποιεί την Eden Robotics από τους ανταγωνιστές της; «Οι άλλοι πασχίζουν να δημιουργήσουν τη γενική τεχνητή νοημοσύνη (AGI), δηλαδή ρομπότ που θα κάνουν κυριολεκτικά τα πάντα. Για να επιτευχθεί, όμως, αυτό θα περάσουν ακόμη πολλά χρόνια. Εμείς επικεντρωθήκαμε στο να αναπτύξουμε μικρούς “εγκεφάλους” που δίνουν τη δυνατότητα στα ρομπότ να φέρουν εις πέρας συγκεκριμένες εργασίες. Σήμερα – όχι σε πέντε χρόνια», υπογραμμίζει ο Φλωράτος, ο οποίος ίδρυσε την εταιρεία τον περασμένο Νοέμβριο, μαζί με τον ρομποτικό επιστήμονα Τζόι Χάμφρεϊς.

Κάθε ρομπότ θα τροφοδοτείται με τα δεδομένα που είναι απαραίτητα ώστε να… μάθει τη δουλειά για την οποία θα προσληφθεί. «Αναπτύξαμε το μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης Polymath, που είναι εμπνευσμένο από το σύνδρομο Σαβάντ («σύνδρομο του σοφού»), μια σπάνια κατάσταση στο φάσμα του αυτισμού όπου οι πάσχοντες είναι ιδιοφυΐες σε συγκεκριμένους τομείς, όπως τα μαθηματικά ή η μουσική, αλλά ταυτόχρονα δεν μπορούν να επιτελέσουν απλές εργασίες, όπως να δέσουν τα κορδόνια τους», εξηγεί ο Φλωράτος, ο οποίος δημιούργησε την πρώτη του εταιρεία – μια B2B διαφημιστική πλατφόρμα – στα… 13 του χρόνια. «Ετσι ακριβώς λειτουργούν τα ρομπότ μας: κάνουν άριστα μια συγκεκριμένη δουλειά που τους αναθέτεις, χωρίς απαραίτητα να μπορούν (ακόμη) να κάνουν τα πάντα».

Και αν… τρελαθούν

Κι αν τα ρομπότ… τρελαθούν ή έρθουν αντιμέτωπα με μια κατάσταση που δεν μπορούν να διαχειριστούν; «Κι αυτό το έχουμε προβλέψει. Οταν συμβεί κάτι που δεν ξέρουν πώς να αντιμετωπίσουν, θα ειδοποιούν έναν εξειδικευμένο υπάλληλό μας ο οποίος θα παρεμβαίνει εξ αποστάσεως και, αφού επιλύσει το πρόβλημα, θα εκχωρεί εκ νέου τον έλεγχο στο μηχάνημα», σημειώνει ο 21χρονος, προσθέτοντας ότι κάθε τέτοια παρέμβαση θα καθιστά τα ρομπότ πιο «έξυπνα» και, με την πάροδο του χρόνου, πλήρως αυτόνομα, καθώς «την επόμενη φορά θα ξέρουν πώς να λύσουν το πρόβλημα μόνα τους».

Τα ρομπότ θα μπορούν να δουλεύουν έως 20 ώρες την ημέρα. Τις υπόλοιπες τέσσερις θα «ξεκουράζονται» (δηλαδή θα μπαίνουν στην πρίζα για να φορτιστούν). «Σε κάθε περίπτωση, δύο οκτάωρα την ημέρα θα τα βγάζουν άνετα», λέει ο Φλωράτος, διευκρινίζοντας ότι «οι εταιρείες δεν θα αγοράζουν τα ρομπότ. Θα πληρώνουν για την εργασία που θα τους προσφέρουν». Το… ωρομίσθιο ορίστηκε στα 10 δολάρια (8,7 ευρώ), με τους πρώτους πελάτες να έχουν ήδη βρεθεί.

«Εχουμε κλείσει συμφωνίες με εταιρείες και είμαστε σε συζητήσεις με αρκετές ακόμη. Μέσα στους επόμενους 18 μήνες, φιλοδοξούμε να ρίξουμε έως 20 χιλιάδες ρομπότ στην αγορά. Στόχος μας είναι να χτίσουμε μια εταιρεία αξίας 100 δισ. δολαρίων».

Τι απαντά, αλήθεια, στην κριτική ότι τα ρομπότ θα οδηγήσουν στην ανεργία στρατιές ανθρώπων; «Είναι πιθανό να φέρουν το τέλος της χειρωνακτικής εργασίας. Πιστεύω ότι στο μέλλον οι εταιρείες θα απασχολούν σχεδόν αποκλειστικά ρομπότ και όχι ανθρώπους. Ωστόσο, τα ρομπότ μας δεν θα φέρουν απολύσεις. Θα καλύψουν τις πολύ σημαντικές ελλείψεις στην αγορά εργασίας που στην Ευρώπη φτάνουν το 30% και στην Αμερική υπερβαίνουν το 40%».

