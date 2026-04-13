Κατάσκοποι στις ζωές των άλλων – Χιλιάδες εργάτες της AI χτενίζουν το Διαδίκτυο για τα προσωπικά σας δεδομένα

Εταιρεία που ανήκει εν μέρει στη Meta έχει προσλάβει δεκάδες χιλιάδες «ειδικούς» για την εκπαίδευση της AI, οι οποίοι όμως καλούνται στην πραγματικότητα να συλλέγουν προσωπικά δεδομένα από προφίλ του Instagram, να κοπιάρουν ξένο περιεχόμενο ή να βάζουν λεζάντες σε εικόνες με κόπρανα σκύλων, αποκαλύπτει ο Guardian.

H Scale AI, η οποία ανήκει κατά 49% στην Meta και μεταξύ άλλων έχει συμβόλαια με το Πεντάγωνο και αμερικανικές εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης και άμυνας, έχει δημιουργήσει την πλατφόρμα Outlier με την οποία ζητά ειδικούς σε τομείς όπως η ιατρική, η φυσική και τα οικονομικά προκειμένου να βελτιώσει μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης.

«Γίνετε ο ειδικός από τον οποίο μαθαίνει η AI » λέει η πλατφόρμα στην ιστοσελίδα της.

Εργαζόμενοι στην πλατφόρμα δήλωσαν στην εφημερίδα ότι η πραγματικότητα απέχει πολύ από τις περιγραφές. Πολλοί περιέγραψαν μια «ηθικά άβολη» κατάσταση στην οποία αναγκάζονται να συλλέγουν προσωπικά δεδομένα, ή να απομαγνητοφωνούν τους διαλόγους σε ερωτικές ταινίες.

«Δεν νομίζω ότι ο κόσμος έχει συνειδητοποιήσει ότι υπάρχει κάποιος σε ένα γραφείο σε ένα τυχαίο μέρος που κοιτάζει το προφίλ σου [στο Instagram] και το χρησιμοποιεί για να παραγάγει δεδομένα για την ΑΙ» είπε ένας εργαζόμενος, ο οποίος κλήθηκε να συλλέγει εικόνες χρηστών και των φίλων τους.

Πολλά από τα δέκα άτομα που μίλησαν στον Guardian είχαν άλλες κύριες εργασίες, χρειάζονταν όμως επιπλέον χρήματα. «Πολλοί από εμάς ήμασταν πραγματικά απελπισμένοι» είπε ένας.

Και η περίπτωση της Scale AI δεν είναι μοναδική: σύμφωνα με τον Γκλεν Ντέινας της δικηγορικής εταιρείας Clarkson, εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι σε όλο τον κόσμο δουλεύουν σήμερα σε πλατφόρμες όπως το Outlier.

Εργαζόμενοι της Scale AI, γνωστοί και ως «taskers», δήλωσαν ότι βρίσκονταν υπό μόνιμη παρακολούθηση μέσω του λογισμικού «Hubstaff», το οποίο λάμβανε στιγμιότυπα της οθόνης τους όταν επισκέπτονταν ιστοσεδίδες. Η εταιρεία υποστηρίζει ότι το σύστημα χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό της αμοιβής των εργαζομένων και όχι για την παρακολούθησή τους.

Ορισμένοι tasker δήλωσαν επίσης ότι υποψιάζονταν ότι πέρασαν από πολλαπλές συνεντεύξεις μόνο και μόνο για να συγκεντρωθεί υλικό για την εκπαίδευση της AI.

Αν και η εταιρεία είχε διαβεβαιώσει ότι η εργασία δεν αφορούσε γυμνές εικόνες, βία ή αίμα, ορισμένοι tasker καλούνταν να απομαγνητοφωνήσουν ερωτικές ταινίες ή να περιγράψουν βιντεοκλίπ με ανθρώπους που έκαναν εμετό. Ο Guardia είδε φωτογραφίες με κόπρανα σκύλων για τις οποίες ζητούνταν περιγραφές.

Πηγή που δεν κατονομάζεται δήλωσε πάντως ότι οι εργαζόμενοι δεν είναι υποχρεωμένοι να ολοκληρώνουν εργασίες που τους κάνουν να νιώθουν άβολα και ότι η Scale AI δεν επεξεργάζεται πορνογραφικό περιεχόμενο ή υλικό σεξουαλικής εκμετάλλευσης παιδιών.

O συνιδρυτής και πρώην διευθύνων σύμβουλος της Scale AI, Αλεξάντρ Γουάνγκ, ήταν μέχρι το 2025 ο «νεότερος αυτοδημιούργητος δισεκατομμυριούχος του κόσμου», σύμφωνα με το Forbes, και είναι σήμερα διευθυντής τεχνητής νοημοσύνης της Meta.

Η Scale ΑΙ έχει συνεργαστεί μεταξύ άλλων με τη Google, το αμερικανικό υπουργείο Άμυνας και την κυβέρνηση του Κατάρ. Εκπρόσωπος της OpenAI δήλωσε ότι η εταιρεία του διέκοψε τη συνεργασία το 2025.