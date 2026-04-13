Κατάσκοποι στις ζωές των άλλων – Χιλιάδες εργάτες της AI χτενίζουν το Διαδίκτυο για τα προσωπικά σας δεδομένα
AI 13 Απριλίου 2026, 12:13

H Scale AI και άλλες εταιρείες ζητούν «ειδικούς» για την εκπαίδευση της τεχνητής νοημοσύνης, μετά όμως τους ζητούν να χτενίζουν προφίλ στο Instagram.

Βαγγέλης Πρατικάκης
ΕπιμέλειαΒαγγέλης Πρατικάκης
Εταιρεία που ανήκει εν μέρει στη Meta έχει προσλάβει δεκάδες χιλιάδες «ειδικούς» για την εκπαίδευση της AI, οι οποίοι όμως καλούνται στην πραγματικότητα να συλλέγουν προσωπικά δεδομένα από προφίλ του Instagram, να κοπιάρουν ξένο περιεχόμενο ή να βάζουν λεζάντες σε εικόνες με κόπρανα σκύλων, αποκαλύπτει ο Guardian.

H Scale AI, η οποία ανήκει κατά 49% στην Meta και μεταξύ άλλων έχει συμβόλαια με το Πεντάγωνο και αμερικανικές εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης και άμυνας, έχει δημιουργήσει την πλατφόρμα Outlier με την οποία ζητά ειδικούς σε τομείς όπως η ιατρική, η φυσική και τα οικονομικά προκειμένου να βελτιώσει μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης.

«Γίνετε ο ειδικός από τον οποίο μαθαίνει η AI » λέει η πλατφόρμα στην ιστοσελίδα της.

Εργαζόμενοι στην πλατφόρμα δήλωσαν στην εφημερίδα ότι η πραγματικότητα απέχει πολύ από τις περιγραφές. Πολλοί περιέγραψαν μια «ηθικά άβολη» κατάσταση στην οποία αναγκάζονται να συλλέγουν προσωπικά δεδομένα, ή να απομαγνητοφωνούν τους διαλόγους σε ερωτικές ταινίες.

«Δεν νομίζω ότι ο κόσμος έχει συνειδητοποιήσει ότι υπάρχει κάποιος σε ένα γραφείο σε ένα τυχαίο μέρος που κοιτάζει το προφίλ σου [στο Instagram] και το χρησιμοποιεί για να παραγάγει δεδομένα για την ΑΙ» είπε ένας εργαζόμενος, ο οποίος κλήθηκε να συλλέγει εικόνες χρηστών και των φίλων τους.

O Αλεξάντρ Γουάνγκ, συνιδρυτής της Scale AI, είναι σήμερα διευθυντής ΑΙ στη Meta (Meta Platforms)

Πολλά από τα δέκα άτομα που μίλησαν στον Guardian είχαν άλλες κύριες εργασίες, χρειάζονταν όμως επιπλέον χρήματα. «Πολλοί από εμάς ήμασταν πραγματικά απελπισμένοι» είπε ένας.

Και η περίπτωση της Scale AI δεν είναι μοναδική: σύμφωνα με τον Γκλεν Ντέινας της δικηγορικής εταιρείας Clarkson, εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι σε όλο τον κόσμο δουλεύουν σήμερα σε πλατφόρμες όπως το Outlier.

Εργαζόμενοι της Scale AI, γνωστοί και ως «taskers», δήλωσαν ότι βρίσκονταν υπό μόνιμη παρακολούθηση μέσω του λογισμικού «Hubstaff», το οποίο λάμβανε στιγμιότυπα της οθόνης τους όταν επισκέπτονταν ιστοσεδίδες. Η εταιρεία υποστηρίζει ότι το σύστημα χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό της αμοιβής των εργαζομένων και όχι για την παρακολούθησή τους.

Ορισμένοι tasker δήλωσαν επίσης ότι υποψιάζονταν ότι πέρασαν από πολλαπλές συνεντεύξεις μόνο και μόνο για να συγκεντρωθεί υλικό για την εκπαίδευση της AI.

Αν και η εταιρεία είχε διαβεβαιώσει ότι η εργασία δεν αφορούσε γυμνές εικόνες, βία ή αίμα, ορισμένοι tasker καλούνταν να απομαγνητοφωνήσουν ερωτικές ταινίες ή να περιγράψουν βιντεοκλίπ με ανθρώπους που έκαναν εμετό. Ο Guardia είδε φωτογραφίες με κόπρανα σκύλων για τις οποίες ζητούνταν περιγραφές.

Πηγή που δεν κατονομάζεται δήλωσε πάντως ότι οι εργαζόμενοι δεν είναι υποχρεωμένοι να ολοκληρώνουν εργασίες που τους κάνουν να νιώθουν άβολα και ότι η Scale AI δεν επεξεργάζεται πορνογραφικό περιεχόμενο ή υλικό σεξουαλικής εκμετάλλευσης παιδιών.

O συνιδρυτής και πρώην διευθύνων σύμβουλος της Scale AI, Αλεξάντρ Γουάνγκ, ήταν μέχρι το 2025 ο «νεότερος αυτοδημιούργητος δισεκατομμυριούχος του κόσμου», σύμφωνα με το Forbes, και είναι σήμερα διευθυντής τεχνητής νοημοσύνης της Meta.

Η Scale ΑΙ έχει συνεργαστεί μεταξύ άλλων με τη Google, το αμερικανικό υπουργείο Άμυνας και την κυβέρνηση του Κατάρ. Εκπρόσωπος της OpenAI δήλωσε ότι η εταιρεία του διέκοψε τη συνεργασία το 2025.

Η MizarVision παρακολούθησε τις κινήσεις αμερικανικών βομβαρδιστικών πάνω από το Ιράν και προσπάθησε να προσδιορίσει τις θέσεις μέσω τεχνητής νοημοσύνης

Καθώς η τεχνητή νοημοσύνη συγκεντρώνει την εξουσία σε μια χούφτα τεχνολογικών κολοσσών, τα δομικά συμφέροντα αυτών των εταιρειών και της λαϊκιστικής πολιτικής συγκλίνουν αθόρυβα γύρω από μια κοινή εχθρότητα προς τους θεσμικούς περιορισμούς

Η Google.org ανακοίνωσε χρηματοδότηση ύψους 30 εκατομμυρίων δολαρίων για την ενίσχυση γραμμών βοήθειας διεθνώς, ενώ επενδύει και στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας

Οι απολύσεις λόγω AI κοστίζουν περισσότερο από έναν μισθό. Νέα έρευνα αποκαλύπτει τις μακροχρόνιες συνέπειες: από μόνιμα μειωμένα εισοδήματα μέχρι καθυστερήσεις στην απόκτηση σπιτιού και οικογένειας.

Η Gen Z που υποτίθεται ότι θα ηγούνταν της ψηφιακής επανάστασης, φαίνεται να αντιστέκεται στην AI φρενάροντας μια τεχνολογία που νιώθει ότι σε έναν βαθμό την απειλεί

Με βάση την τρέχουσα πορεία, φαίνεται πολύ πιθανό ότι οδεύουμε προς ένα μέλλον «σταδιακής αποδυνάμωσης», όπως το περιγράφουν ορισμένοι ερευνητές στον τομέα της AI

Το σύστημα βασίζεται σε σύγχρονες τεχνικές Τεχνητής Νοημοσύνης, με μοντέλα τα οποία έχουν εκπαιδευτεί χρησιμοποιώντας ιστορικά δεδομένα πέντε ετών, ώστε να αποτυπώνεται με ακρίβεια η σχέση μεταξύ της καταγεγραμμένης βροχόπτωσης και της απόκρισης της στάθμης των ποταμών.

Μια φράουλα με πουκάμισο με βαθύ ντεκολτέ και μίνι φούστα σκύβει να σηκώσει ένα στυλό από το πάτωμα. Μια ομάδα από μπανάνες με κοστούμια την παρακολουθεί. Αυτό το βίντεο στο TikTok έχει σχεδόν 900.000 προβολές

Τον «γύρο» του διαδικτύου κάνει βίντεο με τον μελλοντικό υπουργό Υγείας της Ουγγαρίας, ο οποίος χορεύει πανηγυρίζοντας την εκλογική νίκη του Μαγιάρ

«Το μόνο που είναι απαραίτητο για να τερματιστεί ο αντισυνταγματικός και εγκληματικός πόλεμος επιθετικότητας του Τραμπ κατά του Ιράν είναι το Κογκρέσο να κάνει τη δουλειά του»

Ο Μπίγκι «Μπλάνκετ» και ο Πρινς Τζάκσον, έκαναν μια σπάνια δημόσια εμφάνιση μαζί με την οικογένειά τους για να προωθήσουν τη νέα, βιογραφική ταινία για τον αποθανόντα πατέρα τους.

Οι τιμές των κατοικιών αυξήθηκαν κατά 5,5% στην ΕΕ το τελευταίο τρίμηνο του 2025, με ισχυρότερη άνοδο σε ορισμένες χώρες με τουριστικό ενδιαφέρον, όπως η Πορτογαλία, η Κροατία και η Ισπανία

Σε άρθρο γνώμης της εφημερίδας Haaretz η σχέση Νετανιάχου με τον Τραμπ είναι ζωτικής σημασίας για την προεκλογική του εκστρατεία και τις προσπάθειές να ακυρώσει τη δίκη του, αλλά ο αμερικανός πρόεδρος δεν είναι ευχαριστημένος με τον προστατευόμενό του.

Αν νομίζετε ότι η γάτα σας δεν καταλαβαίνει πόση ώρα λείψατε από το σπίτι, ξεγελιέστε. Ποια η σχέση της με τον χρόνο.

New data shows the average pension remains relatively low despite recent increases, with more than half of recipients earning below €1,000 and significant differences between private and public sector payouts

Ο αμερικανός πρόεδρος Τραμπ είναι... αλλεργικός στην όποια κριτική που αφορά στον πόλεμο κατά του Ιράν, ακόμη και αν αυτή προέρχεται από έναν ανώτατο θρησκευτικό ηγέτη, όπως ο πάπας Λέων

Ο μεγάλος λαϊκιστής Ορμπάν, είχε χάσει την λαϊκή του πινελιά και δεν είχε κατανοήσει ότι υπονομευόταν από μερικές από τις ίδιες αποτυχίες που έχουν αποδυναμώσει τους ισχυρούς ηγέτες σε όλο τον κόσμο

Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

