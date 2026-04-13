Η Meta σε νέα δίκη για «εθισμό» των ανήλικων χρηστών

Αντιμέτωπη με νέες κυρώσεις έρχεται η Meta Platforms, μετά την απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου της Μασαχουσέτης να δώσει πράσινο φως για εκδίκαση αγωγής με την κατηγορία ότι η εταιρεία σχεδίασε το Instagram με τέτοιο τρόπο ώστε να προκαλεί εθισμό στα παιδιά.

Το δικαστήριο έκρινε ότι η εταιρεία δεν προστατεύεται από το περιβόητο Άρθρο 230 της νομοθεσίας για το Διαδίκτυο, το οποίο θωρακίζει τις εταιρείες από αγωγές που αφορούν το περιεχόμενο που ανεβάζουν οι ίδιοι οι χρήστες.

Η Meta είχε ζητήσει από το δικαστήριο να απορρίψει προσφυγή του πολιτειακού υπουργείου Δικαιοσύνης.

Το υπουργείο υποστήριξε με επιτυχία ότι η αγωγή δεν αφορά τις αναρτήσεις των χρηστών αλλά τη συμπεριφορά της Meta.

«Αντίθετα, οι ενάγοντες υποστηρίζουν ότι η ζημία προκύπτει από τη συμπεριφορά της ίδιας της Meta, είτε μέσω του σχεδιασμού μιας πλατφόρμας κοινωνικής δικτύωσης που εκμεταλλεύεται τις αναπτυξιακές ευπάθειες των παιδιών, είτε μέσω της ενεργής παραπλάνησης των καταναλωτών σχετικά με την ασφάλεια της πλατφόρμας Instagram» έγραψε η δικαστής Νταλίλα Αργκάες Γουέντλαντ.

H υπουργός Δικαιοσύνης της Μασαχουσέτης Άντρια Τζόι Κάμπελ χαιρέτισε την απόφαση ως «σημαντικό βήμα προκειμένου να αποδοθούν ευθύνες στις εταιρείες για τις πρακτικές που τροφοδοτούν την κρίση ψυχικής υγείας των νέων και βάζουν τα κέρδη πάνω από τα παιδιά».

Εκπρόσωπος της Meta δήλωσε ότι η εταιρεία διαφωνεί με την απόφαση και την «ψευδή διάκριση» ανάμεσα στο περιεχόμενο και τον σχεδιασμό της πλατφόρμας.

Τσουνάμι προσφυγών

Η προσφυγή στη Μασαχουσέτη είναι μια από τις χιλιάδες που έχουν κατατεθεί από ιδιώτες, δήμους, πολιτείες και σχολικές περιφέρειες των ΗΠΑ εναντίον της Meta και άλλων εταιρειών social media για εθισμό των παιδιών.

Είχε προηγηθεί στις 25 Μαρτίου απόφαση-ορόσημο δικαστηρίου του Λος Άντζελες που έκρινε τη Meta και την Google ένοχες για εθιστικό σχεδιασμό των προϊόντων τους.

Σε μια υπόθεση που δημιουργεί νομικό προηγούμενο για πολλές μελλοντικές δίκες, το δικαστήριο επιδίκασε αποζημίωση 6 εκατ. δολαρίων σε μια 20χρονη γυναίκα που υποστήριξε ότι εθίστηκε στο YouTube και το Instagram.

Μια μέρα νωρίτερα, ορκωτό δικαστήριο έκρινε ότι η Meta οφείλει αποζημίωση 375 εκατ. δολαρίων στην πολιτεία του Νιου Μέξικο για την παραπλάνηση των χρηστών σχετικά με την ασφάλεια του Facebook και του Instagram και σεξουαλική εκμετάλλευση παιδιών στις πλατφόρμες της.

Συνολικά 34 ακόμα πολιτείες έχουν προσφύγει σε ομοσπονδιακά δικαστήρια με παρόμοιες κατηγορίες.

Σύμφωνα με την προσφυγή του υπουργού Υγείας της Μασαχουσέτης, ορισμένες λειτουργίες του Instagram, όπως τα push notifications, τα like και οι σελίδες με ατέλειωτο σκρολάρισμα σχεδιάστηκαν για να κρατούν τα παιδιά κολλημένα στην πλατφόρμα.

Το υπουργείο επικαλείται επίσης εσωτερικά έγγραφα της Meta που δείχνουν ότι η εταιρεία γνώριζε τους κινδύνους για τα παιδιά, όμως ανώτερα στελέχη απέρριψαν αλλαγές που σύμφωνα με εσωτερικές έρευνες θα βελτίωναν την κατάσταση.