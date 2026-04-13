Δευτέρα 13 Απριλίου 2026
Η Meta σε νέα δίκη για «εθισμό» των ανήλικων χρηστών
Τεχνολογία 13 Απριλίου 2026, 10:41

Η Meta σε νέα δίκη για «εθισμό» των ανήλικων χρηστών

H πολιτεία της Μασαχουσέτης κατηγορεί τη Meta ότι σχεδίασε το Instagram ώστε να κρατά τα παιδιά κολημμένα στην πλατφόρμα.

Πολλοί γύρω σας, αλλά… νιώθετε μόνοι; Η «σιωπηλή» ασυμμετρία που επιβαρύνει την καρδιά

Πολλοί γύρω σας, αλλά… νιώθετε μόνοι; Η «σιωπηλή» ασυμμετρία που επιβαρύνει την καρδιά

Αντιμέτωπη με νέες κυρώσεις έρχεται η Meta Platforms, μετά την απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου της Μασαχουσέτης να δώσει πράσινο φως για εκδίκαση αγωγής με την κατηγορία ότι η εταιρεία σχεδίασε το Instagram με τέτοιο τρόπο ώστε να προκαλεί εθισμό στα παιδιά.

Το δικαστήριο έκρινε ότι η εταιρεία δεν προστατεύεται από το περιβόητο Άρθρο 230 της νομοθεσίας για το Διαδίκτυο, το οποίο θωρακίζει τις εταιρείες από αγωγές που αφορούν το περιεχόμενο που ανεβάζουν οι ίδιοι οι χρήστες.

Η Meta είχε ζητήσει από το δικαστήριο να απορρίψει προσφυγή του πολιτειακού υπουργείου Δικαιοσύνης.

Το υπουργείο υποστήριξε με επιτυχία ότι η αγωγή δεν αφορά τις αναρτήσεις των χρηστών αλλά τη συμπεριφορά της Meta.

«Αντίθετα, οι ενάγοντες υποστηρίζουν ότι η ζημία προκύπτει από τη συμπεριφορά της ίδιας της Meta, είτε μέσω του σχεδιασμού μιας πλατφόρμας κοινωνικής δικτύωσης που εκμεταλλεύεται τις αναπτυξιακές ευπάθειες των παιδιών, είτε μέσω της ενεργής παραπλάνησης των καταναλωτών σχετικά με την ασφάλεια της πλατφόρμας Instagram» έγραψε η δικαστής Νταλίλα Αργκάες Γουέντλαντ.

H υπουργός Δικαιοσύνης της Μασαχουσέτης Άντρια Τζόι Κάμπελ χαιρέτισε την απόφαση ως «σημαντικό βήμα προκειμένου να αποδοθούν ευθύνες στις εταιρείες για τις πρακτικές που τροφοδοτούν την κρίση ψυχικής υγείας των νέων και βάζουν τα κέρδη πάνω από τα παιδιά».

Εκπρόσωπος της Meta δήλωσε ότι η εταιρεία διαφωνεί με την απόφαση και την «ψευδή διάκριση» ανάμεσα στο περιεχόμενο και τον σχεδιασμό της πλατφόρμας.

Τσουνάμι προσφυγών

Η προσφυγή στη Μασαχουσέτη είναι μια από τις χιλιάδες που έχουν κατατεθεί από ιδιώτες, δήμους, πολιτείες και σχολικές περιφέρειες των ΗΠΑ εναντίον της Meta και άλλων εταιρειών social media για εθισμό των παιδιών.

Είχε προηγηθεί στις 25 Μαρτίου απόφαση-ορόσημο δικαστηρίου του Λος Άντζελες που έκρινε τη Meta και την Google ένοχες για εθιστικό σχεδιασμό των προϊόντων τους.

Σε μια υπόθεση που δημιουργεί νομικό προηγούμενο για πολλές μελλοντικές δίκες, το δικαστήριο επιδίκασε αποζημίωση 6 εκατ. δολαρίων σε μια 20χρονη γυναίκα που υποστήριξε ότι εθίστηκε στο YouTube και το Instagram.

Μια μέρα νωρίτερα, ορκωτό δικαστήριο έκρινε ότι η Meta οφείλει αποζημίωση 375 εκατ. δολαρίων στην πολιτεία του Νιου Μέξικο για την παραπλάνηση των χρηστών σχετικά με την ασφάλεια του Facebook και του Instagram και σεξουαλική εκμετάλλευση παιδιών στις πλατφόρμες της.

Συνολικά 34 ακόμα πολιτείες έχουν προσφύγει σε ομοσπονδιακά δικαστήρια με παρόμοιες κατηγορίες.

Σύμφωνα με την προσφυγή του υπουργού Υγείας της Μασαχουσέτης, ορισμένες λειτουργίες του Instagram, όπως τα push notifications, τα like και οι σελίδες με ατέλειωτο σκρολάρισμα σχεδιάστηκαν για να κρατούν τα παιδιά κολλημένα στην πλατφόρμα.

Το υπουργείο επικαλείται επίσης εσωτερικά έγγραφα της Meta που δείχνουν ότι η εταιρεία γνώριζε τους κινδύνους για τα παιδιά, όμως ανώτερα στελέχη απέρριψαν αλλαγές που σύμφωνα με εσωτερικές έρευνες θα βελτίωναν την κατάσταση.

Ελληνικές Τράπεζες: Αυξάνει τις τιμές στόχους η HSBC – Επιστρέφει το επενδυτικό ενδιαφέρον  

Ελληνικές Τράπεζες: Αυξάνει τις τιμές στόχους η HSBC – Επιστρέφει το επενδυτικό ενδιαφέρον  

Πολλοί γύρω σας, αλλά… νιώθετε μόνοι; Η «σιωπηλή» ασυμμετρία που επιβαρύνει την καρδιά

Πολλοί γύρω σας, αλλά… νιώθετε μόνοι; Η «σιωπηλή» ασυμμετρία που επιβαρύνει την καρδιά

Κόσμος
Ο αποκλεισμός των ιρανικών λιμανιών θα ξεκινήσει στις 5μμ, λέει ο Τραμπ – Κανένα λιμάνι στον Περσικό δεν θα είναι ασφαλές, απαντά το Ιράν

Ο αποκλεισμός των ιρανικών λιμανιών θα ξεκινήσει στις 5μμ, λέει ο Τραμπ – Κανένα λιμάνι στον Περσικό δεν θα είναι ασφαλές, απαντά το Ιράν

inWellness
inTown
Κατάσκοποι στις ζωές των άλλων – Χιλιάδες εργάτες της AI χτενίζουν το Διαδίκτυο για τα προσωπικά σας δεδομένα
Scale AI 13.04.26

Κατάσκοποι στις ζωές των άλλων – Χιλιάδες εργάτες της AI χτενίζουν το Διαδίκτυο για τα προσωπικά σας δεδομένα

H Scale AI και άλλες εταιρείες ζητούν «ειδικούς» για την εκπαίδευση της τεχνητής νοημοσύνης, μετά όμως τους ζητούν να χτενίζουν προφίλ στο Instagram.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
Ο μαυρόγυπας «Ιωάννα» επέστρεψε στη Δαδιά και ανανέωσε την ελπίδα
Ελλάδα 13.04.26

Ο μαυρόγυπας «Ιωάννα» επέστρεψε στη Δαδιά και ανανέωσε την ελπίδα

Την ώρα που ο μαυρόγυπας «Ιωάννα» αναζητούσε τη φωλιά και το ταίρι του, οι άνθρωποι που τον φρόντισαν και τον έσωσαν, επιβεβαίωναν στο έδαφος ότι αυτή ήταν «μια διαφορετική επανένταξη»

Πως μια κινεζική εταιρεία παρακολουθούσε τα αμερικανικά βομβαρδιστικά με την βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης
AI 12.04.26

Πως μια κινεζική εταιρεία παρακολουθούσε τα αμερικανικά βομβαρδιστικά με την βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης

Η MizarVision παρακολούθησε τις κινήσεις αμερικανικών βομβαρδιστικών πάνω από το Ιράν και προσπάθησε να προσδιορίσει τις θέσεις μέσω τεχνητής νοημοσύνης

Είναι τα αιολικά και ηλιακά πάρκα απειλή για τις μέλισσες; Τι λέει το υπουργείο Περιβάλλοντος
«Ηλεκτρονέφος» 12.04.26

Είναι τα αιολικά και ηλιακά πάρκα απειλή για τις μέλισσες; Τι λέει το υπουργείο Περιβάλλοντος

Η δημοσίευση από το ΥΠΕΝ του προσχέδιου του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την αναστροφή της μείωσης των πληθυσμών των επικονιαστών θέτει αιολικά και ηλιακά πάρκα στις δυνητικές απειλές για τις μέλισσες.

Μάχη Τράτσα
Γιατί οι Big Tech και ο λαϊκισμός έχουν έναν κοινό εχθρό: τον δημοκρατικό έλεγχο
Τεχνητή νοημοσύνη 11.04.26

Γιατί οι Big Tech και ο λαϊκισμός έχουν έναν κοινό εχθρό: τον δημοκρατικό έλεγχο

Καθώς η τεχνητή νοημοσύνη συγκεντρώνει την εξουσία σε μια χούφτα τεχνολογικών κολοσσών, τα δομικά συμφέροντα αυτών των εταιρειών και της λαϊκιστικής πολιτικής συγκλίνουν αθόρυβα γύρω από μια κοινή εχθρότητα προς τους θεσμικούς περιορισμούς

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Artemis II: Η αποστολή που άλλαξε όσα ξέραμε για τη Σελήνη – Όσα έκρυβε η αθέατη πλευρά της
NASA 11.04.26

Artemis II, η αποστολή που άλλαξε όσα ξέραμε για τη Σελήνη - Δείτε βίντεο και φωτογραφίες από την προσθαλάσσωση

Έπειτα από σχεδόν 10 ημέρες στο Διάστημα, οι αστροναύτες της αποστολής Artemis II ολοκλήρωσαν με επιτυχία το πρώτο ταξίδι ανθρώπων στη Σελήνη εδώ και πάνω από μισόν αιώνα

Φίλοι εναντίον φίλων – Σπάνιος «εμφύλιος πόλεμος» δίχασε τη μεγαλύτερη ομάδα χιμπατζήδων
Επιστήμες 10.04.26

Φίλοι εναντίον φίλων – Σπάνιος «εμφύλιος πόλεμος» δίχασε τη μεγαλύτερη ομάδα χιμπατζήδων

Οι χιμπατζήδες χωρίστηκαν σε δύο αντίπαλες φράξιες παρά την έλλειψη ανταγωνισμού. Κανείς δεν γνωρίζει γιατί, όμως η διατάραξη των κοινωνικών ρόλων φαίνεται πως έπαιξε ρόλο.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Δεν είναι μόνο η ανεργία: Τα μόνιμα σημάδια της απόλυσης λόγω AI
Τεχνητή Νοημοσύνη 10.04.26

Δεν είναι μόνο η ανεργία: Τα μόνιμα σημάδια της απόλυσης λόγω AI

Οι απολύσεις λόγω AI κοστίζουν περισσότερο από έναν μισθό. Νέα έρευνα αποκαλύπτει τις μακροχρόνιες συνέπειες: από μόνιμα μειωμένα εισοδήματα μέχρι καθυστερήσεις στην απόκτηση σπιτιού και οικογένειας.

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Ουγγαρία: Ο ξέφρενος χορός του μελλοντικού υπουργού Υγείας μετά τη νίκη του Μαγιάρ στις εκλογές
Δείτε βίντεο 13.04.26

Ο ξέφρενος χορός του μελλοντικού υπουργού Υγείας στην Ουγγαρία - Ξεσάλωσε μετά τη νίκη του Μαγιάρ

Τον «γύρο» του διαδικτύου κάνει βίντεο με τον μελλοντικό υπουργό Υγείας της Ουγγαρίας, ο οποίος χορεύει πανηγυρίζοντας την εκλογική νίκη του Μαγιάρ

Οι Αμερικανοί έχουν δύο εβδομάδες προθεσμία να σταματήσουν τον Τραμπ
Υπάρχει λύση 13.04.26

Οι Αμερικανοί έχουν δύο εβδομάδες προθεσμία να σταματήσουν τον Τραμπ

«Το μόνο που είναι απαραίτητο για να τερματιστεί ο αντισυνταγματικός και εγκληματικός πόλεμος επιθετικότητας του Τραμπ κατά του Ιράν είναι το Κογκρέσο να κάνει τη δουλειά του»

Βαγγέλης Γεωργίου
Κατάσκοποι στις ζωές των άλλων – Χιλιάδες εργάτες της AI χτενίζουν το Διαδίκτυο για τα προσωπικά σας δεδομένα
Scale AI 13.04.26

Κατάσκοποι στις ζωές των άλλων – Χιλιάδες εργάτες της AI χτενίζουν το Διαδίκτυο για τα προσωπικά σας δεδομένα

H Scale AI και άλλες εταιρείες ζητούν «ειδικούς» για την εκπαίδευση της τεχνητής νοημοσύνης, μετά όμως τους ζητούν να χτενίζουν προφίλ στο Instagram.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Οι γιοι του Μάικλ Τζάκσον, ο 24χρονος Μπίγκι και ο 29χρονος Πρινς, σε μια σπάνια κοινή εμφάνιση
Γονίδια 13.04.26

Οι γιοι του Μάικλ Τζάκσον, ο 24χρονος Μπίγκι και ο 29χρονος Πρινς, σε μια σπάνια κοινή εμφάνιση

Ο Μπίγκι «Μπλάνκετ» και ο Πρινς Τζάκσον, έκαναν μια σπάνια δημόσια εμφάνιση μαζί με την οικογένειά τους για να προωθήσουν τη νέα, βιογραφική ταινία για τον αποθανόντα πατέρα τους.

Έφη Αλεβίζου
ΕΕ: Ποιες χώρες σημείωσαν τις μεγαλύτερες αυξήσεις σε τιμές ακινήτων το 2025
Διεθνής Οικονομία 13.04.26

Τιμές ακινήτων σε όλη την Ευρώπη: Ποιες χώρες σημείωσαν τις μεγαλύτερες αυξήσεις το 2025;

Οι τιμές των κατοικιών αυξήθηκαν κατά 5,5% στην ΕΕ το τελευταίο τρίμηνο του 2025, με ισχυρότερη άνοδο σε ορισμένες χώρες με τουριστικό ενδιαφέρον, όπως η Πορτογαλία, η Κροατία και η Ισπανία

Η Καλλίπολη του Νετανιάχου: Από τον Μπίμπι στον επίδοξο Τσώρτσιλ, μια λανθασμένη εκτίμηση για τη Μέση Ανατολή
Μέση Ανατολή 13.04.26

Η Καλλίπολη του Νετανιάχου: Από τον Μπίμπι στον επίδοξο Τσώρτσιλ, μια λανθασμένη εκτίμηση για τη Μέση Ανατολή

Σε άρθρο γνώμης της εφημερίδας Haaretz η σχέση Νετανιάχου με τον Τραμπ είναι ζωτικής σημασίας για την προεκλογική του εκστρατεία και τις προσπάθειές να ακυρώσει τη δίκη του, αλλά ο αμερικανός πρόεδρος δεν είναι ευχαριστημένος με τον προστατευόμενό του.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Πώς αντιλαμβάνεται η γάτα τον χρόνο;
Γατίσιο «ρολόι» 13.04.26

Η γάτα έχει την αίσθηση του χρόνου;

Αν νομίζετε ότι η γάτα σας δεν καταλαβαίνει πόση ώρα λείψατε από το σπίτι, ξεγελιέστε. Ποια η σχέση της με τον χρόνο.

Τζούλη Τούντα
Over Half of Greek Pensioners Receive Under €1,000
English edition 13.04.26

Over Half of Greek Pensioners Receive Under €1,000

New data shows the average pension remains relatively low despite recent increases, with more than half of recipients earning below €1,000 and significant differences between private and public sector payouts

Το… τερμάτισε: Μετά την επίθεση στον Πάπα ο Τραμπ εμφανίζεται ως… Χριστός
Κόσμος 13.04.26

Το… τερμάτισε: Μετά την επίθεση στον Πάπα ο Τραμπ εμφανίζεται ως… Χριστός

Ο αμερικανός πρόεδρος Τραμπ είναι... αλλεργικός στην όποια κριτική  που αφορά στον πόλεμο κατά του Ιράν, ακόμη και αν αυτή προέρχεται από έναν ανώτατο θρησκευτικό ηγέτη, όπως ο πάπας Λέων

Οι νέοι στην Ουγγαρία έδιωξαν τον Ορμπάν από την εξουσία – Ο λόγος που έχασε τις εκλογές
Κόσμος 13.04.26

Οι νέοι στην Ουγγαρία έδιωξαν τον Ορμπάν από την εξουσία - Ο λόγος που έχασε τις εκλογές

Ο μεγάλος λαϊκιστής Ορμπάν, είχε χάσει την λαϊκή του πινελιά και δεν είχε κατανοήσει ότι υπονομευόταν από μερικές από τις ίδιες αποτυχίες που έχουν αποδυναμώσει τους ισχυρούς ηγέτες σε όλο τον κόσμο

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

Δευτέρα 13 Απριλίου 2026
