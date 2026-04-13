Τομ Χανκς, Ρίτα Γουίλσον, Νία Βαρντάλος, Μπίλι Ζέιν, Τζον Στάμος – Αυθεντικά ορθόδοξο Πάσχα για την ελίτ ομογένεια του Χόλιγουντ
Ρίτα Γουίλσον, Τζον Στάμος και όλη η ελληνική παροικία του Χόλιγουντ στο κάλεσμα της παράδοσης από τη Νία Βαρντάλος
Η Νία Βαρντάλος δεν έχει κρύψει ποτέ την περηφάνια για την καταγωγή της, φροντίζοντας να ενσωματώνει την ελληνική κουλτούρα τόσο στο έργο της όσο και στην προσωπική της ζωή.
Φέτος, η δημοφιλής ηθοποιός και σεναριογράφος ανέλαβε τον ρόλο της οικοδέσποινας για το ελληνικό Πάσχα, διοργανώνοντας ένα παραδοσιακό γλέντι που δεν είχε να ζηλέψει τίποτα από τις γιορτές στην πατρίδα.
Το κάλεσμα της Βαρντάλος συγκέντρωσε μερικές από τις πιο εμβληματικές προσωπικότητες του Χόλιγουντ, οι οποίες μοιράζονται το ίδιο πάθος για την Ελλάδα.
Ανάμεσα στους καλεσμένους ξεχώρισαν ο Τομ Χανκς και η σύζυγός του, Ρίτα Γουίλσον, οι οποίοι αποτελούν σταθερά μέλη της ελληνοαμερικανικής κοινότητας και λάτρεις των εθίμων μας.
Μαζί τους βρέθηκε και ο Μπίλι Ζέιν, προσθέτοντας ακόμη περισσότερη λάμψη στη συνάντηση. Η φωτογραφία που δημοσιεύτηκε μια ημέρα μετά την Κυριακή του Πάσχα αποκάλυψε μια παρέα χαλαρή και ευδιάθετη, μακριά από το άγχος των γυρισμάτων και των επαγγελματικών υποχρεώσεων.
Ελληνική παροικία σε πλήρη απαρτία
Στο πλάι της οικοδέσποινας βρέθηκαν επίσης ο Τζον Στάμος και ο Σπύρος Κατσαγιάννης, συμπληρώνοντας το παζλ μιας συνάντησης που είχε έντονο άρωμα Ελλάδας.
Η παρουσία του Τομ Χανκς, όπως ήταν αναμενόμενο, τράβηξε αμέσως το ενδιαφέρον, καθώς ο διάσημος ηθοποιός έχει πλέον πολιτογραφηθεί Έλληνας και συμμετέχει ενεργά σε κάθε εκδήλωση που αφορά την ορθόδοξη πίστη.
Το κλίμα ήταν ιδιαίτερα θερμό, με τους παρευρισκόμενους να ανταλλάσσουν ευχές για Χριστός Ανέστη και να απολαμβάνουν ένα ευχάριστο διάλειμμα πριν επιστρέψουν στη απαιτητική καθημερινότητα των Ηνωμένων Πολιτειών.
Δύναμη ομογένειας
Η φωτογραφία της Νίας Βαρντάλος στο Instagram συγκέντρωσε χιλιάδες likes και σχόλια μέσα σε ελάχιστα λεπτά.
Θαυμαστές από όλο τον κόσμο έσπευσαν να στείλουν τις δικές τους ευχές για υγεία και ευτυχία, αποθεώνοντας την παρέα των καλλιτεχνών για την προσήλωσή τους στις παραδόσεις.
Παρά το γεγονός ότι η ηθοποιός ζει μόνιμα στην Αμερική, η καρδιά του σπιτιού της χτυπά πάντα ελληνικά, ειδικά σε τέτοιες μεγάλες γιορτές της Ορθοδοξίας.
