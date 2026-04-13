Σημαντική είδηση:
13.04.2026 | 19:58
Εξάρχεια: Άγνωστοι μαχαίρωσαν περιπτερά στο πόδι
Η Σκάρλετ Γιόχανσον δεν είναι σεξοβόμβα – «Κανόνας η ταπείνωση της γυναίκας»
Go Fun 13 Απριλίου 2026, 18:50

Η Σκάρλετ Γιόχανσον δεν είναι σεξοβόμβα – «Κανόνας η ταπείνωση της γυναίκας»

Η εξομολόγηση της Σκάρλετ Γιόχανσον για τη «σκληρή» εποχή στο Χόλιγουντ, όταν την εγκλώβισαν στο στερεότυπο της «σεξοβόμβας»

Η Σκάρλετ Γιόχανσον, 41, σπάει τη σιωπή της για τις σκοτεινές πτυχές της βιομηχανίας του θεάματος, όταν στην αρχή της καριέρας της η κριτική στις γυναίκες ήταν κοινωνικά αποδεκτή και η ίδια παγιδεύτηκε σε ρόλους σεξοβόμας εκείνη την «σκληρή εποχή».

Μέσα από μια ειλικρινή αναδρομή, η ηθοποιός και επιχειρηματίας περιγράφει τον εγκλωβισμό της σε ρόλους «μοιραίας γυναίκας» και το ψυχολογικό βάρος που της προκαλούσε η ανάγκη να κρύβει τις ατέλειές της κάτω από τόνους μακιγιάζ.

Η Σκάρλετ Γιόχανσον μίλησε ανοιχτά για την ταπείνωση των γυναικών  όταν εκείνη ξεκίνησε στον χώρο.

Η πρωταγωνίστρια του Jurassik Park αποκάλυψε ότι ένιωθε πως την είχαν «βάλει σε ένα κουτάκι» στους ρόλους της και είχε καταλήξει να ξυπνάει πολύ νωρίτερα για να απλώσει ολόκληρες στρώσεις μακιγιάζ στο πρόσωπο της, ώστε να κρύψει την ακμή από τους συναδέλφους της.

Η Γιόχανσον παραδέχτηκε ότι αυτό συνέβαινε εν μέρει επειδή ένιωθε ανασφάλεια για το δέρμα της, αλλά φοβόταν επίσης μήπως δεχτεί κριτική για την εμφάνισή της.

«Ένιωθα ότι έπρεπε να ξυπνήσω και να καλύψω όλη αυτή την ακμή πριν πάω στη δουλειά, κάτι που απαιτεί πολλή προσπάθεια. Σε βαραίνει. Ξέρω πόσο εξουθενωτικό μπορεί να είναι» είπε στην εκπομπή CBS Sunday Morning.

Μπράντα «σεξοβόμβα»

Η Γιόχανσον πρόσθεσε ότι ήταν «δύσκολο» να είσαι μια νεαρή γυναίκα στις αρχές της δεκαετίας του 2000, γιατί ήταν μια «πραγματικά σκληρή εποχή».

Η ηθοποιός έχει παίξει συχνά πιο σέξι ρόλους και μίλησε για το γεγονός ότι της έδιναν τον ρόλο της ερωμένης ή της άλλης γυναίκας.

«Το να είσαι μια εικοσάχρονη γυναίκα στις αρχές της δεκαετίας του 2000 στο επίκεντρο της δημοσιότητας ήταν μια πραγματικά σκληρή εποχή. Νομίζω ότι οι γυναίκες απλώς διαλύονταν για τον τρόπο που φαίνονταν, με έναν τρόπο που ήταν κοινωνικά αποδεκτός εκείνη την εποχή. Ήταν ζόρικο.

Δινόταν μεγάλη έμφαση στο πώς φαίνονταν οι γυναίκες. Αυτό που προσφερόταν εκείνη την εποχή για γυναίκες της ηλικίας μου, όσον αφορά τους ρόλους ή τις ευκαιρίες, ήταν πολύ πιο περιορισμένο από ό,τι είναι τώρα.

Θα σε έβαζαν πραγματικά σε ένα κουτάκι και θα σου πρόσφεραν τα ίδια. Την τρίτη γυναίκα, ή την παράνομη σχέση, η σεξοβόμβα. Αυτό ήταν το αρχέτυπο που κυριαρχούσε όταν ήμουν σε εκείνη την ηλικία», εξήγησε η ίδια.

Eφηβεία στο πλατό

Η Σκάρλετ εξήγησε ότι είχε πάντα άγχος για την εικόνα της από τότε που ήταν μια δεκατριάχρονη ηθοποιός στα γυρίσματα του δράματος «Ο Γητευτής των Αλόγων» το 1998.

«Παλεύω με δερματολογικά προβλήματα από τότε που ήμουν δώδεκα. Και στο σετ του Γητευτή των Αλόγων θυμάμαι τον μακιγιέρ να λέει: Ω, έχεις τον Βεζούβιο στο μέτωπό σου. Όταν είσαι έφηβη, νιώθεις τόσο αμήχανα, και έχεις έναν μακιγιέρ που σου το επισημαίνει, ενώ δουλεύεις στο πλατό και όλοι προσπαθούν να ρυθμίσουν το φωτισμό γύρω από αυτό. Είναι απλά απαίσιο» είπε.

Η εμπειρία της την οδήγησε στη δημιουργία της δικής της εταιρείας περιποίησης δέρματος η οποία ειδικεύεται σε προϊόντα για ευαίσθητο δέρμα.

Μήνυμα για την επόμενη γενιά

Κλείνοντας την εξομολόγησή της, η ηθοποιός αποκάλυψε τη συμβουλή που δίνει πλέον στην κόρη της, Ρόουζ, η οποία θα γίνει δώδεκα ετών αργότερα φέτος. Η προσέγγισή της είναι πλέον πολύ πιο ήπια και επικεντρωμένη στην εσωτερική ηρεμία και την αυτοφροντίδα.

«Πάντα της λέω: να είσαι ευγενική με τον εαυτό σου, να είσαι ευγενική με το δέρμα σου», κατέληξε η Γιόχανσον, θέλοντας να προστατεύσει τη νέα γενιά από τη σκληρή κριτική και τις ανασφάλειες που σημάδεψαν τη δική της πορεία προς την κορυφή.

