newspaper
Δευτέρα 13 Απριλίου 2026
weather-icon 20o
Stream

in
newspaper

# ΟΥΓΓΑΡΙΑ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΙΡΑΝ
# ΤΕΜΠΗ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
UBS: Ανθεκτικές οι ελληνικές τράπεζες – Ελκυστικές οι αποτιμήσεις
Οικονομικές Ειδήσεις 13 Απριλίου 2026, 18:40

UBS: Ανθεκτικές οι ελληνικές τράπεζες – Ελκυστικές οι αποτιμήσεις

Σύμφωνα με την UBS, τα πιο πρόσφατα στοιχεία της ΤτΕ δείχνουν ότι ο ισχυρός κύκλος εταιρικής πίστης συνεχίστηκε

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Φύση: Τα οφέλη της για την ευεξία μας

Φύση: Τα οφέλη της για την ευεξία μας

Spotlight

Μια εικόνα ανθεκτικής πιστωτικής δυναμικής, σκιαγραφεί η UBS στη νέα της ανάλυση για τον ελληνικό τραπεζικό κλάδο. αλλά και μεταβατικής φάσης για την κερδοφορία, εν μέσω αυξανόμενων διεθνών αβεβαιοτήτων,

Σύμφωνα με την UBS, τα πιο πρόσφατα στοιχεία της Τράπεζα της Ελλάδος για τον Φεβρουάριο του 2026 δείχνουν ότι ο ισχυρός κύκλος εταιρικής πίστης συνεχίστηκε, με τα επιχειρηματικά δάνεια να αυξάνονται κατά 9,4% σε ετήσια βάση και 1,3% σε μηνιαία.

Όπως επισημαίνεται, ο Φεβρουάριος αποτέλεσε ουσιαστικά «την ηρεμία πριν από την καταιγίδα», δηλαδή τον τελευταίο μήνα πριν από την κλιμάκωση της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή. Και ακόμη και τώρα, παραμένει αβέβαιο σε ποιο βαθμό οι διεθνείς μακροοικονομικές εξελίξεις θα επηρεάσουν την πιστωτική επέκταση, ιδιαίτερα σε κλάδους όπως ο τουρισμός και η ναυτιλία.

Στο επίκεντρο τα εταιρικά δάνεια

Ωστόσο, η UBS βλέπει μια πιο δομική ιστορία επενδύσεων στην Ελλάδα, με τις τράπεζες να αναμένουν ισχυρή ανάπτυξη των εταιρικών δανείων την επόμενη τριετία, όπως αποτυπώνεται στα επικαιροποιημένα επιχειρηματικά τους σχέδια.

Ενδεικτικά, η Eurobank προβλέπει αύξηση περίπου 7,5% ετησίως, η Εθνική Τράπεζα υψηλά μονοψήφια ποσοστά και η Τράπεζα Πειραιώς περίπου 10% ετησίως. Παράλληλα, επισημαίνεται ότι ο Δεκέμβριος του 2025 αποτέλεσε κορύφωση στη χορήγηση εταιρικών δανείων, ενώ η νέα δραστηριότητα επιβραδύνθηκε αισθητά τον Ιανουάριο και τον Φεβρουάριο του 2026, εξέλιξη που, όπως σημειώνεται, θα πρέπει να παρακολουθείται στενά.

Σε σημείο καμπής η κερδοφορία
Σε ό,τι αφορά την κερδοφορία, η UBS εκτιμά ότι οι ελληνικές τράπεζες βρίσκονται σε σημείο καμπής. Τα καθαρά επιτοκιακά περιθώρια (NIMs) φαίνεται να σταθεροποιούνται, ενώ η αύξηση των όγκων αρχίζει να στηρίζει τα καθαρά έσοδα από τόκους (NII). Οι αποδόσεις των εταιρικών δανείων δείχνουν επίσης σημάδια σταθεροποίησης, όπως και τα περιθώρια έναντι του Euribor τριμήνου, έπειτα από μακρά περίοδο υποχώρησης.

Το κόστος καταθέσεων παραμένει σταθερό γύρω στις 30 μονάδες βάσης, ενώ το περιθώριο μεταξύ δανείων και καταθέσεων διατηρείται σε ελκυστικά επίπεδα, περίπου στο 4,3%.

Τα νέα επιχειρηματικά σχέδια των τραπεζών αφήνουν περιθώριο για ελαφρά περαιτέρω ενίσχυση των περιθωρίων, κυρίως μέσω βελτιστοποίησης των ισολογισμών (μείωση στοιχείων χωρίς απόδοση τόκου), ενώ ορισμένες διοικήσεις ενσωματώνουν και ελαφρώς υψηλότερα επιτόκια Euribor.

Παρά την ύπαρξη στρατηγικών αντιστάθμισης κινδύνου, η ευαισθησία στα επιτόκια παραμένει σημαντική, με τα κέρδη ανά μετοχή να αυξάνονται κατά περίπου 1% έως 3% για κάθε άνοδο 25 μονάδων βάσης. Παράλληλα, η Ελλάδα εμφανίζει από τις υψηλότερες ευαισθησίες δανείων στα επιτόκια στην Ευρώπη (loan beta 82%) και από τις χαμηλότερες στις καταθέσεις (12%).

Ελκυστικές οι μετοχές

Σε επίπεδο αποτιμήσεων, η UBS εκτιμά ότι, παρά την ανάκαμψη του κλάδου από τα χαμηλά, οι ελληνικές τράπεζες παραμένουν ελκυστικές. Διαπραγματεύονται με δείκτη P/E για το 2027 στο 8,2 φορές, έναντι 9,0 φορές για τις ευρωπαϊκές τράπεζες, δηλαδή με discount περίπου 9%. Παράλληλα, το εκτιμώμενο κόστος ιδίων κεφαλαίων διαμορφώνεται στο 12,3% έναντι 11,4% στην Ευρώπη, με την απόδοση του δεκαετούς ομολόγου κοντά στο 3,8%.

Η UBS βλέπει το μεγαλύτερο περιθώριο ανατίμησης στην Τράπεζα Πειραιώς, ωστόσο δηλώνει προτίμηση σε τράπεζες με ισχυρούς ισολογισμούς και υψηλή κερδοφορία, όπως η Eurobank, ενώ θετική εμφανίζεται και για την Εθνική Τράπεζα, λόγω της δυνατότητας διατήρησης υψηλών διανομών προς τους μετόχους.

Η Alpha Bank, τέλος, πλησιάζει την ενσώματη λογιστική της αξία (TNAV), κάτι που θεωρείται ελκυστικό, καθώς διαφαίνεται προοπτική ενίσχυσης της κερδοφορίας μεσοπρόθεσμα, ενόψει και της παρουσίασης του νέου επιχειρηματικού της σχεδίου στο δεύτερο εξάμηνο του έτους.

Πηγή: ΟΤ

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Τράπεζες
UBS: Ανθεκτικές οι ελληνικές τράπεζες – Ελκυστικές οι αποτιμήσεις

UBS: Ανθεκτικές οι ελληνικές τράπεζες – Ελκυστικές οι αποτιμήσεις

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Φύση: Τα οφέλη της για την ευεξία μας

Φύση: Τα οφέλη της για την ευεξία μας

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Δευτέρα 13 Απριλίου 2026
Cookies