Στο «κόκκινο» η Wall Street, με το βλέμμα στα Στενά του Ορμούζ

Με σημαντικές απώλειες κινούνται σήμερα οι αμερικανικοί δείκτες, στη σκιά της νέας ανόδου των τιμών του πετρελαίου, μετά την ανακοίνωση του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ για ναυτικό αποκλεισμό των Στενών του Ορμούζ, ενώ οι συνομιλίες μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν το Σαββατοκύριακο κατέληξαν χωρίς συμφωνία.

Ειδικότερα, ο Dow Jones σημειώνει πτώση 0,76% στις 47.552 μονάδες, ο S&P 500 καταγράφει απώλειες 0,37% στις 6.791 μονάδες, ενώ ο Nasdaq υποχωρεί κατά 0,46% στις 22.798 μονάδες.

Αρνητική έκπληξη αποτέλεσε η Goldman Sachs, με τη μετοχή να σημειώνει πτώση 4%, παρά τα συνολικά ισχυρά αποτελέσματα που ανακοίνωσε για το πρώτο τρίμηνο. Αυτό που προβλημάτισε ήταν οι απογοητευτικές επιδόσεις στον τομέα σταθερού εισοδήματος.

Τα εταιρικά αποτελέσματα

Η περίοδος ανακοίνωσης εταιρικών αποτελεσμάτων για το πρώτο τρίμηνο ξεκινά αυτή την εβδομάδα, με τις μεγάλες τράπεζες να βρίσκονται στο επίκεντρο. Εκτός από τη Goldman Sachs, αναμένονται αποτελέσματα από τις Citigroup, Wells Fargo, JPMorgan Chase, Morgan Stanley και Bank of America μέσα στις επόμενες ημέρες.

Επίσης, η Revolution Medicines ανακοίνωσε ότι νέο φάρμακο για τον καρκίνο του παγκρέατος πέρασε επιτυχώς κρίσιμη τελική φάση δοκιμών, προκαλώντας σημαντικό άλμα της μετοχής της, άνω του 30%. Το φάρμακο daraxonrasib, σε μορφή χαπιού, αύξησε τη μέση επιβίωση των ασθενών στους 13,2 μήνες, υπερδιπλάσια σε σχέση με τη χημειοθεραπεία.

Την ίδια ώρα, η γεωπολιτική ένταση κυριαρχεί στις αγορές. Ο Τραμπ ανακοίνωσε μέσω Truth Social ότι «το Πολεμικό Ναυτικό των ΗΠΑ θα ξεκινήσει άμεσα τη διαδικασία αποκλεισμού κάθε πλοίου που επιχειρεί να εισέλθει ή να εξέλθει από τα Στενά του Ορμούζ», προσθέτοντας ότι και άλλες χώρες θα συμμετάσχουν.

Αποτυχία

Η αποτυχία των συνομιλιών στο Ισλαμαμπάντ αναζωπύρωσε τους φόβους για παρατεταμένο πόλεμο, με άμεσο αντίκτυπο στις τιμές της ενέργειας. Το αμερικανικό αργό West Texas Intermediate εκτινάχθηκε κατά 7%, ξεπερνώντας τα 104 δολάρια ανά βαρέλι, ενώ το Brent ενισχύεται επίσης κατά 7%, πάνω από τα 102 δολάρια.

Η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM) ανακοίνωσε ότι από σήμερα θα αρχίσει ο αποκλεισμός της θαλάσσιας κυκλοφορίας προς και από ιρανικά λιμάνια, διευκρινίζοντας ότι δεν θα επηρεαστούν πλοία με προορισμό μη ιρανικούς λιμένες.

«Οι επενδυτές επαναξιολογούν την αξία των μετοχών, καθώς γίνεται σαφές ότι δεν υπάρχει άμεσο τέλος στη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή», σχολίασε ο Clark Bellin της Bellwether Wealth, επισημαίνοντας ότι τα Στενά του Ορμούζ αποτελούν κρίσιμο παράγοντα για τις τιμές του πετρελαίου και το επενδυτικό κλίμα.

Πηγή: ot.gr