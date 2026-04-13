Στο «κόκκινο» η Wall Street, με το βλέμμα στα Στενά του Ορμούζ
Διεθνής Οικονομία 13 Απριλίου 2026, 18:01

Στο «κόκκινο» η Wall Street, με το βλέμμα στα Στενά του Ορμούζ

Η αποτυχία των συνομιλιών στο Ισλαμαμπάντ αναζωπύρωσε τους φόβους για παρατεταμένο πόλεμο, με άμεσο αντίκτυπο στις τιμές της ενέργειας στη Wall Street

Με σημαντικές απώλειες κινούνται σήμερα οι αμερικανικοί δείκτες, στη σκιά της νέας ανόδου των τιμών του πετρελαίου, μετά την ανακοίνωση του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ για ναυτικό αποκλεισμό των Στενών του Ορμούζ, ενώ οι συνομιλίες μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν το Σαββατοκύριακο κατέληξαν χωρίς συμφωνία.

Ειδικότερα, ο Dow Jones σημειώνει πτώση 0,76% στις 47.552 μονάδες, ο S&P 500 καταγράφει απώλειες 0,37% στις 6.791 μονάδες, ενώ ο Nasdaq υποχωρεί κατά 0,46% στις 22.798 μονάδες.

Αρνητική έκπληξη αποτέλεσε η Goldman Sachs, με τη μετοχή να σημειώνει πτώση 4%, παρά τα συνολικά ισχυρά αποτελέσματα που ανακοίνωσε για το πρώτο τρίμηνο. Αυτό που προβλημάτισε ήταν οι απογοητευτικές επιδόσεις στον τομέα σταθερού εισοδήματος.

Τα εταιρικά αποτελέσματα

Η περίοδος ανακοίνωσης εταιρικών αποτελεσμάτων για το πρώτο τρίμηνο ξεκινά αυτή την εβδομάδα, με τις μεγάλες τράπεζες να βρίσκονται στο επίκεντρο. Εκτός από τη Goldman Sachs, αναμένονται αποτελέσματα από τις Citigroup, Wells Fargo, JPMorgan Chase, Morgan Stanley και Bank of America μέσα στις επόμενες ημέρες.

Επίσης, η Revolution Medicines ανακοίνωσε ότι νέο φάρμακο για τον καρκίνο του παγκρέατος πέρασε επιτυχώς κρίσιμη τελική φάση δοκιμών, προκαλώντας σημαντικό άλμα της μετοχής της, άνω του 30%. Το φάρμακο daraxonrasib, σε μορφή χαπιού, αύξησε τη μέση επιβίωση των ασθενών στους 13,2 μήνες, υπερδιπλάσια σε σχέση με τη χημειοθεραπεία.

Την ίδια ώρα, η γεωπολιτική ένταση κυριαρχεί στις αγορές. Ο Τραμπ ανακοίνωσε μέσω Truth Social ότι «το Πολεμικό Ναυτικό των ΗΠΑ θα ξεκινήσει άμεσα τη διαδικασία αποκλεισμού κάθε πλοίου που επιχειρεί να εισέλθει ή να εξέλθει από τα Στενά του Ορμούζ», προσθέτοντας ότι και άλλες χώρες θα συμμετάσχουν.

Αποτυχία

Η αποτυχία των συνομιλιών στο Ισλαμαμπάντ αναζωπύρωσε τους φόβους για παρατεταμένο πόλεμο, με άμεσο αντίκτυπο στις τιμές της ενέργειας. Το αμερικανικό αργό West Texas Intermediate εκτινάχθηκε κατά 7%, ξεπερνώντας τα 104 δολάρια ανά βαρέλι, ενώ το Brent ενισχύεται επίσης κατά 7%, πάνω από τα 102 δολάρια.

Η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM) ανακοίνωσε ότι από σήμερα θα αρχίσει ο αποκλεισμός της θαλάσσιας κυκλοφορίας προς και από ιρανικά λιμάνια, διευκρινίζοντας ότι δεν θα επηρεαστούν πλοία με προορισμό μη ιρανικούς λιμένες.

«Οι επενδυτές επαναξιολογούν την αξία των μετοχών, καθώς γίνεται σαφές ότι δεν υπάρχει άμεσο τέλος στη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή», σχολίασε ο Clark Bellin της Bellwether Wealth, επισημαίνοντας ότι τα Στενά του Ορμούζ αποτελούν κρίσιμο παράγοντα για τις τιμές του πετρελαίου και το επενδυτικό κλίμα.

Πηγή: ot.gr

ΕΕ: Ποιες χώρες σημείωσαν τις μεγαλύτερες αυξήσεις σε τιμές ακινήτων το 2025
Διεθνής Οικονομία 13.04.26

Τιμές ακινήτων σε όλη την Ευρώπη: Ποιες χώρες σημείωσαν τις μεγαλύτερες αυξήσεις το 2025;

Οι τιμές των κατοικιών αυξήθηκαν κατά 5,5% στην ΕΕ το τελευταίο τρίμηνο του 2025, με ισχυρότερη άνοδο σε ορισμένες χώρες με τουριστικό ενδιαφέρον, όπως η Πορτογαλία, η Κροατία και η Ισπανία

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Πόλεμος στο Ιράν: «Χρυσά» πονταρίσματα 950 εκατ. δολ. στο πετρέλαιο λίγο πριν ανακοινωθεί η εκεχειρία
Ανησυχία 13.04.26

«Χρυσά» πονταρίσματα 950 εκατ. δολ. στο πετρέλαιο λίγο πριν ανακοινωθεί η εκεχειρία Ιράν - ΗΠΑ

Κάποιοι φαίνεται ότι βγάζουν πολλά την ώρα που οι αυξημένες τιμές στο πετρέλαιο και τα προβλήματα στη διακίνηση λιπασμάτων έχουν αυξήσει σημαντικά το κόστος για τα νοικοκυριά

Γιώργος Κανελλόπουλος
Πετρέλαιο: Η τιμή του βαρελιού ξεπέρασε πάλι τα 100 δολάρια έπειτα από τις ανακοινώσεις του Τραμπ
Στενά του Ορμούζ 13.04.26

Ο Τραμπ βάζει ξανά φωτιά στο πετρέλαιο

Οι ανακοινώσεις του Τραμπ για ναυτικό αποκλεισμό του Ιράν βάζουν ξανά φωτιά στο πετρέλαιο, το οποίο ξεπέρασε για μια ακόμη φορά τα 100 δολάρια το βαρέλι.

Σύνταξη
ΔΝΤ: Προβλέπει πιο άκαμπτο πληθωρισμό στις ΗΠΑ λόγω του πολέμου στο Ιράν – Υποβαθμίζει την παγκόσμια ανάκαμψη
«Ασύμμετρη κρίση» 12.04.26

ΔΝΤ: Προβλέπει πιο άκαμπτο πληθωρισμό στις ΗΠΑ λόγω του πολέμου στο Ιράν – Υποβαθμίζει την παγκόσμια ανάκαμψη

Η επικεφαλής του ΔΝΤ δήλωσε ότι ο πληθωρισμός στις ΗΠΑ θα χρειαστεί πολύ χρόνο για να επιστρέψει στο 2%. Παράλληλα, υποβαθμίζει την παγκόσμια ανάπτυξη, καθώς ο πόλεμος είναι ασαφές πότε θα τελειώσει.

Σύνταξη
Μετανάστευση και κόστος ζωής: Γιατί το ανθρώπινο κεφάλαιο παραμένει στραμμένο στο εξωτερικό
Το διαρκές χάσμα 12.04.26

Μετανάστευση και κόστος ζωής: Γιατί το ανθρώπινο κεφάλαιο παραμένει στραμμένο στο εξωτερικό

Τι δείχνουν τα νέα δεδομένα για τη φυγή και τον επαναπατρισμό - Οι οικονομικές συνθήκες που συντηρούν τη διαρροή επιστημονικού δυναμικού

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Όταν η πραγματική εργασία αντικαθίσταται από την ψευδαίσθηση της απασχόλησης
Ψηφιακό παρουσιολόγιο 12.04.26

Όταν η πραγματική εργασία αντικαθίσταται από την ψευδαίσθηση της απασχόλησης

Η τηλεργασία γέννησε μια βαθιά κρίση εμπιστοσύνης, αναγκάζοντας τους εργαζομένους να σπαταλούν πολύτιμο χρόνο στο ψηφιακό φαίνεσθαι αντί για πραγματική παραγωγή

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
inStream - Ροή Ειδήσεων
Κύπρος: Ομοφοβικό παραλήρημα – Καίνε σημαίες ΛΟΑΤΚΙ+ ως Ιούδες – Ηχηρή καταγγελία της Accept – LGBTI Cyprus
Ρητορική μίσους 13.04.26

Κύπρος: Ομοφοβικό παραλήρημα – Καίνε σημαίες ΛΟΑΤΚΙ+ ως Ιούδες – Ηχηρή καταγγελία της Accept – LGBTI Cyprus

Η Κύπρος ολισθαίνει στη μισαλλοδοξία με με σύμβολα της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας να καίγονται ως Ιούδες στις πασχαλινές λαμπρατζιές και ο ρόλος του Ε.ΛΑ.Μ

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Οι ΗΠΑ ανακοίνωσαν την περιοχή που αποκλείουν στον Περσικό – «Τα πλοία θα αναχαιτίζονται και θα καταλαμβάνονται»
Κόσμος 13.04.26

Οι ΗΠΑ ανακοίνωσαν την περιοχή που αποκλείουν στον Περσικό – «Τα πλοία θα αναχαιτίζονται και θα καταλαμβάνονται»

«Ο αποκλεισμός δεν θα εμποδίσει τον ουδέτερο διάπλου μέσω των Στενών του Ορμούζ προς ή από μη ιρανικούς προορισμούς», αναφέρει η αμερικανική Κεντρική Διοίκηση σε ένα σημείωμα προς τους ναυτικούς

Σύνταξη
Ο Λούκα Γκουαντανίνο στηρίζει τον Τιμοτέ Σαλαμέ για την όπερα
«Νέος και ευαίσθητος» 13.04.26

«Δεν μπορώ να το καταλάβω»: Ο Λούκα Γκουαντανίνο στο πλευρό του Τιμοτέ Σαλαμέ στα σχόλιά του για το μπαλέτο και την όπερα

Έχει περάσει κάτι περισσότερο από έναν μήνα από τότε που το Τιμοτέ Σαλαμέ τα «έβαλε» με την όπερα και το μπαλέτο, ωστόσο τα σχόλιά του συζητιούνται ακόμα

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Μια χρονιά σε μια «ζαριά»
On Field 13.04.26

Μια χρονιά σε μια «ζαριά»

Η Ρεάλ Μαδρίτης παίζει τα… ρέστα της στο Μόναχο κόντρα στην Μπάγερν και η έκβαση της «μάχης» θα κρίνει πολλά για την επόμενη σεζόν

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χορεύοντας στον Δούναβη: Η ήττα του Όρμπαν και ο νέος «παίκτης» που περνά από τα ραντάρ της ΕΕ
Ασκήσεις ισορροπίας 13.04.26

Χορεύοντας στον Δούναβη: Ο χαμένος των εκλογών Όρμπαν και τα ραντάρ της ΕΕ στον Μαγιάρ

Η κυβέρνηση Όρμπαν παραδίδει τη σκυτάλη στον νικητή των εκλογών Πέτερ Μαγιάρ που δεσμεύεται να αποκαταστήσει τις διαταραγμένες σχέσεις της Ουγγαρίας με την ΕΕ. Αλλά, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν έχει ακόμη καταλάβει πώς σκοπεύει να κυβερνήσει… Μέχρι τότε, θα βρίσκεται υπό στενή εποπτεία προτού αποδεσμεύσουν τα δισεκατομμύρια των παγωμένων κονδυλίων με προορισμό τη Βουδαπέστη.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Αγοραστική δύναμη: Όταν ο μέσος κάτοικος της ΕΕ αγοράζει «100» στην Ελλάδα αγοράζουμε «68»
Επίπεδο διαβίωσης 13.04.26

Όταν ο μέσος κάτοικος της ΕΕ αγοράζει «100», στην Ελλάδα αγοράζουμε «68» - Αθήνα και Σόφια «ξύνουν» τον πάτο του βαρελιού

Στην ουρά με τις χώρες που έχουν το χαμηλότερο κατά κεφαλήν ΑΕΠ σε αγοραστική δύναμη η Ελλάδα. Το ανησυχητικό όμως δεν είναι μόνο το χαμηλό νούμερο, αλλά η απόκλιση.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Τραγωδία στους Παξούς: Χωρίς δίπλωμα ο οδηγός της μοτοσικλέτας – Κανείς δεν φορούσε κράνος
Ελλάδα 13.04.26

Νέα στοιχεία για το τροχαίο στους Παξούς: Χωρίς δίπλωμα ο οδηγός της μοτοσικλέτας – Κανείς δεν φορούσε κράνος

Ο 15χρονος οδηγός και ο 17χρονος συνοδηγός δεν φορούσαν κράνος, με αποτέλεσμα ο πρώτος να χάσει τη ζωή του και ο δεύτερος να τραυματιστεί σοβαρά στο τροχαίο, ανήμερα του Πάσχα στους Παξούς.

Σύνταξη
Pierrakakis Heads to Washington for IMF and G7 Talks
English edition 13.04.26

Pierrakakis Heads to Washington for IMF and G7 Talks

Kyriakos Pierrakakis is in Washington for the IMF–World Bank Spring Meetings and his first in-person G7 sessions as Eurogroup President, holding key talks with global financial leaders and taking part in discussions on global economic uncertainty

Σύνταξη
Επιζώσα του Έπσταϊν προς Μελάνια Τραμπ: «Ίσως ήρθε η ώρα να καταθέσετε κι εσύ και ο σύζυγός σου»
Βίντεο 13.04.26

Επιζώσα του Έπσταϊν προς Μελάνια Τραμπ: «Ίσως ήρθε η ώρα να καταθέσετε κι εσύ και ο σύζυγός σου»

«Θέλεις τα κορίτσια να καταθέσουν ενόρκως. Δυστυχώς, πολλά από τα κορίτσια που κατέθεσαν έχουν πεθάνει», είπε μεταξύ άλλων η Τζουλιέτ Μπράιαντ απευθυνόμενη στη Μελάνια Τραμπ

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Νέα Αριστερά: Η πτώση του Όρμπαν δεν αρκεί – Δεν συνιστά προοδευτική στροφή η νίκη Μάγιαρ
Εκλογές Ουγγαρία 13.04.26

Νέα Αριστερά: Η πτώση του Όρμπαν δεν αρκεί – Δεν συνιστά προοδευτική στροφή η νίκη Μάγιαρ

Η Νέα Αριστερά τοποθετήθηκε για τη νίκη του Πίτερ Μάγιαρ έναντι του Βίκτορ Όρμπαν - «Η περίπτωση της Ουγγαρίας αναδεικνύει ένα ευρύτερο ευρωπαϊκό πρόβλημα», τονίζει

Σύνταξη
Υπουργείο Εξωτερικών σε Φιντάν: Η Ελλάδα δεν δέχεται υποδείξεις, ούτε οφείλει εξηγήσεις σε κανέναν
Ελληνοτουρκικά 13.04.26

Υπουργείο Εξωτερικών σε Φιντάν: Η Ελλάδα δεν δέχεται υποδείξεις, ούτε οφείλει εξηγήσεις σε κανέναν

Τα τριμερή σχήματα συνεργασίας «έχουν ειρηνικό σκοπό και δεν στρέφονται εναντίον τρίτων» αναφέρει το υπουργείο Εξωτερικών, απαντώντας στον Χακάν Φιντάν

Σύνταξη
