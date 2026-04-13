12.04.2026 | 09:12
Πώς θα κινηθούν μετρό, λεωφορεία και τρόλεϊ Κυριακή, Δευτέρα και Τρίτη του Πάσχα
Πόλεμος στο Ιράν: «Χρυσά» πονταρίσματα 950 εκατ. δολ. στο πετρέλαιο λίγο πριν ανακοινωθεί η εκεχειρία
Διεθνής Οικονομία 13 Απριλίου 2026, 08:02

Πόλεμος στο Ιράν: «Χρυσά» πονταρίσματα 950 εκατ. δολ. στο πετρέλαιο λίγο πριν ανακοινωθεί η εκεχειρία

Κάποιοι φαίνεται ότι βγάζουν πολλά την ώρα που οι αυξημένες τιμές στο πετρέλαιο και τα προβλήματα στη διακίνηση λιπασμάτων έχουν αυξήσει σημαντικά το κόστος για τα νοικοκυριά

Γιώργος Κανελλόπουλος
Παίκτες της αγοράς έβγαλαν πολλά χρήματα ποντάροντας 950 εκατομμύρια δολάρια ότι οι τιμές του πετρελαίου θα πέσουν, λίγες μόνο ώρες πριν ανακοινωθεί η κατάπαυση του πυρός την Τετάρτη. Πρόκειται για τα μεγαλύτερα τέτοια πονταρίσματα που έχουν γίνει στο πετρέλαιο πριν ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ανακοινώσει μεγάλη αλλαγή πολιτικής, έδειχναν στοιχεία του Reuters.

Κάποιοι φαίνεται ότι βγάζουν πολλά την ώρα που οι αυξημένες τιμές στο πετρέλαιο πιέζουν τα νοικοκυριά

Οι τιμές του πετρελαίου μπρεντ πριν από την εκεχειρία είχαν ξεπεράσει τα 111 δολάρια, για να υποχωρήσουν κατά 16% στη συνέχεια στα επίπεδα των 90 δολαρίων πριν κινηθούν ξανά χθες Πέμπτη προς τα 95 δολάρια το βαρέλι.

Κάποιοι φαίνεται ότι βγάζουν πολλά την ώρα που οι αυξημένες τιμές του μαύρου χρυσού και τα προβλήματα στη διακίνηση λιπασμάτων στη Μέση Ανατολή έχουν αυξήσει σημαντικά το κόστος για τα νοικοκυριά, ειδικά στις πιο φτωχές χώρες.

Σε κοινή ανακοίνωσή τους το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, η Παγκόσμια Τράπεζα και ο Οργανισμός Τροφίμων του ΟΗΕ προειδοποίησαν ότι ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή ανατρέπει ζωές και μέσα διαβίωσης στην περιοχή και πέρα από αυτήν.

«Οι απότομες αυξήσεις στις τιμές του πετρελαίου, του φυσικού αερίου και των λιπασμάτων, μαζί με τα σημεία συμφόρησης στις μεταφορές, αναπόφευκτα θα οδηγήσουν σε αύξηση των τιμών των τροφίμων και σε επισιτιστική ανασφάλεια. Το βάρος θα πέσει κυρίως στους πιο ευάλωτους πληθυσμούς του κόσμου, ιδίως στις οικονομίες χαμηλού εισοδήματος που εξαρτώνται από τις εισαγωγές. Οι απότομες αυξήσεις στις τιμές των καυσίμων και οι πιθανές απότομες αυξήσεις στις τιμές των τροφίμων είναι ιδιαίτερα ανησυχητικές όπου ο δημοσιονομικός χώρος είναι περιορισμένος και τα χρέη είναι ήδη υψηλά, μειώνοντας την ικανότητα των κυβερνήσεων να προστατεύουν τα ευάλωτα νοικοκυριά», ανέφεραν.

Ανησυχία από Βρυξέλλες

Την ίδια στιγμή ο επίτροπος Οικονομίας της ΕΕ, Βάλντις Ντομπρόβσκις, προειδοποιούσε ότι οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ενωσης δεν θα γλιτώσουν το «στασιμοπληθωριστικό σοκ», όπως το χαρακτήρισε, που θα αποτελείται από χαμηλή ανάπτυξη και αυξανόμενο πληθωρισμό ακόμη και εάν τηρηθεί η συμφωνία ΗΠΑ και Ιράν για δύο εβδομάδες κατάπαυσης του πυρός.

Ο ίδιος προειδοποίησε σε δηλώσεις του στους «Financial Times» ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ετοιμάζεται να μειώσει την πρόβλεψή της για την ανάπτυξη για φέτος, καθώς οι επιπτώσεις της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή παραμένουν εξαιρετικά αβέβαιες.

Οι συναλλαγές στο πετρέλαιο

Την Τρίτη επενδυτές πούλησαν συνολικά 8.600 συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης Brent και αμερικανικού αργού στις 19:45 GMT, σύμφωνα με τα στοιχεία του LSEG. Γύρω στις 22:30 GMT της ίδιας ημέρας (το ξημέρωμα Τετάρτης ώρα Ελλάδος) ο Τραμπ που μέχρι τότε μιλούσε για «ολοκληρωτική καταστροφή του πολιτισμού στο Ιρά», ανακοίνωσε εκεχειρία δύο εβδομάδων με το Ιράν. Αυτό έριξε σημαντικά τις τιμές του αργού στην των συναλλαγών της Τετάρτης.

Τέτοιες συναλλαγές δεν είναι ασυνήθιστες, καθώς οι traders τις χρησιμοποιούν για να αντισταθμίσουν μεγάλους όγκους αγορών και πωλήσεων πετρελαίου. Ομως, τέτοια deals πολύ σπάνια γίνονται σε μεγάλες ποσότητες, σχολίαζε το Reuters.

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

