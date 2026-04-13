Ποια επιδόματα ανεβάζει ο νέος κατώτατος μισθός

Σε ισχύ τέθηκε από 1η Απριλίου ο κατώτατος μισθός, ο οποίος πλέον διαμορφώνεται στα 920 ευρώ. Η αύξηση του κατώτατου ενεργοποιεί ένα ευρύτερο «ντόμινο» αναπροσαρμογών σε επιδόματα που υπολογίζονται με βάση αυτόν.

Ο κατώτατος μισθός

Συγκεκριμένα, ο κατώτατος μισθός αυξάνεται κατά 4,55% και διαμορφώνεται για τους υπαλλήλους πλήρους απασχόλησης, αυξάνεται κατά 40 ευρώ, από τα 880 ευρώ στα 920 ευρώ.

Το ημερομίσθιο των εργατοτεχνιτών αυξάνεται από 39,30 ευρώ σε 41,09 ευρώ, ενώ στα μισθολογικά κλιμάκια του Δημοσίου κατά 40 ευρώ, μετά την οριζόντια αύξηση των 70 ευρώ το 2024 και την αύξηση των 30 ευρώ το 2025.

Σε καθαρούς όρους, η αύξηση μεταφράζεται σε περιορισμένες αλλά μετρήσιμες ενισχύσεις στο διαθέσιμο εισόδημα:

Για εργαζόμενους κάτω των 25 ετών, οι καθαρές μηνιαίες απολαβές φτάνουν τα 797 ευρώ, με μηνιαία αύξηση 54 ευρώ και ετήσιο όφελος 756 ευρώ (σε 14 μισθούς).

Για την ηλικιακή ομάδα 26–30 ετών, οι καθαρές αποδοχές διαμορφώνονται στα 781 ευρώ, με μηνιαία αύξηση 38 ευρώ και ετήσια ενίσχυση 529 ευρώ

Από την αύξηση του κατώτατου μισθού και του ημερομισθίου επηρεάζονται άμεσα περίπου 700.000 θέσεις εργασίας στον ιδιωτικό τομέα, το σύνολο των δημοσίων υπαλλήλων, όσοι λαμβάνουν επιδόματα και παροχές που υπολογίζονται με βάση τον κατώτατο μισθό (π.χ. επίδομα μητρότητας, γονικής άδειας, ανεργίας), τριετίες, ενώ έμμεσα επηρεάζεται και ο μέσος μισθός.

Η αύξηση του κατώτατου συμπαρασύρει και μια σειρά από επιδόματα που καταβάλλονται από τον εργοδότη. Σύμφωνα με άρθρο του Παλαιολόγου Ι. Λιάζου στον ΟΤ μεταξύ αυτών:

-Το επίδομα τριετιών, που κυμαίνεται από 10% έως 30% στον βασικό μισθό (και 5% έως 30% στα ημερομίσθια)

-Το επίδομα γάμου, που αντιστοιχεί στο 10% του κατώτατου μισθού ή ημερομισθίου

Σημειώνεται ότι βασικός στόχος είναι ο κατώτατος μισθός να ανέλθει στα 950 ευρώ το 2027.

Από το 2028, ο κατώτατος μισθός θα αναπροσαρμόζεται βάσει μαθηματικού τύπου και θα λαμβάνει υπόψη τον πληθωρισμό και την παραγωγικότητα της ελληνικής οικονομίας, όπως συμβαίνει ήδη σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (π.χ. Γαλλία, Ολλανδία, Λουξεμβούργο).

